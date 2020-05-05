РУС
Заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и получить разрешение на специальное расследование, - Офис ГПУ

Заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и получить разрешение на специальное расследование, - Офис ГПУ

Решение Печерского районного суда Киева от 4 мая об избрании экс-президенту Украины Виктору Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту захвата государственной власти дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины во вторник.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в указанном уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины.

В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую законом "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк

Как сообщалось, Печерский районный суд города Киева по ходатайству Офиса генпрокурора в понедельник избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

Напомним, ГБР вызывала Януковича для проведения следственных действий 30 апреля 2020 года. Как стало известно тогда Цензор.НЕТ из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане. Новая дата вызова - 13 мая.

Автор: 

ГПУ (9590) экстрадиция (574) Янукович Виктор (30793)
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
05.05.2020 16:12 Ответить
+8
Запросто, привез те же запчасти легальным путём и за меньшие деньги и Гладковского сразу посадят.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:13 Ответить
+8
Скопировала некоторые посты. Спасибо Герхарду и Vidock!

Итак, список достижений СН и Зебила за год:
- анал не табу;
- продажа должностей;
- чествование погибших сепаратистов;
- преследование активистов и патриотов;
- спекуляция средствами защиты во время эпидемии и отмывание денег;
- совместная с террористами группа переговоров;
- тайные встречи с ФСБ в Омане;
- перечисление денег Приватбанка на счета зеленского в офшоре;
- нарушение Конституции и ограничение прав граждан (карантин) БЕЗ соотв. обьявления
чрезвычайного положения;
- разрушение армии (отсутствие финансирования павлоградского завода топлива для наших ракет); - зачистка уголовных дел против рф и сепаров путём обмена каких-то таксистов на
свидетелей и исполнителей преступлений, убийц;
- воровство из бюджета в крупных размерах путём отгрузки денег олигархам: списание долгов ДТЕК ахметова перед бюджетом ("банкротство");
- предстоящая "компенсация" в миллиарды гривен коломойскому за Приватбанк итд..;
- односторонний отвод наших войск с укрепленных линий обороны, что привело к смерти многих защитников Украины.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:14 Ответить
легче всего судить януковича, а попробуйте свинярчуков
показать весь комментарий
05.05.2020 16:10 Ответить
Запросто, привез те же запчасти легальным путём и за меньшие деньги и Гладковского сразу посадят.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:13 Ответить
кто такое Гладковский? Это особь у которого жена даже имя поменяла?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:18 Ответить
Особь это владимир олександрович и его самка зебила
показать весь комментарий
05.05.2020 16:20 Ответить
хряк янукович у пуйла і його свити на гачкуЗаочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 4668
показать весь комментарий
05.05.2020 16:39 Ответить
хороший прикид по тем временам!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:04 Ответить
що за баба в Америці?
показать весь комментарий
05.05.2020 19:11 Ответить
Гладковский это тот, про которого подлецы говорят только со стороны нарушения закона, зная, что Порошенко не может стать на его защиту, т.к. признает, что покрывает преступника, который преступлением работал на Украину, т.к. иного пути получить запчасти не было.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:51 Ответить
https://mobile.twitter.com/i_turenko

https://mobile.twitter.com/i_turenko Inna Turenko @i_turenko

https://mobile.twitter.com/i_turenko https://mobile.twitter.com/i_turenko



Буде цікаво, якщо Ахметов завезе януковича під позачергові вибори преза. І той їх виграє.
Це все просто маячня, звичайно. Хоча коли зе заявив про бажання балотуватися свого часу, то теж здавалося маячнею.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:11 Ответить
Если Фьодоровича оправдают, а в этом можно не совневаться, то почему бы и нет. Для зебила напремер горелая вата из дома профсоюзов тоже герои. Так что ничего удивляться - Украна страна возможностей, даже США пасет задних
показать весь комментарий
05.05.2020 16:13 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 16:12 Ответить
Ой ржу не могу......
А венедиктова еще тот клоун!!!!
Экстрадиция из рашки!!!!
Счас слезы вытру!!!!
Вы его хоть в Интерпол попытайтесь сначала подать так, что бы его там приняли!!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 16:13 Ответить
Заочный арест Януковича позволит сажать украинских патриотов . Будет подано лохам так , что мол для власти нет разнице , кого садить , и оно хочет посадить всех, кто нарушал закон , но вот проблема в том , что одних будут сажать заочно, а патриотов реально . Вот такой ху и ню впихивают лохам .
показать весь комментарий
05.05.2020 16:36 Ответить
https://mobile.twitter.com/SeredaMarian
https://mobile.twitter.com/SeredaMarian
https://mobile.twitter.com/SeredaMarian
Marian Sereda

