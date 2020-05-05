Дело о завладении имуществом Нацгвардии: Микитасю и Аллерову сообщено о новых подозрениях

Сообщено о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины, бывшему народному депутату, а также ряду должностных лиц компании-застройщика, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В САП уточняют, что речь идет о компании-застройщике ООО "Укрбуд Девелопмент", и упомянутый народный депутат является также бывшим бенефициарным собственником ООО "Укрбуд Девелопмент". Таким образом, из обстоятельств дела следует, что новые подозрения выдвинуты фигурантам этого дела - бывшему командующему Нацгвардии Юрию Аллерову и экс-нардепу, владельцу ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максиму Микитасю.

"Кроме того сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, а именно заместителю начальника управления и заместителя начальника отдела централизованно расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что экс-командующий Нацгвардии получил 125 тыс. Долларов США неправомерной выгоды за совершение действий, направленных на поддержку интересов компании-застройщицы.

$100 тыс. от полученных средств он оставил себе, другую часть в размере $ 25 тыс. - передал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

Кроме того установлено, что чиновник Нацгвардии получил от экс-нардепа и должностных лиц "Укрбуд Девелопмент" в качестве неправомерной выгоды квартиру в центре столицы площадью 76 кв.м и стоимостью 1 820 000 гривен.

Используя поддельные документы, квартира была оформлена на близкую родственницу командующего. Однако стоимость ее приобретения значительно отличалась от рыночной - 592,8 тыс. гривен, то есть 7800 грн / кв.м.

Также фиктивные документы использовались при проведении обмена квартир Нацгвардии в центре столицы на жилье на окраинах города - речь идет об отчетах об оценке, которые проводились по заказу ООО "Укрбуд Девелопмент".

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться под арест.

