4 051 59

Около 200 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта, - вице-премьер Резников

В ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Итого - семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", - отметил Резников.

При этом, по его словам, около 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта.

"Наши "добрые" соседи на этом не останавливаются. Госдума отменила для украинцев, проживающих в ОРДЛО, госпошлину в 3500 рублей, которая уплачивается при оформлении гражданства Российской Федерации. Вот так они стимулируют получение паспортов. При этом через "сарафанное радио" доходит информация от таких "новоиспеченных россиян", что их за граждан РФ не воспринимают. В принципе, что было логичным. ...Раньше местных жителей заставляли принимать паспорта непризнанных республик. А сейчас, мы знаем точно, заставляют вовсю в больницах медперсонал принимать гражданство России. А они этого делать не хотят, вплоть до готовности уволиться, особенно в эпоху коронавируса. Утрата украинского гражданства - это невозможность свободно путешествовать по миру", - рассказал Резников.

При этом вице-премьер выразил уверенность, что обладатели российских паспортов при реинтеграции Донбасса, скорее всего, уедут.

"Они для себя расстались с Украиной. Оставшихся, силами правоохранительных органов, несложно будет определить. Здесь возникает вопрос переходного правосудия, того, как население будет интегрироваться в правовое поле Украины. И когда мы говорим про реинтеграцию, важно, чтобы мы начали добавлять слово, которое в лексиконе публично пока не звучит, - "безопасная"реинтеграция. Я бы хотел, чтобы мы говорили именно так", - резюмировал Резников.

паспорт (1185) Донбасс (26966) Резников Алексей (1173)
Топ комментарии
+26
ничего. на выборы к ермаку они пойдут с украинскими паспортами
05.05.2020 15:31
+24
самое время проводить выборы в этом лепрозории
05.05.2020 15:31
+12
Ермак за руку поведет на выборы этот скот?
05.05.2020 15:38
05.05.2020 15:31
Как это - "не знает никто"? Ермак знает! Он же уже через пару месяцев там местные выборы проводить собрался, "миротворец" хренов!
показать весь комментарий
05.05.2020 16:18
Хм, сдаётся мне, что у Ермака самого такой же паспортишко русский завалялся где-то
показать весь комментарий
05.05.2020 17:01
да и нахрен их в тамбов. и ************ какой-нибудь.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:31
Близько 200 тис. жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 3723
05.05.2020 15:47
показать весь комментарий
05.05.2020 15:31
готуються до виборів?
05.05.2020 15:31
Там і так мало проукраїнських жителів, а скоро жодного налаштованого за Україну не залишиться.
показать весь комментарий
После возвращения ОРДЛОв Украину лишить этих поцов гражданства Украины.
05.05.2020 15:32
не эти тараканы расползутся по всей Украине. мы типа беженцы, вы нам должны, мы вас кормили всю жизнь, а теперь еще будем грабить, жечь, и взрывать.
показать весь комментарий
Може воно і так , якщо життя за ці роки не навчило українців розрізняти біле та чорне .
показать весь комментарий
Щоб такого не було, треба оприлюднити список тіх тараканів. Тоді їм швиденько треба буде розповзатись за межі України
показать весь комментарий
усіх до кацапії
показать весь комментарий
слезырадасти мешают мне гаварить, ну а теперь подгоняйте товарняк и забирайте их на ху домой на разиюшкуматушку!
показать весь комментарий
И о каких "выборах" может идти речь?
показать весь комментарий
Классная новость , ну так и нах . этих мудакофф в ******** . В Украине нет двойного гражданства, по закону .
показать весь комментарий
у Бени 3 (три) гражданства....
Он сам об этом говорил.... - с 2-мя нельзя, а про 3 в законе не написано ничего...
Тогда еще ссал в глаза малоросам, а сейчас его Клоун продолжает...
У Шефира тоже 2 (два) - один Израильский...
05.05.2020 15:41
у нас по закону и воровать и мухлевать нельзя...
показать весь комментарий
показать весь комментарий
а у Ермака теж е....

Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».




Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже.
https://youtu.be/gczGMiIGN5c Расчехление министром иностранных дел РФ кремлевского агента в Украине Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») беспрецедентно в дипломатической практике. Если не вспоминать, конечно, времена «социалистического лагеря», когда Москва назначала угодных ей политиков в соседних странах, а неугодные выбрасывались из окон или отправлялись на виселицу. (Оба примера взяты из политической истории послевоенной Чехословакии, «освобождённой» маршалом И.Коневым). Видимо, наш Риббентроп был уверен, что усилиями предателей Коломойского и Ермака, обладающих неограниченным влиянием на президента страны, Украина уже доведена до лагерной кондиции.
30 апреля на online конференции «нормандской четверки» ему пришлось испытать некоторое разочарование. Центральная заготовка суперагента «Козыря» - протокол о создании консультативного совета ОРДЛО-Украина - была, по существу, отправлена в архив. И это хорошая новость.
Кремль стремится форсировано реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.
При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.
Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО
ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры «Новороссии».
Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.
Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти. Надеюсь, этого уже никогда не произойдет.
Другая хорошая новость - состоявшийся 17 апреля разговор советника президента США по национальной безопасности О'Брайена с Патрушевым-Рязанским.
По сведениям моих источников в Вашингтоне, новый дворянин Патрушев был предупрежден, что в случае попыток Кремля аннексии Украины и/или Беларуси США примут в ответ жесткие (не военные, разумеется) меры. Имелись в виду такие возможные акции как нефтяное эмбарго, замораживание активов путинской «элиты» на территории США (http://www.kasparov.ru/material.php?id=59EA1554A18F3 беглый русский триллион ). Трампы приходят и уходят. А американское deep state остается.
По сведениям моих источников в Москве, предупреждение Роберта О'Брайена произвело серьезное впечатление практически на всех членов http://www.kasparov.ru/material.php?id=5CDC368B4771A мобилизационной группы . За одним исключением. Верховный Обнуленыш по-прежнему нацелен на окончательное решение украинского вопроса. До последнего своего вздоха во власти и в жизни не оставит он Украину в покое. И он уверен в своих «козырях», список которых не исчерпывается Ермаком и Коломойским.
http://www.kasparov.ru/author.php?id=4B693228DEBEC Андрей Пионтковский
На какой минуте лаврень это говорит, хорош пустышки подсовывать.
05.05.2020 17:37
показать весь комментарий
Ну так лишайте их украинского на этом основании!!!!!
Что бы всякие жирные уроды сивохи и ермаки не говорили -" там наши граждане".
показать весь комментарий
Менты...обдроченцы...чинуши...приближенные....а простым людям это гражданство и в нюх не вперлось...
05.05.2020 15:43
та то вы не знаете.......
05.05.2020 15:44
Простим людям просто в кайф побігати з кацапським прапором , помукати Расея (!) та абнявшись в единам душевнам париве заспівати Етат день пабеди .
показать весь комментарий
Деда на палку, и Топор в спину.
05.05.2020 15:44
надеюсь в придачу к паспорту выдавали еще и пару лыж......
05.05.2020 15:45
Поскольку усилиями Зеленского, Ермака и того же Резникова Украина скоро войдет в состав Лугандона, то и всем украинцам придется получать российские паспорта. Расслабтесь.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:47
Не сцы мардовский палучишь, када пида рассия развалицца.
05.05.2020 17:39
Одічалиє тепер зможуть помирати руськими, а не українцями.
показать весь комментарий
Какая **** нерешаемая нифига проблема! какие *********** сложности "юрэ и *****" ! Что теперь делать я даже не знаю.. Осталось всей Украиной получить эти волчьи билеты страны -********.. Ну а что? По закону же такого кагбэ нет что бы лишать гражданства как нам кацапо-******** трут по ушам, да? Вот и всё.. Как теперь понять с двумя паспортами в какую армию должен призываться эси шо данный прямо скажем *******.?.ну и так далее..по тексту.. То есть выяснить нифига не секретными средствами данные кто конкретно получил "курицу" и принять закон исходя из ситуации - лишить гражданства Украины в связи с приобретением гражданства страны- агрессора и в судебном порядке назначить 90 дней пребывания на территории Украины коей по закону о границах является Донбасс после чего назначить судом уголовную ответственность по соответствующей статье. И под суд *****! Сейчас, потом, неважно. Бессрочный вариант заочно. Хватит уже быть лохами в конце концов. А дальше , когда кацапов погонят с Крыма и Донбасса - естественно это быдло ***** никому нигде не усрётся и будет просто ********* кацапскими пулемётами на границе и в сухом остатке просто будет в стране меньше прокацапского быдла . Не жалко ни одну падлу. Вместе с их ******* выводками. ********* - ***** из страны, ***** из гражданства и ***** из жизни! В назидание следующему говну которое подумает позвать "брата агрессора"...
Сильно.
05.05.2020 15:57
Тамжижнашилюди!
05.05.2020 15:58
катапультой на историческую родину ватку отправлять...
05.05.2020 15:59
закройте все кпп и нет пропускайте этих уродов.
05.05.2020 16:06
Отримайте базу даних і позбавте українського громадянства. У чому проблема? Дістали ці загравання з уродами. Все хочемо їм догодити, пенсії дати, компенсації. Хрча б це заберіть у них.
показать весь комментарий
Не розумію в чому проблема з цими паспортами. Якщо ми вернемо окуповані території, то ці люди, хто отримав паспорти будуть змушені зібрати свої речі і тріаду чемодан-вокзал-Росія втілити в життя.

