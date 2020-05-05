РУС
6 233 78

"Слуга народа" Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал постановление, согласно которому Верховная Рада восстановит работу согласно календарному плану с 18 мая 2020 года.

Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно тексту документа, Раде предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом 3 сессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 7 мая

Автор: 

Топ комментарии
+32
Це кіно! Зебіли, ваш вихід!
05.05.2020 19:00 Ответить
+31
05.05.2020 19:01 Ответить
+27
как так?а бубочка сказал до 22...бунт абхазский шоле?
05.05.2020 19:00 Ответить
Це кіно! Зебіли, ваш вихід!
05.05.2020 19:00 Ответить
Купіть дебілу білет до Сочі. Там його "родина"
05.05.2020 19:56 Ответить
https://mobile.twitter.com/Gruzovoi3

https://mobile.twitter.com/Gruzovoi3 Gruzovoi_Port https://mobile.twitter.com/Gruzovoi3 @Gruzovoi3 https://mobile.twitter.com/Gruzovoi3/status/1257678664243777538 2 ч

"В Раде отклонили закон о регулярном прохождении нардепами наркотеста"
05.05.2020 20:03 Ответить
как так?а бубочка сказал до 22...бунт абхазский шоле?
показать весь комментарий
05.05.2020 19:00 Ответить
Гыг, ладно еще боты, они ведь только заголовки читают, и то, как оказалось, не до конца
Но ты же не из этих!!!
Речь же идёт исключительно о Верховной Раде
05.05.2020 19:12 Ответить
А их постановления типа не касаются? Они не люди, или они ровнее всех ровных? Или если нельзя, но сильно хочется, то можно? Как с "Велюром" Коли Оболонского.
05.05.2020 19:16 Ответить
и что ?...а верховная зрада живее всех живых и ей как и ее рестораторам законы не писаны?
или за те 3 дня (до предварительного окончания карантина) они торопятся что-то такое-сякое напринимать, пока еще никто не суетится под окнами ?
05.05.2020 19:19 Ответить
Есть одиннадцатое число, и есть 22-ое!
Они ведь могут и под первый этап попасть. Верно?
05.05.2020 19:31 Ответить
если б они попадали под первый этап, то арахамии не стоило б и заморачиваться, верно?
значит не попадают, а хотят какое-то "исключение из правил"... и это подозрительно...
почему б не подождать эти 3-4 дня и не выйти, как все... на работу (как бы)?
05.05.2020 19:36 Ответить
Василий, это только формальность, их возобновление работы (юридические заморочки, так сказать...
Они ведь толком и не были на карантине
05.05.2020 19:40 Ответить
возможно... но без юридических заморочек, их работа будет не легитимной...т.е. все принятое-не принятое, проголосованное - не проголосованное не имеет законного основания - они должны были сидеть дома (тем более что коронавирус был подтвержден у нескольких бохоизбранных)... повторюсь - если б было все "по закону" арахамия б не светился...
05.05.2020 19:44 Ответить
Вообще-то, я его воспринимаю как Жирика, только версия - лайт
05.05.2020 19:48 Ответить
э не))) до жирика ему еще расти и расти )))) то профи...))) а это так...ремесленник )))))
05.05.2020 19:53 Ответить
Они уже столько понарушали, что не заморачиваются даже с видимостью.
05.05.2020 19:49 Ответить
Это не формальность. Все законы и правила построены на формальностях. Они или нарушают или не нарушают. Другого не дано.

