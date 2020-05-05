РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10215 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 126 13

Изменения к медреформе: Минздрав с 1 июня расширит перечень услуг, которые будут финансироваться по госпрограмме. ИНФОГРАФИКА

Изменения к медреформе: Минздрав с 1 июня расширит перечень услуг, которые будут финансироваться по госпрограмме. ИНФОГРАФИКА

С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться несколько пакетов медицинских услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

По данным ведомства, это произойдет в рамках изменений к медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению Президента Владимира Зеленского.

Главным закупщиков медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов

Речь идет о следующих медуслугах:

Изменения к медреформе: Минздрав с 1 июня расширит перечень услуг, которые будут финансироваться по госпрограмме 01

Изменения к медреформе: Минздрав с 1 июня расширит перечень услуг, которые будут финансироваться по госпрограмме 02

карантин (16729) медицина (2543) Минздрав (4915) финансирование (1832) медреформа (122) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Во как. Сам Зеленский одобрил !
А ничего что это - реформа Супрун ? Или при ней реформа была плохая, а теперь стала вон какая хорошая ?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:04 Ответить
+11
Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою - Цензор.НЕТ 3634
показать весь комментарий
05.05.2020 15:15 Ответить
+7
Перепрошую, А ЩО ЗМІНИЛОСЬ?! Все ж то було! Пілять, зебіли, ну не можна ж так перманентно зашкварюватись! Згорите ж, пілять, на шкварки згорите.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блин, морг по-прежнему платный - кто же будет успешный бизнес терять!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:03 Ответить
Во как. Сам Зеленский одобрил !
А ничего что это - реформа Супрун ? Или при ней реформа была плохая, а теперь стала вон какая хорошая ?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:04 Ответить
Пока власть будет издеваться над Конституцией и называть медицинское обслуживание каким то бытовыми услугами только для чтобы нае.ать народ Украины и скачать с него деньги, ничего у власти не выйдет. Януковича выкинули, Петьку выкинули, с Зеленским разберемся также как он высказался о министрах "Будем менять пока не будет идеального Правительства".
показать весь комментарий
05.05.2020 15:08 Ответить
Перепрошую, А ЩО ЗМІНИЛОСЬ?! Все ж то було! Пілять, зебіли, ну не можна ж так перманентно зашкварюватись! Згорите ж, пілять, на шкварки згорите.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:10 Ответить
Ні, перепрошую, корону добавили. І то все?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:11 Ответить
Дякую за перелік. тепер буду точно знати, на що не слід розраховувати.
Якщо за це відповідає держава і вона це безкоштовно гарантує, більше того, вона на це збирає коти і фінансує для усіх, то про це можно забути!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:12 Ответить
...и останется только "мааааленький вопроооосик":
- Деньги... ОТКУДА БРАТЬ?!!! при 300 миллиардной дыре в бюджете.
Или это будет как всё у Бубочки - только на бумаге и в роликах?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:12 Ответить
На ОП одна услуга-канабис да кокаин.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:15 Ответить
Две ! Разнообразие, однако.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:18 Ответить
Зміни до медреформи: МОЗ з 1 червня розширить перелік послуг, які будуть фінансуватися за держпрограмою - Цензор.НЕТ 3634
показать весь комментарий
05.05.2020 15:15 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 15:21 Ответить
***
на дворе третье тысячелетие, космос, Wi-Fi, электромобили, какие-то медреформы..
а самую обычную зеленку, лядь, так и не научились упаковывать так,
чтобы не уделываться ею каждый раз... в говно
показать весь комментарий
05.05.2020 15:25 Ответить
це ще раз показує, що нічого міняти не будуть. з квітня уже *запустили*.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:58 Ответить
 
 