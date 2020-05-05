РУС
Новости Агрессия России против Украины
18 117 221

Украинская армия 27 в мире и 9 в Европе, - рейтинг Global Firepower. ИНФОГРАФИКА

Согласно рейтингу сильнейших военных держав мира, который ежегодно проводит Global Firepower, Украина по сравнению с прошлым годом поднялась на 2 позиции и заняла 27 место из 138, а среди стран Европы заняла 9 место из 50.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Украинская армия 27 в мире и 9 в Европе, - рейтинг Global Firepower 01

В своих исследованиях эксперты Global Firepower оценивали страны по 55 показателям, таким как количество оружия, военной техники и численность армии. Также были учтены транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.

Отмечается, что при расчете рейтинга не учитывался боевой опыт армий. Поскольку наша страна уже который год  ведет боевые действия против достаточно мощного агрессора, военный потенциал Украины - значительно выше.

Автор: 

+43
Порошенко молодець!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:07 Ответить
+24
А ты надеялся что Бубочка и тут все угандошит за год? Не все реформы можно ушатать так быстро без последствий, тут ему чуть больше времени надо,сначала деморализация, потом свертывание, все по плану не сцы.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:44 Ответить
+22
Нафіга хєрню морозити? Це шо за рік зробили? Чи все одно, що ляпнути, лиш би клоуну підлизати?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:21 Ответить
Такие рейтинги ни о чем. Учитывается: численность армии а не ее боеспособность.Общее количество танков, пушек, самолетов и т. д.а не боеготовых. Учитывается ядерный потенциал который невозможно применить по известным причинам, ну и мобилизационный потенциал.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:15 Ответить
https://censor.net/user/468861 В цих рейтингах ядерна зброя не враховується.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:22 Ответить
А була б ядерна зброя, ми були б в 10-ці, і Крим з Донбасом росія навіть і не думала окуповувати!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:15 Ответить
Япония на 5 месте!!!???? Египет сильнее Бразилии! Израиля вообще нет в 10-ке....
показать весь комментарий
05.05.2020 19:21 Ответить
Израиль вне конкурса)))
И в тоже время навеяло...призвали сотрудников НИИ на военные сборы))) и ни один офицеГ не только в молоко не может из ПМ попасть...но и вообще руки дрожат...даже в мишень не попадает И тут замполит...Да что же это такое??? что с вами происходит когда вы туда уезжаете ?
показать весь комментарий
05.05.2020 19:39 Ответить
Израиль не в 10 ке

У страны 9 миллионов населения (то есть мобилизационный потенциал меньше 5). Большая часть ресурсов - завозная. Страну буквально насквозь можно обстрелять дальнобойной артиллерией не меняя позиции. Без США Израиль не так то и много может.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:44 Ответить
З 9 млн - 2 млн арабів...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:56 Ответить
Это шутка такая? Чего там можно обстрелять. Израиль воевал и с Египтом и с Сирией и с Ливаном и во всех войнах выходил победителем. США в этих войнах не принимали участия только их вооружение. Точно также как советское в арабских странах.

Вояки из них никакие. Максимум что могут это автомат держать.

В июне 1982 года в небе над Ливаном развернулось крупнейшее со времен Второй мировой войны воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовали сотни боевых самолетов.
ходе сражения израильские ВВС буквально стерли с лица земли русские системы ПВО, в воздушных боях сбили более восьмидесяти вражеских МиГов, не потеряв ни одного своего самолета.

Этого достаточно чтобы понимать силу Израиля.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:38 Ответить
Израиль воевал со многими странами ближнего востока. При том одновременно. И судя по его территории успешно.

Мне будет жалко страну, которая объявит Израилю войну.
Они и Ливану и Ирану и Сирии дадут ********.
показать весь комментарий
09.05.2020 11:27 Ответить
А в рейтинге учитывается клоун-капитулянт-главнокомандующий?
показать весь комментарий
05.05.2020 19:31 Ответить
Я, как бывший начальник научно-методического отдела, набил бы морду разработчикам рейтинга армий, который не учитывает боевого опыта!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:42 Ответить
Взагалі-то в Європі Україна 7-ма.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:57 Ответить
Полный список см. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
показать весь комментарий
05.05.2020 20:06 Ответить
ненадовго. Вже припинені реформи і фінансування
показать весь комментарий
05.05.2020 20:46 Ответить
Зате найбоєздатніша!
Українська армія 27 у світі і 9 в Європі, - рейтинг Global Firepower - Цензор.НЕТ 5249
показать весь комментарий
05.05.2020 20:53 Ответить
Этой харей можно и танк подбить....
показать весь комментарий
05.05.2020 21:41 Ответить
Українська армія 27 у світі і 9 в Європі, - рейтинг Global Firepower - Цензор.НЕТ 8131
показать весь комментарий
05.05.2020 21:30 Ответить
Армія, якої не було, стримала ворога. А "верховний" уклав з ним гібридний мир і п'ять років годував армію обіцянками та секонхендом, не забуваючи при цьому виконувати зарубіжні військові контракти, в тому числі й з тим же ворогом.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:19 Ответить
Армия которая не имеет ниодного современного самолета это не армия, а одно название.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:41 Ответить
ну а ежели еще впереди пецю с шашкой и у обiсцяних штанах поставить, то можно и 1е место (у Европi).
показать весь комментарий
06.05.2020 00:04 Ответить
Упс, це якась "зрада", при Мальдівському говнокомандувачі-рехформаторі, армія була 30-ю, а тут при цьому "уклоністі" - 27-ю.
показать весь комментарий
06.05.2020 03:12 Ответить
