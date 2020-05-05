Заявление Степанова об изменении второго этапа медреформы означает фактический отказ от нее, - экс-замглавы Минздрава Ковтонюк

Заявление министра здравоохранения Максима Степанова о пересмотре реформы финансирования здравоохранения означает фактический отказ от реформы, улучшения ситуации в медицине не будет, считает экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Это фактический отказ от реформы. Они оставляют Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), но фактически превращают ее в передатчика субвенции, возвращаются к финансированию по принципу просто раздать всем деньги", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Ковтонюк отметил, что "пересмотр реформы" не улучшит ситуацию в медицине и только приведет к сокращению финансирования клиник, которые благодаря лучшей подготовке и приложенным усилиям смогли увеличить свое финансирование.

"К министру не будут поступать негативные сообщения, но те клиники, которые старались что-то делать, готовились, старались хорошо работать и получили больше финансирования, теперь получат меньше. У нас всегда те, кто работает лучше, платит за популизм, за то, чтобы заплатить тем, кто не готовился и не старался", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов

При этом Ковтонюк подчеркнул, что существуют механизмы отмены реформы, которые могут быть применены при наличии консолидированной политической воли. В частности, нужно будет внести изменения в закон о государственных финансовых гарантиях (закон о медреформе) и закон о госбюджете.

"Это вопрос цены, это вопрос усилий. Им, наверное, придется менять закон для этого, как минимум закон о бюджете. Но если там уже есть какая-то консолидированная воля это сделать, я думаю, что их это не остановит. При предыдущих двух министрах не было такой консолидации, министры не занимали каких-то явных позиций, поэтому реформа продолжалась. Сейчас я вижу, что министр имеет за собой поддержку", - сказал Ковтонюк.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в настоящее время бюджет не имеет средств для заявленных министром Степановым изменений, в частности, средств на выделение дополнительных 11 млрд грн для увеличения зарплаты медикам нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без направления семейного врача к узким специалистам можно будет обратиться в трех случаях, - Ковтонюк

"Власть будет прикрываться тем, что сейчас COVID-19, что мы тратим дополнительные ресурсы, но пока не известно, где взять дополнительные ресурсы, и министру финансов не известно, где взять 11 млрд грн, министр финансово тоже ничего об этом не знает, я с ним говорил, не говоря уже о 6% ВВП", - сказал Ковтонюк.

Экс-замминистра здравоохранения считает, что озвученные Степановым решения "фактически превращают НСЗУ в передатчика субвенции".

Он также сомневается, что такие изменения продлятся до осени.

"Даже не нужно быть министром финансов, чтобы понимать, что у нас в апреле экономика упала на 4% , что она в мае упадет, и все лето будет падать. Там не только не будет дополнительных 11 млрд грн, но, возможно, будут еще и снимать что-то с медицины в конце года, чтобы выплачивать пенсии. Это все поводы, чтобы отменить реформы", - сказал он.

"Мы можем говорить об отмене медреформы. По форме это будет НСЗУ, но по факту НСЗУ будет только для того, чтобы сказать МВФ, донорам, Всемирному банку, мы НСЗУ не убили, реформа, типа, есть. Это не первая власть, которая думает, что МВФ дураки. Фактически мы возвращаемся к субвенции, ведь другого пути, которым шли мы, нет", - подчеркнул экс-замминистра здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав