Арахамия: "Петя без нас смог созвать внеочередную сессию по коронавирусу, там популизм - 100 минимумов каждому врачу, кто заболел". ФОТО
Глава фракции "Слуга народа" сообщил, что фракция зарегистрировала законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют скрины информационного канала фракции "Слуга народа".
"Люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на провокацию и тоже дала подписи", - говорится в сообщении.
По словам Арахамии, впервые Порошенко смог собрать внеочередную сессию с законом о коронавирусе.
Напомним, Порошенко предлагает в случае инфицирования медработника - в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 грн). А в случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 грн).
В то же время Арахамия сообщает, что зарегистрирован альтерантивный законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.
А если врач умер от COVID-19, то его смерть приравнивается к смерти воинов на передовой со всеми выплатами.
Отмечается, что внеочередная сессия стосится в четверг 7 мая и продлится один час.
"слуг народа " просто елей льётся по отношению к медикам.
А здесь ,обращаясь к однопартийцам ,Арахамия уже снимает маску (не ту ,что от
коронавируса ) .
в отношении к медицинским работникам.
Всем бы политикам стать сегодня такими популистами.