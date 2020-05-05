56% украинцев считают, что за начало Второй мировой войны ответственны СССР и Германия, - опрос Деминициатив. ИНФОГРАФИКА

С утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев.

Об этом свидетельствует данные общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.

Не согласны с этим 24% и еще 20% не определились

В этом утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше тех, кто не определился. Региональные различия составляют не более 19% (на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке - 44%).

В то же время около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.

Для 6% этот день является просто дополнительным выходным. Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же, эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44% украинцев признают воинов УПА борцами за независимость страны, 51% - не знают об акции "Бессмертный полк", - опрос



