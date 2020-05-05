РУС
"Слугам народа" разослали тезисы по медреформе: Знаем, как скорректировать. Есть четкий план. Мы действуем. ДОКУМЕНТ

Нардепы "Слуги народа" получили файл с тезисами касательно целесообразности пересмотра медицинской реформы.

Данный документ попал в распоряжение Цензор.НЕТ.

"Основная цель реформы - доступ к квалифицированной и безотказной медицинской помощи для всех украинцев через правильный и понятный маршрут пациента от семейного врача к специализированному уровню. Это хорошая цель. Но правдой является и то, что медреформа в том виде, как мы ее получили, значит:

- увольнение около 50 000 медработников и закрытие 332 больниц;
- почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году;
- под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы;
- областные детские больницы недополучат почти 200 млн гривен", - говорится во вступительной части документа.

Читайте также: Отмена медреформы вернет принцип "деньги ходят за главврачом", - экс-замминистра Стефанишина

Далее речь идет о том, что в реформу "надо срочно вносить коррективы. В реформе надо срочно исправлять ошибки".

Отмечается, что с этой целью "по инициативе президента Украины был создан консультационный совет, в который вошли выдающиеся украинские медики" с которыми провели консультации.

"Сегодня мы подробно знаем о наиболее вопиющих проблемах. Мы знаем, каким образом необходимо изменить подходы и скорректировать реформу. Мы знаем, что нужно делать и имеем четкий план. И мы - действуем", - говорится в тексте документа.

Читайте также: Заявление Степанова об изменении второго этапа медреформы означает фактический отказ от нее, - экс-замглавы Минздрава Ковтонюк

Читайте также: Зеленский попросил пересмотреть медреформу: "Могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы"

медицина (2543) реформы (3969) Слуга народа (2670)
+42
05.05.2020 17:34
+39
Мабуть через це...
05.05.2020 17:34
+24
Уляна Супрун різко https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2642701242681093 розкритикувала скасування медичної реформи. За її словами, називати "покращенням реформи" боягузливий крок у минуле - означає брехати та зневажати усіх українців, у тому числі медиків, які заслуговують на гідну та справедливу винагороду за свою роботу.
Справжня трансформація системи охорони здоров'я не може бути втілена, коли влада прагне виключно подобатись. Не можна трансформувати рівень медичної допомоги у лікарнях та поліклініках, коли ти дивишся на медиків як на електорат/потенційний ризик для місцевих виборів восени. Сьогодні і Зеленський, і Радуцький, і https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXYqXJMPM70R8oKbBUVvcUMhuKf_S1XpnWa4jzXjaKoeD1jaEc-zqPDOMrcEo1XZSp-_n7fIGLTXyDhFuN2mdCqAvi2CQ2sh6kCYKSuA7niEYDSXrV0EHRLnInFXJ6v5U4spjvNSeDEZuFAtvt-BGZQwS9i2HRLLqDFwwXmdxb4Z0PogujKgQk_U5C_r-sZGXQd4K5zeE0-dpIbYIxBQAAGqlk_lUnKJTKuyvZYAMa06iyRqlcvcLPPA011ASCfcot6w_7tD45gcEyaMo2Qa1zuvMW6-3LEJ8c9glLJNVB389RWX2ggZ4cJi5uyYNBnJfNr1PFUt6_W-J5dc5TJMjt&__tn__=K-R Максим Степанов захищають виключно власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт і фармацевтичної мафії.
Якщо багато слухати маячню Глузмана про ЦРУ і "світову змову", то можна навіть не відчути, як перетвориш усю країну на божевільню. Якщо вважати голосом "бідних лікарів" мільйонера і переховувача вбивць Тодурова, то можна навіть не відчути, як всі притомні медики втечуть. Якщо для протидії пандемії залучати "експертизу" інфекціоніста-расиста Голубовську, то можна за три місяці досі не спромогтись тестувати людей на COVID-19 у достатніх масштабах і не забезпечити медиків елементарними засобами захисту.
Медикам - зрівняйлівку і рабство, пацієнтам - страх, страждання і смерть, Зеленському і ко - закордонні клініки та високі рейтинги. Українцям пора дорослішати, вимикати телевізор і розуміти наслідки власних рішень"
05.05.2020 17:46
Ну, коригувати, ви навряд чи знаєте як. А ось зламати, знищити ... В цьому ви профі. Рівних вам в світі не існує
05.05.2020 18:55
Хто найбільше опирається МЕДИЧНІЙ РЕФОРМІ? ТОЙ, ХТО до лікарн,і на роботу, приїзжає на крутих тачках та живе в заміських замках - головні лікарі та їх прихвостні. Медична бюрократія та фармакологічна мафія. Але на всіх трибунах б"ють себе в груди - медицина бідна, коштів немає........Їх цей стан дуже влаштовує. А зеля, тупе, полудурок.....
05.05.2020 19:02
Опирається медреформі - народ, якого позбавляють елементарної медичної допомоги. Медреформі опираються звичайні лікарі та медсестри, яких позбавляють зарплати та скорочують. Медреформу, яку організували в Україні США спрямована на знищення українського народу. Геть колоніальний режим!
06.05.2020 00:14
Еще один прийдет и будет всем очень плохо.Они очень его боятся,-кто это,который может взять все на себя?Сделать революцию и уйти от непонятных дел.
05.05.2020 19:10
Т.е. без методичек они совсем никак.
05.05.2020 19:16
У "чётких пацанов" еси "чёткий план" -
адддский оджиг ЗаЗЕркалья !
05.05.2020 19:27
зебил за все берется смело, и знает что делает, только результат не очень выходит
05.05.2020 19:54
Эта "реформа" тупо внедряемая грантоедами извращает суть работы врачей. Так семейные врачи получают исключительно за поголовье обратившихся, а не вылеченных. Тем самым врач не заинтересован в выздоровлении пациентов - чем больше людей и чаще к нему обращается, тем больший доход. А вот узкие врачи специалисты никогда не получат приличную зарплату, так как больных принимают только по направлению семейного.
И семейные врачи в малых городах, поселках и селах тоже не смогут набрать себе большое поголовье больных.
И семейные врачи в малых городах, поселках и селах тоже не смогут набрать себе большое поголовье больных.
05.05.2020 21:19
тебе виднее, гуру медицины
05.05.2020 21:38
Ало, ботяра, проснись ти сериш.

