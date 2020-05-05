РУС
Дефицита продуктов в Украине нет, рост цен на большинство товаров не зафиксирован, - Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что дефицита продуктов питания в Украине нет, а роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас продуктового дефицита нет, по ценам - были колебания в конце марта, но как только мы начали мониторинг с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение", - отметил он.

Министр отметил, что запасы пшеницы в Украине в конце нынешнего сезона будут в вдвое больше уровня прошлого года (разница в 1,5 млн тонн).

"Приблизившись к июлю, когда у нас будет новый урожай, мы проанализируем и примем решение, каким образом хотим сбалансировать 2020/2021 МГ. Мы дадим коммерческое решение производителям и трейдерам по продажам и договоримся об объемах продукции", - сообщил он.

Петрашко уточнил, что цель по экспорту пшеницы из Украины на данным момент достигнута, тогда как вопрос объемов поставки кукурузы остается открытым.

"Мы мониторим ситуацию, она под полным контролем, у нас не будет ни дефицита хлеба, ни кормов для животных", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Богу слава, что открыли базар. Потому что дома тяжело сидеть", - продуктовые рынки работают в Мукачево с 28 апреля. ВИДЕО

Автор: 

дефицит (312) продукты (1540) цены (2300) Петрашко Игорь (84)
Топ комментарии
+8
05.05.2020 14:28
+6
Що ні слуга,то повний мєндєль(((
05.05.2020 14:28
+6
Гречка по 36 грн...оце так не здорощання.
05.05.2020 14:30
Никогда яйца в это время почти 15.90 не стоили.
05.05.2020 14:25
И это в АТБ!
05.05.2020 14:25
Ну https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0&g=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0&k=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5%3D%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%3D%3D%D1%811-10-%D1%88%D1%82+10%D1%88%D1%82 минфин по яйцам дает несколько другую статистику . Там же можно посмотреть динамику цен с 2017 года. Походу получается что очень даже столи в 2018 году к примеру.
05.05.2020 14:50
Я выше дал ссылку на сайт минфина.
05.05.2020 14:54
там нєт прошлого лєта
05.05.2020 14:57
Та Вы что. А вниз страницы не пытались прокрутить? А потом на графике ползунок вправо сдвинуть?
05.05.2020 15:02
міскузі - так, повзунок не помітив. Але там за літо 19-го ціни якісь не ті, які я знаю в реалі
05.05.2020 15:05
Ну я за что купил - за то продал. Вопросы тогда к минфину. Хотя он же дает средние цены. Причем на той странице цены производителя яйца куриного Ясенсвит (С1 10 шт). Плюс первый сорт. А так могут быть различные цены от различного производителя. Я просто делал акцент на динамику. Сейчас еще товары могут быть дороже в виду нарушенной логистики из за карантина. Т.е. парадокс - и товара есть в избытке, а конкретно до потребителя не доходит.
05.05.2020 15:10
в червні 2019 десяток яєць коштував 8 грн
показать весь комментарий
Ну извините - тогда пруф. Офф статистика с Вами несогласна. А так может в отдельных регионах ситуативно и было.
05.05.2020 15:03
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2019-08-12/konets-*************-grechki-i-elitnoy-pshenki-kakie-produktyi-vzletyat-k-oseni/26955 в середині липня ціна пропозиції від виробників зросла до 1,61 гривні/штука, хоча в червні середня ціна була 0,74 гривні/штука, тобто збільшилася більш ніж удвічі, в зв'язку з чим до кінця літа також можна очікувати подорожчання. З іншого боку, зазначає Олексій Дорошенко, зараз спостерігається перевиробництво яєць,
показать весь комментарий
Я же не спорю. Ситуативно могла быть. И это оценочные суждения Олексея Дорошенко. К тому же не указано оптовая это цена закупки или розничная. Да и потом предвыборные цены сравнивать с реальными - неблагодарное дело.
05.05.2020 15:13
а в цю пору 11грн
05.05.2020 15:02
