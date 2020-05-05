РУС
56% украинцев считают, что за начало Второй мировой войны ответственны СССР и Германия, - опрос Деминициатив. ИНФОГРАФИКА

С утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев.

Об этом свидетельствует данные общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.

Не согласны с этим 24% и еще 20% не определились

В этом утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше тех, кто не определился. Региональные различия составляют не более 19% (на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке - 44%).

В то же время около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.

Для 6% этот день является просто дополнительным выходным. Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же, эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44% украинцев признают воинов УПА борцами за независимость страны, 51% - не знают об акции "Бессмертный полк", - опрос

56% украинцев считают, что за начало Второй мировой войны ответственны СССР и Германия, - опрос Деминициатив 01
56% украинцев считают, что за начало Второй мировой войны ответственны СССР и Германия, - опрос Деминициатив 02

Топ комментарии
+37
56% украинцев считают, что в начале Второй мировой войны виноваты СССР и Германия, - опрос Деминициатив - Цензор.НЕТ 9452
05.05.2020 15:49 Ответить
+28
Остальные 44 процента ваты так не считают. Многовато у нас еще ватного скота
05.05.2020 15:48 Ответить
+28
С утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев.
потому что это правда.
совместно напали и разделили Польшу. в Бресте совместный парад провели 22 сентября 1939 года.
все знают начало второй мировой войны? 1 сентября 1939 года.
05.05.2020 15:50 Ответить
Не стоит с дураками спорить убеждаю себя.
Это была не наша война, а наших дедов и отцов и их мнение о ней на том уже свете. Живите все в мире, без войны.
05.05.2020 16:05 Ответить
56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив - Цензор.НЕТ 7295
05.05.2020 16:05 Ответить
А кто засекретил рашкинские архивы и забыл засекретить вот это видео... Всемирно известная речь Молотова 1.11.1939 года на трибуне Верховного Совета, известная в Европе как речь "В защиту фашизма", где Германия была представлена как защитник мира, а Англия и Франция - как поджигатели мировой войны.
05.05.2020 16:07 Ответить
31.10.1939. Доклад Молотова -
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.

http://doc20vek.ru/node/1397
05.05.2020 16:08 Ответить
А вот за это спасибо! Встречал же раньше эту речь.. Но совсем забыл за нее...
05.05.2020 16:26 Ответить
«Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для себя
выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией, в их вражде
между собою, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским
Союзом и Германией. Эти господа, действительно, настолько засуетились, что
лезут из кожи да и только! Течение советско-германский договора о ненападении
свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще
оправдалось» ― Вячеслав Молотов, 1 ноября 1939 года, речь «В защиту фашизма».

