Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий

Принятый Верховной Радой за основу законопроект "О внутреннем водном транспорте" (№ 1182-1-д) не учитывает интересы украинских предпринимателей, а также несет угрозу национальной безопасности.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал президент Ассоциации "Укрсудпром", государственный служащий 1-го ранга Виктор Лисицкий.

24 апреля этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект Украины "О внутреннем водном транспорте" № 1182-1-д. Этот законопроект открывает речной транспортный комплекс Украины для иностранного бизнеса.

"Наши главные стратегические партнеры - США и ЕС - придерживаются диаметрально противоположного подхода: как правило, иностранные судовладельцы имеют супер жесткие ограничения по входу иностранных судов в реки этих государств", - отметил Лисицкий.

"Бизнес водных грузоперевозок, и по речкам, и по морю, является чуть ли не самым выгодным бизнесом. В Украине если взять Днепр, Десну Южный Буг и другие речки для судноплавства будет около 3 тыс. километров рек. Они у нас мало используются", - акцентировал он.

По его словам, речной транспорт является средством, которое позволило бы украинцам зарабатывать "устойчивые деньги, если все грамотно организовано".

"Водный транспорт в большинстве стран мира очень жестко регулируется. Если брать опыт США, то там действует принцип – американские реки, только для американце. В Европейском Союзе действует практически тот же самый принцип. И объясняется это, в первую очередь, не экономическими соображениями, а вопросами безопасности", - пояснил Лисицкий.

"Зачем нам другие страны здесь? О России речь вообще не идет. Но есть ли у нас уверенность, что под флагом другого государства, на самом деле, не придет российский спецназ? Нужно делать, как поступают американцы и европейцы. У них очень жестко контролируется, кто заходит в Дунай, Эльбу или Сену – только свои суда. Они себе создают основы безопасности. Крупную диверсию при помощи плавсредств можно организовать самым ужасным образом. Потому что даже относительно несложные суда и небольшие корабли проверить, как автомобиль, невозможно. У них очень сложная конструкция. Организовать мощную диверсионную группу на плавсредствах – это не сложное дело. Нет никакой уверенности, что Россия такое не организует – придет пароходик и захочет дойти до Киева, а мы не имеем права останавливать и проверять, свободное движение. Он подошел к какой-то из плотин и взорвался. Опыт американцев и европейцев не оспоримый, он проверен десятками лет", - пояснил Лисицкий.

"Я считаю, что нам нужно однозначно копировать американский опыт. Это опыт страны, которая показывает просто чудеса в экономическом росте. У других таких успехов нет. Я поддерживаю те наработки, которые были реально сделаны в США в 1930-х годах – американские реки для американских судовладельцев, для американских заводов, для американских пароходов. Люди придумали для себя механизм, который эффективно работает 70-80 лет. Почему нам его не скопировать? В США в 1936 году создали Морскую администрацию. Она разработала правила, что если ты имеешь желание построить в Америке пароход, то ты должен быть американцем, ты должен строить под американский флаг, на американской верфи. Если ты приносишь проект, они его оценивают (за все это не берут деньги) и дают государственную гарантию под стоимость проекта и с ней можно получить финансирование в банке под залог в 12,5% от суммы, который тебе возвращают. Это не кредит. Вот как работают американцы. У них судоходство по рекам разрешено для компаний, зарегистрированных в юрисдикции США", - рассказал он.

Вместе с тем, по его словам, принятый за основу Радой законопроект дает оффшорным (в том числе российским) судам свободно осуществлять внутри Украины хозяйственную деятельность и пользоваться шлюзами, которые являются объектами повышенной опасности.

Об угрозах национальной безопасности, которые несет законопроект "О внутреннем водном транспорте" (№ 1182-1-д) Лисицкий проинформировал Министерство обороны Украины.

