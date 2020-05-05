РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9464 посетителя онлайн
Новости
13 079 61

Иностранец с противотанковым гранатометом задержан возле посольства Испании в Киеве, - Нацгвардия. ФОТО

Военнослужащий Национальной гвардии Украины выявил мужчину с противотанковым гранатометом возле посольства Испании в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Иностранец с противотанковым гранатометом задержан возле посольства Испании в Киеве, - Нацгвардия 01

Во время патрулирования у посольства Королевства Испании в Украине, военнослужащий 22-й бригады НГУ по охране дипломатических представительств, сержант Станислав Волохович заметил, как из дома напротив вышел мужчина. Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22. Проследив за мужчиной, гвардеец заметил, что тот положил подозрительный предмет на заднее сиденье автомобиля и вернулся обратно в здание. Об этом факте сержант сообщил дежурному офицеру из руководства службой воинской части. Были вызваны наряды полиции и взрывотехнической службы.

Иностранец с противотанковым гранатометом задержан возле посольства Испании в Киеве, - Нацгвардия 02

Смотрите также: Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне, - МВД. ВИДЕО

В процессе обыска автомобиля мужчины, который оказался гражданином иностранного государства, был изъято тубус с РПГ-22. Сотрудники взрывотехнической службы проверили автомобиль на возможное заминирование. Иностранец задержан до выяснения обстоятельств и заключения экспертизы по предмету.

Автор: 

Киев (26147) оружие (10440) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Национальная гвардия (2234)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
русиш швайн - есть такая национальность. Им может оказаться(а может и не оказаться) много кто, грузин или армян, например...
показать весь комментарий
05.05.2020 17:23 Ответить
+15
политкоректность страна похоже "братская"
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
+11
Иностранец? Цыган что ли?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
при этом красные кроссовки лежали в багажнике
показать весь комментарий
05.05.2020 17:12 Ответить
Ну точно Арахамия был 100%
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
Точно, без маски шастал..
показать весь комментарий
05.05.2020 17:40 Ответить
а шо за мем?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:20 Ответить
Іноземця з протитанковим гранатометом затримали біля посольства Іспанії в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7644Эти?!
показать весь комментарий
05.05.2020 23:19 Ответить
Иностранец? Цыган что ли?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:14 Ответить
русиш швайн - есть такая национальность. Им может оказаться(а может и не оказаться) много кто, грузин или армян, например...
показать весь комментарий
05.05.2020 17:23 Ответить
Так и пишите-негр.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:27 Ответить
Так я и пишу - русиш швайн. Не шварц неггер же писать...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:18 Ответить
Та нет - Бурят, наверное Богдан.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:29 Ответить
иать колотить....А где же наше доблестное сбу?? Все наливайки наклоняет
показать весь комментарий
05.05.2020 17:14 Ответить
лейтенант Баканов ждёт чертей.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:16 Ответить
Наші лицарі з сбу заривають чергову закладку зі зброєю, щоб під відіо її вирити і отримати за це премію.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:13 Ответить
Гибридная провокация кремля против Украины.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:15 Ответить
Тринидад и Тобаго
показать весь комментарий
05.05.2020 17:17 Ответить
политкоректность страна похоже "братская"
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
Якщо їхній лідер в бані трахав нашого лідера, то ця країна навіть рідна
показать весь комментарий
05.05.2020 19:16 Ответить
Пора уже знать,что на Цензоре иностранцами называют жителей только одного региона,Кавказа.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:45 Ответить
Парню премию и реальную! Молодец.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:15 Ответить
Тебе премию за отсутствие мозга ! И в спам .
показать весь комментарий
05.05.2020 17:17 Ответить
Четко... А когда на градах начнут приезжать?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:16 Ответить
баск
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
иностранец?
в майбутньому пышить просто - прикацапленый даунятко...
або прямо указывайте якым паспортом корыстуйеться...
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
интересно всем...что ж за "иностранец"...
показать весь комментарий
05.05.2020 17:20 Ответить
Оплачений кацапами каталонець?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:21 Ответить
та сомневаюсь... хотя - х/з... от этой рашки с ее "иносранцами" можно всего ожидать...
показать весь комментарий
05.05.2020 17:23 Ответить
Яка «далекоглядна дипломатія»-громадянин с3сідньої держави»так і пишіть-«козломордий».кому ще потрібно робити диверсії, як не їм?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:22 Ответить
Похоже подозрение вызвало отсутствие маски.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:24 Ответить
А чего тобус открыт? Одно из двух...или уже после выстрела и уже это муляж .....или доблестная охрана пресекла теракт))))) если первое то фейк снова, пук в лужу. А попом окажется что проверка на бдительность была.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:26 Ответить
После выстрела - муляж. Сувенир у тела был. Поленился в пакет завернуть. Ввшника понимаю:
Могла быть проверка.
И как результат - пресс-служба рожает новость
показать весь комментарий
05.05.2020 17:39 Ответить
такие сувениры во время войны, еще и возле посольства ... в штатах чел бы рисковал немного перестать дышать, имхо. у нас похоже все лояльненько, на фоне практически каждодневных кацапских убийств.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:44 Ответить
Это твое имхо, помноженное на Голливуд.
Есть правовые основания для применения ментами/нациками/военными оружия. Хоть в Вашингтоне, хоть в лосанджелесе, хоть в ласвегасе, хоть в Британии, хоть в Ганновере, хоть в Киеве. В ОРДЛО вроде бы нету.
Как полицай Олейник убил пассажира бэхи?
Не по закону. Но пиплу подия понравилось.

