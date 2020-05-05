Заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и получить разрешение на специальное расследование, - Офис ГПУ
Решение Печерского районного суда Киева от 4 мая об избрании экс-президенту Украины Виктору Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту захвата государственной власти дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины во вторник.
Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отмечают, что в указанном уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины.
В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую законом "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения, говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк
Как сообщалось, Печерский районный суд города Киева по ходатайству Офиса генпрокурора в понедельник избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.
Напомним, ГБР вызывала Януковича для проведения следственных действий 30 апреля 2020 года. Как стало известно тогда Цензор.НЕТ из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане. Новая дата вызова - 13 мая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/i_turenko Inna Turenko @i_turenko
https://mobile.twitter.com/i_turenko https://mobile.twitter.com/i_turenko
Буде цікаво, якщо Ахметов завезе януковича під позачергові вибори преза. І той їх виграє.
Це все просто маячня, звичайно. Хоча коли зе заявив про бажання балотуватися свого часу, то теж здавалося маячнею.
А венедиктова еще тот клоун!!!!
Экстрадиция из рашки!!!!
Счас слезы вытру!!!!
Вы его хоть в Интерпол попытайтесь сначала подать так, что бы его там приняли!!!!
https://mobile.twitter.com/SeredaMarian
https://mobile.twitter.com/SeredaMarian
Marian Sereda
@SeredaMarian
Зелений портновський суд арештував громадянина януковича на два місяці і то нічого, що громалянин янукович вже отримав 13 років за свої злочини.
Просто зелене кодло готується відмазати зека по схемі богатирьової.
Скоро зек повернеться,потім кіля азіров. І все це дякуючи кретинам
а вот своих 3-х друзей.....
Итак, список достижений СН и Зебила за год:
- анал не табу;
- продажа должностей;
- чествование погибших сепаратистов;
- преследование активистов и патриотов;
- спекуляция средствами защиты во время эпидемии и отмывание денег;
- совместная с террористами группа переговоров;
- тайные встречи с ФСБ в Омане;
- перечисление денег Приватбанка на счета зеленского в офшоре;
- нарушение Конституции и ограничение прав граждан (карантин) БЕЗ соотв. обьявления
чрезвычайного положения;
- разрушение армии (отсутствие финансирования павлоградского завода топлива для наших ракет); - зачистка уголовных дел против рф и сепаров путём обмена каких-то таксистов на
свидетелей и исполнителей преступлений, убийц;
- воровство из бюджета в крупных размерах путём отгрузки денег олигархам: списание долгов ДТЕК ахметова перед бюджетом ("банкротство");
- предстоящая "компенсация" в миллиарды гривен коломойскому за Приватбанк итд..;
- односторонний отвод наших войск с укрепленных линий обороны, что привело к смерти многих защитников Украины.
Конечно, если задаться целью и все тщательно записывать, то список будет в 10 раз длиннее.
Не имею времени))
Мы там отходили назад в трёх местах.Это петротворенье почему-то не вызвало гнева его адептов.Что по этому поводу будет возражено?(начнём,а потом попунктно продолжим)
Особенно с упоротыми зебилами.
заочно и дышать даунов колысь навчымо.
Все потому, что демократия у нас почему-то работает всего раз в 5 лет.
Будь выборы раз в год - уже бы вычищались все властные места от зеленой мерзкой вони...
Требуйте выдаче Украине российских террористов из "союза ветеранов Донбасса".
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1257547648674025473 7 ч
Ви теж помітили, що наче відкрився чарівний краник і звідусіль полилось "прозріння" щодо Зе? Ті самі ротяки, які вчора співали йому оди, тепер рядяться в борцунів.
Зе сплановано зливають.
Зе має піти ДО ТОГО, як настане повний крах економіки.
Ви ж пам'ятаєте могутні наратив "долар по 8"?
Те ж саме провертають зараз. Тільки тепер буде "долар по 25". І байдуже, що якраз долар по 8 і долар по 25 якраз і стали передумовами краху економіки.
Цього охлосу ніколи не поясниш. Слуги зробили свою справу: швидко все вкрали.
Вони не збирались тут затримуватись. Нічого не планували. У них не було стратегії і команди. БО ВОНИ ЗНАЛИ, що тут ненадовго.
Вони все знали. Тільки затримались не до Нового року (с), а трохи довше.
Прикро, що ми німо спостерігаємо гру ворога на нашій території в ролі статистів.
Мы провели удачную спецоперацию по спасению некоторых рюсскагаварящих граждан Украины,которых мог ликвидировать правый сектор...
Никто за язык плешивого гне тянул...
І не дивно. Пєця всі три роки його президентства проходив у нього за спиною. А Зєля взагалі виступав на корпоративах у нього в бані. Мабуть там і навчивсь грати на роялі.
ЗАВЕТ - ЗАВЕЩАНИЕ ПРОДАЖНОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ, БЕГЛОГО БАНДИТА -ВОРА И ТРИЖДЫ СУДИМОГО МАТЁРОГО ЗЭКА - ЯНУКА....
*
КАК УМРУ, ТАК ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА ТЕРРИКОНЕ, ПОСРЕДИ РОДНОЙ ДОНЕЦКОЙ , СРАНИ, КОПОТИ И ВОНИ,
МНЕ В МОГИЛУ ПОЛОЖИТЕ КРЫМСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ПАКТЫ- МОЕГО С ФАШИСТСКИМ КРЕМЛЁМ УЛИКИ ПОЛОВОГО АКТА.
ПАМЯТНИК КРУТОЙ ПОСТАВЬТЕ,Я ВЕДЬ- ВОР В ЗАКОНЕ.И ПРО НАДПИСЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ:ПОКА"ДВАЖДЫ БЫЛ НА ЗОНЕ".
И ПУСКАЙ ТЕРРОРИСТЫ МНЕ МУЗЕЙ УСТРОЯТ В МИЛОМ ЛУГАНДОНЕ. А ФАШИСТ )(УЙЛО ПУТЛИН ПУСТЬ ЗАКОН ПРИМЕТ,
ЧТО ГЕРОЙ Я ЕГО ЛАПОТНОЙ ПА РАШИ, ИЗ ЗА НЕЁ И ПОДОХ НА ЧУЖБИНЕ.
А НА МОГИЛУ ПУСТЬ НЕСУТ МНЕ НЕ ЦВЕТЫ,
А БАБКИ. У КОГО С ДЕНЬГАМИ ТУГО, ТО ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ И - ПИЗЖЕННЫЕ ШАПКИ.. .
*
ПРОШУ ! ПОМНИТЬ ЛЮБИТЬ И СКОРБЕТЬ, ВАШ : ВОР В ЗАКОНЕ,
ОН ЖЕ: ПРОДАЖНЫЙ КАЦАПСКИЙ ХОЛУЙ, МАТЁРЫЙ ЗЭК В БЕГАХ ЯНУК....
А ТАКЖЕ ( ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕССОР, ЛЕГИТИМНЫЙ КАЦАПСКИЙ П?..РЕЗИДЕНТ,
И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ ИУДА !