05.05.2020 19:47 Ответить
Зебіл, у твоїй уяві розпорядження кабміну Ради не стосується?
показать весь комментарий
05.05.2020 19:22 Ответить
Ага, и не только Рады

05.05.2020 19:25 Ответить
Тобі краще не знати про мою уяву!
А зараз
05.05.2020 19:34 Ответить
Потужно злився!
05.05.2020 19:35 Ответить
Это михобот, ждет, чтоб зеля назначил кем нибудь миху-хоть главным п&сом, ему уже пох)))
05.05.2020 20:00 Ответить
так для холопов до 22 го а для "избранных" с 18
05.05.2020 19:18 Ответить
Для избранных тел, приближенных к "величайшему", вообще с 9

05.05.2020 19:26 Ответить
ты не понял...держава державой,а цьомкы в раде с 18-го...
05.05.2020 19:23 Ответить
05.05.2020 19:01 Ответить
05.05.2020 19:05 Ответить
05.05.2020 19:01 Ответить
так коля_котлета уже давно отменил
05.05.2020 19:02 Ответить
а просто маски снять или сказать хватит надышались , не ? нужно постановление ?
05.05.2020 19:03 Ответить
Они там все дефективные или через одного?
05.05.2020 19:03 Ответить
Даже если через одного, всё равно много.
05.05.2020 19:15 Ответить
Правильным аллюром идёте, товарищи.
05.05.2020 19:03 Ответить
коронавирус стой! раз, два!!
05.05.2020 19:20 Ответить
зато сразу видны дисциплина и единоначалие
05.05.2020 19:28 Ответить
18 Травня 1987 року я був призваний до лав Збройних ********. Довелось захищати кордони ***** країни в океанах Дальнього Сходу - Камчатка-Курили.
Зараз кондони моєї Держави - рубежі з паРашею; як фізично, так і віртуально.
Слава Нації!
05.05.2020 19:07 Ответить
Смерть ворогам.
05.05.2020 19:08 Ответить
https://censor.net/ua/user/151793 А я 3 липня, цього ж року.
05.05.2020 19:10 Ответить
Звільнився *****, переслуживши 20 днів (як би свято День ПВ, і в мене ДМБ, але чомусь було не весело). Бо старпомКазьол, зал...у зашарив. А так би в березні б вже вдома був. Але, я на свою долю не ображаюсь. То було все добре... Ех, був же час....Ні про що не думали. Але то й було і погано, що не думали. Жили в надії, що хтось подасть.
05.05.2020 19:19 Ответить
https://censor.net/user/151793 Був на Кубі, півтора року. Пішов по студентському призову, 3 липня, 13 травня - дембель, на теплохід і, через 18 днів - в Мурманську, щоб він згорів, зі своїми - 7, в червні. Не дослужив 2 місяці
05.05.2020 19:35 Ответить
В нього на масці ЗЕ написано ?
По морді ще не отримував за це ?
05.05.2020 19:08 Ответить
Та то он «блатует» перед «зеленой сектой»........
А так ДА - можно и под «раздачу» попасть.......
05.05.2020 20:08 Ответить
ара-хам це все що треба знати про цю бидлоту
05.05.2020 19:11 Ответить
тобто ніякої постанови про заборону кретинізму серед слуг...
05.05.2020 19:12 Ответить
Наверное у депутатов деньги от зарплаты закончились , не могут платить коммуналку и покупать продукты, а остальные украинцы пусть ещё посидят на карантине.
05.05.2020 19:12 Ответить
Эта зеленая абхазская обезьянка заменяет теперь целое МОЗ? А хозяин пригрозил 120 тыс. трупиков за преждевременный выход из карантина. Это что за разночтения?
05.05.2020 19:17 Ответить
Ты даже заглавие ниасилил прочесть.
05.05.2020 19:20 Ответить
Зато все осилили прочитать зеленый чат-во где стыдобища зебильная))))
05.05.2020 20:05 Ответить
05.05.2020 20:09 Ответить
Люблю ,когда вы, зебанаты, по уши в дерьме) только вы что то каждый день теперь в гомне, и по несколько раз...
05.05.2020 20:11 Ответить
05.05.2020 20:35 Ответить
05.05.2020 19:17 Ответить
Этот ара чистый ******, пусть едет назад в свой аул!!!
05.05.2020 19:18 Ответить
И это правильное решение! Чем раньше вы всем скопом в 420 рыл встретитесь без намордников в Раде - тем лучше!
05.05.2020 19:21 Ответить
Это хорошо, что на масках у арахамий написано Зеко!***** (извиняюсь, восклицательный знак не туда поставил ). Теперь можно видеть сразу(прямо на улице), кому надо адресовать вопросы про рост тарифов на электроэнергию и остановку блоков АЭС.

