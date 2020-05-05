РУС
"Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова

"Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова

Нардепы из фракции "Слуга народа" готовят запрос в Кабинет министров в связи с остановкой атомных электростанций.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо признать, что назначение и премьер-министром, и врио министра топлива и энергетики специалистов, которые имели опыт работы в коропорациях, принадлежащих Ринату Ахметову, создает очень специфический фон для восприятия ситуации с остановкой атомных генерирующих мощностей для сохранения генерации угольными ТЭС, которые в основном принадлежат тому же Ринату Ахметову и другим более дорогим в производстве электростанциям", - написал он.

По словам Яременко, ситуация похожа на заговор, который ведет к повышению цены на электроэнергию.

"Сегодня вместе с несколькими десятками коллег из фракции готовим запрос в правительство с требованием предоставить объяснения", - сообщил нардеп.

Читайте также: Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию частных зеленых компаний

Слуги народа требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова 01

Ахметов Ринат (2004) АЭС (552) Кабмин (14121) электроэнергия (776) Яременко Богдан (150) Слуга народа (2670)
Топ комментарии
+30
"Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова - Цензор.НЕТ 1251
05.05.2020 14:36 Ответить
+25
Мы тоже! Газ, уголь, нефть стоят копейки а Ахметов решил цены поднять на электричество! Похоже мы на пороге национализации электростанций ахметова!
05.05.2020 14:34 Ответить
+24
"Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова?

связаны напрямую, и что дальше?
05.05.2020 14:36 Ответить
Страница 3 из 3
"Слуги" пусть себе самим запрос напишут. Сами голосовали за премьера и врио министра топлива и энергетики. Какие претензии к Ахметову?
Но я думаю есть главный мотив - поссорить Зелю и Ахметова. Чтоб Зелю уже травили со всех сторон. Выгодополучатель - Коломойский. Не его ли фракция "готовит запрос"?
05.05.2020 15:49 Ответить
Ой, а кто это сделал..? А не связаны ли остановки..? Конечно связаны. Тоже мне новость!
05.05.2020 15:58 Ответить
По словам Яременко, ситуация похожа на заговор, который ведет к повышению цены на электроэнергию.
https://censor.net/n3193482
Да, это заговор 100% и к этому заговору причастны прежде всего иностранные фашистские оккупанты Украины, совместно с Ахметовым, заставляющие украинскую власть повышать тарифы и цены.

https://tsn.ua/********/posli-8-******-napisali-zhorstkogo-lista-shmigalyu-schodo-mozhlivogo-retrospektivnogo-pereglyadu-zelenogo-tarifu-1540977.html
05.05.2020 16:13 Ответить
Холопы , с пеной у рта бьются . Чей пан луче кнутом машет.
05.05.2020 16:21 Ответить
Вы что, всерьёз думаете, что вывод из работы грубо половины генерации это какой-то выход? Страна паразитирует за счёт кредитов, малейшие шевеления вызовут развал энергосистем, а мы до продаём землю, искореним мову и медицину и исчезнем. Спасибо нам зелёным идиотам.
05.05.2020 16:36 Ответить
Дауны ваЗЕлиновсике!!! шмигаль спасает своего хозяина ахмета, так понятней????
05.05.2020 16:38 Ответить
Все правильно, но от Волохатого Чубаки все хочется услышать ответ:
Анал табу, аль нет?
п.с.
В цивилизованных странах таких дуполюбцев навсегда вычеркивают со всех списков.
Но у нас Украина, малята...
05.05.2020 16:49 Ответить
Звичайно ні. Вони пов*язані з інтересами мосоквії (росії). Це виходить, що Зеленський спитав у Зеленського?
05.05.2020 16:49 Ответить
Ні в якому разі, вони пов'язані з інтересами простих українців... Млять...
05.05.2020 16:59 Ответить
О, анальщик возбудился!
05.05.2020 17:17 Ответить
Опять все будет по старому. Сколько революций нашей стране надо? Возможно еще одна, но на этот раз с гильотиной.
05.05.2020 17:31 Ответить
В сша при таких ценах на нефть бензин по 16 центов за литр, а у нас скоро цена за киловат час будет 2грн. Потому что ахметка **** плешивая, все еще у корыта, а помогает ему в этом деле коломой. Эта пачка ватанов хочет вернуть как было, да только всех уже умыли, вот остаточные бурления никак не закончатся.
05.05.2020 17:38 Ответить
"Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова - Цензор.НЕТ 9764
05.05.2020 19:29 Ответить
Приднепровская ТЭС Ахметова.

"Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова - Цензор.НЕТ 969
05.05.2020 19:31 Ответить
ТЭС - Кривой Рог."Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова - Цензор.НЕТ 6919
05.05.2020 19:33 Ответить
Закройте навсегда эти ТЭС!!!
05.05.2020 19:33 Ответить
Бестолковый Зеленский уже в разы переплюнул Порошенка, и только год правит этот неук..
05.05.2020 19:44 Ответить
Тысяча обезьян, непрерывно стучащих по клавишам, в конце концов напечатают что-то осмысленное!
05.05.2020 19:46 Ответить
"Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом"
05.05.2020 19:58 Ответить
От же, вигадали, гумористи .
Всі ж і так знають, що ніякого Ахметова не існує, і ніколи не існувало. А раз так, то інтересів Ахметова не може існувати тим більше.
Що тут неясно?
05.05.2020 22:58 Ответить
Страница 3 из 3
 
 