@SeredaMarian


Зелений портновський суд арештував громадянина януковича на два місяці і то нічого, що громалянин янукович вже отримав 13 років за свої злочини.
Просто зелене кодло готується відмазати зека по схемі богатирьової.
Скоро зек повернеться,потім кіля азіров. І все це дякуючи кретинам
показать весь комментарий
05.05.2020 16:13 Ответить
и вЕнехдитова тоже мечтает "отгрызть" кусок от награбленного у яНека... - борцунка хребаная
показать весь комментарий
05.05.2020 16:14 Ответить
судить януковича - это как вечный бизнес,
а вот своих 3-х друзей.....
показать весь комментарий
05.05.2020 16:14 Ответить
и это не весь список
показать весь комментарий
05.05.2020 17:30 Ответить
А я даже не искала. Просто здесь попалось и я скопировала.
Конечно, если задаться целью и все тщательно записывать, то список будет в 10 раз длиннее.
Не имею времени))
показать весь комментарий
05.05.2020 17:35 Ответить
Ну,на на явную хрень типа "анал не табу" и прочий дебилизм реагировать грешно,а вот по предметным поводам типа отвода войск можно возражать уже конкретно : https://www.osce.org/ru/cio/266271?download=true
Мы там отходили назад в трёх местах.Это петротворенье почему-то не вызвало гнева его адептов.Что по этому поводу будет возражено?(начнём,а потом попунктно продолжим)
показать весь комментарий
05.05.2020 17:32 Ответить
Я не имею ни времени ни желания обсуждать очевидное.
Особенно с упоротыми зебилами.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:38 Ответить
Ты имеешь время настрочить большую простыню хрени,но не можешь ответить первому же предметному возражению."Пятиться" мы начали в 16-ом году.Это медицинский факт.Ты не можешь ничего возразить по этому поводу.Поэтому просто сливаешься.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:51 Ответить
Я же сказала: ОСОБЕННО С УПОРОТЫМИ!!
показать весь комментарий
05.05.2020 17:57 Ответить
Ты сказала явную хрень.Ты не в состоянии НИКАК её обосноватьЭто ФАКТ.Причём это было с моей стороны навскидку.Отход войск "започаткував" петя.Ну возрази же хоть что-нибудьХоть что-то по существу.Сделай это!Ты же сама себя выставляешь тупым ботом.Тупо скопировала.Возразили.ОЙ...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:04 Ответить
они реально держат нас за идиотов...
заочно и дышать даунов колысь навчымо.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:15 Ответить
водой...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:16 Ответить
Це новий цирк на дроті!
показать весь комментарий
05.05.2020 16:16 Ответить
И еще:
показать весь комментарий
05.05.2020 16:16 Ответить
И некому убрать из генпрокуратуры эту идиотку...
Все потому, что демократия у нас почему-то работает всего раз в 5 лет.
Будь выборы раз в год - уже бы вычищались все властные места от зеленой мерзкой вони...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:17 Ответить
Чем бы таким заниматься ну чтоб реально НИЧЕМ не заниматься! Алкаш Луценко пидозры Сталину и Берии выписывал. Януковощ вороюга, это понятно, но хрен его на Рублёвке достанешь. Даже бабло украденное за 6 лет вернуть не можете......
показать весь комментарий
05.05.2020 16:17 Ответить
Скинь пруф про Луценко и подозрения сталину и Берии.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:17 Ответить
Кому он нужен ?
Требуйте выдаче Украине российских террористов из "союза ветеранов Донбасса".
показать весь комментарий
05.05.2020 16:18 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev


https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1257547648674025473 7 ч

