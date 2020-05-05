9 126 13
Изменения к медреформе: Минздрав с 1 июня расширит перечень услуг, которые будут финансироваться по госпрограмме. ИНФОГРАФИКА
С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться несколько пакетов медицинских услуг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.
По данным ведомства, это произойдет в рамках изменений к медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению Президента Владимира Зеленского.
Главным закупщиков медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен.
Речь идет о следующих медуслугах:
А ничего что это - реформа Супрун ? Или при ней реформа была плохая, а теперь стала вон какая хорошая ?
Якщо за це відповідає держава і вона це безкоштовно гарантує, більше того, вона на це збирає коти і фінансує для усіх, то про це можно забути!
- Деньги... ОТКУДА БРАТЬ?!!! при 300 миллиардной дыре в бюджете.
Или это будет как всё у Бубочки - только на бумаге и в роликах?
на дворе третье тысячелетие, космос, Wi-Fi, электромобили, какие-то медреформы..
а самую обычную зеленку, лядь, так и не научились упаковывать так,
чтобы не уделываться ею каждый раз... в говно