В жаркий период в столице будут патрулировать пожароопасные участки лесных массивов, - КГГА

В жаркий период в столице будут патрулировать пожароопасные участки лесных массивов, - КГГА

В столице будут патрулировать пожароопасные участки лесных массивов. Помощь в организации патрулирования в течение пожароопасного периода коммунальному объединению "Киевзеленбуд" предоставлять представители полиции и ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом говорится в протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду КО "Киевзеленбуд" создаст минерализованные полосы, систему противопожарных барьеров, канав и обеспечит их обновление. В первую очередь, такие работы будут выполнены в пожароопасных лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам, дорог, линий электропередач, нефте-, газо- продуктопроводов.

Районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений города и лесопарковых хозяйств будут привлекаться к ликвидации возгораний на закрепленных за ними территориях.

Для этого подготовят противопожарную технику, создадут необходимый резерв горюче-смазочных материалов, обеспечат личный состав противопожарным инвентарем.

Кроме того, в течение пожароопасного периода будет установлено круглосуточное дежурство членов пожарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин на пожарной и приспособленной для тушения пожаров технике.

КГГА (3008) Киев (26147) пожар (6039)
та варту туда пустить и корпусников - они мастера разжигать
05.05.2020 17:33 Ответить
Дроны запустите и отслеживайте. Дроном на зарплате сэкономите.
05.05.2020 17:37 Ответить
 
 