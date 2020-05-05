44% украинцев признают воинов УПА борцами за независимость страны, 51% - не знают об акции "Бессмертный полк", - опрос
Признание воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины поддерживают 44% украинцев, в то время как 22% - против этого решения.
Об этом свидетельствует данные общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Безразлично к признанию УПА относится 16% респондентов, еще 17% опрошенных не определились с ответом. При этом более одобрительны к этому решению в западных и центральных регионах страны. Признание воинов УПА борцами за независимость в восточных и южных регионах поддерживают и не поддерживают примерно одинаково по 30% граждан.
Что касается георгиевской ленты, то, как показал опрос, около трети украинцев поддерживают решение о ее запрете, но около трети респондентов также и не поддерживают, а для 25% это безразлично.
Сторонников этого решения больше всего на западе страны (44% поддерживают, 23,2% не поддерживают), в центре Украины мнения разделились, меньше всего сторонников – в южных и восточных областях - 20% поддерживают такое решение, 40% - не поддерживают).
Также большинство украинцев - 51% - не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая.
Согласно результатам исследования, еще 12% знают об этих мероприятиях, но относятся к ним отрицательно. Знают и положительно относятся 18%, нейтрально - 12%. Во всех регионах более 50% не знают об этом мероприятии, кроме восточной части страны, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33%).
Кроме того, согласно результатам опроса, 61% украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились. Меньше такую идею поддерживают на Западе и в Центре - 12% и 18% соответственно.
Опрос проводился с 17 по 22 апреля методом телефонного интервью во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка выборки не превышает 2,2%.
ПРИСЯГА ВОИНА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ. (ОУН - УПА)
Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом Українським, перед святою землею Української, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів Українських і перед Вищим політичним проводом народу українського: боротися за повне звільнення всіх українських земель і українського народу від загарбників та за створення Української незалежної соборної держави. У цій боротьбі не пошкодую ні крові, ні життя і буду битися до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.
Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі Української.
Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном. Буду виконувати всі накази начальників. Строго зберігати військову та державну таємницю.
Буду хорошим побратимом в бою і в бойовій життя всім своїм товаришам по зброї.
Якщо я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і впаде на мене зневага Українського народу.
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
А вот присяга лапотных москалей -кацапов....гитлеровских холуёв - прихвостней.
РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ, РОА. ПРИСЯГА !
До 28 января 1945 года:
Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды Русской освободительной армии, торжественно клянусь: честно бороться против большевиков, на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага, на стороне Германской армии и её союзников, клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться Вождю и Главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов, во исполнение этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь.
Боже, помоги нам спасти Россию!
С 28 января 1945 года:
Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю - для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь.
Найти различия в этих двух присягах я думаю не трудно !
І до речі Бандера не колаборант бо воював ЗА УКРАЇНУ, а не проти.
Если УПА по мнению 2/3 народа не борцы за Украину, то кто же? Ответ нехитрый, на букву Б и это еще без дончан и крымчан.
Тому і називались фронти Українськими.
Після війни населення західних областей України примусово виселялись з Батьківщини, каральна правоохоронна система виявляла на окупованих землях учасників руху опору , членів УПА, осіб, що їм співчували і знищували їх.
Але усіх знищити не можливо.....Україна відродилась, .... ще не на 100% як бачимо з проведеного опитування.
Москаля від цього трусить!!!!!!!!!! Москаль відчуває що повинен звільняти від своєї присутності займані території, Москаль противиться, чинить опір, закликає введення військ.... а гвалт на рахунок Бандери, Шухевича це лише привід, тим більш їх підтримує з своїх загарбницьких міркувань націоналістично налаштоване польське населення.
Українці єднайтесь не встрягайте у чвари у які вас втягують москалі і мазури.
Маланський проект до добра не привів, лібертаріанство луснуло як мильна бульбашка і перетворилась у мацкальський реванш.
Тільки національна ідентичність єднає українців і робить нас сильнішими.
Слава Україні!!!!!!!!!!!!
Тому і називались фронти Українськими."
А те члены УПА, которые пошли "за кордон" вступали в ряды Вермахта и воевали с Советской армией и потому эти фронты тоже назывались Украинскими, а те члены УПА, которые доехали до Японии тоже вступали в Квантунскую армию и в Китае тоже фронты назывались Украинскими, в общем без членов УПА ничего Украинского в мире не было, но зато они были везде и на этих членах стоял и стоит мир.
Коли ви почали війну,
На пам'ятник не написали.
А написали дату ту,
Як вже на нас напали.
На всіх могилах, як було,
Писали люди дати:
Як забирали все село,
За ті імперії вмирати.
Правда на цвинтарі лежить,
Де тридцять дев'ять дата.
Але про це чомусь мовчить,
П'ята колона клята.
Українці по всі боки,
В тій війні участь брали.
Під ким були - тих вояки,
Бо окупації зазнали.
Одні за Польщу полягли,
Її від німців захищали.
Другі під кулі ще лягли,
Що з німцем Польщу рвали.
Хто знищував тоді УПА?
Історія чомусь скупа.
Одних відправили в Сибір,
Других на фронт ще на добір.
На фінів гнали тих солдат,
Чужих земель ними захват.
Безжально мерзли в тім бою,
За чужу землю, не свою.
Із німцем маючи нармонію,
Зламав кордони у Естонію.
Ще на беззахисних латвійців
Направили своїх "гвардійців".
А хто зайшовши у Литву,
Зробив її напівмертву?
Хто ті розстрілював народи,
Що дали відсіч та незгоди?
А висновок всього один,
Ваша вина в смерті родин.
Ви почали оцю війну,
Яку ж отримали ціну?
Мільйонів зо 15 українців,
Звичайно, що для вас чужинців.
Поклали голови у цій війні,
В концтаборах цимфри двійні.
13.-14.05.2018 р.Анатолій Березенський
У КРЕМЛЯ І РАЦЄЯН БУДЕ ДРИЩЩАК ПОСТІЙНИЙ
Добровольческий полк СС "Варяг".
1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
Корпуса СС ГОУ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
Бригады ГУ имперской безопасости СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия - Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
Но, кроме русских частей СС, на службе Вермахта были и другие:
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
Калоборанты-полицаи, политические неудачники, малороссы всех мастей, и прочая рашистская нечисть и кремлёвская горючая вата должны или очень крепко молчать или кричать всем, кого знают - читайТЕ и думайТЕ!!!
Потому, что если ты не воевало, то и нехер тебе там на параде ветеранов делать, плакатиками трусить. Свои ордена напяливай, что тебе ***** дал за подвиги на диване и писдуй на парад. А с чужими ордерами нехй вам там делать, твари совковые!
Щоб ти знав прообраз "Молодої гвардії" з Краснодону у роки Другої Світової Війни це підпілля ОУН УПА на Східній Україні і ніяких комсомольців там не було, потім Фадєєв списав цей образ з українських підпільників. Про спотворення образа Степана Бандери я вже мовчу.
Ознайомся: книга харківського журналіста Руслана Частія
Видавництво Фоліо