Но реально, по бэхе, закон нарушен.
И тут. Нарушения закона нет. Доложил, направили, среагировали. А в штатах тоже закон. Причем более "ровный" для всех. И убивать человека, показавшегося подозрительным там не разрешено.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:44 Ответить
как по мне как раз в штатах убийств на фоне "слишком быстро обернулся на крик полицейского" или "двигал руками лежа на животе" или "бухой слишком сильно раскачивался, хотя его предупреждали, два раза" или "держал заведомо игрушечный пистолет и угрожал самоубийством" или "начал движение машины и мог наехать на полицейского" дохрена и еще немного. а тут рпг, посольство (и понты тоже могли бы быть). так что у нас все очень и очень толерантненько, через извините, перепрошую, и не могли бы вы ненадолго перестать пытать и убивать людей в Украине тыкать вилкой в глаз... (я не говорю что это совсем неправильно, но когда северные территории фигачат градами и артиллерией, с кучей колаборантов и кротов у власти, используя все возможности для увеличения количества жертв, подходить и интересоваться, настоящая ли рпгшка у человека, кацапский ли он журналист с пзрк, или просто плакаты носит, немного рискованно)
показать весь комментарий
05.05.2020 23:51 Ответить
Я так понимаю, ты служил там в полиции и тут?
Тогда не спорю.
показать весь комментарий
06.05.2020 04:26 Ответить
ну у них как минимум открыто показывают что и "как так получилось" демократия общественный контроль, отрытый конкурс, конкуренция, социальная лестница и все такое. и вряд ли это все постановки, достаточно в ютубе набрать "в сша полиция застрелила" - особенно такое смакуют кацапские "сми". а у нас как правило все узнают по факту, типа майор и лейтенант пришли домой к уголовнику его же и искать, в результате два трупа, или как в СИЗО в Одессе убили сотрудницу, или как ювелирку грабили "право"хранители и т.п.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:25 Ответить
Так разница а подаче инфы и в уровне пресс-службы.
Общественный контроль -у нас в женском половом органе, убитый пассажир БМВ - подтверждение..
Но интересно иное. У тебя просквозила фраза:"заведомо игрушечный пистолет".
Откуда знать тебе, Васе, менту, что пистолет игрушечный? Поэтому у нас и трактовка(у них- тоже) навели в магазине на продавца пистолет - разбой. И не важно какой пистолет. Продавец не спрашивает:
- он у вас правда стреляет?
Как пиар или грузинские реформы?
Что в итоге?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:32 Ответить
И в целом, Андрей, я так понимаю что вы не служили в полиции штатов и в полиции Украины.
Но если сравнивать жизнь по роликам - то вам нужно смотреть ролики тела, которое у нас президентом числится. Не обижайтесь, но ролики то классные?
В штатах служба в их ментуре тоже непопулярна. Но там есть конечная перспектива. Кста, как и в Израиле. И оттуда есть знакомый эксполицай. В Украине тупой электорат(менты в том числе) выбирали и выберают себе...
Итог, по соцзащиты: начало 2000х поверили льготы на 50% коммуналки, форму "покупают" за благодийный внесок, бумагу (те, которые не в управлениях сидят) вымогают или просят.
Эксизраильский мент в шоке. Эксамерикосовских лично не знаю.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:48 Ответить
Що це воно таке,іноземець? Це лівацькість,ні до чого доброго не приведе.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:26 Ответить
Шо-то занадто часто останнім часом вспливають у новинах "іностранні іностранці з іностранних стран". Написав ось віршика про такі "новини".

Уроженец другого государства,
Далекой и неведомой страны,
Нарочно, преисполненный коварства,
Пропил свои последние штаны.

Полиция забегала в тревоге,
Штаны все ищут, выбившись из сил,
- Паслюшай, дарагой таварищ Гоги, -
Зачэм жэ ты штаны свои пропил?

Об этом написали все газеты,
Тревожась о развитии страстей,
Везде все обсуждают только это,
Как будто нет важнее новостей.
Іноземця з протитанковим гранатометом затримали біля посольства Іспанії в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8014
показать весь комментарий
05.05.2020 18:06 Ответить
А задержали ибо без маски был 😅
показать весь комментарий
05.05.2020 17:26 Ответить
На фото видно, что тубус холостой! Если-бы был с гранатой то Аваков уже волосы рвал на груди!
показать весь комментарий
05.05.2020 17:41 Ответить
Прозорливый ты не наш, это был твой соостадник- рашкотварь! Отвечать не надо
показать весь комментарий
05.05.2020 18:26 Ответить
как ты опредилить по трубе - с выстрелом или нет , расскажи пожалуста
показать весь комментарий
05.05.2020 20:16 Ответить
Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22.

Какой наблюдательный военнослужащий, даже РПГ заметил.

Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:44 Ответить
Иносранец? Случайно не Кива с загран. паспортом?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:44 Ответить
Михо?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:52 Ответить
Міха не займай!!!
***** зараз у владу йде.
Головним помічником молодшого прибиральника
показать весь комментарий
05.05.2020 19:20 Ответить
Партизанен?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:53 Ответить
Инасранец-расиянец?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:03 Ответить
Штирлиц шел по Берлину. И что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:04 Ответить
А може це був каталонець Пучдемон?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:08 Ответить
монгол?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:21 Ответить
Ждите шухера на политическом рынке , уж коль такие вбросы пошли.Это не по крышам .... голубей гонять .
показать весь комментарий
05.05.2020 18:56 Ответить
мавр из каталонии? как грицца, в жизни всегда есть место подвигу.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:51 Ответить
Долой корриду!
Свободу быкам!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:55 Ответить
Каталонские сепаратисты.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:18 Ответить
********** спецоперация провалилась.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:53 Ответить
Не сподобалися консервовані оливки з анчоусами.
показать весь комментарий
06.05.2020 01:07 Ответить
 
 