"Законопроектом внедряются и чисто "пророссийские" новации, по которым предоставляются экономические преимущества судам типа река-море с увеличенной осадкой - от 4 до 4,5 м (что характерно российским судам). И это при том, что гарантированная глубина Днепра 3,65 м и естественная глубина-Бугского лимана - до 4-х м. Кроме того, предоставляется возможность "выхода" иностранным судам, осуществляющим в Украине внутренние перевозки, вне 12-ти мильную зону (за границу) без права осуществления грузовых операций, но с возможностью бесконтрольного пополнения своих "судовых припасов", в частности, горючим (где его тонна дешевле на $320 – из-за неуплаты акциза и НДС на него в Украине) и другими "припасами", среди которых может быть и военное оружие. К тому же, существует большая вероятность, наблюдая на море постоянные агрессивные действия РФ против Украины, вообще заблокировать в определенный момент иностранными судами движение к морпортам или на реке Днепр в узких судоходных местах или повредить шлюзы для образования катастрофы на территории Украины", - детализировал Лисицкий.

Также по его словам, данный законопроект несет угрозу и экологической безопасности Украины, поскольку предоставляется право осуществлять дноуглубления без экологических разрешений, что приведет к выбрасыванию почвы в любом месте, а также право свободного сброса судовых сточных вод на ходу, якобы очищенных на борту, что противоречит директивным требованиям ЕС, которые Украина должна имплементировать в соответствии с Соглашением об ассоциации.

а мне сдается, дело говорит. А то, что флота ннет - так это транспорт. Его можно создать и верфи у нас есть. Было бы это выгодно и были бы понятны, и равные правила игры.
05.05.2020 18:31 Ответить
кацапа,не мели всякую чушь...а то ишь ты-заробитчане ему мешают.иди лучше вон сапоги пожарные испытай .

05.05.2020 18:41 Ответить
05.05.2020 18:43 Ответить
пипец..кто мешает вести контроль..
05.05.2020 18:24 Ответить
ну попробуй обыщи корабль
05.05.2020 18:29 Ответить
Корабли это у военных только,у гражданских суда,ВСЕ ИНОСТРАННЫЕ суда заходящие в Украину досматриваются пограничниками,ты не знал?
05.05.2020 18:34 Ответить
Вон, самолеты перед вылетом тоже проходят досмотр, при этом периодически в них что-то взрывается
показать весь комментарий
Национальная ментальность.
показать весь комментарий
шо кацапа,тебе национальности мешают?должен быть единый рускавый нарот?вот ужо придет ка дырка,он тебе набутылочнику расскажет,какой нарот должен быть
показать весь комментарий
ти з якої секти?
показать весь комментарий
А Лисицкий совсем дурачок, не знает что украинского речного флота вообще нет,не считая буксиров нибулона,а то что ещё плавает по Днепру это суда укрречфлота которые принадлежат России
показать весь комментарий
а мне сдается, дело говорит. А то, что флота ннет - так это транспорт. Его можно создать и верфи у нас есть. Было бы это выгодно и были бы понятны, и равные правила игры.
показать весь комментарий
Ну я на Днепре достаточно проработал,что бы сказать что этот поц отстаивает не Украинские интересы.А флот создать можно,если разрушенные заводы сначала забрать у российских олигархов типа Новинского ,а потом их восстановить,ну ты понял,в реальности это невозможно
показать весь комментарий
Была как то новость на Думской, в Одессе, посудину изготавливают, под сыпучие, класса река-море, вот не помню для какой фирмы.
показать весь комментарий
законы должны отражать основные принципы и цели государства. тут как видим целью построить свои корабли \и потом обоснованно спрашивать с них за контрабанду, экологию и т.д. и т.п.\ и не пахнет все остальное - у нас как обычно будет "в оффшорах". правда там языки придется в конце концов учить, и законы какие-то в результате соблюдать, некоторые не смогут...
показать весь комментарий
Не страшно. Купим за бугром ржавую рухлядь, поможем чужим судостроительным компаниям получить заказ на новые корыта, и отправим туда работать новую партию заробитчан.
показать весь комментарий
А так во всем мире и делают,покупают суда и новые и бу,и голландцы и немцы бу суда покупают и на Рейне все ними забито ЧС а на Днепре только жабы квакают.....и тишина, сдается мне что ты под прокси из ииз РФ строичишь и желаешь Украине только добрался,что бы без флота силели
показать весь комментарий
да если смотреть гугл, шастают баржи туда сюда по Рейну, Дунаю
показать весь комментарий
В Днепре жабы квакают, промышленность, в том числе судостроительная уничтожена, рабочие руки отправлены за рубеж, а виноват во всём чей-то прокси. Вот так и живём...
показать весь комментарий
В Днепре жабы квакают потому что российские олигархи выкупили судостроительные заводы ,как Новинский и разорили их,а боты под прокси тоже отстаивают украинские Интер мы,ага,ага
показать весь комментарий
кацапа,не мели всякую чушь...а то ишь ты-заробитчане ему мешают.иди лучше вон сапоги пожарные испытай .

