РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9018 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 924 10

Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук

Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что область перейдет на адаптивный формат карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В других областях Украины, где нет такого большого количества инфицированных людей, ограничения могут сниматься быстрее, но в нашей области однозначно эти ограничения будут продолжаться еще длительный период времени", - отметил он.

Глава ОГА подчеркнул, что конкретные условия будут известны после выхода полного текста постановления Кабинета Министров Украины.

Также он сообщил, что до 22 мая включительно на территории Черновицкой области не будет возобновлено межрайонное рейсовое автобусного сообщения и останется в силе ограничение въезда и выезда из области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для больных коронавирусом, - глава ОГА Осачук

Автор: 

Буковина (908) карантин (16729) ОГА (2398) COVID-19 (18611) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
ОГА это не выбранная народом власть, это назначенный президентом смотрящий в области и его окружение.
ОГА это не легетимные органы власти и глава ОГА, назначенный из Киева, не имеет право говорить от имени местной громады.
А вот мэры и местные депутаты это выбранные народом, то есть это легитимная местная власть
показать весь комментарий
05.05.2020 13:54 Ответить
+1
Зегандон мстит... дешёвка...
показать весь комментарий
05.05.2020 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
звучит угрожающе!! имея столько инфицированных, делать такие заявления, как пилить сук на котором сидишь!!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:43 Ответить
Місцевій владі видніше.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:46 Ответить
ОГА это не выбранная народом власть, это назначенный президентом смотрящий в области и его окружение.
ОГА это не легетимные органы власти и глава ОГА, назначенный из Киева, не имеет право говорить от имени местной громады.
А вот мэры и местные депутаты это выбранные народом, то есть это легитимная местная власть
показать весь комментарий
05.05.2020 13:54 Ответить
Правильно. Какохо Путина кто-то из Киева будет диктовать что-то мэру и губеру, когда из Киева не видно шо там ...... ну, не матерюсь.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:47 Ответить
Бараны не понимают. что кара может произойти мгновенно и с отягчающими.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:49 Ответить
хто хоч трохи розуміє англійську той зрозуміє) Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 5765
показать весь комментарий
05.05.2020 13:52 Ответить
Черновицкая область не планирует завершать карантин до 22 мая, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 5910
показать весь комментарий
05.05.2020 13:52 Ответить
Зегандон мстит... дешёвка...
показать весь комментарий
05.05.2020 13:56 Ответить
Цілком і повністю підтримую!
Ще б було б добре, якби здійснювався контроль за тим, як "переміщуються" по парках мешканці Чернівців, як працюють самі собі магазинів взуття, одягу, майстерень, які для себе визначились і закінчили карантин.
Як в тролейбусах кондуктори їздять з відкритими носами в масках, як запускають людей в транспорт без посвідчень, не звертають уваги на те, як пасажири вдягнули ті маски.
... враження, що в Чернівцях це не закінчеться ніколи(((
показать весь комментарий
05.05.2020 14:12 Ответить
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/03/boris-johnson-must-end-absurd-dystopian-tyrannical-lockdown2/?WT.mc_id=tmgliveapp_iosshare_AvQwWF7d61V6&fbclid=IwAR2hPjV2E3VfT1YrAg_BCXTegO24e_n2QsMN-nmWtocjyaPzZHoCEcDAVhE Борис Джонсон должен положить конец абсурдной, антиутопической и тиранической изоляции тем временем ВБ
показать весь комментарий
05.05.2020 14:45 Ответить
 
 