В запасе есть лишь 10 дней: 17-летнему Глебу из Днепра срочно нужна трансплантация костного мозга, но Минздрав так и не перевел деньги за операцию в клинику Израиля. ДОКУМЕНТ
Уже второй раз спасают 17-летнего Глеба из Днепра, у которого случился повторный рецидив острого лимфобластного лейкоза. Парню срочно нужна трансплантация костного мозга.
Об этом на своей странице в Facebook написал брат Глеба Никита Герасименко, передает Цензор.НЕТ.
"Многим известно, что моему брату Глебу необходима пересадка костного мозга из-за диагноза второй рецидив острого лимфоблатного лейкоза, который произошел в феврале 2020 года. 24 февраля было зарегистрировано обращение в МОЗ Украины на пересадку костного мозга от неродственного донора. Более 3 недель назад мы получили гарантийное письмо от Министерства на осуществление ТКМ. Спустя месяцы подготовки и лечения уже необходима ТКМ, но клиника все еще НЕ ПОЛУЧИЛА никакого перевода, без которого проведение операции невозможно. Доктора говорят, что операцию необходимо произвести в течении 10 дней иначе под УГРОЗОЙ окажется жизнь Глеба", - написал он и опубликовал соответствующие документы.
Отметим, что впервые страшный диагноз у парня обнаружили в 2011 году. Но тогда врачам и родителем удалось успешно преодолеть недуг в Днепре. Но спустя почти 5 лет болезнь снова вернулась и с новой силой.
Парня в срочном порядке вывезли в Израиль для лечения и трансплантации. Но необходима просто огромная сумма, которую семья Глеба сама просто не потянет.
Реквизиты для помощи:
IBAN: UA443220010000026207301137492
ЕГРПОУ 3367115895
Получатель: Герасименко Никита Андреевич
Monobank 5358 3808 8078 9998 Герасименко Никита
https://www.instagram.com/glebg555/?hl=uk
То есть такие нуждающиеся больные в операциях, как в этой новости, должны умереть, по замыслу зелёной антиукраинской банды.
Зеленский фантазировал, что если бы не его карантин то умерло бы 120 тысяч. до конца года...
Хотя это брехня
Но из за его карантина, реально умрёт больше людей из за других болезней и голода до конца года, чем от мнимого короновируса.
Многие бы скинули 20-50 грн.
Решила больше не связываться.
Посмотрела))) Пусть люди ознакомятся, прежде, чем связываться
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/ - отзывы клиентов))
Пыталась перевести. Приват потребовал ввести самой имя и фамилию. Ввела, отправила.
Через 3 секунды деньги вернулись назад. ))
Видимо да....не кошерный банк
меня лично поразило года три назад как парень 16 лет просил сердце а потом похороны в селе..так для такого надо больницпонастроить в кажой области и все ...суки твари когда вас расстреляют всех.....поставить в раде пулемет и погасить всех