56% украинцев считают, что за начало Второй мировой войны ответственны СССР и Германия, - опрос Деминициатив. ИНФОГРАФИКА
С утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев.
Об этом свидетельствует данные общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.
Не согласны с этим 24% и еще 20% не определились
В этом утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше тех, кто не определился. Региональные различия составляют не более 19% (на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке - 44%).
В то же время около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.
Для 6% этот день является просто дополнительным выходным. Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же, эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15%.
Это была не наша война, а наших дедов и отцов и их мнение о ней на том уже свете. Живите все в мире, без войны.
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.
http://doc20vek.ru/node/1397
выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией, в их вражде
между собою, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским
Союзом и Германией. Эти господа, действительно, настолько засуетились, что
лезут из кожи да и только! Течение советско-германский договора о ненападении
свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще
оправдалось» ― Вячеслав Молотов, 1 ноября 1939 года, речь «В защиту фашизма».
https://www.youtube.com/watch?v=xasL-FY7ZiI
