В запасе есть лишь 10 дней: 17-летнему Глебу из Днепра срочно нужна трансплантация костного мозга, но Минздрав так и не перевел деньги за операцию в клинику Израиля. ДОКУМЕНТ

Уже второй раз спасают 17-летнего Глеба из Днепра, у которого случился повторный рецидив острого лимфобластного лейкоза. Парню срочно нужна трансплантация костного мозга.

Об этом на своей странице в Facebook написал брат Глеба Никита Герасименко, передает Цензор.НЕТ.

"Многим известно, что моему брату Глебу необходима пересадка костного мозга из-за диагноза второй рецидив острого лимфоблатного лейкоза, который произошел в феврале 2020 года. 24 февраля было зарегистрировано обращение в МОЗ Украины на пересадку костного мозга от неродственного донора. Более 3 недель назад мы получили гарантийное письмо от Министерства на осуществление ТКМ. Спустя месяцы подготовки и лечения уже необходима ТКМ, но клиника все еще НЕ ПОЛУЧИЛА никакого перевода, без которого проведение операции невозможно. Доктора говорят, что операцию необходимо произвести в течении 10 дней иначе под УГРОЗОЙ окажется жизнь Глеба", - написал он и опубликовал соответствующие документы.







Отметим, что впервые страшный диагноз у парня обнаружили в 2011 году. Но тогда врачам и родителем удалось успешно преодолеть недуг в Днепре. Но спустя почти 5 лет болезнь снова вернулась и с новой силой.

Парня в срочном порядке вывезли в Израиль для лечения и трансплантации. Но необходима просто огромная сумма, которую семья Глеба сама просто не потянет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Центр "Самотужка" собирает средства на программу по реабилитации детей с ДЦП и аутизмом из малообеспеченных семей

Реквизиты для помощи:

IBAN: UA443220010000026207301137492

ЕГРПОУ 3367115895

Получатель: Герасименко Никита Андреевич

Monobank 5358 3808 8078 9998 Герасименко Никита

https://www.instagram.com/glebg555/?hl=uk