РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10215 посетителей онлайн
Новости
10 307 87

Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ: главный - Кучма, - указ

Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ: главный - Кучма, - указ

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что соответствующий указ Глава государства подписал 5 мая 2020 года.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Также читайте: Зеленский разрешил генералам служить до 70 лет - указ президента

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который по поручению Главы государства модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ Президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

Он отметил, что Владимир Зеленский пристально следит за деятельностью ТКГ и заинтересован в интенсификации работы группы для получения более весомых результатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря соблюдению карантина количество новых случаев COVID-19 начало снижаться, это положительная тенденция, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) указ (528) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
теперь в составе официальный представитель от власти и переговоры плавно превращаются из говорильни в официальные переговоры с лугандоном. с чем я вас зеленые дебилы и поздравляю. очень скоро вы узнаете что такое лугандонцы у вас дома
показать весь комментарий
05.05.2020 15:02 Ответить
+34
гнусавый упырь,иди найух,т.е. на балалаечную
показать весь комментарий
05.05.2020 15:00 Ответить
+33
Володимир Зеленський є настільки слабкою політичною фігурою, що навіть його палкі прихильники не вірять, що він є Президентом, і в поточних проблемах продовжують звинувачувати V Президента України Петра Порошенка.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гнусавый упырь,иди найух,т.е. на балалаечную
показать весь комментарий
05.05.2020 15:00 Ответить
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 1166
показать весь комментарий
05.05.2020 16:50 Ответить
теперь в составе официальный представитель от власти и переговоры плавно превращаются из говорильни в официальные переговоры с лугандоном. с чем я вас зеленые дебилы и поздравляю. очень скоро вы узнаете что такое лугандонцы у вас дома
показать весь комментарий
05.05.2020 15:02 Ответить
будем честны, эти забавные люди уже у нас дома, скупили жильё в том же Ирпене, например, и голосуют, то за зелёно-януково-овощную компашку, то за опзш-ное кодло...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:06 Ответить
не не не
пока на территории Украины относительно вменяемые. а будут совсем отбитые
показать весь комментарий
05.05.2020 15:09 Ответить
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 2352
показать весь комментарий
05.05.2020 15:03 Ответить
Володимир Зеленський є настільки слабкою політичною фігурою, що навіть його палкі прихильники не вірять, що він є Президентом, і в поточних проблемах продовжують звинувачувати V Президента України Петра Порошенка.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:04 Ответить
Как не горько признать,но возможность создания такой переговорной группы была зафиксирована ранее в мирном плане - Минских соглашениях
показать весь комментарий
05.05.2020 20:47 Ответить
Так, а від ордловщини кого затвердив?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:05 Ответить
Нічого доброго не очікується.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:08 Ответить
Тримайтеся, мишебрати, гарант-малорос простягає вам руку допомоги.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:08 Ответить
Хоть Поплавского туда включайте, - пока россия не скажет своим аватарам прекратить войну, - ничего не будет. Делегацию в ЕС надо усиливать и требовать от них новых санкций, а Минск, - пустая говорильня.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:12 Ответить
С появлением официальных лиц уже не говорильня а легализация орков .......
показать весь комментарий
05.05.2020 15:18 Ответить
Леонид Данилыч чувак надежный, начальник Украины с 1994 года, реальный
показать весь комментарий
05.05.2020 15:12 Ответить
Пропил, просрал и набарыжил усё шо у карман улезло.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:16 Ответить
...а шо в карман не улезло то зятьку перешло..
показать весь комментарий
05.05.2020 19:22 Ответить
діректор України
показать весь комментарий
05.05.2020 19:56 Ответить
Дякуємо Петру,шо він за п"ять років так і не назвав війну з кацапами війною,ну а Зеля вірний послідовник Мінську.Як казав Петро--Альтернативи Мінську нема.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:12 Ответить
Кріт, не втомився гадить на кодній гілці, звинувачуючи Пороха? Винен, персонально, ти і ще 73% "хуженебудет", які привели підкацапників до влади
показать весь комментарий
05.05.2020 15:37 Ответить
зебил, минские соглашения закончились в декабре 2019 года - ты забылО об этом?)
как и о том - ЧТО подписал твой лох в декабре 2019, и "что" сейчас поставило подпись о прямых переговорах с боевиками..
показать весь комментарий
05.05.2020 15:59 Ответить
Здайся в витверезник, брудний зрадник.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:56 Ответить
А нафіга? Якщо ФСБ список погодила, то для чого ці цирки із Монікою?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:13 Ответить
Если б не Порох сосали б вы счас у плешивого 6 лет... по очереди
показать весь комментарий
05.05.2020 15:14 Ответить
Шо уже насасалсся и атваливаишь.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:18 Ответить
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 7379
показать весь комментарий
05.05.2020 15:16 Ответить
Ти вже "начистив" на попередніх виборах президента. Тепер тобі будуть сєпари чистити задній прохід.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:49 Ответить
та вже ствол стер так ретельно чистиш
показать весь комментарий
05.05.2020 19:58 Ответить
Как говорил покойный Батя,Крысы КгБэшные,где НовоОтсоссия от Харькова до Одессы?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:17 Ответить
Думаю я, что без Сивохи эта группа товарищей практически утрачивает легитимность.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:18 Ответить
вашу ж.... та хай тому копито відсохне, хто сівоху с Заглаваної пише!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:00 Ответить
Зачем ватница и просто дура Третьякова в такой комиссии? Может потому что она нужна стороне российского агрессора? Зачем такая спешка при ловле блох?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:20 Ответить
топаз дал команду...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:24 Ответить
Зеленский не виноват что идиот, виноваты идиоты которые его избрали президентом, вопреки его желанию.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:25 Ответить
Украинскую делегацию возглавляет Кучма. /Главный результат переговорщика .Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР" /Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019 / Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:25 Ответить
...У нас же практично весь політикум з таких складається - з людей, не захищених ніяким «моральним корсетом». Колись, між іншим, подібний комплекс Урмас Отт, відомий естонський телеведучий, гарно «засвітив» у Кучми, я про це навіть в «Музеї покинутих секретів» згадала: Кучма йому став розповідати історію, як у нього, хлопця із злиденного повоєнного села, був один піджачок і він на якійсь дрезині їхав у Дніпропетровськ вступати в інститут у цьому єдиному піджачку, а коли доїхав, увесь піджачок був чорний від сажі. Я пам'ятаю, як у нього очі блищали, коли він це розповідав, і там теж була ця сама мотивація - енергія соціального реваншу. - О. Забужко
https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
показать весь комментарий
05.05.2020 15:52 Ответить
що воно там погоджує?
Інтенсифікація від сєпарів й так розпочалася, гатять по усій лінії фронту
показать весь комментарий
05.05.2020 15:27 Ответить
Фигня это все!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:30 Ответить
Всё готово для официальных переговоров с "ДНР" и "ЛНР". Интересно посмотреть, какие руководители министерств и ведомств войдут с состав официальной делегации Лугандона.

