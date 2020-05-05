РУС
В запасе есть лишь 10 дней: 17-летнему Глебу из Днепра срочно нужна трансплантация костного мозга, но Минздрав так и не перевел деньги за операцию в клинику Израиля. ДОКУМЕНТ

Уже второй раз спасают 17-летнего Глеба из Днепра, у которого случился повторный рецидив острого лимфобластного лейкоза. Парню срочно нужна трансплантация костного мозга.

Об этом на своей странице в Facebook написал брат Глеба Никита Герасименко, передает Цензор.НЕТ.

"Многим известно, что моему брату Глебу необходима пересадка костного мозга из-за диагноза второй рецидив острого лимфоблатного лейкоза, который произошел в феврале 2020 года. 24 февраля было зарегистрировано обращение в МОЗ Украины на пересадку костного мозга от неродственного донора. Более 3 недель назад мы получили гарантийное письмо от Министерства на осуществление ТКМ. Спустя месяцы подготовки и лечения уже необходима ТКМ, но клиника все еще НЕ ПОЛУЧИЛА никакого перевода, без которого проведение операции невозможно. Доктора говорят, что операцию необходимо произвести в течении 10 дней иначе под УГРОЗОЙ окажется жизнь Глеба", - написал он и опубликовал соответствующие документы.

Отметим, что впервые страшный диагноз у парня обнаружили в 2011 году. Но тогда врачам и родителем удалось успешно преодолеть недуг в Днепре. Но спустя почти 5 лет болезнь снова вернулась и с новой силой.

Парня в срочном порядке вывезли в Израиль для лечения и трансплантации. Но необходима просто огромная сумма, которую семья Глеба сама просто не потянет.

Реквизиты для помощи:

IBAN: UA443220010000026207301137492

ЕГРПОУ 3367115895

Получатель: Герасименко Никита Андреевич

Monobank 5358 3808 8078 9998 Герасименко Никита

https://www.instagram.com/glebg555/?hl=uk 

благотворительность (631) дети (6734) помощь (8122) лечение (925)
+7
МОЖЕТ ЭТИ ПОМОГУТ. ЗЕМЛЯКИ....
05.05.2020 14:13 Ответить
+5
Власть укринофоба Зеленского запретила все плановые операции, за последние два месяца во время карантина.
То есть такие нуждающиеся больные в операциях, как в этой новости, должны умереть, по замыслу зелёной антиукраинской банды.
Зеленский фантазировал, что если бы не его карантин то умерло бы 120 тысяч. до конца года...
Хотя это брехня
Но из за его карантина, реально умрёт больше людей из за других болезней и голода до конца года, чем от мнимого короновируса.
05.05.2020 14:13 Ответить
+4
Чего бы не дать карточку Привата?
Многие бы скинули 20-50 грн.
05.05.2020 14:46 Ответить
щщаассссс, разбежались, волосы назад.
05.05.2020 15:27 Ответить
зато Каляске отслюнявили 143 млн за политические преследования
05.05.2020 16:14 Ответить
А что моно не кошерен? То просто отмазка, согласитесь.
05.05.2020 15:29 Ответить
Лично мне проще посылать через Приват.
05.05.2020 15:42 Ответить
Чем проще? Приват не даёт переводить гроши на другие банки?
05.05.2020 16:03 Ответить
Ну, однажды я переводила сама себе из привата в другой банк.
Решила больше не связываться.
05.05.2020 16:37 Ответить
Почему? Максимально, приват берёт 5 гривен за перевод чужим 1000 гривен. Постоянно (раз 6 в месяц) перевожу с привата на моно карту.
05.05.2020 16:54 Ответить
Смотрите, смарт есть? Качаем Приват24, регистрируемся, выбираем перевести на карту, вбиваем номер карты куда переводим, сумму перевода, отправляем в корзину, приват пишет фамилию имя отчество рецепиента, если всё совпадает, жмём перевести. Всё.
05.05.2020 16:58 Ответить
Вот если смарта и компа нет тогда да.
05.05.2020 16:59 Ответить
Вспомнила Ваши слова о "некошерности" и стало интересно, почему прозвучала такая формулировка))
Посмотрела))) Пусть люди ознакомятся, прежде, чем связываться
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/ - отзывы клиентов))

Пыталась перевести. Приват потребовал ввести самой имя и фамилию. Ввела, отправила.
Через 3 секунды деньги вернулись назад. ))
Видимо да....не кошерный банк
05.05.2020 17:30 Ответить
Странно, только что попробовал, приват написал-"мошенническая операция". Шас с моно попробую.
05.05.2020 17:49 Ответить
ФИО не спрашивал.
05.05.2020 17:50 Ответить
Да, и "отзывы" пишут приват-боты. С моно с бета теста-ноу проблем. Приват карту закинул на полку. Они даже недавно звонили, интересовались, почему движа по счёту нет. Послал.
05.05.2020 17:52 Ответить
С моно перевод прошел без проблем. Ещё один гвоздь в гроб привата.
05.05.2020 17:56 Ответить
всё правильно человек пишет . не точ то жалко , а просто неудобно и выхлоп был бы гораздо эффектней. У нас в Виннице монобанк с одним отделением и находится на краю географии . Просто мало отделений самого банка не говоря уже об терминалах в отличии от привата.
05.05.2020 15:42 Ответить
Вы совсем не в теме? Есть Приват24, есть смарт или комп с интернетом, какие отделения? У Моно их нет вообще. Не желаете платить, не отмазывайтесь так криво.
05.05.2020 16:02 Ответить
Ты конкретно сколько уже заплатил ?
05.05.2020 18:23 Ответить
Не заплатил, а помог пацану. Отчёт выслать?
05.05.2020 18:44 Ответить
Стесняюсь спросить, а вы сколько, учитывая, что с жидопривата платежи не идут, а моно я так понял у вас нет?
05.05.2020 18:49 Ответить
я в Правэксе обсуживаюсь . Во первых, если вы не поняли, я писал о улучшении , более эффектном выхлопе от этой ситуации с перечислениями , если бы у человека карта была приват. Я не заискиваю с телефонными картами, платежами через комп и все такое прочее . Пусть это будет вчерашний день, но мне через бухгалтера и его посещения банка как то спокойней. В крайних случаях подходишь к терминалу о закидываешь на карту деньги. Так вот , приватовских терминалов в Виннице за гланды, моно вообще не встречал. Так что завтра будет физическое посещение монобанка , а не как у вас виртуальное.
05.05.2020 18:59 Ответить
Ладно, чего нам спорить, мы граждане одной неньки. И любим её. И это главное.
05.05.2020 19:03 Ответить
+. Трошечки. Одужуй, парубче
05.05.2020 14:59 Ответить
обычно в таких случаях если стб и 1+1 то или собрали или еще что так бы не предавали огласке
меня лично поразило года три назад как парень 16 лет просил сердце а потом похороны в селе..так для такого надо больницпонастроить в кажой области и все ...суки твари когда вас расстреляют всех.....поставить в раде пулемет и погасить всех
05.05.2020 15:21 Ответить
Трансплантация в нозологии уменьшена на 26,7% в этом году благодаря ЗЕлупам.
05.05.2020 16:07 Ответить
Я думаю что каждый из желающих помочь, без особых потерь для себя вполне может перевести некоторую сумму для благого дела. Поможем парню!
05.05.2020 17:21 Ответить
 
 