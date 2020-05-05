Около 200 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта, - вице-премьер Резников

В ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Итого - семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", - отметил Резников.

При этом, по его словам, около 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта.

"Наши "добрые" соседи на этом не останавливаются. Госдума отменила для украинцев, проживающих в ОРДЛО, госпошлину в 3500 рублей, которая уплачивается при оформлении гражданства Российской Федерации. Вот так они стимулируют получение паспортов. При этом через "сарафанное радио" доходит информация от таких "новоиспеченных россиян", что их за граждан РФ не воспринимают. В принципе, что было логичным. ...Раньше местных жителей заставляли принимать паспорта непризнанных республик. А сейчас, мы знаем точно, заставляют вовсю в больницах медперсонал принимать гражданство России. А они этого делать не хотят, вплоть до готовности уволиться, особенно в эпоху коронавируса. Утрата украинского гражданства - это невозможность свободно путешествовать по миру", - рассказал Резников.

При этом вице-премьер выразил уверенность, что обладатели российских паспортов при реинтеграции Донбасса, скорее всего, уедут.

"Они для себя расстались с Украиной. Оставшихся, силами правоохранительных органов, несложно будет определить. Здесь возникает вопрос переходного правосудия, того, как население будет интегрироваться в правовое поле Украины. И когда мы говорим про реинтеграцию, важно, чтобы мы начали добавлять слово, которое в лексиконе публично пока не звучит, - "безопасная"реинтеграция. Я бы хотел, чтобы мы говорили именно так", - резюмировал Резников.

