Дефицита продуктов в Украине нет, рост цен на большинство товаров не зафиксирован, - Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что дефицита продуктов питания в Украине нет, а роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас продуктового дефицита нет, по ценам - были колебания в конце марта, но как только мы начали мониторинг с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение", - отметил он.

Министр отметил, что запасы пшеницы в Украине в конце нынешнего сезона будут в вдвое больше уровня прошлого года (разница в 1,5 млн тонн).

"Приблизившись к июлю, когда у нас будет новый урожай, мы проанализируем и примем решение, каким образом хотим сбалансировать 2020/2021 МГ. Мы дадим коммерческое решение производителям и трейдерам по продажам и договоримся об объемах продукции", - сообщил он.

Петрашко уточнил, что цель по экспорту пшеницы из Украины на данным момент достигнута, тогда как вопрос объемов поставки кукурузы остается открытым.

"Мы мониторим ситуацию, она под полным контролем, у нас не будет ни дефицита хлеба, ни кормов для животных", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Богу слава, что открыли базар. Потому что дома тяжело сидеть", - продуктовые рынки работают в Мукачево с 28 апреля. ВИДЕО