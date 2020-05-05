С начала суток враг шесть раз открывал огонь на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС
Вооруженные формирования Российской Федерации 5 мая шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в частности, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из 82 мм минометов обстреливал позиции ВСУ неподалеку Невельского.
По защитникам Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи близ Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.
Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что потерь среди бойцов ВСУ в результате вражеских обстрелов не было. Кроме того, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой, а на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Также не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил.
Напомним, 4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня - ранен украинский воин, ликвидированы наемник РФ и военный грузовик противника.
Конструкторское бюро "Южное"(КБЮ Днепр) запатентовала новый для Украины боеприпас - бесшумный выстрел для миномета.
Об этом сообщил https://mil.in.ua/uk/news/pivdenne-zapatentuvalo-bezshumnyj-minometnyj-postril/ Украинский милитарный портал со ссылкой на Украинский институт интеллектуальной собственности.
Отмечается, что бесшумность стрельбы обеспечивается за счет запирания продуктов сгорания метательного заряда внутри корпуса снаряда. Уровень шума при стрельбе подобными боеприпасами будет сопоставим со стрельбой из стрелкового оружия с глушителем. От аналогичных иностранных образцов разработка днепровских ракетчиков отличается тем, что в ней можно менять количество заряда и тем самым корректировать дальность стрельбы.
@S_vivat
· 6 ч
В Сирии уничтожили новый российский танк «Армата» Т-14. Москва направила в Сирию три танка Армата и все три были подбиты противотанковой системой TOW-2B. При этом один Armata полностью уничтожен, два других по мнению россиян можно восстановить, но танкистов не воскресить. #Syria