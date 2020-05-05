Иностранец с противотанковым гранатометом задержан возле посольства Испании в Киеве, - Нацгвардия. ФОТО

Военнослужащий Национальной гвардии Украины выявил мужчину с противотанковым гранатометом возле посольства Испании в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Во время патрулирования у посольства Королевства Испании в Украине, военнослужащий 22-й бригады НГУ по охране дипломатических представительств, сержант Станислав Волохович заметил, как из дома напротив вышел мужчина. Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22. Проследив за мужчиной, гвардеец заметил, что тот положил подозрительный предмет на заднее сиденье автомобиля и вернулся обратно в здание. Об этом факте сержант сообщил дежурному офицеру из руководства службой воинской части. Были вызваны наряды полиции и взрывотехнической службы.

В процессе обыска автомобиля мужчины, который оказался гражданином иностранного государства, был изъято тубус с РПГ-22. Сотрудники взрывотехнической службы проверили автомобиль на возможное заминирование. Иностранец задержан до выяснения обстоятельств и заключения экспертизы по предмету.