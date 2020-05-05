Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что область перейдет на адаптивный формат карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В других областях Украины, где нет такого большого количества инфицированных людей, ограничения могут сниматься быстрее, но в нашей области однозначно эти ограничения будут продолжаться еще длительный период времени", - отметил он.

Глава ОГА подчеркнул, что конкретные условия будут известны после выхода полного текста постановления Кабинета Министров Украины.

Также он сообщил, что до 22 мая включительно на территории Черновицкой области не будет возобновлено межрайонное рейсовое автобусного сообщения и останется в силе ограничение въезда и выезда из области.

