108 вакцин против COVID-19 разрабатывают в мире: 8 одобрены для клинических испытаний

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 108 потенциальных вакцин против COVID-19 разрабатываются по всему миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом говорится в документах, опубликованных на веб-сайте ВОЗ.

Из этого числа восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний.

Также сообщается, что Национальный институт здоровья (NIH) в США стал первым, кто начал тестирование на людях. Это произошло 16 марта.

В доклинической фазе находятся испытания групп со всего мира, в том числе из Университета Токио, Университета Тулейн, Университет Альберты и Университет Питтсбурга.

+4
Противники ношения масок и свидетели всемирного заговора - быстрее снимайте маски, а то начнут вакцинировать...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:15 Ответить
+3
Придется зебилу раскошелиться в итоге! Помните он обещал разработчикам вакцыны миллион из своего кармана бюджета Украины?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:22 Ответить
+2
У нас деток не уверен или от кори вакцинируют, говорят, что вакцына это как биопасрт чип на лбу, вот и посмотрим как от ковида будут вакцинироваться. Хотя я думаю зебилы вместе шо Шморгалем введут принудительную вакцинацию населения. Ну типа нету сравки про вакцину - не возьмут на работу. Но попять же это породит коррупционную схему среди врачей. Зато если нету прививки то и в в армию не возьмут, так что не так все плохо, варианты всякие мона крутить
показать весь комментарий
05.05.2020 16:18 Ответить
Да об этих вакцинах через пару месяцев забудут.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:25 Ответить
странно шо наши рабиновичи в конкурсе не участвуют...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:18 Ответить
Гроші на вітер. Цей вірус постійно мутує, ви ойого не доженете.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:23 Ответить
Грипп догоняли, и этого догоним.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:24 Ответить
цей якраз і не дуже мутуе - що в черговий раз для багатьох фахівців вказуе на його "рукотворність" - і це е плюс...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:38 Ответить
А я читала, що у цього вірусу два штама: S та L , які постійно мутують, тому будь яка розроблена вакцина може виявитись неефективною.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:24 Ответить
їх навіть більше - 3-и ....- але питання трохи в іншому - і навіть те що 3-типи , для багатьох провідних вірусологів та імунологів на сьогодні більше питань ніж віжповідей - чому так...

----

Тип А близький до того, що був виявлений у кажанів.
Він розповсюджений в Австралії та США.
Тип B - поширений у пацієнтів зі Східної Азії.
Тип С, так званий європейський, розгулявся в Італії, Франції, Німеччині та Великобританії. Припускають, що саме він був завезений і до України.
Професор Алла Мироненко вивчає інфекційні хвороби. Аби дізнатися більше про особливості коронавірусу, вона двічі на місяць контактує з європейськими колегами.
Попередній висновок - мутації вірусу медикам і вченим в майбутньому, ймовірніше, не стануть на заваді. Попри це, на різних континентах медики до сих пір виявляють кардинально різні симптоми небезпечної хвороби.
Але чим далі, тим більше випадків, коли хвороба протікає безсимптомно. І справа не тільки в сильному імунітеті. Чим ближче до літа, вірус втрачає силу. Представник паризької медичної компанії Олена Третьяк каже, що це можна спостерігати нині у Франції.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:49 Ответить
Если короносвинтус такой ужасный,как нам вбивают это в наши медные котелки,то мы передохним гораздо раньше,чем вы высрете какую-то химпохлебку от него.Занимайтесь таблетками для #естояния,больше толку будет для сохранения нашей безмозглой популяции,бездельники с "учеными" степенями.👎
показать весь комментарий
05.05.2020 16:34 Ответить
Зато на электричестве сэкономим.
https://lenta.ua/biologi-sozdali-svetyashchiysya-klon-koronavirusa-48766/ Вырастить искусственный светящийся коронавирус ученым удалось всего за неделю.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:01 Ответить
вирус теперь не опасен тока для святых и очень-очень зеленых
показать весь комментарий
05.05.2020 16:36 Ответить
108 вакцин проти COVID-19 розробляють у світі: 8 схвалено для клінічних випробувань - Цензор.НЕТ 2493
показать весь комментарий
05.05.2020 16:46 Ответить
Цыплят по осени считают. Где мы увидим умного Гизеке через год?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:41 Ответить
 
 