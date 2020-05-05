РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9434 посетителя онлайн
Новости Бюджет-2020
1 357 29

Госбюджет за 4 месяца текущего года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, - Минфин

Госбюджет за 4 месяца текущего года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, - Минфин

Госудерственный бюджет в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов, опираясь на предварительные данные.

Как указано на сайте Минфина во вторник, фактические заимствования в общий фонд госбюджета за этот период составили 108 млрд грн, или 84,1% запланированных.

"Всего от размещения ОВГЗ госбюджет привлек 73,8 млрд грн (97% плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 41,3 млрд грн ($1,2 млрд и EUR 0,3 млрд). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% плана), в частности, 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму EUR 1,25 млрд под 4,375% годовых", - отметили в Минфине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет с начала года недополучил 41 млрд грн, - Госказначейство

При этом платежи по погашению госдолга за четыре месяца 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию - 41,1 млрд грн (94,2% плана), добавили в министерстве.

"По итогам января-апреля 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансировано в соответствии с росписью на основе платежных поручений. Так, по оперативным данным Госказначейства, расходы по общему фонду госбюджета за четыре месяца составили 308,9 млрд гр, или 87,5% росписи за отчетный период", - указано в сообщении Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленский подписал изменения в Госбюджет

Как напомнил Минфина, в апреле 2020 года общий фонд госбюджета получил 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Национального банка.

Доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).

Автор: 

бюджет (4863) Минфин (1556)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Что обратное? Соцопросы показывают что рейтинг Пороха вырос уже в 2 раза, а рейтинг зебилов упал в 2 раза
показать весь комментарий
05.05.2020 17:23 Ответить
+4
Ета власть сделана из говна , палок и сьемочной группы .
показать весь комментарий
05.05.2020 17:23 Ответить
+4
Порох - сьомий Президент України ! А цей що зараз навіть не шостий ... так, на пів шостого.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПАБЕДА !!!
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
40% ривок і ПРАРЫф !!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 17:20 Ответить
Як в старому анегдоті : "Тату , досить торгувати , бо нема вже чим здачу давать ... "
показать весь комментарий
05.05.2020 17:21 Ответить
Блін. Ото тьаке. Вчора ще було -18,3 Що вони там на стелі рахують? Підрахуї....тудим сюдим.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:23 Ответить
Красучіки ! Оце "зламали сістему" аж піжама завернулась !!!
показать весь комментарий
05.05.2020 17:25 Ответить
Тань, я опер, старий и досить бачивший, всіляку х.....ню.
Те, що дурбецели (+шахроайство) вибрали, то їхні проблемси та трабли.
Я пережив 2014 р. (разові заходи на зафронтовій). Переживу і зелене чмо.
Вдачі Вам, та наснаги!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:22 Ответить
Здобулы, чо
показать весь комментарий
05.05.2020 17:20 Ответить
Как там у классиков: А Какая разница? Что дефицит, что профицит
ИЛИ я прозрель... наконец...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:15 Ответить
Госбюджет за 4 месяца текущего года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 8537
показать весь комментарий
05.05.2020 17:20 Ответить
Последние соцопросы показывают обратное.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:21 Ответить
Что обратное? Соцопросы показывают что рейтинг Пороха вырос уже в 2 раза, а рейтинг зебилов упал в 2 раза
показать весь комментарий
05.05.2020 17:23 Ответить
то в Потроха вже 14?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:24 Ответить
Порох - сьомий Президент України ! А цей що зараз навіть не шостий ... так, на пів шостого.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:27 Ответить
Да ну. Петя - отработанный материал. Нужно другого искать. От этих СДПУшников толку не будет.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:55 Ответить
Так, ну посмотрим. Итак результаты первого тура:
Держбюджет за 4 місяці поточного року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7666
Последние соцопросы:

- 27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 9,7% - за Петра Порошенко,
- 8% - за Юрия Бойко,
- 6,3% - за Юлию Тимошенко,
- 4,1% - за Игоря Смешко,
- 2,8% - за Анатолия Гриценко,
- 2,3% - за Олега Ляшко,
- 1,2% - за Святослава Вакарчука,
- 0,5% - за Александра Вилкула,
- других кандидатов - всего 2,4%,
- 3,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 20,1% - не определились, за кого голосовать,
- 2,7% - отказались отвечать на вопрос,
- 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах. Источник: https://censor.net/n3193169

Вижу падение рейтинга Порошенко. И довольно сильное. Так что соевые методички явно врут. Что не удивительно.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:45 Ответить
Держбюджет за 4 місяці поточного року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 328
Это, чтоб было более понятно.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:46 Ответить
Зебилы а до конца года еще далеко ...)))
показать весь комментарий
05.05.2020 17:22 Ответить
тут непонятно...
они специалисты по сведению?чы таки по дефициту?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:22 Ответить
Ета власть сделана из говна , палок и сьемочной группы .
показать весь комментарий
05.05.2020 17:23 Ответить
палки лишние
показать весь комментарий
05.05.2020 17:26 Ответить
Вполне реальный дефицит в не менее реальных карманах,которые проще простого вычислить.Ждем результатов вычислений.😎
показать весь комментарий
05.05.2020 17:24 Ответить
Це вже кінець бідності? Чи тільки початок?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:39 Ответить
Влада України має бути очищена від жидо-кацапів.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:06 Ответить
Очередная брехня !
Дефицит государственного бюджета состоянием на 01.05.2020 года составляет 86,4 млрд. гривен.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:41 Ответить
А куда деньги растрынькали из НЕЗАКОННОГО фонда борьбы с ковидом, который наполнили олигархи на неизвестно каких условиях?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:43 Ответить
Впервые за последние 4 года Украина импортирует бензин из россии , ну а электроэнергию уже полгода! вы сделалит это разом, твари зеленые!

Впервые за последние четыре года Украина импортировала бензин из России. Это действительно беспрецедентная ситуация за последние годы войны с агрессором. «Западная нефтегазовая компания» и «Евростандарт» в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России. Конечно же, об этом власть не рассказывает, ведь за это вряд ли похвалят украинцы, да и объяснить такой шаг власти крайне сложно.
Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге из Московского НПЗ компании «Газпром нефть». В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, «Евростандарт» - 115 тонн.

Это первая поставка с 2016 года. Тогда украинская власть отказалась от российского бензина и газа. Тогда украинское правительство долго критиковали за такое решение, но в итоге оно оказалось очень правильным и продуманным.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:48 Ответить
"А вы, "друзья", как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь»
показать весь комментарий
06.05.2020 02:34 Ответить
 
 