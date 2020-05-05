"Слугам народа" разослали тезисы по медреформе: Знаем, как скорректировать. Есть четкий план. Мы действуем. ДОКУМЕНТ

Нардепы "Слуги народа" получили файл с тезисами касательно целесообразности пересмотра медицинской реформы.

Данный документ попал в распоряжение Цензор.НЕТ.

"Основная цель реформы - доступ к квалифицированной и безотказной медицинской помощи для всех украинцев через правильный и понятный маршрут пациента от семейного врача к специализированному уровню. Это хорошая цель. Но правдой является и то, что медреформа в том виде, как мы ее получили, значит:

- увольнение около 50 000 медработников и закрытие 332 больниц;

- почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году;

- под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы;

- областные детские больницы недополучат почти 200 млн гривен", - говорится во вступительной части документа.

Далее речь идет о том, что в реформу "надо срочно вносить коррективы. В реформе надо срочно исправлять ошибки".

Отмечается, что с этой целью "по инициативе президента Украины был создан консультационный совет, в который вошли выдающиеся украинские медики" с которыми провели консультации.

"Сегодня мы подробно знаем о наиболее вопиющих проблемах. Мы знаем, каким образом необходимо изменить подходы и скорректировать реформу. Мы знаем, что нужно делать и имеем четкий план. И мы - действуем", - говорится в тексте документа.

