Минздрав разработал алгоритм тестирования на COVID-19 детей, которые будут ехать в "Охматдет" и Институт рака, - Степанов

Минздрав разработал алгоритм тестирования на COVID-19 детей, которые будут ехать в "Охматдет" и Институт рака, - Степанов

Министерство здравоохранения разработало алгоритм тестирования на COVID-19 детей, которые будут ехать в "Охматдет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как сообщается, министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о проблеме, когда детей не принимали в "Охматдет" и Институт рака без тестирования на коронавирус, которое не могли обеспечить в этих медучреждениях.

Министр сообщил, что уже разработаны алгоритмы, по которым детей из всех регионов, которые будут ехать в "Охматдет" и Институт рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онкобольных детей заставляют проходить тесты на COVID-19 за свой счет

Как сообщалось ранее, в Национальном институте рака и НДСБ "Охматдет" семьи онкобольных детей просят оплатить тест на COVID-19 методом ПЦР. Стоимость такого теста в Украине сейчас составляет около 2,2-2,5 тыс грн на одного человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В запасе есть лишь 10 дней: 17-летнему Глебу из Днепра срочно нужна трансплантация костного мозга, но Минздрав так и не перевел деньги за операцию в клинику Израиля. ДОКУМЕНТ

Топ комментарии
+2
Пропоную не брати прилад однієї країни, а виконувати свою Конституцію та не порушувати інші закони України. Обрати владу, яка відстоює інтереси українців, а не олігархів.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:26 Ответить
+1
За що не береться Степанов, то все закінчується як для інфікованих медиків.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:16 Ответить
+1
Такий народ називають українцями! Не знали? Я чоловік, а не жінка! Так, що шукайте сестер в іншому місці.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:34 Ответить
За що не береться Степанов, то все закінчується як для інфікованих медиків.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:16 Ответить
Пример какой страны предлагаешь взять за основу?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:19 Ответить
Пропоную не брати прилад однієї країни, а виконувати свою Конституцію та не порушувати інші закони України. Обрати владу, яка відстоює інтереси українців, а не олігархів.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:26 Ответить
Обрати владу, яка відстоює інтереси українців, а не олігархів.

Я согласен полностью. Имя, сестра? (с).
показать весь комментарий
05.05.2020 14:28 Ответить
Такий народ називають українцями! Не знали? Я чоловік, а не жінка! Так, що шукайте сестер в іншому місці.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:34 Ответить
Ну я так и знал, что ответа не будет. Знаешь, что такое (с)? Это значит цитата. Т.е. лично к тебе это не относится. А из песни слова не выкинешь.

З.Ы. Но обижаешься точно, как девчонка.
Так назовёшь имя достойного кандидата или будешь и дальше сливаться?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:38 Ответить
Я відповів. Конкретний депутат буде обраний серед багатьох на виборах. Я не висуває когось. Зрозуміло? Єдина вимога це освічена та проукраїнська людина. Ви же обрали неосвіченого антиукраїнця. Чого мені вам пропонувати когось, якщо ви навіть українською не відповідаєте!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:49 Ответить
Якщо для тебе це так важливо - нема питань. Скільки вже Україна незалежна? 29 років? Ти бачив багато проукраїнських людей при владі? Я бачив тільки, як набивали свої кишені під красивими гаслами.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:55 Ответить
Звичайно, що важливо писати і розмовляти українською. Почніть і ви побачите, що вже не підтримуєте сепарів! А щодо проукраїнських людей, то вони ще є, хоча влада, яку ви обрали їх знищує. Скільки українців серед СН? От це вам і відповідь на ваше питання. Ніхто не говорить, що інші нації не повинні бути при владі, але коли українців при владі меншість, то маємо саме такий результат.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:59 Ответить
Українською володію вільно. Але я - російськомовний і живу у вільній країні. Тому розмовляю на тій мові, на якій хочу. І до речі спекуляція на мовному питанні ніколи ні до чого доброго не доводила. Кацапстан тобі у приклад.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:04 Ответить
На мові не розмовляють. Тому ви не володієте вільно мовою! Спекуляція була багато років саме з боку російськомовних.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:06 Ответить
 
 