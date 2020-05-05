РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6109 посетителей онлайн
Новости
1 945 46

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом

Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Европейской Комиссии предоставить Украине макро-финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Как передает Цензор. НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник пресс-служба Совета ЕС.

Украина является одной из десяти соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 миллиардов евро помощи. "Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете, Здравко Марич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов

Кроме Украины макро-финансовую помощь получат: Албания - 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 миллионов евро, Косово - 100 миллионов евро, Молдова - 100 миллионов евро, Черногория - 60 миллионов евро, Северная Македония - 160 миллионов евро, Тунис - 600 миллионов.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Условия выделения помощи будет прописана в меморандумах о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован с каждой из стран-партнеров и Комиссией.

Решение еще должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом, после чего оно вступит в силу.

Автор: 

Еврокомиссия (1541) помощь (8122) Евросоюз (17617)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Все равно зедебилы раскрадут. Сколько ни давай.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:47 Ответить
+11
Посли країн ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9766
показать весь комментарий
05.05.2020 17:49 Ответить
+6
Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2277
показать весь комментарий
05.05.2020 17:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нифигасе, раньше на экономику таких траншей не давали, а тут на вирус вдруг, за что интересно? явно чтото здесь не так
показать весь комментарий
05.05.2020 17:43 Ответить
Понимают, что если не дадут будет деффолт, потом геморойно остальные долги забирать, а Украина пока что к сожалению много должна. Ну и плюс это же опять кредит.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:53 Ответить
Эти деньги выбил для страны Порошенко с помощью своих связей в Европе.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:23 Ответить
Специалистов по жополизингу у сои осталось мало, на дне...
Зато какие! Самый изюм!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:04 Ответить
Однозначно гораздо и гораздо меньше, чем миньетчиков у зеленогнойных и *****. Вас переплюнуть никто и никогда в этом направлении не сможет! Вы- это высший пилотаж аналососания и остальных вафлей!
показать весь комментарий
07.05.2020 14:04 Ответить
Так це займ у помічь, ну так і пишіть - дадуть ЗАЙМ на вигідних умовах
показать весь комментарий
05.05.2020 17:44 Ответить
Даже не знаю , "спасибо" , напрасно или кто будет под "подозрением" ?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:45 Ответить
Сикока - сикока?
О Г О! Это если на 42 млн поделить..... и по курсу 8.5....просто жесть
показать весь комментарий
05.05.2020 17:46 Ответить
Преодоление последствий- это запустить реформы , а не тупо оплачивать бизнеснянь и еще море недоумков околоЗЕвластия , делающих вид что занимаются экономикой
показать весь комментарий
05.05.2020 17:46 Ответить
Европа должна потребовать от Вовки уйти в отставку, создав перед этим законодательно условия для формирования правительства национального доверия. НЕлох, войди в историю помудревшим.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:50 Ответить
Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2277
показать весь комментарий
05.05.2020 17:46 Ответить
основной вигодопріобрєтатєль
показать весь комментарий
05.05.2020 18:13 Ответить
Все равно зедебилы раскрадут. Сколько ни давай.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:47 Ответить
Посли країн ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9766
показать весь комментарий
05.05.2020 17:49 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 17:54 Ответить
і скока давай
показать весь комментарий
05.05.2020 18:19 Ответить
теперь главдохтор бубочка черкассам и львову выделит ещё по тысяче бумажных масок...
показать весь комментарий
05.05.2020 17:48 Ответить
заем - есть заем...
занимаешь чужие - отдаешь свои
показать весь комментарий
05.05.2020 17:48 Ответить
Був колись популярний вислів: "Ніколи не беріть в борг, бо берете чужі гроші на певний час, а віддаєте свої і назавжди" (С)
показать весь комментарий
05.05.2020 17:51 Ответить
с поправкой: слуга бєрьот - отдайот нарот
показать весь комментарий
05.05.2020 18:15 Ответить
занимают чужие и отдают...не свои ! ))) выходит так!?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:30 Ответить
Кредит, а не допомога. Не вішайте лапшину, на вуха.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:49 Ответить
Будущее Украины в ЕС, только рядом с успешными возможен прогресс.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:49 Ответить
Посли країн ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6239
показать весь комментарий
05.05.2020 18:21 Ответить
https://censor.net/user/400691 А хто нас пустить до успішних? Нам навіть не виділили достатню кількість квот. Досить вже цх казок. Потрібно робити свою країну успішною і починати треба із того, щоб не вібирати президентами олігархів і клоунів.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:29 Ответить
по ходу на цих грошах коронавирус и прочие нехило могут подняться
показать весь комментарий
05.05.2020 17:53 Ответить
Это весомая помошь народу Украины в борьбе против вируса.Поздравляем.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:03 Ответить
нє народу, а йєво слугам
показать весь комментарий
05.05.2020 18:16 Ответить
Зелебобики пилораму уже приготовили ?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:06 Ответить
хє! вона не останавлівалась
показать весь комментарий
05.05.2020 18:17 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 20:25 Ответить
Если это кредит, ир какая им разница на что эти деньги пойдут?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:11 Ответить
і кому то дістанеця?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:11 Ответить
Схема проста - "китай-мрія-зе-відосік-епіцентр-зебілам"какаяразніца"!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:16 Ответить
і к гадалкє нє хаді
показать весь комментарий
05.05.2020 18:18 Ответить
Посли країн ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5853
показать весь комментарий
05.05.2020 18:47 Ответить
мне интересно, почему как иванов , так дурак? это что , генетическое?))))
показать весь комментарий
05.05.2020 20:10 Ответить
ґінєколоґічєскойє, сееер
показать весь комментарий
05.05.2020 21:12 Ответить
Разворуют ,а вам дебилам отдавать
показать весь комментарий
05.05.2020 19:57 Ответить
О! Буде Шо подеребанити трохи...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:09 Ответить
Бл#,целых 1.2 млрд в унитаз!? Сколькож у вас этих млрд? У этих буржуев или тоже не все в порядке с башкой или мы офшорная пилорама.😵
показать весь комментарий
05.05.2020 20:26 Ответить
а маски в аптеках всё равно не появятся!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:49 Ответить
зрада.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:24 Ответить
 
 