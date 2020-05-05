Заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и получить разрешение на специальное расследование, - Офис ГПУ

Решение Печерского районного суда Киева от 4 мая об избрании экс-президенту Украины Виктору Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту захвата государственной власти дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины во вторник.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в указанном уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины.

В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую законом "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк

Как сообщалось, Печерский районный суд города Киева по ходатайству Офиса генпрокурора в понедельник избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

Напомним, ГБР вызывала Януковича для проведения следственных действий 30 апреля 2020 года. Как стало известно тогда Цензор.НЕТ из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане. Новая дата вызова - 13 мая.