https://www.youtube.com/watch?v=xasL-FY7ZiI
05.05.2020 16:11 Ответить
Виновниками любых войн являются недоразвитые ублюдки(в единсвенном или во мнржественном числе неважно),которые не должны были рождаться вообще.Но это вопрос к тому,которого скорей всего,не существует (не буду уточнять).
05.05.2020 16:20 Ответить
Украина как разменная монета между Сталиным и Гитлером./В апреле 1943 г. в Берлин через Токио приходит информация, что Москва готова к сепаратным переговорам на условиях, обозначенных в ходе предварительных обсуждений. Среди них: возврат к границам СССР и Германии 1939 года; автономия (государственность) Украины; статус Одессы как порто-франко; Ближний Восток (без Турции) становится сферой советского влияния, а Индия - совместного советско-японского. К принятию мира на таких условиях, по сведениям японцев, склонялись Сталин, Берия, Жуков. Но после победы на Курской дуге Сталин замораживает переговоры через японцев.
05.05.2020 16:21 Ответить
ну и шо?
73% считают символом страны рояль по которому стучало чмо...
05.05.2020 16:25 Ответить
Фактично половина українців московські дуполизи.
05.05.2020 16:27 Ответить
56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив - Цензор.НЕТ 7764
05.05.2020 16:31 Ответить
Была страшная война . Все стороны конфликта посылали своих граждан на убой . Невозможно среди политиков найти милосердных . Много времени прошло . МИР устал от мира . Это плохо .
05.05.2020 16:37 Ответить
https://censor.net/user/86312 А яка війна не страшна? Може у В'єтнамі,чи в Афганістані?
05.05.2020 16:39 Ответить
КАЦАПСЬКІ УБЛЮДКИ РОЗПОЧАЛИ ВІЙНУ В ПОЛЬШІ.
05.05.2020 17:37 Ответить
https://censor.net/user/421940 А я що заперечую?
05.05.2020 17:44 Ответить
Да когда же канет в Лету совковая гниль со своим маразмом?
05.05.2020 16:46 Ответить
56% українців вважають, що за початок Другої світової війни відповідальні СРСР та Німеччина, - опитування Демініціатив - Цензор.НЕТ 2957
05.05.2020 17:13 Ответить
Если рассматривать этот вопрос спокойно и без нынешних политических катаклизмов и происходящей агрессии РФ против трех государств ( бывших республик СССР) то можно сказать О двух ответах на этот вопрос Первый - , что ДА - СССР имеет свою долю вины за начало Второй мировой войны, не было бы агрессии СССР против Финляндии , она бы оставалась нейтральной, не будь агрессии против Румынии возможно и Румыния повела себя иначе, Германия не решилась бы начать гарантированную войну на два фронта против Франции и Англии и одновременно против Польши ( если бы знали что за спиной Польши стоим СССР, готовая вмешаться на стороне коалиции) Просто "нейтралитет " СССР в этой ситуации ни чего бы не дал, Гитлер и сам бы свободно захватил и Польшу ( включая и Зап Украину и Зап Белоруссию) и Прибалтику ( это он смог бы сделать в течении дополнительных 2-3 недель,судя по темпам продвижения по Польше) Так что вопрос стоял так, либо СССР вступает в войну на стороне Польши и договариваться с коллективным Западом, либо оставаться "молчаливым наблюдателем" сохранив свое лицо, дав Германии оккупировать все до границ СССР, либо договариваться с Германией и делить добычу. Остановились на последнем варианте, а это де факто военный союз ( и чего строить по этому поводу невинность) Но кроме этого не нужно скрывать и вину Запада в начале Второй мировой воны ( и тут тоже не до невинности). Сначала Запад позволил Германии нарушив все договоры вооружиться, занять Саарскую обл, Рейнскую зону, провести аншлюс Австрии, подписать Мюнхенский сговор, отдав Германии Чехословакию.. И в это же время позволили Италии оккупировать Албанию и Эфиопию. При том что в любой из этих моментов решительные действия Запада ( Англии и Франции) с применением силы могли остудить пыл Гитлера в самом начале и возможно даже привело к потери им власти в Германии. Но Запад этого не сделал, пойдя по пути " умиротворения агрессора", и "глубокой озабоченности" Поэтому виноват ли Запад в развязывании Второй мировой - ответ - Да виноват. Вина общая, коллективная, но только вина ССР выше потому что она на этом этапе стала военным союзником Германии и агрессором против шести стран Европы.
05.05.2020 17:29 Ответить
Пострадала не только Польша. 23 августа 1939 года был заключен дружественный Договор о ненападении между верными союзниками Германией и ссср. Согласно секретному дополнительному протоколу к договору, Эстония, Латвия, Финляндия и восток Польши были включены в состав кривавого ссср, Литва и запад Польши - в стуктуры фашистской - нацистской Германии. Пятого октября 1939 года, после советско-латвийских переговоров, был подписан договор, предусматривавший ввод в Латвийское государство... оккупационной 25-тысячной советской группировки!!! И чтобы латыши не вздумали сопротивляться и проявили "благоразумие", на время переговоров палач сталин выставил на границе с Латвией огромную группировку силами трех армий: 3-й, 7-й и 8-й. Просто так, " по кацапски по-братски"...И уже в июне 1940 года, обвинив правительство Латвии в национализме и антисоветской деятельности, коммуно - фашистская советская империя ввела в республику просто огромный оккупационный военный контингент больше чем всех жителей Латвии. И после этого - начался кровавый этап уничтожения латышей как нации, кремлёвскими коммуно фашистами.
05.05.2020 18:15 Ответить
Нет, блин, я наверное. Капец
05.05.2020 18:17 Ответить
Весь мир отмечает 8 мая как день завершения самой страшной войны в истории человечества и только ватоголовые отмечают день победы...
05.05.2020 18:52 Ответить
Это личное право этих людей считать именно так, что их деды и прадеды развязали войну. в чем тут проблема вообще?
05.05.2020 19:02 Ответить
