Арахамия: Фракции "Слуга народа" трудно выработать общую позицию, правило "70 на 30" все сложнее соблюдать

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, почему этой партии трудно выработать общую позицию.

Об этом он заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы все разные люди с разным бэкграундом. Нас даже вопрос о языке может всех рассорить, люди и подраться могут, хотя, конечно, не дерутся. А извне все думают: это же Слуга народа, у них должна быть единая позиция. А ее мы как раз и приходим в парламент выработать", - отметил Арахамия.

По словам Арахамии выработка общей позиции "дается трудно", так как партия "Слуга народа" "собрана из разных слоев общества и разных регионов".

"Даже наше правило "70 на 30" (если 70% фракции поддержали законопроект, то и все остальные должны проголосовать за. - Ред.), его все труднее и труднее соблюдать", - заявил он.

Арахамия Давид (995) Слуга народа (2670)
+14
Дід Микола.

"РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ.

Чому ті 40% "високоінтелектуалів", котрі, згідно опитування, знову готові голосувати за ЗЕ, повіддирали наліпки "За ЗЕ"?"
05.05.2020 14:24 Ответить
+13
Финиш моносброда.
05.05.2020 14:22 Ответить
+12
Ну так самораспуститесь, делов-то.
05.05.2020 14:20 Ответить
Власники підфракцій ніяк не можуть домовитись ?
05.05.2020 14:19 Ответить
Домовляться з Петром,як про продаж Української землі.
05.05.2020 14:22 Ответить
А ты за то, чтобы Беня прибрал уж совсем Украину с помощью дефолта?
05.05.2020 14:30 Ответить
А шо прибирати,якщо Україну вже продали,Зеля+Пєтя.Разом.
05.05.2020 14:41 Ответить
Каким образом продали? Приняли вынужденно закон о земле, т.к. уЗеленские загнали, и с твоей помощью, Украину в сраку? Может напомнишь - что мешало при Порошенко принять этот закон? Отсутствие жестких требований от МВФ, когда Беня был полностью отстранён от власти в Украине и только осталось его Г+Г с Дубинскими?
05.05.2020 14:44 Ответить
Аби щось *********. Не старайся ущербное. Как-то быстро интерес к зе пропал.
05.05.2020 15:55 Ответить
В Трускавец и попрыгайте.
05.05.2020 17:55 Ответить
Попробуйте 7/40..
05.05.2020 14:19 Ответить
Не. Лучше 3_62. Или 4_12 ("Андроповка")
05.05.2020 14:21 Ответить
28-70 ого. -угу.
05.05.2020 14:22 Ответить
Тут, здається, треба використовувати 5,45 чи 7,62! Як бонус, можна використовувати 11,4
05.05.2020 14:27 Ответить
или 6/9 ))
05.05.2020 14:29 Ответить
Ну так самораспуститесь, делов-то.
05.05.2020 14:20 Ответить
Это нарид
05.05.2020 14:20 Ответить
Петро допоможе,бо вони однодумці))
05.05.2020 14:21 Ответить
Так Петро и помогает Украине, а не твоему Монике, иначе Запад пошлёт Украину, защитницу Бени...
05.05.2020 14:31 Ответить
Финиш моносброда.
05.05.2020 14:22 Ответить
Ребята, вы ж таки допроситесь - и на ваши семь-сорок, пардон, девять/сорок дней будет некислый движ с музлом и фейерверками. А хард-роковини... Мечта!

😁
05.05.2020 14:22 Ответить
Странно, в Велюре все по 100%)
05.05.2020 14:24 Ответить
Дід Микола.

"РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ.

