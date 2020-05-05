Около 200 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта, - вице-премьер Резников
В ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Итого - семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", - отметил Резников.
При этом, по его словам, около 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта.
"Наши "добрые" соседи на этом не останавливаются. Госдума отменила для украинцев, проживающих в ОРДЛО, госпошлину в 3500 рублей, которая уплачивается при оформлении гражданства Российской Федерации. Вот так они стимулируют получение паспортов. При этом через "сарафанное радио" доходит информация от таких "новоиспеченных россиян", что их за граждан РФ не воспринимают. В принципе, что было логичным. ...Раньше местных жителей заставляли принимать паспорта непризнанных республик. А сейчас, мы знаем точно, заставляют вовсю в больницах медперсонал принимать гражданство России. А они этого делать не хотят, вплоть до готовности уволиться, особенно в эпоху коронавируса. Утрата украинского гражданства - это невозможность свободно путешествовать по миру", - рассказал Резников.
При этом вице-премьер выразил уверенность, что обладатели российских паспортов при реинтеграции Донбасса, скорее всего, уедут.
"Они для себя расстались с Украиной. Оставшихся, силами правоохранительных органов, несложно будет определить. Здесь возникает вопрос переходного правосудия, того, как население будет интегрироваться в правовое поле Украины. И когда мы говорим про реинтеграцию, важно, чтобы мы начали добавлять слово, которое в лексиконе публично пока не звучит, - "безопасная"реинтеграция. Я бы хотел, чтобы мы говорили именно так", - резюмировал Резников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на худомой на разиюшкуматушку!
Он сам об этом говорил.... - с 2-мя нельзя, а про 3 в законе не написано ничего...
Тогда еще ссал в глаза малоросам, а сейчас его Клоун продолжает...
У Шефира тоже 2 (два) - один Израильский...
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».
Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже.
https://youtu.be/gczGMiIGN5c Расчехление министром иностранных дел РФ кремлевского агента в Украине Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») беспрецедентно в дипломатической практике. Если не вспоминать, конечно, времена «социалистического лагеря», когда Москва назначала угодных ей политиков в соседних странах, а неугодные выбрасывались из окон или отправлялись на виселицу. (Оба примера взяты из политической истории послевоенной Чехословакии, «освобождённой» маршалом И.Коневым). Видимо, наш Риббентроп был уверен, что усилиями предателей Коломойского и Ермака, обладающих неограниченным влиянием на президента страны, Украина уже доведена до лагерной кондиции.
30 апреля на online конференции «нормандской четверки» ему пришлось испытать некоторое разочарование. Центральная заготовка суперагента «Козыря» - протокол о создании консультативного совета ОРДЛО-Украина - была, по существу, отправлена в архив. И это хорошая новость.
Кремль стремится форсировано реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.
При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.
Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО
ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры «Новороссии».
Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.
Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти. Надеюсь, этого уже никогда не произойдет.
Другая хорошая новость - состоявшийся 17 апреля разговор советника президента США по национальной безопасности О'Брайена с Патрушевым-Рязанским.
По сведениям моих источников в Вашингтоне, новый дворянин Патрушев был предупрежден, что в случае попыток Кремля аннексии Украины и/или Беларуси США примут в ответ жесткие (не военные, разумеется) меры. Имелись в виду такие возможные акции как нефтяное эмбарго, замораживание активов путинской «элиты» на территории США (http://www.kasparov.ru/material.php?id=59EA1554A18F3 беглый русский триллион ). Трампы приходят и уходят. А американское deep state остается.
По сведениям моих источников в Москве, предупреждение Роберта О'Брайена произвело серьезное впечатление практически на всех членов http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CDC368B4771A мобилизационной группы . За одним исключением. Верховный Обнуленыш по-прежнему нацелен на окончательное решение украинского вопроса. До последнего своего вздоха во власти и в жизни не оставит он Украину в покое. И он уверен в своих «козырях», список которых не исчерпывается Ермаком и Коломойским.
http://www.kasparov.ru/author.php?id=4B693228DEBEC Андрей Пионтковский
Что бы всякие жирные уроды сивохи и ермаки не говорили -" там наши граждане".
Якщо ж ми не вернемо ті території, то яка нам різниця які в них паспорта. Хоть Гондурасу.
ПС. "Давай на ротина" пириводицца "аська мастосрань".
спасло их от ковровых бомбардировок и гранат, руSSкие Иваны забрасывали гранатами подвалы, в которых прятались чеченские и русские женщины с детьми. Эти обдолбанные и пьянь повсеместно воюют со страшными жертвами, как среди своих, так и среди
мирного населения. Жукова, который посылал их с черенками от лопат вместо ружей
и кирпичами вместо гранат на немецкие пулеметы- они до сих пор считают великим
полководцев и гениальным стратегом. Трупы убитых мирных жителей и солдат
противника российские офицеры всегда продают родным. Бесплатно получить труп для похорон не
получится. У российских офицеров, продажа трупов - это бизнес. Так было в Чечне
и Грузии. Если интересует как российская армия делает зачистки посмотрите
фильмы на You Tube по запросу Самашки. От увиденного волосы встают дыбом, но к
несчастью это правда. Геноцид чеченцев был сумасшедшим. Их вырезали целыми
селениями. Именно после одной из таких зачисток Шамиль Басаев и совершил свой
знаменитый рейд в Будённовск. Он просто показал россиянам, что творит их армия
в Чечне. Русских правозащитников, которые пишут правду про военные преступления
российской армии - убивают. Если вы думаете, что протесты
матерей убитых солдат смогут где-то остановить бойню - вы ошибаетесь. Не смогут. Жизнь солдата для
российского руководства ничего не значит. Не верите? Ну вспомните же Норд-Ост и Беслан… Они не жалеют даже детей. А солдат
вернувшийся с любой войны, в России считается просто героем. А если с орденами, да с трофеями да с деньгами …Те, кто служил в советской армии, помнят, что офицеры не
стесняясь говорили солдатам сколько минут они проживут после начала войны…
Еще одна опасность, которая ждет
людей, попавших под российскую оккупацию - эскадроны смерти. Эти эскадроны
делают российских оккупантов более страшными, чем гитлеровцев. У немцев ничего
подобного никогда не было, россияне практикуют это на всех оккупированных
территориях. Когда они покидали чеченские селения в посадках находили целые братские
могилы. Эскадроны смерти на оккупированных территориях появляются сразу после
входа российских войск. Вначале пропадают люди нелояльные к оккупантам, потому
потенциально нелояльные, а потом пропадают те, на кого пришел донос или кто
косо посмотрел на оккупанта, проще говоря все подряд. Для того, чтобы избежать
ада под названием «русский мир» нужно воевать и помогать воевать украинской
армии и украинскому сопротивлению. Жизнь под российской оккупацией - это ходьба
по минному полю. В любой день с человеком может случиться несчастье. Вас может
застрелить пьяный русский солдат или офицер (а трезвыми они никогда не бывают),
на вас может написать донос какой-то плохой человек, вы можете попасть под
зачистку, оказаться родственником повстанца или просто не оказать должного
почтения оккупанту. Одна из целей бесконечного празднования победы России над
фашизмом - скрыть свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, что
Советская (читай российская) армия во время второй мировой войны совершила
намного больше военных преступлений чем гитлеровцы. Немецкая армия никогда не
участвовала в карательных операциях.
Если кто видел такую практику, поделитесь координатами такой торговой точки, а то очень уж хочется купить за простотак очень дефицитную и всем офигенно нужную(можно даже сказать - жизненно необходимую) вещь, которая раньше была по трипятьсот ...