Украинская армия 27 в мире и 9 в Европе, - рейтинг Global Firepower. ИНФОГРАФИКА
Согласно рейтингу сильнейших военных держав мира, который ежегодно проводит Global Firepower, Украина по сравнению с прошлым годом поднялась на 2 позиции и заняла 27 место из 138, а среди стран Европы заняла 9 место из 50.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
В своих исследованиях эксперты Global Firepower оценивали страны по 55 показателям, таким как количество оружия, военной техники и численность армии. Также были учтены транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.
Отмечается, что при расчете рейтинга не учитывался боевой опыт армий. Поскольку наша страна уже который год ведет боевые действия против достаточно мощного агрессора, военный потенциал Украины - значительно выше.
И в тоже время навеяло...призвали сотрудников НИИ на военные сборы))) и ни один офицеГ не только в молоко не может из ПМ попасть...но и вообще руки дрожат...даже в мишень не попадает И тут замполит...Да что же это такое??? что с вами происходит когда вы туда уезжаете ?
У страны 9 миллионов населения (то есть мобилизационный потенциал меньше 5). Большая часть ресурсов - завозная. Страну буквально насквозь можно обстрелять дальнобойной артиллерией не меняя позиции. Без США Израиль не так то и много может.
Вояки из них никакие. Максимум что могут это автомат держать.
В июне 1982 года в небе над Ливаном развернулось крупнейшее со времен Второй мировой войны воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовали сотни боевых самолетов.
ходе сражения израильские ВВС буквально стерли с лица земли русские системы ПВО, в воздушных боях сбили более восьмидесяти вражеских МиГов, не потеряв ни одного своего самолета.
Этого достаточно чтобы понимать силу Израиля.
Мне будет жалко страну, которая объявит Израилю войну.
Они и Ливану и Ирану и Сирии дадут ********.