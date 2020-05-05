"Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова?

Нардепы из фракции "Слуга народа" готовят запрос в Кабинет министров в связи с остановкой атомных электростанций.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо признать, что назначение и премьер-министром, и врио министра топлива и энергетики специалистов, которые имели опыт работы в коропорациях, принадлежащих Ринату Ахметову, создает очень специфический фон для восприятия ситуации с остановкой атомных генерирующих мощностей для сохранения генерации угольными ТЭС, которые в основном принадлежат тому же Ринату Ахметову и другим более дорогим в производстве электростанциям", - написал он.

По словам Яременко, ситуация похожа на заговор, который ведет к повышению цены на электроэнергию.

"Сегодня вместе с несколькими десятками коллег из фракции готовим запрос в правительство с требованием предоставить объяснения", - сообщил нардеп.

