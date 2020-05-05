108 вакцин против COVID-19 разрабатывают в мире: 8 одобрены для клинических испытаний

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 108 потенциальных вакцин против COVID-19 разрабатываются по всему миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом говорится в документах, опубликованных на веб-сайте ВОЗ.

Из этого числа восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний.

Также сообщается, что Национальный институт здоровья (NIH) в США стал первым, кто начал тестирование на людях. Это произошло 16 марта.

В доклинической фазе находятся испытания групп со всего мира, в том числе из Университета Токио, Университета Тулейн, Университет Альберты и Университет Питтсбурга.

