Заявление Степанова об изменении второго этапа медреформы означает фактический отказ от нее, - экс-замглавы Минздрава Ковтонюк

Заявление министра здравоохранения Максима Степанова о пересмотре реформы финансирования здравоохранения означает фактический отказ от реформы, улучшения ситуации в медицине не будет, считает экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Это фактический отказ от реформы. Они оставляют Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), но фактически превращают ее в передатчика субвенции, возвращаются к финансированию по принципу просто раздать всем деньги", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Ковтонюк отметил, что "пересмотр реформы" не улучшит ситуацию в медицине и только приведет к сокращению финансирования клиник, которые благодаря лучшей подготовке и приложенным усилиям смогли увеличить свое финансирование.

"К министру не будут поступать негативные сообщения, но те клиники, которые старались что-то делать, готовились, старались хорошо работать и получили больше финансирования, теперь получат меньше. У нас всегда те, кто работает лучше, платит за популизм, за то, чтобы заплатить тем, кто не готовился и не старался", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов

При этом Ковтонюк подчеркнул, что существуют механизмы отмены реформы, которые могут быть применены при наличии консолидированной политической воли. В частности, нужно будет внести изменения в закон о государственных финансовых гарантиях (закон о медреформе) и закон о госбюджете.

"Это вопрос цены, это вопрос усилий. Им, наверное, придется менять закон для этого, как минимум закон о бюджете. Но если там уже есть какая-то консолидированная воля это сделать, я думаю, что их это не остановит. При предыдущих двух министрах не было такой консолидации, министры не занимали каких-то явных позиций, поэтому реформа продолжалась. Сейчас я вижу, что министр имеет за собой поддержку", - сказал Ковтонюк.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в настоящее время бюджет не имеет средств для заявленных министром Степановым изменений, в частности, средств на выделение дополнительных 11 млрд грн для увеличения зарплаты медикам нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях, - Ковтонюк

"Власть будет прикрываться тем, что сейчас COVID-19, что мы тратим дополнительные ресурсы, но пока не известно, где взять дополнительные ресурсы, и министру финансов не известно, где взять 11 млрд грн, министр финансово тоже ничего об этом не знает, я с ним говорил, не говоря уже о 6% ВВП", - сказал Ковтонюк.

Экс-замминистра здравоохранения считает, что озвученные Степановым решения "фактически превращают НСЗУ в передатчика субвенции".

Он также сомневается, что такие изменения продлятся до осени.

"Даже не нужно быть министром финансов, чтобы понимать, что у нас в апреле экономика упала на 4% , что она в мае упадет, и все лето будет падать. Там не только не будет дополнительных 11 млрд грн, но, возможно, будут еще и снимать что-то с медицины в конце года, чтобы выплачивать пенсии. Это все поводы, чтобы отменить реформы", - сказал он.

"Мы можем говорить об отмене медреформы. По форме это будет НСЗУ, но по факту НСЗУ будет только для того, чтобы сказать МВФ, донорам, Всемирному банку, мы НСЗУ не убили, реформа, типа, есть. Это не первая власть, которая думает, что МВФ дураки. Фактически мы возвращаемся к субвенции, ведь другого пути, которым шли мы, нет", - подчеркнул экс-замминистра здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав

