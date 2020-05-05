Арахамия: Фракции "Слуга народа" трудно выработать общую позицию, правило "70 на 30" все сложнее соблюдать
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, почему этой партии трудно выработать общую позицию.
Об этом он заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Мы все разные люди с разным бэкграундом. Нас даже вопрос о языке может всех рассорить, люди и подраться могут, хотя, конечно, не дерутся. А извне все думают: это же Слуга народа, у них должна быть единая позиция. А ее мы как раз и приходим в парламент выработать", - отметил Арахамия.
По словам Арахамии выработка общей позиции "дается трудно", так как партия "Слуга народа" "собрана из разных слоев общества и разных регионов".
"Даже наше правило "70 на 30" (если 70% фракции поддержали законопроект, то и все остальные должны проголосовать за. - Ред.), его все труднее и труднее соблюдать", - заявил он.
😁
"РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ.
Чому ті 40% "високоінтелектуалів", котрі, згідно опитування, знову готові голосувати за ЗЕ, повіддирали наліпки "За ЗЕ"?"
Как они туда попали? По принципу "какая разница, если дорога заасфальтирована".
А единомышленников у вас быть не могло, потому что у вас не было Программы. Потому вы - случайное сборище, стадо.