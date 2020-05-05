РУС
Верланов: Моя команда ввела революционные изменения в сфере детенизации рынка подакцизных товаров

В карантинном апреле Государственная налоговая служба под руководством Сергея Верланова перевыполнила индикатив по акцизному налогу, который был установлен Минфином на 2020 год, однако так и не был скорректирован.

 Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (2019 – 2020 гг.) Сергей Верланов в своем Телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Это - впечатляющий результат сам по себе, особенно учитывая освобождение от налогообложения "зеленой" электроэнергии, что повлекло недопоступление соответствующего акциза", - заявил Сергей Верланов. По его словам, план по спирту был выполнен на 538,2%, ликероводочной продукции – на 119%, табачных изделий – на 105,6%. "Еще более показательны цифры, если сравнить апрель этого года с апрелем 2019-го: акцизный налог в целом - 121,7%; табак и табачные изделия - 137,8%; ликеро-водочная продукция - 121,1%; спирт - 436,2%", - отметил он.

Кроме того, Сергей Верланов рассказал, что до того, как Правительство Алексея Гончарука начало наводить порядок в этой сфере, акцизы платили, кто сколько хочет, индикативы систематически не выполнялись.

"То, что было сделано нами в направлении детенизации производства и рынка подакцизных товаров, иначе, как революцией я назвать не могу. Последние полгода система работала эффективно и без коррупции. Дельцы и чиновники, которые "зарабатывали" на теневых схемах, были устранены от потоков", - написал Сергей Верланов.

Он подчеркнул, что ответ на то, стали ли эти позитивные изменения необратимыми, получим совсем скоро. "Буду внимательно следить за действиями и результатами нового руководства, ведь возвращение преступных схем в этой сфере – недопустимо", - подытожил бывший глава ГНС.

Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей председателя ДМС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статьи 87 (1) закона о "О государственной службе". В свою очередь, Сергей Верланов заявил, что считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".


+6
щось я не пойму, вони що прикалуються?

05.05.2020 18:45 Ответить
+5
Пусть это чучело расскажет, как он с подчинёнными крышевал нелегальные АЗС (подакцизный товар) и только под натиском легальных торговцев (проблема озвучена на встрече с преЗедентом) были вынуждены их прикрыть!
05.05.2020 19:27 Ответить
+5
Такие революционные изменения внесла ГНС, что бюджет недополучил миллиарды гривень? Лошара!
05.05.2020 19:33 Ответить
все это туфта, вот кто введет электронные акцизные марки тот реально будет бороться с теневым рынком, но такого не будет, сильно много от туда кормятся
05.05.2020 18:43 Ответить
щось я не пойму, вони що прикалуються?

05.05.2020 18:45 Ответить
05.05.2020 19:02 Ответить
А що ви очікували від феодально-торгівельної корпорації під назвою держава?
06.05.2020 10:45 Ответить
Вова всех слил. Ну ниче щас бенины и гудка министры все разрулят. Первым приготовиться за свет
05.05.2020 18:50 Ответить
Как сидели воры на этих схемах так и остались.
05.05.2020 19:00 Ответить
Неправда, тобі ясно написали що, старих відсторонили і поділили потоки між своїми.
06.05.2020 10:46 Ответить
Хвалити себе нєпрілічно. Це має хтось со сторони і на підставі фактів. А то розвели кучу кантор УЕУЕУ АПАПА АРАРА ПОПОП шо вже не зайєш шо воно таке - сидять в центрі Кийова в супер-оснащених офісах, отримують стотисячний оклад та премію 700%, катаюця на дорогущих авто, пільги, кватіри, соцпакєт, а на виході 10 тищ гривень повернень в бюджет за рік - то мо' дешевше не боротись з тею корупцією?
05.05.2020 19:22 Ответить
Изменения есть, а деньги где? Не "намайнили" еще?
05.05.2020 19:23 Ответить
Пусть это чучело расскажет, как он с подчинёнными крышевал нелегальные АЗС (подакцизный товар) и только под натиском легальных торговцев (проблема озвучена на встрече с преЗедентом) были вынуждены их прикрыть!
05.05.2020 19:27 Ответить
а Гончарук волав шо всьо -- со "схєматозамі" (гидке якесь слово) покончєно!
05.05.2020 19:27 Ответить
Такие революционные изменения внесла ГНС, что бюджет недополучил миллиарды гривень? Лошара!
05.05.2020 19:33 Ответить
Обычно о "революционных" успехах говорят , когда запахло уголовными расследованиями .Чтобы потом себя объявить жертвой политических преследований .В ГФС завтра не было бы ни одного налоговика если бы перекрыли "схемы" , на одну зарплату там не работают .
05.05.2020 19:44 Ответить
ща вангану, сколько на моей памяти поменялось реформаторов, пока у руля это супер реформа, приходят новые оказывается лазейка чтоб в очередной раз народ ограбить, а если реформатора арестовывают то тут же отпускают под залог сумма которого Била Гейтса краснеть заставляет
05.05.2020 19:53 Ответить
Ну да, в Харькове на всех рынках и оживленных местах в открытую торгуют сигаретами без акциза, а этот борцун тут про очередные перемоги вещает.
05.05.2020 20:06 Ответить
Теперь другие будут рапортовать о удивительных победах...
05.05.2020 20:12 Ответить
05.05.2020 20:44 Ответить
Вся борьба сводится к тупому повышению акцизов принцип рубить бабло по полной и законно согласно акцизам и по черному типа левака а нам втюхивают как с сигаретами борьбой за наше здоровье за наш счет повышая акцизы там еще продажная компашка типа обчественной по моему подозрению связанная с производителями антитабачных медикаментов лобисты хреновы
05.05.2020 21:30 Ответить
Коронавірус закрив кордон і як наслідок зупинився контрабас.Звідси і збільшення надходжень і показників.Засвічені цифри проявили масштаб корупції митниці і податкової і Зе вирішив взяти під контроль потоки.Саме через ці карантинні показники Сергія і Макса відсторонили.То не могли виконати план аж раптом по деяких кодах плюс 500%.
06.05.2020 00:01 Ответить
Будь які зміни у владі у нас пов'язані виключно з переросподілом потоків. Трохи поцарювали, дайте тепер іншим.
06.05.2020 10:48 Ответить
 
 