Более 500 украинцев вернулись на Родину из Германии, Италии и Казахстана, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки пограничники проверили и осуществили пропуск более полутысячи пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили специальные пассажирские авиарейсы из Милана (Италия), Тараза (Казахстан), Франкфурта (Германия). Среди прибывших этими самолетами лиц подавляющее большинство - граждане Украины. Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения "Дій вдома".

После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам, один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе.

В целом пассажиропоток через украинскую границу остается довольно низким. В течение суток границу нашей страны на въезд и на выезд пересекли менее 12 тыс. человек. Среди въезжавших в Украину лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не выявлено.

