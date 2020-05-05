Верланов: Моя команда ввела революционные изменения в сфере детенизации рынка подакцизных товаров

В карантинном апреле Государственная налоговая служба под руководством Сергея Верланова перевыполнила индикатив по акцизному налогу, который был установлен Минфином на 2020 год, однако так и не был скорректирован.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (2019 – 2020 гг.) Сергей Верланов в своем Телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Это - впечатляющий результат сам по себе, особенно учитывая освобождение от налогообложения "зеленой" электроэнергии, что повлекло недопоступление соответствующего акциза", - заявил Сергей Верланов. По его словам, план по спирту был выполнен на 538,2%, ликероводочной продукции – на 119%, табачных изделий – на 105,6%. "Еще более показательны цифры, если сравнить апрель этого года с апрелем 2019-го: акцизный налог в целом - 121,7%; табак и табачные изделия - 137,8%; ликеро-водочная продукция - 121,1%; спирт - 436,2%", - отметил он.

Кроме того, Сергей Верланов рассказал, что до того, как Правительство Алексея Гончарука начало наводить порядок в этой сфере, акцизы платили, кто сколько хочет, индикативы систематически не выполнялись.

"То, что было сделано нами в направлении детенизации производства и рынка подакцизных товаров, иначе, как революцией я назвать не могу. Последние полгода система работала эффективно и без коррупции. Дельцы и чиновники, которые "зарабатывали" на теневых схемах, были устранены от потоков", - написал Сергей Верланов.

Он подчеркнул, что ответ на то, стали ли эти позитивные изменения необратимыми, получим совсем скоро. "Буду внимательно следить за действиями и результатами нового руководства, ведь возвращение преступных схем в этой сфере – недопустимо", - подытожил бывший глава ГНС.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ДМС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статьи 87 (1) закона о "О государственной службе". В свою очередь, Сергей Верланов заявил, что считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".





