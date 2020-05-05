Офицер полиции задержан на Житомирщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

5 мая правоохранителями задокументирован факт получения взятки начальником одного из секторов реагирования патрульной полиции Житомирского отдела полиции ГУ НП в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

За 20 тыс. грн капитан полиции обещал "не вмешиваться" в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции.

После получения очередной части взятки в размере 12 тыс. злоумышленник был задержан.

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание взяточнику в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.