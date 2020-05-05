Минздрав разработал алгоритм тестирования на COVID-19 детей, которые будут ехать в "Охматдет" и Институт рака, - Степанов

Министерство здравоохранения разработало алгоритм тестирования на COVID-19 детей, которые будут ехать в "Охматдет".

Как сообщается, министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о проблеме, когда детей не принимали в "Охматдет" и Институт рака без тестирования на коронавирус, которое не могли обеспечить в этих медучреждениях.

Министр сообщил, что уже разработаны алгоритмы, по которым детей из всех регионов, которые будут ехать в "Охматдет" и Институт рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

Как сообщалось ранее, в Национальном институте рака и НДСБ "Охматдет" семьи онкобольных детей просят оплатить тест на COVID-19 методом ПЦР. Стоимость такого теста в Украине сейчас составляет около 2,2-2,5 тыс грн на одного человека.