Ну я же даю ссылку на статистику. Можно же глянуть. Возможно, что в какой-то момент цена падала. Возможно даже на столько. Возможно в маркете акция была. Но сравнивать нужно по среднему значению. К примеру через неделю яйца по цене могут просесть и до 11 и до 8 грн на несколько дней. Но это еще ни о чем не говорит. К тому же они могут по размеру довольно сильно отличаться. Т.е. яйцо яйцу рознь.
05.05.2020 15:06
йа веду свою статистику - яйця - основний продукт мого раціону вже кілька років - ab ovo - найдоступніший протеїн
05.05.2020 15:11
Мда, печально конечно.
05.05.2020 15:14
інваліцька пенсія 1638 грн, а за ЖКХ зараз тра' заплатити 746грн
05.05.2020 15:40
Та да. Непросто в нашей стране выживать.
05.05.2020 15:55
Это дорого? 1,6 грн. яйцо.
05.05.2020 15:15
месяц назад были 1.2. С наступление тепла должны дешеветь, а они наоборот, подорожали.
05.05.2020 15:25
Ну так и снабжение нарушилось из за карантина.
05.05.2020 15:54
кури пішли на карантин та перестали нестися))
05.05.2020 16:29
Куры может нестись не перестали, но к потребителю яйцо тоже не силой мысли переносится. Хлеб тоже, кстати, не на полках супермаркета рождается.
05.05.2020 18:39
фури з яйцем чи хлібом десь блокуюь?
05.05.2020 19:25
А сильно они ездят и оптовые базы сильно работают? Рынки полны покупателей?
05.05.2020 20:31
оптові працюють.
05.05.2020 21:24
А почему на днях в новостях https://fakty.ua/341927-ovocshi-otdayut-za-bescenok-no-nikto-ne-pokupaet-fermery-ustroili-massovyj-protest-na-hersoncshine херсонские фермеры возмущались что доступа к оптовым рынкам нет и они не могут сбыть свою продукцию? Наверно дуркуют.
05.05.2020 21:55
Ви прочитали статю яку мені навели в посиланні?Де там ви побачили словосполучення оптові ринки?
05.05.2020 22:46
Вони хотіли щоб роздрібні ринки відкрилися щоб збільшився попит на їх товар,бо в супермаркетах дійсно багато імпортної продукції.
05.05.2020 22:49
Там вообще-то больше нарекают на засилие импорта. Видать логистику перекроили оптовіе складі и маркеты. Но пару дней назат в новостях показывали оптовые рынки. Там печаль печальная. Считай что не работают.
05.05.2020 23:00
Да - таки Вы правы. Это я не так понял.
В Украине реализация плодоовощной продукции на 80% идет именно через рынки, на супермаркеты приходится не более 20%, и там большую часть всегда составлял импорт, ведь в у сетей достаточно высокие требования к стандартам упаковки, безопасности, объемов и качества, не каждый мелкий фермер может им соответствовать.
показать весь комментарий
так, ви самі вже розібралися опт.працює весь карантин але просування там продукції фермерської небуло саме через зупинку роздрібу,більшисть фермерів самі не займаються реалізацією.
05.05.2020 23:21
Понятно. Просто я вообще не в теме. Все, что я в силу жизненных обстоятельств знаю, это стоимость литра бензина, сигар, Виски и........ Да и пожалуй все. Жена ведет хозяйство и я не вникаю во все это. Даже размеров одежды и обуви своих не знаю.
05.05.2020 19:26
Сейчас из магазина- десяток-22,50 грн.
05.05.2020 15:25
это высшего сорта.
05.05.2020 17:47
А в остальном, майа прєкрасная маркіза, всьо харашьо, всьо харашьо . Зебил бл
05.05.2020 14:25
так покупать некому. всьо от слова пи..дец
05.05.2020 14:27
добавлю. в начале карантина в наш атб очередь человек 50.
сейчас никого. просто 0.
05.05.2020 14:28
05.05.2020 14:28
Що ні слуга,то повний мєндєль(((
05.05.2020 14:28
Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?
05.05.2020 14:29
Деякі товари стали дорожче, хоча є відкат по цінам на інші товари. Ще є справжнє зубожіння для деяких категорій громадян в наслідок не виплати заробітної плати!
05.05.2020 14:29
для меня полбатона подорожали на 2-3 гривны. перестали резать, а упакованный существенно дороже и меньше мне нравится.
05.05.2020 14:43
перейшов на домашній хліб. Останніх чотири дні - без хліба. Бо борошно закінчилось
05.05.2020 14:49
Вот это действительно больно бьет многих. По ценам же нельзя сказать что все катастрофично. А вот по зарплатам просели можно сказать все. Даже те кто на удаленке работает.
05.05.2020 14:56
Гречка по 36 грн...оце так не здорощання.