05.05.2020 18:41 Ответить
Сделано в России!!!
05.05.2020 22:12 Ответить
https://censor.net/user/469254. Откуда ты всё знаешь ?
05.05.2020 18:34 Ответить
Работал на судах укрречфлота по Днепру ,так что представление имею,про этих доброжелателей
показать весь комментарий
у этих клоунов свидомисть растёт токо с потерей наживы...
национализировать табачку,виноводочное,грузоперевозки...и т.д. просто в тыкве не укладывается...тарифы без пинчуков с ахметками и коломойшами?это,блин,дэржзрада!
показать весь комментарий
Если где-то заговорили про агентов кремля - значит кого-то отодвигают от корыта. Верная примета.
показать весь комментарий
Просто боятся конкуренции.
показать весь комментарий
Конечно если принимается закона на пользу Украине,а не российскому олигарху,сразу поднимется вонь,как правило боты из РФ воняют,под прокси
показать весь комментарий
Ты закон читал? Ну так почитай, там чёрным на украинском написано про кацапов.
показать весь комментарий
Ты под прокси из РФ добра Украине желаешь?Никто не сомневается,если ты против этого закона,значит хороший закон для Украины,нужно поинимать
показать весь комментарий
Сорян, был не прав, я тебя не правильно понял.
показать весь комментарий
Скоро грабители тебе в карман будут залазить на твоих глазах со словами "если я это не сделаю, это будет угроза нацбезопасности" Это переходит уже все рамки.
показать весь комментарий
верно, если не поднимем тариф на электрику, то умрут шахтёры, которых Ахмет не хочет кормить за свои деньги, а хочет кормить за ваши!!
показать весь комментарий
Что это?
показать весь комментарий
Какие параллели, что ты несёшь?!?
показать весь комментарий
Уже. Еще перед президентскими выборами 2019 один из тогдашних провластных блогеров-агитаторов написал: https://censor.net/news/3097555/nyneshnyaya_vlast_vynujdena_vorovat_daby_protivostoyat_atake_putinskooligarhicheskih_informatsionnyh
показать весь комментарий
Я реально сначала подумал, что ты стебешься. Как, каааак можно изнасиловать свой мозг слажким что бы нести такую ересь?!?!!
показать весь комментарий
Молодцы наконец-то чт нормальное. Дал что столько петядибилов вокруг
показать весь комментарий
га? шо,щупальца по клавишам не попадают?
показать весь комментарий
https://censor.net/user/464621. Х**ло со спецоперациями никуда не делся.
показать весь комментарий
Иностранные суда по рекам сша, он контурные карты в школе курил? Что им там делать?)
показать весь комментарий
Грузы возить. В страну и из страны. По рекам не только речные суда ходят, а и морские (сильно зависит от реки )
показать весь комментарий
Эххх, представляю себе панамакс идущий по рекам США, красотища)
показать весь комментарий
А чего представлять - загляните на Marine Traffic, например, да посмотрите кто стоит сейчас в Новом Орлеане и вокруг (этак миль 200 в обе стороны) Для Миссисипи 60-70 000 не проблема по осадке, я уже не говорю по хэндимаксы. Кэйпсайз туда не зайдет, так им там и делать нечего.Заодно можете проверить и Коламбию - Портленд, Ванкувер(WA), Калама и т.д. Уверяю, там для панамаксов тоже проблем с осадкой никаких нет.
Про Великие Озера будем говорить?
05.05.2020 20:24 Ответить
Ну зайди посмотри🤣 по территории США все суда голубого цвета, понажимай на них, панамакс отдыхает)) Потом на синие и красные нажми которые подозрительно трутся в мексиканском заливе и дальше не идут.
05.05.2020 21:03 Ответить
Мы ведь с Вами на брудершафт не пили, насколько я помню?
Мне-то смотреть не надо (личный опыт, в том числе и на панамаксах). Смешно, когда дилетант пытается что-то доказать в деле, в котором абсолютно не разбирается.
К сведению - "подозрительно трутся" называется - стоят на рейде, ждут, когда причал освободится (или в случае рейдовой выгрузки/погрузки - когда освободится якорная стоянка на реке).
05.05.2020 21:24 Ответить
Вы мне сами предложили этот ресурс как доказательство своей правоты не так ли? Я зашёл и убедился что ВСЕ суда находящиеся на реках США это начиная от небольших яхт максимум до речных барж. Все океанские лайнеры, танкеры и сухогрузы находятся там где им и положено, на реках нет ни одного.
05.05.2020 21:43 Ответить
Вот

