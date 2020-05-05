"Слугам народа" разослали тезисы по медреформе: Знаем, как скорректировать. Есть четкий план. Мы действуем. ДОКУМЕНТ
Нардепы "Слуги народа" получили файл с тезисами касательно целесообразности пересмотра медицинской реформы.
Данный документ попал в распоряжение Цензор.НЕТ.
"Основная цель реформы - доступ к квалифицированной и безотказной медицинской помощи для всех украинцев через правильный и понятный маршрут пациента от семейного врача к специализированному уровню. Это хорошая цель. Но правдой является и то, что медреформа в том виде, как мы ее получили, значит:
- увольнение около 50 000 медработников и закрытие 332 больниц;
- почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году;
- под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы;
- областные детские больницы недополучат почти 200 млн гривен", - говорится во вступительной части документа.
Далее речь идет о том, что в реформу "надо срочно вносить коррективы. В реформе надо срочно исправлять ошибки".
Отмечается, что с этой целью "по инициативе президента Украины был создан консультационный совет, в который вошли выдающиеся украинские медики" с которыми провели консультации.
"Сегодня мы подробно знаем о наиболее вопиющих проблемах. Мы знаем, каким образом необходимо изменить подходы и скорректировать реформу. Мы знаем, что нужно делать и имеем четкий план. И мы - действуем", - говорится в тексте документа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
адддский оджиг ЗаЗЕркалья !
И семейные врачи в малых городах, поселках и селах тоже не смогут набрать себе большое поголовье больных.
Стабільна зарплатня сімейного лікаря залежить від кількості людей, які підписали з ним декларації. Пишеш що: "семейные врачи получают исключительно за поголовье обратившихся, а не вылеченных. Тем самым врач не заинтересован в выздоровлении пациентов..."? Ця брехня не витримує один, простий і логічний аргумент: якщо буде такий сімейний лікар, який почне займатись тим що ти написав, то люди просто почнуть розривати з ним декларації. Що тоді стане з його зарплатнею? Правильно. А якщо лікар навпаки, буде старатись чесно дбати про своїх пацієнтів, то що тоді буде? Будуть задоволені пацієнти, які при нагоді рекомендуватимуть цього лікаря своїм родичам, друзям та просто знайомим, а ті в свою чергу - підписувати з ним декларації. З цього виходить, що сімейний лікар зацікавлений в тому, щоб вилікувати пацієнта.
Ще додам цитату: "Важливо пам'ятати, що заклад первинної ланки отримує за вас кошти і тоді, коли ви здорові. Чим менше ви хворієте, тим менше у лікаря роботи, а доходи ті самі. Так ми стимулюємо лікарів дбати про своїх пацієнтів. Ця модель ефективно працює в усьому світі."
ГДЕ вы возьмёте деньни на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 50 тысяч врачей и 333 больницы?
Их НЕТ в государственном бюджете!
Але чомусь "Др. Хауз" знімали в США, а не в Бєлорусі. Смішно читати.
Доступ доступом, а якість лікування це вже інше питання.
Инициатива Зеленского пересмотреть медреформу приведет к тому, что получающие мизерные зарплаты нормальные врачи уедут в Польшу
Виктор Бобыренко раскритиковал на своей странице в «Фейсбук» инициативу Владимира Зеленского пересмотреть второй этап медицинской реформы. По словам политолога, президент при этом заявил, что делает это «по просьбам трудящихся», то есть, самих медиков. Поэтому, мол, важно сперва изучить оценку, которую дадут топовые специалисты.
Понятно, что в таком случае возникает логичный вопрос - а судьи кто? И что мы видим? В рабочую группу включили любителей осваивать бюджетные средства и явных противников медицинской реформы. Вошел в состав рабочей группы и Борис Тудоров. Зеленский заявил, что нужно увеличивать финансирование. Не вопрос - идея очень хорошая. Проблема только в том, где взять на это деньги.
Кроме того, президент почему-то умолчал о главном принципе медреформы - деньги следуют за пациентом. Иными словами, финансируются не койко-места, а конкретные пациенты, у которых лечат то или иное заболевание. Зеленский заявил, что реформой должны быть довольны все. Правда, непонятно, как могут быть одновременно довольны и пациент, и привыкший к коррупции главврач? Закончиться все это может тем, что нормальные врачи, получающие мизерную зарплату, просто уедут в Польшу, а в Украине останутся либо те, кто привязан к семье, либо бездари. Причем, и те, и те будут брать взятки, поскольку иначе они просто не выживут.
Максимум что им светит - работать медбратьями.
І тисячі смертей в майбутні роки будуть вже на совісті Зеленського. Такого собі гарного хлопака, якого обрав мудрий народ. Який хоче оплесків. І отримає їх. І тільки ось питання, як багато з людей, що дарують зараз овації президенту за скасування медреформи, помруть найближчими роками через те, що українська медицина не зміниться.
А інщі лікарні де медперсоналу платять за часи проведені на роботі, а не за вилікованих людей, це теж радянська уравнілока, бо все одно ця зарплатня 4 тис., і не туди і не сюди
Коротще кажучи Зе циркачі знову полізли у ПОПУЛІЗМ в специалізіровані сфери де нічого не розуміють.
Вопрос в том, этот план на развитие Украины или на её развал?