05.05.2020 14:30
Гы. Цена на гречку в нашей стране к экономике и рынку не имеет никакого отношения ИМХО. Это скорее некий фетиш постсовковых пенсов. Т.с. мерило благополучия. Я к примеру в самую последнюю очередь гречку начну есть. Спасибо армии и замене стратегических запасов в ней в 1984-1986 годах. Наелся на всю оставшуюся жизнь.
05.05.2020 14:59
-- ви нє любітє котов??? То ви іх готовіть нє умєйєтє! (С)
05.05.2020 15:16
Ненене. Премного благодарен. Я гречневой каше предпочту даже пшенную. А так больше предпочитаю басмати, кус-кус, паленту (ну или банош), пшеничную кашу, ну или даже булгур в конце концов.
Да и что там ее готовить в мультиварке. Засыпал, залил воду, подсолил, включил за 10 минут до окончания готовности добавил сливочного масла - делов то.
05.05.2020 15:22
йа тож нє йєл грєчку із-за ізжоґі, пока одна хорошая (Ех!!! очччєнь харошая!!! Лучшая!!!) женщіна нє подсказала добавіть чайную ложку соди почті в конце пріготовлєнія (когда осталось нємного води в каше) і пєрємєшать. Продолжать варіть мінут пять. Вкус с орєховим ароматом і совєршенно інойє воспріятійє!!! Мо' тому шо от любімой?
05.05.2020 15:32
Хм, возможно. Спорить не буду. Посоветую супруге попробовать так приготовить. А так сам тоже изжогой периодически страдаю. Спасает две таблетки ренитидина с утреца и постоянно пью паляну квасову вместо обычной воды. Вроде помогает покуда.
05.05.2020 15:53
Щасливий! А пшонку через день, що вивалюється одним куском і кусок смердячої жареної ставриди не пробував при ссср?!...
05.05.2020 19:08
У нас разного рода кулинарных "чудес" тоже хватало. И перловка была типа как у вас пшонка, и селедка жареная, что при подходе к столовой от вони подворачивало (правда слава Богу очень редко), и сушеная кортошка, которая когда сваришь на клестер похожа - в пору обои клеить. И мясо "дружбы" (пожевал - передай другому) было 1957 года забоя. Скумбрия жареная тоже была ее хоть как-то есть можно было. Но порою была жареная путасу. Эту очень любил. А больше всего напрягало то, что слижил в Украине (тогда УССР) в Десне, но вот в раскладке борща не было никогда. Только щи (хоть хер полощи) мы их не очень ели, а кацапам нравились. Ну а гречкой нас месяца три "давили". Каждый божий день гречка по два раза в день как правило была. Причем на первое гречневый суп, на второе гречка с чем-нибудь. И это при том что на гражданке был дефицит. Мы пытались узнать почему. Ну вроде как побрехенька ходила, что де стратегический запас ротируют. А там я ХЗ что на самом деле.
05.05.2020 20:50
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
05.05.2020 14:32
Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) пропонує скасувати чинний тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року. Про це повідомив член НКРЕКУ Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 5 квітня, передає https://biz.censor.net/ з посиланням на https://ukranews.com/news/700490-nkreku-za-otmenu-lgotnogo-tarifa-na-*************** Українські новини. Згідно з презентацією НКРЕКУ, дане рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКУ пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів. За оцінкою НКРЕКУ, дане рішення дозволить додатково зібрати зі споживачів понад 38 млрд грн. Нагадаємо, зараз тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.
05.05.2020 14:33
Хватит врать о ценах.
05.05.2020 14:34
вот читаю про "не прогнозируется", "не ожидается", "не планируется" - а в голове внутренний голос говорит "нам пи..ец".
05.05.2020 14:39
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар
(С)
05.05.2020 14:46
колєбанія в конце марта - ага, цибуля втричі, лимони вдвічі, імбир вдесятеро
05.05.2020 14:44
Искал в Днепре редиску - хер нашел! В Украине в мае! Дети едят зато чипсы и сухарики. От их полно...
05.05.2020 14:47
хорошо.
05.05.2020 15:47
ну,так чорна ікра та хамон майже не подорожчали..
05.05.2020 16:32
П....ли зелені! Мама мені сказала, що ще півтора місяці тому брала мішок 10 кг муки за 98 грн., а зараз - 120!
05.05.2020 19:05
