Офицер полиции задержан на Житомирщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
5 мая правоохранителями задокументирован факт получения взятки начальником одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомирского отдела полиции ГУ НП в Житомирской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
За 20 тыс. грн капитан полиции обещал "не вмешиваться" в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции.
После получения очередной части взятки в размере 12 тыс. злоумышленник был задержан.
Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание взяточнику в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Топ комментарии
+4 Igor L
показать весь комментарий05.05.2020 16:30 Ответить Ссылка
+1 Don Bessam #359417
показать весь комментарий05.05.2020 16:33 Ответить Ссылка
+1 Степан Иванов #323211
показать весь комментарий05.05.2020 16:52 Ответить Ссылка
По друге, на пожиттєве відправ свого Гриценка.