Иностранец с противотанковым гранатометом задержан возле посольства Испании в Киеве, - Нацгвардия. ФОТО
Военнослужащий Национальной гвардии Украины выявил мужчину с противотанковым гранатометом возле посольства Испании в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Во время патрулирования у посольства Королевства Испании в Украине, военнослужащий 22-й бригады НГУ по охране дипломатических представительств, сержант Станислав Волохович заметил, как из дома напротив вышел мужчина. Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22. Проследив за мужчиной, гвардеец заметил, что тот положил подозрительный предмет на заднее сиденье автомобиля и вернулся обратно в здание. Об этом факте сержант сообщил дежурному офицеру из руководства службой воинской части. Были вызваны наряды полиции и взрывотехнической службы.
В процессе обыска автомобиля мужчины, который оказался гражданином иностранного государства, был изъято тубус с РПГ-22. Сотрудники взрывотехнической службы проверили автомобиль на возможное заминирование. Иностранец задержан до выяснения обстоятельств и заключения экспертизы по предмету.
в майбутньому пышить просто - прикацапленый даунятко...
або прямо указывайте якым паспортом корыстуйеться...
Могла быть проверка.
И как результат - пресс-служба рожает новость
Есть правовые основания для применения ментами/нациками/военными оружия. Хоть в Вашингтоне, хоть в лосанджелесе, хоть в ласвегасе, хоть в Британии, хоть в Ганновере, хоть в Киеве. В ОРДЛО вроде бы нету.
Как полицай Олейник убил пассажира бэхи?
Не по закону. Но пиплу подия понравилось.
Но реально, по бэхе, закон нарушен.
И тут. Нарушения закона нет. Доложил, направили, среагировали. А в штатах тоже закон. Причем более "ровный" для всех. И убивать человека, показавшегося подозрительным там не разрешено.
пытать и убивать людей в Украинетыкать вилкой в глаз... (я не говорю что это совсем неправильно, но когда северные территории фигачат градами и артиллерией, с кучей колаборантов и кротов у власти, используя все возможности для увеличения количества жертв, подходить и интересоваться, настоящая ли рпгшка у человека, кацапский ли он журналист с пзрк, или просто плакаты носит, немного рискованно)
Тогда не спорю.
Общественный контроль -у нас в женском половом органе, убитый пассажир БМВ - подтверждение..
Но интересно иное. У тебя просквозила фраза:"заведомо игрушечный пистолет".
Откуда знать тебе, Васе, менту, что пистолет игрушечный? Поэтому у нас и трактовка(у них- тоже) навели в магазине на продавца пистолет - разбой. И не важно какой пистолет. Продавец не спрашивает:
- он у вас правда стреляет?
Как пиар или грузинские реформы?
Что в итоге?
Но если сравнивать жизнь по роликам - то вам нужно смотреть ролики тела, которое у нас президентом числится. Не обижайтесь, но ролики то классные?
В штатах служба в их ментуре тоже непопулярна. Но там есть конечная перспектива. Кста, как и в Израиле. И оттуда есть знакомый эксполицай. В Украине тупой электорат(менты в том числе) выбирали и выберают себе...
Итог, по соцзащиты: начало 2000х поверили льготы на 50% коммуналки, форму "покупают" за благодийный внесок, бумагу (те, которые не в управлениях сидят) вымогают или просят.
Эксизраильский мент в шоке. Эксамерикосовских лично не знаю.
Какой наблюдательный военнослужащий, даже РПГ заметил.
