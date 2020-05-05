Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий
Принятый Верховной Радой за основу законопроект "О внутреннем водном транспорте" (№ 1182-1-д) не учитывает интересы украинских предпринимателей, а также несет угрозу национальной безопасности.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал президент Ассоциации "Укрсудпром", государственный служащий 1-го ранга Виктор Лисицкий.
24 апреля этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект Украины "О внутреннем водном транспорте" № 1182-1-д. Этот законопроект открывает речной транспортный комплекс Украины для иностранного бизнеса.
"Наши главные стратегические партнеры - США и ЕС - придерживаются диаметрально противоположного подхода: как правило, иностранные судовладельцы имеют супер жесткие ограничения по входу иностранных судов в реки этих государств", - отметил Лисицкий.
"Бизнес водных грузоперевозок, и по речкам, и по морю, является чуть ли не самым выгодным бизнесом. В Украине если взять Днепр, Десну Южный Буг и другие речки для судноплавства будет около 3 тыс. километров рек. Они у нас мало используются", - акцентировал он.
По его словам, речной транспорт является средством, которое позволило бы украинцам зарабатывать "устойчивые деньги, если все грамотно организовано".
"Водный транспорт в большинстве стран мира очень жестко регулируется. Если брать опыт США, то там действует принцип – американские реки, только для американце. В Европейском Союзе действует практически тот же самый принцип. И объясняется это, в первую очередь, не экономическими соображениями, а вопросами безопасности", - пояснил Лисицкий.
"Зачем нам другие страны здесь? О России речь вообще не идет. Но есть ли у нас уверенность, что под флагом другого государства, на самом деле, не придет российский спецназ? Нужно делать, как поступают американцы и европейцы. У них очень жестко контролируется, кто заходит в Дунай, Эльбу или Сену – только свои суда. Они себе создают основы безопасности. Крупную диверсию при помощи плавсредств можно организовать самым ужасным образом. Потому что даже относительно несложные суда и небольшие корабли проверить, как автомобиль, невозможно. У них очень сложная конструкция. Организовать мощную диверсионную группу на плавсредствах – это не сложное дело. Нет никакой уверенности, что Россия такое не организует – придет пароходик и захочет дойти до Киева, а мы не имеем права останавливать и проверять, свободное движение. Он подошел к какой-то из плотин и взорвался. Опыт американцев и европейцев не оспоримый, он проверен десятками лет", - пояснил Лисицкий.
"Я считаю, что нам нужно однозначно копировать американский опыт. Это опыт страны, которая показывает просто чудеса в экономическом росте. У других таких успехов нет. Я поддерживаю те наработки, которые были реально сделаны в США в 1930-х годах – американские реки для американских судовладельцев, для американских заводов, для американских пароходов. Люди придумали для себя механизм, который эффективно работает 70-80 лет. Почему нам его не скопировать? В США в 1936 году создали Морскую администрацию. Она разработала правила, что если ты имеешь желание построить в Америке пароход, то ты должен быть американцем, ты должен строить под американский флаг, на американской верфи. Если ты приносишь проект, они его оценивают (за все это не берут деньги) и дают государственную гарантию под стоимость проекта и с ней можно получить финансирование в банке под залог в 12,5% от суммы, который тебе возвращают. Это не кредит. Вот как работают американцы. У них судоходство по рекам разрешено для компаний, зарегистрированных в юрисдикции США", - рассказал он.
Вместе с тем, по его словам, принятый за основу Радой законопроект дает оффшорным (в том числе российским) судам свободно осуществлять внутри Украины хозяйственную деятельность и пользоваться шлюзами, которые являются объектами повышенной опасности.
Об угрозах национальной безопасности, которые несет законопроект "О внутреннем водном транспорте" (№ 1182-1-д) Лисицкий проинформировал Министерство обороны Украины.