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:465702/mmsi:373842000/imo:9582491/vessel:SAMMY
Первое что открылось в NOLA - это поболее стандартного панамакса, 85 тыс.

Выше по речке (в районе Батон Ружа) танкер Sea Voyager 107 тыс. (осадка 12,8 - это еще не полностью груженный). Ну лениво мне все что там есть перечислять...поищите получше, если есть интерес...найдете много чего.
05.05.2020 22:22 Ответить
По ссылке корабль идёт аж до самого Ковента, это же целых 100 км по самой большой реке в глубь США. Убедительно, ничего не скажешь) кроме Миссисипи и Миссури есть где ходить?)
05.05.2020 23:06 Ответить
Не до Конвента, а из Конвента. Прочитайте внимательно. Сейчас стоит в Новом Орлеане. Танкер Sea Voyager (107 тыс) стоит гораздо выше по реке. Где еще смотреть я вам писал выше - посмотрите на Columbia river (между Вашингтоном и Орегоном). там тоже бывают панамаксы частенько.

По Великим Озерам существует достаточно большая навигация крупнотоннажных (относительно) судов. Панамаксов (вы ведь знаете, почему они так называются?) там нет, чтобы пройти через местную систему шлюзов существуют специальные балкера - лейкеры, 20~30 000т. Доходят до Ниагары почти.
05.05.2020 23:27 Ответить
на всякий случай продублирую данные:

The vessel is currently at port NEW ORLEANS, US after a voyage of 1 hour, 59 minutes originating from port CONVENT, US.

What kind of ship is this?

SAMMY (IMO: 9582491) is a Bulk Carrier that was built in 2012 (8 years ago) and is sailing under the flag of Panama.

It's carrying capacity is 82167 t DWT and her current draught is reported to be 12.1 meters. Her length overall (LOA) is 228.99 meters and her width is 32.26 meters.
05.05.2020 22:25 Ответить
за этими жабами зелеными только глаз да глаз...
05.05.2020 18:37 Ответить
если не использовать американский опыт 100 % гарантия рашистских диверсий, рашистские твари ,живущие по соседсву с Украиной ,хуже врага, ибо враг действует открыто ,а эти твари подло .прикрываясь лицемерием дружбы с украинским народом...
05.05.2020 18:38 Ответить
Она уже ее организовала, 21 апреля 2019 г., с помощью зеленого рагулья
05.05.2020 18:40 Ответить
05.05.2020 18:43 Ответить
05.05.2020 19:27 Ответить
стопроцентно кацапское лоббирование украинского судоходства.должны перетоптаться.нехай по ангаре плавают.
05.05.2020 18:44 Ответить
Ангара-китайская река. Пусть по масква рике ходют.
05.05.2020 18:56 Ответить
так я ж написал-плавают
05.05.2020 18:59 Ответить
Понял. Но не сразу. Тупею.
05.05.2020 19:04 Ответить


