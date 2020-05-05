Арахамия: "Петя без нас смог созвать внеочередную сессию по коронавирусу, там популизм - 100 минимумов каждому врачу, кто заболел". ФОТО

РУС
75 038 451

Глава фракции "Слуга народа" сообщил, что фракция зарегистрировала законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют скрины информационного канала фракции "Слуга народа".

"Люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на провокацию и тоже дала подписи", - говорится в сообщении.
По словам Арахамии, впервые Порошенко смог собрать внеочередную сессию с законом о коронавирусе.

Напомним, Порошенко предлагает в случае инфицирования медработника - в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 грн). А в случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 грн).

В то же время Арахамия сообщает, что зарегистрирован альтерантивный законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.

А если врач умер от COVID-19, то его смерть приравнивается к смерти воинов на передовой со всеми выплатами.

Отмечается, что внеочередная сессия стосится в четверг 7 мая и продлится один час.

Страница 5 из 5
 
 