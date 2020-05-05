Украинская армия 27 в мире и 9 в Европе, - рейтинг Global Firepower. ИНФОГРАФИКА

Согласно рейтингу сильнейших военных держав мира, который ежегодно проводит Global Firepower, Украина по сравнению с прошлым годом поднялась на 2 позиции и заняла 27 место из 138, а среди стран Европы заняла 9 место из 50.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В своих исследованиях эксперты Global Firepower оценивали страны по 55 показателям, таким как количество оружия, военной техники и численность армии. Также были учтены транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.

Отмечается, что при расчете рейтинга не учитывался боевой опыт армий. Поскольку наша страна уже который год ведет боевые действия против достаточно мощного агрессора, военный потенциал Украины - значительно выше.