Ви теж помітили, що наче відкрився чарівний краник і звідусіль полилось "прозріння" щодо Зе? Ті самі ротяки, які вчора співали йому оди, тепер рядяться в борцунів.
Зе сплановано зливають.
Зе має піти ДО ТОГО, як настане повний крах економіки.
Ви ж пам'ятаєте могутні наратив "долар по 8"?
Те ж саме провертають зараз. Тільки тепер буде "долар по 25". І байдуже, що якраз долар по 8 і долар по 25 якраз і стали передумовами краху економіки.
Цього охлосу ніколи не поясниш. Слуги зробили свою справу: швидко все вкрали.
Вони не збирались тут затримуватись. Нічого не планували. У них не було стратегії і команди. БО ВОНИ ЗНАЛИ, що тут ненадовго.
Вони все знали. Тільки затримались не до Нового року (с), а трохи довше.
Прикро, що ми німо спостерігаємо гру ворога на нашій території в ролі статистів.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:18 Ответить
зелена козлятня вже видихається брехати, чи піпл гаває любе гамно?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:19 Ответить
Представляю,как щас ржёт вся рыготолпа,которая не убежала.Тот же бойко,например,вообще топ- кандидатом был на сидельца...Но...У кого нервы оказались крепче-те остались и ничего не потеряли.14-тый прошёл,15-ый,16-ый...ну и так далее.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:20 Ответить
Так Янукович уже отбывает заочно 15 лет за гос. измену, как его можно еще и заочно арестовать?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:21 Ответить
Хвидарович был украден из Украины спецназом Путлера,об это сказал сам Путлер...,дословно...
Мы провели удачную спецоперацию по спасению некоторых рюсскагаварящих граждан Украины,которых мог ликвидировать правый сектор...
Никто за язык плешивого гне тянул...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:26 Ответить
Причём Плешивый вначале не хотел его красть. Пострадавший Профессор сам настоял.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:30 Ответить
Досі Янек не засуджений заочно???
І не дивно. Пєця всі три роки його президентства проходив у нього за спиною. А Зєля взагалі виступав на корпоративах у нього в бані. Мабуть там і навчивсь грати на роялі.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:26 Ответить
Заочный арест - это тоже самое что онлайн-отсидка.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:27 Ответить
Хрен с ним , уже год , как есть другие , которых надо судить .
показать весь комментарий
05.05.2020 16:29 Ответить
в кінці кінців суд над Януковичем присудить відновити Януковича в ролі президента.. хтось здивується враховуючи куди оце усе рухається?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:30 Ответить
Оно рухається с 14-го года.Из толпы несбежавших рыгов кого-то осудили?Вопрос-нокаут
показать весь комментарий
05.05.2020 17:13 Ответить
Заочный арест Януковича позволит сажать украинских патриотов . Будет подано лохам так , что мол для власти нет разнице , кого садить , и оно хочет посадить всех, кто нарушал закон , но вот проблема в том , что одних будут сажать заочно, а патриотов реально . Вот такой ху и ню впихивают лохам .
показать весь комментарий
05.05.2020 16:33 Ответить
легитимнаго не трогать, скора на Рачке доллар по 32 деревянных ажидают.......
показать весь комментарий
05.05.2020 16:34 Ответить
Его экстрадируют,суд не сможет найти преступления в его действиях. Тогда он подаст в суд за моральный ущерб и выиграет его с огромной компенсацией и восстановлением на кресло президента...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:36 Ответить
Уверен, что при Зе и Ве будет именно так!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 16:37 Ответить
Заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 5635
показать весь комментарий
05.05.2020 16:36 Ответить
Менталитет бедляцкий
показать весь комментарий