Якщо ж ми не вернемо ті території, то яка нам різниця які в них паспорта. Хоть Гондурасу.
показать весь комментарий
Вэлика симля у мардвы называицца "мастосрань".

ПС. "Давай на ротина" пириводицца "аська мастосрань".
05.05.2020 17:41
Сматри шоп сам на гаре пип ыван не стал шить.
05.05.2020 20:07
а ермак собирается осенью провести там выборы. как думаете? победят проукраинские партии? я думаю, даже участвовать не будут. если будут то дистанционно, для галочки. типа, все по чесному. и сепары будут рулить Украиной. а там и до настоящей гражданской недалеко.
показать весь комментарий
В июне иго уже съидять и схезают. Отслежуй кантент.
05.05.2020 17:43
или говорите по-руSSки или улыбнётесь- или покажете паспорт- вас это спасет. В Грозном тоже было много русских, но это не
спасло их от ковровых бомбардировок и гранат, руSSкие Иваны забрасывали гранатами подвалы, в которых прятались чеченские и русские женщины с детьми. Эти обдолбанные и пьянь повсеместно воюют со страшными жертвами, как среди своих, так и среди
мирного населения. Жукова, который посылал их с черенками от лопат вместо ружей
и кирпичами вместо гранат на немецкие пулеметы- они до сих пор считают великим
полководцев и гениальным стратегом. Трупы убитых мирных жителей и солдат
противника российские офицеры всегда продают родным. Бесплатно получить труп для похорон не
получится. У российских офицеров, продажа трупов - это бизнес. Так было в Чечне
и Грузии. Если интересует как российская армия делает зачистки посмотрите
фильмы на You Tube по запросу Самашки. От увиденного волосы встают дыбом, но к
несчастью это правда. Геноцид чеченцев был сумасшедшим. Их вырезали целыми
селениями. Именно после одной из таких зачисток Шамиль Басаев и совершил свой
знаменитый рейд в Будённовск. Он просто показал россиянам, что творит их армия
в Чечне. Русских правозащитников, которые пишут правду про военные преступления
российской армии - убивают. Если вы думаете, что протесты
матерей убитых солдат смогут где-то остановить бойню - вы ошибаетесь. Не смогут. Жизнь солдата для
российского руководства ничего не значит. Не верите? Ну вспомните же Норд-Ост и Беслан… Они не жалеют даже детей. А солдат
вернувшийся с любой войны, в России считается просто героем. А если с орденами, да с трофеями да с деньгами …Те, кто служил в советской армии, помнят, что офицеры не
стесняясь говорили солдатам сколько минут они проживут после начала войны…

