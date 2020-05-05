Госбюджет за 4 месяца текущего года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, - Минфин

Госудерственный бюджет в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов, опираясь на предварительные данные.

Как указано на сайте Минфина во вторник, фактические заимствования в общий фонд госбюджета за этот период составили 108 млрд грн, или 84,1% запланированных.

"Всего от размещения ОВГЗ госбюджет привлек 73,8 млрд грн (97% плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 41,3 млрд грн ($1,2 млрд и EUR 0,3 млрд). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% плана), в частности, 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму EUR 1,25 млрд под 4,375% годовых", - отметили в Минфине.

При этом платежи по погашению госдолга за четыре месяца 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию - 41,1 млрд грн (94,2% плана), добавили в министерстве.

"По итогам января-апреля 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансировано в соответствии с росписью на основе платежных поручений. Так, по оперативным данным Госказначейства, расходы по общему фонду госбюджета за четыре месяца составили 308,9 млрд гр, или 87,5% росписи за отчетный период", - указано в сообщении Минфина.

Как напомнил Минфина, в апреле 2020 года общий фонд госбюджета получил 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Национального банка.

Доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).