Стабільна зарплатня сімейного лікаря залежить від кількості людей, які підписали з ним декларації. Пишеш що: "семейные врачи получают исключительно за поголовье обратившихся, а не вылеченных. Тем самым врач не заинтересован в выздоровлении пациентов..."? Ця брехня не витримує один, простий і логічний аргумент: якщо буде такий сімейний лікар, який почне займатись тим що ти написав, то люди просто почнуть розривати з ним декларації. Що тоді стане з його зарплатнею? Правильно. А якщо лікар навпаки, буде старатись чесно дбати про своїх пацієнтів, то що тоді буде? Будуть задоволені пацієнти, які при нагоді рекомендуватимуть цього лікаря своїм родичам, друзям та просто знайомим, а ті в свою чергу - підписувати з ним декларації. З цього виходить, що сімейний лікар зацікавлений в тому, щоб вилікувати пацієнта.

Ще додам цитату: "Важливо пам'ятати, що заклад первинної ланки отримує за вас кошти і тоді, коли ви здорові. Чим менше ви хворієте, тим менше у лікаря роботи, а доходи ті самі. Так ми стимулюємо лікарів дбати про своїх пацієнтів. Ця модель ефективно працює в усьому світі."
06.05.2020 00:08
если б они знали что делают, не надо было бы рассылать шпаргалки. и это социализи, коммунизм, популизм - но точно не реформы
05.05.2020 19:53
Кретин на идиоте!