Еще одна опасность, которая ждет
людей, попавших под российскую оккупацию - эскадроны смерти. Эти эскадроны
делают российских оккупантов более страшными, чем гитлеровцев. У немцев ничего
подобного никогда не было, россияне практикуют это на всех оккупированных
территориях. Когда они покидали чеченские селения в посадках находили целые братские
могилы. Эскадроны смерти на оккупированных территориях появляются сразу после
входа российских войск. Вначале пропадают люди нелояльные к оккупантам, потому
потенциально нелояльные, а потом пропадают те, на кого пришел донос или кто
косо посмотрел на оккупанта, проще говоря все подряд. Для того, чтобы избежать
ада под названием «русский мир» нужно воевать и помогать воевать украинской
армии и украинскому сопротивлению. Жизнь под российской оккупацией - это ходьба
по минному полю. В любой день с человеком может случиться несчастье. Вас может
застрелить пьяный русский солдат или офицер (а трезвыми они никогда не бывают),
на вас может написать донос какой-то плохой человек, вы можете попасть под
зачистку, оказаться родственником повстанца или просто не оказать должного
почтения оккупанту. Одна из целей бесконечного празднования победы России над
фашизмом - скрыть свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, что
Советская (читай российская) армия во время второй мировой войны совершила
намного больше военных преступлений чем гитлеровцы. Немецкая армия никогда не
участвовала в карательных операциях.
Я надеюсь, у СБУ есть списки этих дебилов. Разговор с ними должен быть коротким: после деоккупации- на йух запоребрик с лишением Украинского гражданства!
05.05.2020 16:36
Не можна позбавляти. Потрібен закон.
05.05.2020 19:15
Ермак надеется провести до конца года местные выборы в ОРДЛО (1) Около 200 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта, - вице-премьер Резников (2) А пропагандистская обработка населения, а запугивание, подкуп, .... А еще Кремль знает 1000 + n сравнительно честных способов голосования и подсчета голосов (4). И прочее, прочее
показать весь комментарий
А ми їм пособія і пенсії платимо? Дивіться не затримуйте виплати, а то голодному буде важко нести за пазухою дві мертві курки московії!
05.05.2020 16:47
Все кто получает паспорт с курицей ОБЯЗАНЫ отказаться от украинского, так что достаточно послать нахрен тех кто из дыры резко обратился в пасспортный стол с тем что потерял паспорт или роверить крыс которые могли подделть справку о лишении гражданства, хотел бы обратить внимание СБУ на ту тему, на лицо ктото сделал эти бумажки поорудовав печатью.
показать весь комментарий
Кто-нибудь может привести пример схожей ситуации в каком-нибудь бизнесе? Ну возьмем например торговлю автомобилями, помидорами или лифчиками - Возле точек продажи, какой-нибудь хрени по трипятьсот, постоянно стоят толпы желающих купить, вечно спорят и бывает дерутся за свое место в очереди, ловкачи даже строят свой маленький бизнес на продаже очереди, ну и всякий такой прочий ажиотажный спрос .... и вот, главный бизнесмен, посмотрев на такой базар-вокзал, выходит вдруг в телевизор и говорит "Думал я тут думал и решил - если уж вас так много желающих купить по трипятьсот, то буду я теперь эту ажиотажно нужную вам хрень раздавать просто так, то есть даром" ......
Если кто видел такую практику, поделитесь координатами такой торговой точки, а то очень уж хочется купить за простотак очень дефицитную и всем офигенно нужную(можно даже сказать - жизненно необходимую) вещь, которая раньше была по трипятьсот ...
05.05.2020 18:27
Досидитесь пока опять проведут референду как в Крыму и присоединят даунбас к рашке...
05.05.2020 18:49
Та уже проводили референдум в 2014
05.05.2020 22:37
Потрібен закон про позбавлення громадянства України
показать весь комментарий
Это люди ермака и сивохи
05.05.2020 21:42
Да какая там безопасная реинтеграция?Минская балалайка это уже на десятки лет.ЛДНР-второе Приднестровье.Реинтегрировать его можно будет только при форс-мажоре- мировая война,развал рашки или революция в ней же.
05.05.2020 22:42
