2 391 37

Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова

Процесс переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе теперь будет идти и под парламентским контролем.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, новый представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я работаю в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов и, соответственно, многими вопросами, которые рассматриваются в гуманитарной группе ТКГ, я занималась и раньше. Поэтому я благодарна президенту за доверие и за то, что мы, наконец-то, сможем процесс этих переговоров вести под парламентским контролем. Там будут принимать участие еще двое моих коллег и, более того, я думаю, что мы привлечем к этому процессу и других народных депутатов, даже из других фракций", - сказала нардеп.

Третьякова отметила, что народные депутаты, в том числе, должны следить за тем, что происходит на переговорах в Минске, информировать украинское общество, следить, чтобы не были перейдены так называемые "красные линии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ: главный - Кучма, - указ

"Конечно, в гуманитарную часть Минских переговоров входит и обмен пленными. Будем смотреть на списки, пытаться договориться. Будем пытаться дополнить какими-то новыми вещами. В том числе, чтобы наших пленных военных обменивали в достаточной, скажем так, квоте в тех обменах, которые происходят", - добавила она.

Донбасс (26966) Трехсторонняя контактная группа (842) Третьякова Галина (118)
Топ комментарии
+12
Сивохо с литрухой не забудьте
05.05.2020 17:23 Ответить
+10
А контролёры: Бужанский, Дубинский, Рабинович, Медведчук...?
05.05.2020 17:24 Ответить
+9
Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 3911
05.05.2020 17:31 Ответить
Сивохо с литрухой не забудьте
05.05.2020 17:23 Ответить
ПРИВЛЕКАЙТЕ Порошенко Гончаренко Лешу.. Фендыну Иру Геращенко сразу у подонка ЕРМАКА АГЕНТА ПУТИНА В ШТАНАХ кое чаво СВЕРНЕТСЯ КАК при минус 50 а какие "радостные станут" собаки из ОРЛДО вместе с обнуленным Окурком Ху...ловым...
05.05.2020 17:36 Ответить
Федина сексуальная бабенка, ну а губы одессита-шедевр, ей Богу шедевр
05.05.2020 17:54 Ответить
ты расскажи Ерммак какая у тебя астральная с Вовочкой попка...вазелина не будет тебе Федина с Петей смажут это вооруженной смазкой эффект такой же...
05.05.2020 18:03 Ответить
Оружейной смазкой.
05.05.2020 18:42 Ответить
Алекс,так ты 3,14дарас оказывается? На Гончаренко потянуло?Нет пассив и с Бубочкой,вы оба опытные ан алисты.
05.05.2020 21:08 Ответить
А контролёры: Бужанский, Дубинский, Рабинович, Медведчук...?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:24 Ответить
Третьякова отметила, что народные депутаты, в том числе, должны следить за тем, что происходит на переговорах в Минске, информировать украинское общество, следить, чтобы не были перейдены так называемые "красные линии".Источник:https://censor.net/n3193531

Главное: чтобы не перешли красные линии.... а вдруг у них клаустрофобия?!
или постмодернизм!... это я просто про дальтонизм
05.05.2020 17:52 Ответить
теперь дайте рабиновичу и киве микрофоны побольше...
05.05.2020 17:24 Ответить
То есть МИД тут не при делах...
05.05.2020 17:25 Ответить
войны нет......
есть ситуация........

Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 5277
05.05.2020 17:25 Ответить
А, это та тетка, которой не хватало на матрац, когда она пришла в Раду? Еще Ильф и Петров писали, что человек без матраца жалок. Но боюсь, что матрац в данном случае бессилен.
05.05.2020 17:26 Ответить
это та тетка, которая считает, что у АТОвцев много льгот, эта тетка, которая хочет, чтобы поднять пенсионный возраст
05.05.2020 17:51 Ответить
Это та самая дурында, поздравлявшая людей с ограниченными возможностями С ИХ ПРАЗДНИКОМ! Не-МОЛОДО, но ЗЕЛЕНО, и что с нее возьмешь?
05.05.2020 18:45 Ответить
Безконтрольный парламент оказывается может что-то контролировать.Калейдоскоп чудес.
05.05.2020 17:27 Ответить
Или , или ...Надо сделать выбор . Я понимаю , тяжело , всё дешевое кино смешного человека снято в раше . Там его друзья .
05.05.2020 17:29 Ответить
Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 3911
05.05.2020 17:31 Ответить
разговаривал с милиционерами, которые погибли, с демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос...
05.05.2020 17:32 Ответить
слугі крємля. ***.
05.05.2020 17:34 Ответить
https://journalist.today/v-krivom-roge-zaderzhali-muzhchinu-raskleivavshego-listovki-s-sovetskoj-simvolikoj/ В Кривом Роге задержали мужчину, расклеивавшего листовки с советской символикой - газета "95 квартал" советские люди всегда такие уверенные и теперь будут идти по советски и под советским парламентским контролем
05.05.2020 17:34 Ответить
Да шож такое, там геомагнитная аномалия, что ли?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:42 Ответить
ага таки угадал
05.05.2020 17:44 Ответить
Есть проблема COVID-19 , но есть и COVID-20 путинская-тварь.
Пока COVID-20 жив толку не будет . Нужна вакцина Укроп пуля !
05.05.2020 17:35 Ответить
Вже давно пора усвідомити що зміна ***** на *****-2, *****-3 і так далі нічого не змінить в імперському ставленні кацапів до України. Тільки військова поразка, голод, деградація, зубожіння і розпад федерації на улуси змусять кацапів відмовитись від імперських амбіцій. Але навіть після розпаду федераціїї її найгірша, найагресивніша, найпаразитичніша частина залишиться нашим сусідом. Тому потрібна не "вакцина" а "залізна завіса" та сильна армія.
05.05.2020 18:24 Ответить
????
бубочка не справляется со своими прямыми обязанностями (внешняя политика)?
05.05.2020 17:37 Ответить
воно зато шаварму жрать могёт!
05.05.2020 17:43 Ответить
А хвонтаны,хвонтаны,не забудьте,какой забег был? Очевидно,тренировка к Ростову?
05.05.2020 21:11 Ответить
То оно орган закаляло, для игры на пианине.
05.05.2020 21:14 Ответить
Уж не тал ли это Третьякова, что с трибуны ВР ПОЗДРАВЛЯЛА инвалидов с Всемирным Днём инвалида, как с их праздником?
Так да, ОНА.
05.05.2020 17:50 Ответить
ОНА, ОНА!
05.05.2020 17:55 Ответить
о да!
вы не можете проконтролировать каким ...чем ваши депутаты в зале занимаются...у всех на глазах...
05.05.2020 17:51 Ответить
Хреново те, що їх караван папрєжнєму ідьот(((
05.05.2020 18:08 Ответить
А что удивительного? Спроси у человека, что кто больше нравится, дед мороз или начальник ЖЭКа! Любой скажет-Дед Мороз. На вопрос кого поддерживаете в президенты, конечно Монику Оманскую, сучку велюровую. А потом скулят, что прорвало трубу, или рухнула экономику. Дебил он везде ЗЕбил.
05.05.2020 18:27 Ответить
Реально, ипанулись..сосать у ***** и мертвечука... Как бы там не было, нихера у них не получится!!!
05.05.2020 18:12 Ответить
Особа з кацапським прізвищем взагалі не має будь якого морального права вести перемови з прокацапськими сепаратистами та окупантами від імені українців.
05.05.2020 18:18 Ответить
Ага, ця тйотя Сара наконтролює.
05.05.2020 18:25 Ответить
Нарешті. Тепер справа піде, Як тільки всі слуги заглянуть в очі Путіна, той відразу поникне і поверне Крим, Донецьк з Луганськом і ще добавить Ростов з Януковичем.
05.05.2020 20:29 Ответить
 
 