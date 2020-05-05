"Слуги народа" требуют разъяснений от Кабмина - не связаны ли остановки атомных станций с интересами Ахметова
Нардепы из фракции "Слуга народа" готовят запрос в Кабинет министров в связи с остановкой атомных электростанций.
Об этом сообщил в Facebook нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
"Надо признать, что назначение и премьер-министром, и врио министра топлива и энергетики специалистов, которые имели опыт работы в коропорациях, принадлежащих Ринату Ахметову, создает очень специфический фон для восприятия ситуации с остановкой атомных генерирующих мощностей для сохранения генерации угольными ТЭС, которые в основном принадлежат тому же Ринату Ахметову и другим более дорогим в производстве электростанциям", - написал он.
По словам Яременко, ситуация похожа на заговор, который ведет к повышению цены на электроэнергию.
"Сегодня вместе с несколькими десятками коллег из фракции готовим запрос в правительство с требованием предоставить объяснения", - сообщил нардеп.
Но я думаю есть главный мотив - поссорить Зелю и Ахметова. Чтоб Зелю уже травили со всех сторон. Выгодополучатель - Коломойский. Не его ли фракция "готовит запрос"?
https://censor.net/n3193482
Да, это заговор 100% и к этому заговору причастны прежде всего иностранные фашистские оккупанты Украины, совместно с Ахметовым, заставляющие украинскую власть повышать тарифы и цены.
https://tsn.ua/********/posli-8-******-napisali-zhorstkogo-lista-shmigalyu-schodo-mozhlivogo-retrospektivnogo-pereglyadu-zelenogo-tarifu-1540977.html
Анал табу, аль нет?
п.с.
В цивилизованных странах таких дуполюбцев навсегда вычеркивают со всех списков.
Но у нас Украина, малята...
Всі ж і так знають, що ніякого Ахметова не існує, і ніколи не існувало. А раз так, то інтересів Ахметова не може існувати тим більше.
Що тут неясно?