А кто-то слышал от Зеленского/Ермака вразумительные причины такого повышения статуса делегации?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:32 Ответить
В общем, капитуляция в турборежиме.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:35 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1257618348441042945 2 ч
Топ новин на цей момент: 1. Відміна медичної реформи 2. Відміна Прозоро(хоча воно і так толком не працювало) 3. Арешт Стерненка 4. Підключення реакторів АЕС до ферми відеокарт 5. Блокування рахунків волонетрів зі звинуваченням їх у фінансуванні тероризму Я ніц не пропустив?Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 7594
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 3696
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 7278
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 1747
показать весь комментарий
05.05.2020 15:40 Ответить
треба вимагати достроркових виборів
показать весь комментарий
05.05.2020 16:53 Ответить
Тогда карантину не будет видно конца..
показать весь комментарий
05.05.2020 19:27 Ответить
И на чей кашилёк те биткаины патекут.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:24 Ответить
гнусавый старается выполнить свои обещания и закончить войну на любых условиях))
показать весь комментарий
05.05.2020 15:43 Ответить
..не бережешь ты себя, Владимир Александрович. Всё о России думаешь..
показать весь комментарий
05.05.2020 15:55 Ответить
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 212
показать весь комментарий
05.05.2020 16:01 Ответить
Каких еще новых лиц вам надо?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:48 Ответить
https://youtu.be/j335onLz6co СБУ та Венедіктова готують Стерненку підозру на догоду Авакову, Киві та Портнову
показать весь комментарий
05.05.2020 16:49 Ответить
результат поездки ваЗЕлиновского Дегенерата в Оман на лицо, ватное Существо ермак выполняя указания своих кураторов в кремле всеми путями пытается впихнуть Даунбасс в Украину на условиях ПИД,,,раши, рашка наблюдатель, санкции сняты, Крым забыт, восстановление и содержание т.д за счет Украины а это Недоразумение ему во всем подмахивает......
показать весь комментарий
05.05.2020 17:00 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
показать весь комментарий
05.05.2020 17:22 Ответить
Не успеет пида рассия раньче *********.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:26 Ответить
Клоун, на мардовскам кучма, просрал ядренае аружиё, теперь пущай атрабатывает.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DT-nvam3Jww Кучма с колорадской лентой против Бандеры и против клина между Украиной и РФ. видео ютуб https://www.youtube.com/watch?v=DT-nvam3Jww
показать весь комментарий
05.05.2020 17:17 Ответить
ЗЕленое стадо приготовилось сдавать Украину
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
А что по этой "делегации" думает СБУ? У нас ведь объединенные силы ведут военную операцию (без объявления ВП), предварительно отстранив СБУ от командования. Ни один официальный представитель СБУ делегатом не стал. Так может уже арестуете эту группу предателей-переговорщиков? Я понимаю переговоры гражданских, но военных?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:26 Ответить
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Источник: https://censor.net/n3193490

