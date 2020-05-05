РУС
Более 500 украинцев вернулись на Родину из Германии, Италии и Казахстана, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки пограничники проверили и осуществили пропуск более полутысячи пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана (Италия), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Германия). Среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины. Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения "Дій вдома".

После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам, один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

В целом пассажиропоток через украинскую границу остается довольно низким. В течение суток границу нашей страны на въезд и на выезд пересекли менее 12 тыс. человек. Среди въезжавших в Украину лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не выявлено.

+4
Во всем мире приветствуют поступления валюты в свои страны и только ты вумный иканамист против,так как евро это пустые фантики и из за них растут цены,ты великий вчоный
05.05.2020 14:18 Ответить
+2
Там сидеть дорогойй
05.05.2020 14:08 Ответить
+2
Ты ото мелешь?Ты трусы себе за пустые фантики покупаешь,а хлеб тоже?
05.05.2020 14:11 Ответить
05.05.2020 14:00 Ответить
Деньги поедят и снова а бой
05.05.2020 14:02 Ответить
Там что построили и обеспечили, а сюда привезли деньги.
05.05.2020 14:04 Ответить
Там вони виробили якийсь продукт, якісь послуги які були забезпечені цими грошима, а сюди привозять пусті фантики які тут не забезпечені товаром.
05.05.2020 14:08 Ответить
Ты ото мелешь?Ты трусы себе за пустые фантики покупаешь,а хлеб тоже?
05.05.2020 14:11 Ответить
Від цих фантиків збільшується інфляція і ростуть ціни, граматєй.
05.05.2020 14:14 Ответить
Во всем мире приветствуют поступления валюты в свои страны и только ты вумный иканамист против,так как евро это пустые фантики и из за них растут цены,ты великий вчоный
05.05.2020 14:18 Ответить
Ну так Украина не реформирования,с мараторий на землю просидела 20 лет,вот и результат,политики рассказывали лохторату сказки про серого бычка
05.05.2020 14:10 Ответить
так сидели бы себе там на заработаные. глядишь, а завтра опять на работу.
05.05.2020 14:07 Ответить
Там сидеть дорогойй
05.05.2020 14:08 Ответить
Всі дуже раді (і я трішки).
05.05.2020 14:10 Ответить
в каком месте они украинцы?
05.05.2020 14:12 Ответить
Развалили страну, и поехали гнуть спину в дальние края, там дали пинка под зад, вот приехали домой. Замечательная экономическая модель.
05.05.2020 14:22 Ответить
ну Слава Богу, а то ми вже зачекались! бубочка зустрічала, чи бздьошно?
05.05.2020 14:23 Ответить
Всюди може українець нормально заробляти , тільки не в Україні . Щось ми не те будуємо . Люди мільйонами втікають за кордон працювати .
05.05.2020 14:33 Ответить
Карантин у нас будет длится ещё несколько лет, пока не найдут вакцину, так как "возвращают" каждый день.
"Вернули более 500 человек из нью-йорка, потом столько из Италии,Германии, либо ещё с какой нибудь страны. А потом, посмотрим через 2 недели результат по инкубационному периоду. Ещё вернём, ещё будем смотреть".
Вы думаете этой зевласти нужны украинцы и экономика Украины?
05.05.2020 14:58 Ответить
Родина у них там, где они платят налоги, а здесь они - в гостях.
05.05.2020 15:34 Ответить
Оптимизация. После Пасхи статистика по заражению никудышняя. Почему то нету пика. Добавить заграничными!
05.05.2020 15:41 Ответить
 
 