ГДЕ вы возьмёте деньни на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 50 тысяч врачей и 333 больницы?
Их НЕТ в государственном бюджете!
05.05.2020 20:14
"Слугам народу" розіслали тези про медреформу: Знаємо, як скорегувати. Є чіткий план. Ми діємо - Цензор.НЕТ 3986
05.05.2020 20:31
писец медреформе "рехформаторы" взялись за дело -- бедность и корупцию уже побороли добрались до медецины -- боже спаси украину от профдебилов и их прихлебателей
05.05.2020 21:04
Не надо изобретать свой велосипед с квадратными колесами. Изучите, для начала, медсистему Беларуси, которая по оценкам международных экспертов, занимает одно из ведущих мест в мире по доступу населения к медицинским услугам (делит первое место с Брунеем и Канадой). А в 2018 году в рейтинге Индекса человеческого развития (ИЧР), определяемом Программой развития ООН, Беларусь заняла 50-е место из 189. Общая сумма расходов на здравоохранение около 8,5% от ВВП страны. В рейтинге эффективности систем здравоохранения Bloomberg она занимала, по итогам 2018 года, 53-е место в мире из 189 стран. В другом их рейтинге Беларусь заняла 49 строчку в то время, как США - 54. Украина в него вообще не попала.
05.05.2020 21:11
Білорусь випередила США ?
Але чомусь "Др. Хауз" знімали в США, а не в Бєлорусі. Смішно читати.
Доступ доступом, а якість лікування це вже інше питання.
05.05.2020 22:30
Короновирус лечится водкой (по методу Лукашенко). Вот, собственно, и вся суть белорусской медицины.
06.05.2020 02:10
Медреформа - це знищення залишків медицини та позбавлення народу елементарної медичної допомоги.
06.05.2020 00:17 Ответить
Це версія популістів, соціалістів і всіх медпрацівників хто привик відбувати час на работі з 9 ої ранку і до 5 вечора, і для яких якість лікування це пустий звук.
06.05.2020 13:56 Ответить
ну и хорошо. в партии пес всё время методички рассылают "щодо актуальних питань".
05.05.2020 21:20 Ответить
Медицинская мафия взяла под свой контроль гринпоца.
Инициатива Зеленского пересмотреть медреформу приведет к тому, что получающие мизерные зарплаты нормальные врачи уедут в Польшу
Виктор Бобыренко раскритиковал на своей странице в «Фейсбук» инициативу Владимира Зеленского пересмотреть второй этап медицинской реформы. По словам политолога, президент при этом заявил, что делает это «по просьбам трудящихся», то есть, самих медиков. Поэтому, мол, важно сперва изучить оценку, которую дадут топовые специалисты.
Понятно, что в таком случае возникает логичный вопрос - а судьи кто? И что мы видим? В рабочую группу включили любителей осваивать бюджетные средства и явных противников медицинской реформы. Вошел в состав рабочей группы и Борис Тудоров. Зеленский заявил, что нужно увеличивать финансирование. Не вопрос - идея очень хорошая. Проблема только в том, где взять на это деньги.
Кроме того, президент почему-то умолчал о главном принципе медреформы - деньги следуют за пациентом. Иными словами, финансируются не койко-места, а конкретные пациенты, у которых лечат то или иное заболевание. Зеленский заявил, что реформой должны быть довольны все. Правда, непонятно, как могут быть одновременно довольны и пациент, и привыкший к коррупции главврач? Закончиться все это может тем, что нормальные врачи, получающие мизерную зарплату, просто уедут в Польшу, а в Украине останутся либо те, кто привязан к семье, либо бездари. Причем, и те, и те будут брать взятки, поскольку иначе они просто не выживут.
05.05.2020 21:39 Ответить
В качестве кого "врачи получающие копейки" поедут в Польшу? Врачами им не светит - тут очередь на подтверждение на несколько лет вперед рассчитана, количество подтверждающих ограничено - до 10 человек в год на воевудство.
Максимум что им светит - работать медбратьями.
06.05.2020 00:49 Ответить
https://nv.ua/ukr/opinion/zelenskiy-i-medreforma-komu-vigidne-skasuvannya-drugogo-etapu-novini-ukrajini-50086219.html Реквієм по медреформі. Хто заплатить за помилку Зеленського

І тисячі смертей в майбутні роки будуть вже на совісті Зеленського. Такого собі гарного хлопака, якого обрав мудрий народ. Який хоче оплесків. І отримає їх. І тільки ось питання, як багато з людей, що дарують зараз овації президенту за скасування медреформи, помруть найближчими роками через те, що українська медицина не зміниться.
05.05.2020 22:02 Ответить
Закриття тубдиспасерів радянського зразку це нормальний крок, бо ці люди лікуватись можуть і дома як у всьому світі під наглядом лікарів, а не фінансувати для них лікарню з медперсоналом, включаючи компослуги(газ, вода, каналізація, електрика), де до речі і легко заразитись туберкульозом у спільних великих палатах.
А інщі лікарні де медперсоналу платять за часи проведені на роботі, а не за вилікованих людей, це теж радянська уравнілока, бо все одно ця зарплатня 4 тис., і не туди і не сюди
Коротще кажучи Зе циркачі знову полізли у ПОПУЛІЗМ в специалізіровані сфери де нічого не розуміють.
05.05.2020 22:27 Ответить
Ось вирішив власник стайні поміняти коней на автомобілі, щоб возити пасажирів. Цікаво, як вони це робили? Всіх коней відразу на живодерню? Всі чудово знають, що тривалий час по вулицях їздили і коні, і машини. Тобто, реформа чогось - поступова заміна старого новим. Заміна! Заміна, а не знищення старого. Немає чим міняти? Тоді забудьте про реформи, доки не буде відповідних ресурсів.
05.05.2020 23:13 Ответить
Медреформа - це знищення залишків медицини та позбавлення народу елементарної медичної допомоги. Її треба негайно скасувати, а не щось там виправляти. Треба запровадити медицину за моделлю Білорусі. Там медицина одна з найкращих в світі і безкоштовна.
06.05.2020 00:18 Ответить
То что у них есть план никто и не сомневается...
Вопрос в том, этот план на развитие Украины или на её развал?
06.05.2020 10:04 Ответить