05.05.2020 16:38 Ответить
Да,а ещё создатель дал ей соседей по всему периметру,которых хлебом не корми,а дай только напасть,закабалить,сгноить,подселить кучу биомусора...Ау,создатель...Ты мразь...А автор коммента сверху либо тупой,клюющий на подобную хрень,либо пете/путе ботяра.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:42 Ответить
Заочний арешт Януковича дасть змогу розпочати процедуру його екстрадиції та отримати дозвіл на спеціальне розслідування, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 8431
показать весь комментарий
05.05.2020 16:39 Ответить
теперь нужно приговорить шапкокрада к расстрелу заочно и привести приговор в исполнение на внеочередной заседании балагана
показать весь комментарий
05.05.2020 16:39 Ответить
Интересная у нас страна ... В мире - "... все пути ведут в Рим" , а у нас - на Майдан .. И это при том что каждый дебил дорвавшийся до власти упрямо повторяет и повторяет ошибки другого дебила уже на Майдане побывавшем . (с)
показать весь комментарий
05.05.2020 16:40 Ответить
Так його вже судили і впаяли строк. Нє?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:42 Ответить
Зная деятелей,заседающих сейчас во власти это похоже на мышиную возню для отмазки в конечном итоге овоща.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:51 Ответить
Заочное осуждение это имитация процесса (хотя пусть хоть так) Лучший вариант посещения Януковича в Подмосковье или в Ростове ( где он там окопался) - патриотично настроенными офицерами ( но не теми кто его вывозил, а совершенно другими). Теми кто например Гиви "посещал".
показать весь комментарий
05.05.2020 17:00 Ответить
Це схоже на чергову схему. Привезли - виправдали - відпустили.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:14 Ответить
-
ЗАВЕТ - ЗАВЕЩАНИЕ ПРОДАЖНОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ, БЕГЛОГО БАНДИТА -ВОРА И ТРИЖДЫ СУДИМОГО МАТЁРОГО ЗЭКА - ЯНУКА....
*
КАК УМРУ, ТАК ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА ТЕРРИКОНЕ, ПОСРЕДИ РОДНОЙ ДОНЕЦКОЙ , СРАНИ, КОПОТИ И ВОНИ,
МНЕ В МОГИЛУ ПОЛОЖИТЕ КРЫМСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ПАКТЫ- МОЕГО С ФАШИСТСКИМ КРЕМЛЁМ УЛИКИ ПОЛОВОГО АКТА.
ПАМЯТНИК КРУТОЙ ПОСТАВЬТЕ,Я ВЕДЬ- ВОР В ЗАКОНЕ.И ПРО НАДПИСЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ:ПОКА"ДВАЖДЫ БЫЛ НА ЗОНЕ".
И ПУСКАЙ ТЕРРОРИСТЫ МНЕ МУЗЕЙ УСТРОЯТ В МИЛОМ ЛУГАНДОНЕ. А ФАШИСТ )(УЙЛО ПУТЛИН ПУСТЬ ЗАКОН ПРИМЕТ,
ЧТО ГЕРОЙ Я ЕГО ЛАПОТНОЙ ПА РАШИ, ИЗ ЗА НЕЁ И ПОДОХ НА ЧУЖБИНЕ.
А НА МОГИЛУ ПУСТЬ НЕСУТ МНЕ НЕ ЦВЕТЫ,
А БАБКИ. У КОГО С ДЕНЬГАМИ ТУГО, ТО ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ И - ПИЗЖЕННЫЕ ШАПКИ.. .
*
ПРОШУ ! ПОМНИТЬ ЛЮБИТЬ И СКОРБЕТЬ, ВАШ : ВОР В ЗАКОНЕ,
ОН ЖЕ: ПРОДАЖНЫЙ КАЦАПСКИЙ ХОЛУЙ, МАТЁРЫЙ ЗЭК В БЕГАХ ЯНУК....
А ТАКЖЕ ( ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕССОР, ЛЕГИТИМНЫЙ КАЦАПСКИЙ П?..РЕЗИДЕНТ,
И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ ИУДА !
показать весь комментарий
05.05.2020 17:51 Ответить
Шо, опять? Он же уже сидит... заочно.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:53 Ответить
"дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Источник: https://censor.net/n3193512" - что это такие за традиции , мордор его ни когда не выдаст живым, ну если сам перед этим только развалится после захвата китаёзами до Урала!!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:08 Ответить
Сколько еще миллионов народных денег распилят под видом расследования? : лет уже пилят.. пилят.. пилят... Все мало.. А все равно через 10 лет это закончится ничем...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:54 Ответить
Бенядіктова має можливість прославитись і похерити обвинувальний вирок Януковичу.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:23 Ответить
 
 