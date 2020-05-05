Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий

Принятый Верховной Радой за основу законопроект "О внутреннем водном транспорте" (№ 1182-1-д) не учитывает интересы украинских предпринимателей, а также несет угрозу национальной безопасности.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал президент Ассоциации "Укрсудпром", государственный служащий 1-го ранга Виктор Лисицкий.

24 апреля этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект Украины "О внутреннем водном транспорте" № 1182-1-д. Этот законопроект открывает речной транспортный комплекс Украины для иностранного бизнеса.

"Наши главные стратегические партнеры - США и ЕС - придерживаются диаметрально противоположного подхода: как правило, иностранные судовладельцы имеют супер жесткие ограничения по входу иностранных судов в реки этих государств", - отметил Лисицкий.

"Бизнес водных грузоперевозок, и по речкам, и по морю, является чуть ли не самым выгодным бизнесом. В Украине если взять Днепр, Десну Южный Буг и другие речки для судноплавства будет около 3 тыс. километров рек. Они у нас мало используются", - акцентировал он.

По его словам, речной транспорт является средством, которое позволило бы украинцам зарабатывать "устойчивые деньги, если все грамотно организовано".

"Водный транспорт в большинстве стран мира очень жестко регулируется. Если брать опыт США, то там действует принцип – американские реки, только для американце. В Европейском Союзе действует практически тот же самый принцип. И объясняется это, в первую очередь, не экономическими соображениями, а вопросами безопасности", - пояснил Лисицкий.

"Зачем нам другие страны здесь? О России речь вообще не идет. Но есть ли у нас уверенность, что под флагом другого государства, на самом деле, не придет российский спецназ? Нужно делать, как поступают американцы и европейцы. У них очень жестко контролируется, кто заходит в Дунай, Эльбу или Сену – только свои суда. Они себе создают основы безопасности. Крупную диверсию при помощи плавсредств можно организовать самым ужасным образом. Потому что даже относительно несложные суда и небольшие корабли проверить, как автомобиль, невозможно. У них очень сложная конструкция. Организовать мощную диверсионную группу на плавсредствах – это не сложное дело. Нет никакой уверенности, что Россия такое не организует – придет пароходик и захочет дойти до Киева, а мы не имеем права останавливать и проверять, свободное движение. Он подошел к какой-то из плотин и взорвался. Опыт американцев и европейцев не оспоримый, он проверен десятками лет", - пояснил Лисицкий.

"Я считаю, что нам нужно однозначно копировать американский опыт. Это опыт страны, которая показывает просто чудеса в экономическом росте. У других таких успехов нет. Я поддерживаю те наработки, которые были реально сделаны в США в 1930-х годах – американские реки для американских судовладельцев, для американских заводов, для американских пароходов. Люди придумали для себя механизм, который эффективно работает 70-80 лет. Почему нам его не скопировать? В США в 1936 году создали Морскую администрацию. Она разработала правила, что если ты имеешь желание построить в Америке пароход, то ты должен быть американцем, ты должен строить под американский флаг, на американской верфи. Если ты приносишь проект, они его оценивают (за все это не берут деньги) и дают государственную гарантию под стоимость проекта и с ней можно получить финансирование в банке под залог в 12,5% от суммы, который тебе возвращают. Это не кредит. Вот как работают американцы. У них судоходство по рекам разрешено для компаний, зарегистрированных в юрисдикции США", - рассказал он.

Вместе с тем, по его словам, принятый за основу Радой законопроект дает оффшорным (в том числе российским) судам свободно осуществлять внутри Украины хозяйственную деятельность и пользоваться шлюзами, которые являются объектами повышенной опасности.

Об угрозах национальной безопасности, которые несет законопроект "О внутреннем водном транспорте" (№ 1182-1-д) Лисицкий проинформировал Министерство обороны Украины.

"Законопроектом внедряются и чисто "пророссийские" новации, по которым предоставляются экономические преимущества судам типа река-море с увеличенной осадкой - от 4 до 4,5 м (что характерно российским судам). И это при том, что гарантированная глубина Днепра 3,65 м и естественная глубина-Бугского лимана - до 4-х м. Кроме того, предоставляется возможность "выхода" иностранным судам, осуществляющим в Украине внутренние перевозки, вне 12-ти мильную зону (за границу) без права осуществления грузовых операций, но с возможностью бесконтрольного пополнения своих "судовых припасов", в частности, горючим (где его тонна дешевле на $320 – из-за неуплаты акциза и НДС на него в Украине) и другими "припасами", среди которых может быть и военное оружие. К тому же, существует большая вероятность, наблюдая на море постоянные агрессивные действия РФ против Украины, вообще заблокировать в определенный момент иностранными судами движение к морпортам или на реке Днепр в узких судоходных местах или повредить шлюзы для образования катастрофы на территории Украины", - детализировал Лисицкий.

Также по его словам, данный законопроект несет угрозу и экологической безопасности Украины, поскольку предоставляется право осуществлять дноуглубления без экологических разрешений, что приведет к выбрасыванию почвы в любом месте, а также право свободного сброса судовых сточных вод на ходу, якобы очищенных на борту, что противоречит директивным требованиям ЕС, которые Украина должна имплементировать в соответствии с Соглашением об ассоциации.