Похоже, что слово арахнофобия обретает новый смысл
05.05.2020 19:25 Ответить
Зебилы, а вы - в ломбарды, бо для вас карантин не закончится никогда.
05.05.2020 19:26 Ответить
Тоесть с етого дня все заразившиеся идут к Арахамии благодарить и требовать компенсации и денег на лечение?
05.05.2020 19:28 Ответить
Ара, регистрируй окончание эпохи бедности (читай - слуг народа) !
05.05.2020 19:29 Ответить
Що, злякалися, що ЄС внесе пропозицію про відміну раніше?
05.05.2020 19:29 Ответить
Я зрозумів, чому хочуть відмінити карантин з 19.05:
20.05 - річниця інаугурації Зе. Планують якісь "масові заходи" на його підтримку?
05.05.2020 19:32 Ответить
Етнічний трансвестит і припухший дурник Арахамія взагалі має іти на фуй. Негайно!
05.05.2020 19:33 Ответить
без компаса не попаде туди куди потрібно. Хіба замість компаса- копняк в дупу в ростовському напрямку
05.05.2020 19:43 Ответить
він мабуть "проти" - тут він рахується "лідером" піджидків а там хто? - "чурка *******"...
05.05.2020 19:47 Ответить
"Он сказал: "поехали!" и махнул рукой...."
05.05.2020 19:35 Ответить
Шо він таке курить? Бачу не те саме що Вовік
05.05.2020 19:42 Ответить
Наш пострел везде поспел!
05.05.2020 19:44 Ответить
Ура
05.05.2020 19:48 Ответить
а как же 122 тысячи смертей если выйти раньше из карантина
05.05.2020 19:58 Ответить
знову Охломонія рамси поплутав
05.05.2020 20:00 Ответить
все равны но некоторые равнее
05.05.2020 20:01 Ответить
Тебе ЗЕ-арахамия по жизни надо носить эту повязку, что бы людей не заражал.
05.05.2020 20:09 Ответить
Там у нього на пов"язці напис"ЗЕ-лупа" краще підходить.
05.05.2020 20:23 Ответить
Больных в лечебнице 27,а врачей их лечащих 38.Без масок были или руки не мыли?
05.05.2020 20:58 Ответить
Мне как-то думалось, что решать когда закрыть карантин - это дело медиков, оказывается Арахамии. Чудны дела твои, господи.
05.05.2020 21:17 Ответить
когда Арахамия зарегистрирует постановление о криминальной ответственности тех, кТо дал указание закупать бензин в окупанта Украины,которое есть измена Украинским национальным интересам и нарушение режима санкций против окупанта ,посколько это есть финансовая поддержка вооруженной агресии против Украины...???
05.05.2020 21:47 Ответить
Я так понимаю наши депутаты, в отличие от всех украинцев, из клана Маклаудов.
05.05.2020 22:05 Ответить
Арахамия имеет не только лихой и придурковатый вид, но и действуе как умственно недалекий индивид. Какие тупые бездари получают деньги налогоплательщиков !!!!
05.05.2020 23:02 Ответить
Рано. Треба без метро і транспорту тридцять три роки просидіти, як Ілля Муромець , а потім на печі поїздити щоб щука всіх нагодувала. Молодці, більше пекла, нехай ті хто їх вибирав насолоджуються країною-тюрьмою, де тільки зелені тварини можуть в час пандемії продати землю на вимогу іноземців, працювати з їх власними бізнесами ( коли все спить), гуляти в їх ресторанах, зустрічати літаки з їх контрабандою. Молодці так тримати!
06.05.2020 06:33 Ответить
 
 