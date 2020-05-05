РУС
Офицер полиции задержан на Житомирщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

5 мая правоохранителями задокументирован факт получения взятки начальником одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомирского отдела полиции ГУ НП в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Офицер полиции задержан на Житомирщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 01

За 20 тыс. грн капитан полиции обещал "не вмешиваться" в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции.

После получения очередной части взятки в размере 12 тыс. злоумышленник был задержан.

Офицер полиции задержан на Житомирщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 02

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание взяточнику в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+4
Анатолій Гриценко пропонував ввести для силовиків та правоохоронців посилену кримінальну відповідальність за хабарі! Взяв хабар 10 тис. грн -10 років в'язниці, без можливості оскаржити і вийти по УДО!
показать весь комментарий
05.05.2020 16:30 Ответить
+1
шо за гыноцыд аваковцев?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:33 Ответить
+1
Ой, не напоминаю про грузинов)))
показать весь комментарий
05.05.2020 16:52 Ответить
Вот так вот помогай людям замять справу, делать добро в мире
показать весь комментарий
05.05.2020 16:29 Ответить
Анатолій Гриценко пропонував ввести для силовиків та правоохоронців посилену кримінальну відповідальність за хабарі! Взяв хабар 10 тис. грн -10 років в'язниці, без можливості оскаржити і вийти по УДО!
показать весь комментарий
05.05.2020 16:30 Ответить
Так на всех в"язниць ніяких не вистачить. І Взагалі де дівся той Гриценко, він же має допомагати володимиру зеленських грати з пуйлом у шахи?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:33 Ответить
Игорь L, по перше поверни ключі санітару.
По друге, на пожиттєве відправ свого Гриценка.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:34 Ответить
АГ нормалный- нех пургу гнать...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:01 Ответить
Лес - это святое . Не жалко .
показать весь комментарий
05.05.2020 16:31 Ответить
шо за гыноцыд аваковцев?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:33 Ответить
Классная футболка, и я такую хочу.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:33 Ответить
Я б дебильных смайликов понатрафаретил...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:37 Ответить
и какое тут палево? всего лишь членский взнос в лигу содействия бизнесу
показать весь комментарий
05.05.2020 16:34 Ответить
Странно, чего это коричневая биомасса молчит. ведь Зеленский лично взятку давал
показать весь комментарий
05.05.2020 16:36 Ответить
Так ДБР вижу, Военную прокуратуру вижу, СБУ вижу!. А где милиция с собакой?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:38 Ответить
Сейчас Аваков пойдет в наступление.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:40 Ответить
А что только в Нацполиции берут взятки ? Частота сообщений о полицаях-коррупционерах наталкивает на мысль , что Аваков уже всех достал своим "болотом" . Грузины реально хотели реформ в полиции , и где они ? А Авакова не сколупнешь , как клещ .
показать весь комментарий
05.05.2020 16:40 Ответить
Ой, не напоминаю про грузинов)))
показать весь комментарий
05.05.2020 16:52 Ответить
https://censor.net/user/425582 Ага, грузинки "реформировали" полицию. Заработали на простофилях и смылись. Даже не научили идиотов водить автомобили, не говоря уже об умении думать и стрелять. А вот "пить кофе", патрульная полюция, умеет с первых дней.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:20 Ответить
Офіцера поліції затримали на Житомирщині на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6835
показать весь комментарий
05.05.2020 16:41 Ответить
Просто смешно читать о этих "спецоперациях"🥳🥳, когда все украинцы знают, что в Одесском порту и на Западной таможнях взятки измеряются в миллионах!!🤦🤦.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:48 Ответить
Нічого дивного чергова "реХформрвана" аваківська падаль у вигляді поліцейського. До речі там такого лайна 90 %. Почина з міністра, Антоніни, Шкуряка, керівника ДПП Жукова і по драбинці до низу на міста і райони..МВС це є ОЗУ
показать весь комментарий
05.05.2020 16:53 Ответить
Все как всегда. Ничего не меняется. Слава украине!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:12 Ответить
А поделился бы, с кем надо...
показать весь комментарий
06.05.2020 08:54 Ответить
 
 