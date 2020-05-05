С начала суток враг шесть раз открывал огонь на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации 5 мая шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в частности, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из 82 мм минометов обстреливал позиции ВСУ неподалеку Невельского.

По защитникам Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи близ Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ незаконно удерживают на оккупированном Донбассе 214 человек, - СБУ

Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что потерь среди бойцов ВСУ в результате вражеских обстрелов не было. Кроме того, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой, а на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Также не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил.

Напомним, 4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня - ранен украинский воин, ликвидированы наемник РФ и военный грузовик противника.