"Законопроектом внедряются и чисто "пророссийские" новации, по которым предоставляются экономические преимущества судам типа река-море с увеличенной осадкой - от 4 до 4,5 м (что характерно российским судам). И это при том, что гарантированная глубина Днепра 3,65 м и естественная глубина-Бугского лимана - до 4-х м. Кроме того, предоставляется возможность "выхода" иностранным судам, осуществляющим в Украине внутренние перевозки, вне 12-ти мильную зону (за границу) без права осуществления грузовых операций, но с возможностью бесконтрольного пополнения своих "судовых припасов", в частности, горючим (где его тонна дешевле на $320 – из-за неуплаты акциза и НДС на него в Украине) и другими "припасами", среди которых может быть и военное оружие. К тому же, существует большая вероятность, наблюдая на море постоянные агрессивные действия РФ против Украины, вообще заблокировать в определенный момент иностранными судами движение к морпортам или на реке Днепр в узких судоходных местах или повредить шлюзы для образования катастрофы на территории Украины", - детализировал Лисицкий.
Также по его словам, данный законопроект несет угрозу и экологической безопасности Украины, поскольку предоставляется право осуществлять дноуглубления без экологических разрешений, что приведет к выбрасыванию почвы в любом месте, а также право свободного сброса судовых сточных вод на ходу, якобы очищенных на борту, что противоречит директивным требованиям ЕС, которые Украина должна имплементировать в соответствии с Соглашением об ассоциации.
национализировать табачку,виноводочное,грузоперевозки...и т.д. просто в тыкве не укладывается...тарифы без пинчуков с ахметками и коломойшами?это,блин,дэржзрада!
Про Великие Озера будем говорить?
Мне-то смотреть не надо (личный опыт, в том числе и на панамаксах). Смешно, когда дилетант пытается что-то доказать в деле, в котором абсолютно не разбирается.
К сведению - "подозрительно трутся" называется - стоят на рейде, ждут, когда причал освободится (или в случае рейдовой выгрузки/погрузки - когда освободится якорная стоянка на реке).
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:465702/mmsi:373842000/imo:9582491/vessel:SAMMY
Первое что открылось в NOLA - это поболее стандартного панамакса, 85 тыс.
Выше по речке (в районе Батон Ружа) танкер Sea Voyager 107 тыс. (осадка 12,8 - это еще не полностью груженный). Ну лениво мне все что там есть перечислять...поищите получше, если есть интерес...найдете много чего.
По Великим Озерам существует достаточно большая навигация крупнотоннажных (относительно) судов. Панамаксов (вы ведь знаете, почему они так называются?) там нет, чтобы пройти через местную систему шлюзов существуют специальные балкера - лейкеры, 20~30 000т. Доходят до Ниагары почти.
The vessel is currently at port NEW ORLEANS, US after a voyage of 1 hour, 59 minutes originating from port CONVENT, US.
What kind of ship is this?
SAMMY (IMO: 9582491) is a Bulk Carrier that was built in 2012 (8 years ago) and is sailing under the flag of Panama.
It's carrying capacity is 82167 t DWT and her current draught is reported to be 12.1 meters. Her length overall (LOA) is 228.99 meters and her width is 32.26 meters.
Скоро і з Дніпром може статись подібне... І вже зараз треба думати, де брати воду для міст і куди лити очищені стоки. А це за кістку хапається і видумує маячню.
Так вот до Херсона мы долетели "Кометой" буквально за 2 часа морем...А вот уже в самом Херсоне все командированные были отправлены на другой берег Днепра где всем был показан объект энергетики и ЖД ..детская железная дорога...после чего все пошли на пляж...где никак не мог привыкнуть к плаванию в пресной воде...
Ну и потом самый цимус...из Херсона до Запорожья шел колесный пароход с топливом на мазуте И машинное отделение было открыто Я как мальчишка увидел гигантский коленвал, технологические окна сами колеса ...и дверь в котельную была открыта...а там горящие форсунки и топки......ну и сама машина..она делала чих -пых чих пых... ..
Я стоял так долго, что мама кинулась меня искать и дала обьявление в капитанской рубке..но никто не мог сказать куда пацан пропал...а я все смотрел и смотрел на паровую машину...Пока маме кто-то не подсказал и она тоже спустилась в трюм и начала улыбаться и смотреть рядом со мной)))
На самом деле это не совсем так...вернее совсем не так