Клоун знову КВН розпочинає ?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:31 Ответить
не клоун а гринпоц- телепузик)))
показать весь комментарий
05.05.2020 19:24 Ответить
http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040

Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 6776
показать весь комментарий
05.05.2020 18:17 Ответить
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 8253
показать весь комментарий
05.05.2020 18:41 Ответить
Зе утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ.
--------------------------------------------------------
Кучма еще не сидит? Странно. А главные sellers должностей коррупционеры в Украине тоже не сидят? Тоже странно. А Зе, обещавший уйти в отставку, если хоть один член его команды окажется коррупционером, в отставку не ушел? Странно, третий раз странно.

С такой группой не надо никуда ехать. Их не уважают, над ними смеются. Украина не может быть смешной, итак Зе еженедельно смешит нас видосами.

Мое личное мнение, если ехать, то только Пороху, оккупанты и предатели его боятся, а значит уважают.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:20 Ответить
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 8005
показать весь комментарий
05.05.2020 18:23 Ответить
вроде как Кучма уже забежал, сказал стар я стал, чартеров боюсь!!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:16 Ответить
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 4752
показать весь комментарий
05.05.2020 19:32 Ответить
Я расстроен и опечален, Сивохо не вижу....
показать весь комментарий
05.05.2020 19:48 Ответить
та шоп тому копито усохло, хто сівухо з заглавної пише!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:54 Ответить
Перекручивание фамилий,,стран,названий,написание с маленьких букв, ну никак не говорит о наличии большого ума.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:00 Ответить
йа не про ум, а про ценностнийє орійєнтації
показать весь комментарий
05.05.2020 20:07 Ответить
состав дєлігації ращітан на договорьонності ПО-СУЩЄСТВУ - тоість сволочі уже договорілісь - осталось утрясті рабочіє вапроси
показать весь комментарий
05.05.2020 19:52 Ответить
А от украинского народа кто будет на переговорах? Ато одни кацапы, сепары и убийцы. Кстати Кучма еще за убийство Гонгадзе не ответил, И почему Европа закрывает на ето глаза? Нужно быть пид***расом и долбиться в жопу чтобы Европа обращала внимание на преступление?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:00 Ответить
в жопу - то для ніх сваї раднийє
показать весь комментарий
05.05.2020 20:12 Ответить
А вроде Кровавый Порошенко Кучму предательски назначал, не?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:05 Ответить
Судя по составу, впихивание лугандона на кацапских услових вышло на финишную прямую и осталось обговорить детали. Так что поздравляю всех зебилов с началом ОФИЦИАЛЬНЫХ переговоров Украины с кацапскими террористами и превращением Украины в КОНФЕДЕРАЦИЮ. При этом зебилы ради прикрытия этого преступления решили дать особые статусы всем областям и назвать это децентрализацией, если разваливать страну то по-полной.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:11 Ответить
Офіційне визнання луГандонії та зняття з фєдєрастії вини за окупацію української землі й вбивства українців наближається... Операція ФСБ «ЗЄРМАК» у дії...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:32 Ответить
когда же это ****..во закончится....как эта зеленая мр..зь достала уже
показать весь комментарий
05.05.2020 21:44 Ответить
-- ребе! как долго ждать?
-- йєсі ждать, то очєнь долго
показать весь комментарий
05.05.2020 21:59 Ответить
Может он помнит и Крым, или не в этой жизни?!
показать весь комментарий
06.05.2020 01:25 Ответить
В любви и на войне одно и то же: крепость, ведущая переговоры, наполовину взята.
https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0 Маргарита Наваррская Валуа (1492-1549) - французская принцесса
показать весь комментарий
06.05.2020 13:22 Ответить
 
 