44% украинцев признают воинов УПА борцами за независимость страны, 51% - не знают об акции "Бессмертный полк", - опрос

Признание воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины поддерживают 44% украинцев, в то время как 22% - против этого решения.

Об этом свидетельствует данные общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Безразлично к признанию УПА относится 16% респондентов, еще 17% опрошенных не определились с ответом. При этом более одобрительны к этому решению в западных и центральных регионах страны. Признание воинов УПА борцами за независимость в восточных и южных регионах поддерживают и не поддерживают примерно одинаково по 30% граждан.

Что касается георгиевской ленты, то, как показал опрос, около трети украинцев поддерживают решение о ее запрете, но около трети респондентов также и не поддерживают, а для 25% это безразлично.

Сторонников этого решения больше всего на западе страны (44% поддерживают, 23,2% не поддерживают), в центре Украины мнения разделились, меньше всего сторонников – в южных и восточных областях - 20% поддерживают такое решение, 40% - не поддерживают).

Читайте также: 49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

Также большинство украинцев - 51% - не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая.

Согласно результатам исследования, еще 12% знают об этих мероприятиях, но относятся к ним отрицательно. Знают и положительно относятся 18%, нейтрально - 12%. Во всех регионах более 50% не знают об этом мероприятии, кроме восточной части страны, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33%).

Кроме того, согласно результатам опроса, 61% украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились. Меньше такую идею поддерживают на Западе и в Центре - 12% и 18% соответственно.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля методом телефонного интервью во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка выборки не превышает 2,2%.