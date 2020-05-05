Изменения к медреформе: Минздрав с 1 июня расширит перечень услуг, которые будут финансироваться по госпрограмме. ИНФОГРАФИКА

С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться несколько пакетов медицинских услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

По данным ведомства, это произойдет в рамках изменений к медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению Президента Владимира Зеленского.

Главным закупщиков медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен.

Речь идет о следующих медуслугах: