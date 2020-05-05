Более 500 украинцев вернулись на Родину из Германии, Италии и Казахстана, - Госпогранслужба
За прошедшие сутки пограничники проверили и осуществили пропуск более полутысячи пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана (Италия), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Германия). Среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины. Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения "Дій вдома".
После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам, один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.
В целом пассажиропоток через украинскую границу остается довольно низким. В течение суток границу нашей страны на въезд и на выезд пересекли менее 12 тыс. человек. Среди въезжавших в Украину лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не выявлено.
"Вернули более 500 человек из нью-йорка, потом столько из Италии,Германии, либо ещё с какой нибудь страны. А потом, посмотрим через 2 недели результат по инкубационному периоду. Ещё вернём, ещё будем смотреть".
Вы думаете этой зевласти нужны украинцы и экономика Украины?