Чому ті 40% "високоінтелектуалів", котрі, згідно опитування, знову готові голосувати за ЗЕ, повіддирали наліпки "За ЗЕ"?"
05.05.2020 14:24 Ответить
Фракции "Слуга народа" трудно выработать общую позицию, правило "70 на 30" все сложнее соблюдать, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6546
05.05.2020 14:26 Ответить
Сброд блатных и шайка нищих.
05.05.2020 14:28 Ответить
может это поможет???
Фракции "Слуга народа" трудно выработать общую позицию, правило "70 на 30" все сложнее соблюдать, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3408
05.05.2020 14:28 Ответить
Вот что значит идти в высокую политику без политической силы, партийные ячейки которой формировались годы, у которой есть ну хоть какая то идеология, кадры прошли проверку и т.д. Собрали кого придется или кого "посоветовали", теперь они обжились и смотрят в разные стороны. Пустышка, мыльный пузырь. Правда у нас подобное в тренде. Вспомним как Порошенко шел на выборы, до них мы о его партии и слыхом не слыхивали.. Только и того что была зарегистрирована в минюсте. ( как товарный бренд) Ну а потом создавалась на ходу за счет бежавших от Юли. и прочих желающих. и бизнес партнеров или родственников ( оттого там тоже швали было немало типа Свинарчуков и т.д.) Как таковых у нас партий нет, это бизнес проекты на одно узнаваемое лицо взять " Удар", "! Радикальную " к примеру и т.д. Поэтому у нас все политики за время своей жизни перебывали в 5-10 партиях. Но Зеленский в подборе "кадров" на выборы конечно всех переплюнул.. тут слов нет ( тамада, фотограф, КВНщик, юморист,и т.д.)
05.05.2020 14:28 Ответить
А при Порошенко тоже творилось, что и при Зелемойском или Украину защитили и не спустили в Унитазию?
05.05.2020 14:33 Ответить
Вопрос о политическом партийном строительстве, которого у нас нет и не было, и поэтому в партии берут всего кого не лень в том числе и просто за бабки. Что до Порошенко так он один из основателей партии регионов, потом был еще в нескольких. А о "его партии" "Солидарность" до выборов ни кто и слухом не слыхивал, потому что она существовала только на бумаге и все ( на всякий случай.. вот и пригодилась "бренд") Вот в чем речь, а не в политических пристрастиях. У нас партии сводятся к проекту одной персоны , поэтому зачастую что бы люди как то не забыли название, у нас есть идиотское изобретение добавлять в названию партии еще и еще фамилию ( Ленин, Сталин, Блок Юлиии Тимошенко, Блок Петра Порошенко, Удар Кличко, Радикальная партия Ляшко и т.д. Вот в чем речь У нас по факту партий нет и не было
05.05.2020 14:42 Ответить
Вопрос о результатах работы, а не сравнивании Гетмана с Говном по каким-то признакам вроде - носит брюки или нет, бреет грудь или нет, как неандертальцы.
05.05.2020 14:47 Ответить
А денюшку с бюджета получают эти однодневки, пролезшие в ВР!
05.05.2020 19:37 Ответить
пособирали смиття - таким "политикам" нужен "Закон о введении единомыслия"(с). може попустит.
05.05.2020 14:28 Ответить
Рынок земли принят - можно и распускаться. Главное дело то сделано.
05.05.2020 14:29 Ответить
Ещё не всё сделано - Бене нужен дефолт и не нужен закон о банках...
05.05.2020 14:34 Ответить
Одни за "свободное развитие русскаго языка", другие понимают в чем подвох.
Как они туда попали? По принципу "какая разница, если дорога заасфальтирована".
05.05.2020 14:38 Ответить
А рассорить любой вопрос вас может потому, что ваша недопартия состоит не из единомышленников, а из случайных людей.
А единомышленников у вас быть не могло, потому что у вас не было Программы. Потому вы - случайное сборище, стадо.
05.05.2020 14:52 Ответить
Да пошли вы в свои зелёные дупы.
05.05.2020 15:02 Ответить
Другими словами - собрание баранов, не имеющих общей идеологии, национальной позиции, с разным мировоззрение, при этом мало разбирающихся в основах экономики, политики, юриспруденции.
05.05.2020 15:04 Ответить
Якщо різні погляди, то чому в одній партії ?
05.05.2020 15:11 Ответить
Интересно Вас еще кто то слушает и воспринимает всерьез кроме как партию чего изволите ватная и продажная быдломасса
05.05.2020 15:15 Ответить
Проект "СН" це спілка беквокалістів, які підспівують кожен своєму солістові кожен виконує свою партію.
05.05.2020 15:36 Ответить
Це, чергове зізнання в нездатності контролювати фракцію.
05.05.2020 15:47 Ответить
Важко колишнім прибиральницям та аніматорам займатися законодавством, коли ще й грамотність та загальний розвиток не дозволяє...Пропав будинок....
05.05.2020 17:39 Ответить
Кому нужно ваше грязное бельё.Что там в вашей моноблизости делается нам,народу какая разница.Вы в Трускавце по всей видимости извращением занимался.Всем сделать рожу кирпичём и выражение глаз одинаковым.Это не естественно и вам тупым даже за год до сих пор не понятно. Для народа главное конкретный результат вашей деятельности. Нам от вас нужно,чтобы у каждого зарплата была по 4000$ и жовтосыний прапор майорыв на руинах хрэмля.Если нет,то можете быть свободны и идти откуда повылазили.
05.05.2020 17:55 Ответить
 
 