05.05.2020 19:53 Ответить
а тунель под Днепром слабо построить?
05.05.2020 18:48 Ответить
Маразм. Диверсанти баржею до Києва допливуть. Волоком дотягнуть. Бо рівень води в Десні, наприклад, найнижчий за 140 років і складає менше 1,5м. І це після дощів!
Скоро і з Дніпром може статись подібне... І вже зараз треба думати, де брати воду для міст і куди лити очищені стоки. А це за кістку хапається і видумує маячню.
05.05.2020 18:53 Ответить
я об это придуркам властным говорю последние, 16 лет, им всем пох кто бы не был у власти, скоро росу будем пить, если Бог пошлёт!
05.05.2020 19:14 Ответить
Закон под Нибулон, осенью вывезут весь хлебушек и будет 33й
05.05.2020 18:53 Ответить
як раз не під нібулон, а навпаки
05.05.2020 20:51 Ответить
Касательно рек не знаю, но из одного морского порта США в другой порт США перевозки может осуществлять ТОЛЬКО судно построенное в США с командой полностью из граждан США. Многие считают этот древний закон маразмом, но он действует. Нарушителям светит тюрьма.
05.05.2020 18:54 Ответить
Точно так и по рекам.
05.05.2020 19:07 Ответить
Но по рекам возят не только внутренние грузы. Если на Миссисипи запретить заход иностранных судов, вывоз американского зерна остановится.
05.05.2020 19:36 Ответить
Желание побыстрее снять трусы не говорит о нашей готовности эффективно работать ни с соседними государствами ни с возможными инвесторами. Этот акт лишь говорит о нашей беззащитности и неумению вести ни речной ни морской транспортный бизнес.
05.05.2020 19:04 Ответить
а если учесть, что подобные законы составляют парикмахеры и тамады, то результат абсолютно предсказуем.....
05.05.2020 19:24 Ответить
Речным транспортом только один раз путешествовал...мне было 10 лет, и мама взяла с собой командировку на запорожскую ГЭС как энергетик (инженер вода газ канализация теплоотведение в проектном инстититуте Сельэнергопроект)...в качестве ознакомлния с объектом энергетики Днепрогес 2...
Так вот до Херсона мы долетели "Кометой" буквально за 2 часа морем...А вот уже в самом Херсоне все командированные были отправлены на другой берег Днепра где всем был показан объект энергетики и ЖД ..детская железная дорога...после чего все пошли на пляж...где никак не мог привыкнуть к плаванию в пресной воде...
Ну и потом самый цимус...из Херсона до Запорожья шел колесный пароход с топливом на мазуте И машинное отделение было открыто Я как мальчишка увидел гигантский коленвал, технологические окна сами колеса ...и дверь в котельную была открыта...а там горящие форсунки и топки......ну и сама машина..она делала чих -пых чих пых... ..
Я стоял так долго, что мама кинулась меня искать и дала обьявление в капитанской рубке..но никто не мог сказать куда пацан пропал...а я все смотрел и смотрел на паровую машину...Пока маме кто-то не подсказал и она тоже спустилась в трюм и начала улыбаться и смотреть рядом со мной)))
05.05.2020 19:25 Ответить
А Я УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО РОССИЯ САМА БОИТСЯ ДИВЕРСИИ СО СТОРОНЫ РЕК !!! А ЛИСИЦКИЙ СКОРЕЙ ВСЕГО ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЕРКА КГБЭШНАЯ !!! А УКРСУДПРОМ 100% СССРОВСКОЙ ТУПОЕ НАЗВАНИЕ !!!
05.05.2020 19:27 Ответить
а що по цьому поводу каже п"ятий президент?...і хотілось би почути думку сьомого...
05.05.2020 19:29 Ответить
кто заходит в Дунай, Эльбу или Сену - только свои суда Источник: https://censor.net/n3193538

На самом деле это не совсем так...вернее совсем не так
05.05.2020 19:31 Ответить
Что схемы прикрыли и финансирование урезали?
05.05.2020 19:35 Ответить
"юристу" Зеле, парикмахерам и свадебным фотографам членов слуги виднее. А если кацапы взорвут плотину они наденутфутболки с надписью "Имею право на ошибку!".
05.05.2020 19:37 Ответить
ой! нібулон прокинули...
05.05.2020 20:50 Ответить
Треба все продати тим, хто більше дасть і звалювати нафіг з грошима в Ніцу або Лондон.
06.05.2020 10:42 Ответить
 
 