медицина (2543) Степанов Максим (2062) Ковтонюк Павел (49)
Топ комментарии
+8
Поздравляю. Всем спасибо, все свободоны.
Не болейте.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:41 Ответить
+7
то есть закрытие больниц всех устраивает
показать весь комментарий
05.05.2020 15:44 Ответить
+7
У всіх випадках при цій владі будуть знущатися над медициною. Тому все рівно буде чи не буде реформа.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подельники Супрун заистерили. Вас надо всех на допрсі с пристрастием.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:41 Ответить
Поздравляю. Всем спасибо, все свободоны.
Не болейте.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:41 Ответить
Опять одна надежда на МВФ уж они точно их заставят делать что нужно
показать весь комментарий
05.05.2020 16:27 Ответить
то есть закрытие больниц всех устраивает
показать весь комментарий
05.05.2020 15:44 Ответить
Существование больниц - это смерть медицинской реформы. Приходится выбирать что-то одно...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:53 Ответить
отаких---------читайте тут=====''Туберкульозні диспансери: закрити не можна, реформувати''===та тут------''Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні'' =======про психлікарні тут-------
''Вітчизняна психіатрія - діжка без дна для державних асигнувань''--тільки дещо----''«У нашій психлікарні ще більш-менш годували, - пригадує пані Олена, - а із сільських будинків для психічнохворих привозили чоловіків, які за зросту 180 см важили по 32-36 кг, вони виглядали гірше, ніж із Бухенвальду».========а вас закриття таких лікарень не влаштує? Тоді тільки можу побажати вам потрапити туда.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:57 Ответить
Їх ніхто не закривав крім Зе.
Лікарням сказали підняти якість інакше не отримають гроші. Вони сказали що *уй клали і бидло лікувати не треба.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:31 Ответить
У всіх випадках при цій владі будуть знущатися над медициною. Тому все рівно буде чи не буде реформа.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:46 Ответить
Отказ от медицинского харакири это не отказ.Будем посмотреть на обвал конкурсов среди абитуриентов на поступления в мединституты.. Прошлый год с третьего места на седьмое,в этом году уже кругом будут недоборы.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:47 Ответить
Абітурієнти будуть, а дивитися треба на кількість лікарів, які хочуть працювати в Україні.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:49 Ответить
За прошлый год в наш полтавский медвуз недобор на педиатров и терапевтов был 50%.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:50 Ответить
А в Київському медуніверситеті завжди пристойний конкурс! У вас є програма подвійного диплому?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:52 Ответить
Вот это и есть результат Геноцида Супрун в Украине.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:11 Ответить
Потому что нужно было начинать с внедрения обязательного медицинского страхования, а не с деребана... деньги должны идти за пациентом, так купите этим пациентам мед страховку, а оно должна покрыть все потребности человека в том или ином лечении...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:57 Ответить
абсолютно в точку! а то придумали систему "деньги идут за декларацией" и пытаются ее "продать" как систему "деньги идут за пациентом"!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:26 Ответить
Зеленский и реформы - понятия не совместимые, и надо было быть полными идиотами с медалью "73%" на шее, чтобы в прошлом году выбрать Зеленского президентам.
Зеленский, с момента инаугурации у власти меньше года, а Украина уже наполовину уничтожена, ещё четыре года она точно не выдержит. Жаль, хорошую страну могли бы построить, но, видимо, не с таким адски идиотическим населением.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:57 Ответить
Да ни фига оно не обозначает - пацан сказал, шоб от него отстали сегодня! Завтра еще что-то скажет! Это как с масками - то они вредны, то они бесполезны, а потом без них нельзя бо оштрафуют мусора...
Только самый наивный обитатель Украины с мозгами как у сперматозоида может еще верить заявлениям этой власти - у власти сейчас даже не популисты, а патологические пи*доболы!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:58 Ответить
Первым и единственным этапом медреформы должна быть переатистация всех врачей(а в особенности врачевателей).А то все реформаторы отождествляют реформу медицины с только с благосостоянием белохалатников,по большей части жадных,аморальных и бездарных.Таким образом мы избавились бы хотя бы от третьего(основного "-").Людям не жаль денег для настоящего врача,еще раз повторяю и пусть они живут долго,а мы вместе с ними.Как-то так.✌
показать весь комментарий
05.05.2020 16:03 Ответить
плюс обязательная медстраховка от государства! пусть сначала с каким-то небольшим покрытием, но страховка, а не непонятное ноу-хау с декларациями
показать весь комментарий
05.05.2020 18:28 Ответить
Права рука не знає що робить ліва.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:11 Ответить
Когда за больным приходят деньги на зелёнку,кому нужна такая реформа?.Когда из сумской глубинки нужно ехать лечиться подо Львов?.Заезженную пластинку включили поклонники госпожи смерть.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:43 Ответить
"Помёр Максим, ну и йух с ним"
показать весь комментарий
05.05.2020 17:30 Ответить
я які зміни?конкретно,а то відразу "все пропало"
показать весь комментарий
05.05.2020 17:38 Ответить
Дохтор Степаша, смертю смерть поправ , і йому подібні хочуть побільше бабок і не хчуть нічого міняти а на хрена питається.ЇХ все буде задовільняти держава дасть ,пацієнт заплатить, на персоналі наварим,на закупівлях прибарахлимся. ДЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ візьме гроші, якщо вньго туман в голові то нехай йому ЖЕКА пояснить що діло труба
показать весь комментарий
05.05.2020 17:41 Ответить
А де кина са спруньем па тиливизирью пра дефекацию.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:46 Ответить
Третім етапом може стати притягнення до відповідальності ініціаторів першого етапу...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:04 Ответить
Эта бригада пришла отменить даже те мизерные достижения которые всё таки имели место при барыге.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:48 Ответить
От для того й повертали Богатирьову й всяку іншу нечисть, щоби зарубати реформу й дерибанити знов бюджет... Для того в міністра жінка стала медичним бізнесменом... І головні лікарі вздохнули з полегшенням - всі гроші знов через них і свої аптеки з прибутком...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:04 Ответить
От українці! За що не беруться, усе перетворюють в лайно! Всі реформи, крім безвізу просрані!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:43 Ответить
Срочно нужен представительный и публичный (Шустер) круглый стол!
Иначе медицина рухнет окончательно!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:48 Ответить
А НИКАКИХ реформ при зебилах и не будет -- это УЖЕ понятно за год! Это не просто просранные годы зебыдлом, а откат еще лет на 7-10 назад...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:02 Ответить
 
 