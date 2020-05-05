Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова

Процесс переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе теперь будет идти и под парламентским контролем.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, новый представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я работаю в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов и, соответственно, многими вопросами, которые рассматриваются в гуманитарной группе ТКГ, я занималась и раньше. Поэтому я благодарна президенту за доверие и за то, что мы, наконец-то, сможем процесс этих переговоров вести под парламентским контролем. Там будут принимать участие еще двое моих коллег и, более того, я думаю, что мы привлечем к этому процессу и других народных депутатов, даже из других фракций", - сказала нардеп.

Третьякова отметила, что народные депутаты, в том числе, должны следить за тем, что происходит на переговорах в Минске, информировать украинское общество, следить, чтобы не были перейдены так называемые "красные линии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ: главный - Кучма, - указ

"Конечно, в гуманитарную часть Минских переговоров входит и обмен пленными. Будем смотреть на списки, пытаться договориться. Будем пытаться дополнить какими-то новыми вещами. В том числе, чтобы наших пленных военных обменивали в достаточной, скажем так, квоте в тех обменах, которые происходят", - добавила она.