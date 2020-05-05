"Слуга народа" Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал постановление, согласно которому Верховная Рада восстановит работу согласно календарному плану с 18 мая 2020 года.
Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно тексту документа, Раде предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом 3 сессии.
"В Раде отклонили закон о регулярном прохождении нардепами наркотеста"
"В Раде отклонили закон о регулярном прохождении нардепами наркотеста"
Но ты же не из этих!!!
Речь же идёт исключительно о Верховной Раде
или за те 3 дня (до предварительного окончания карантина) они торопятся что-то такое-сякое напринимать, пока еще никто не суетится под окнами ?
Они ведь могут и под первый этап попасть. Верно?
значит не попадают, а хотят какое-то "исключение из правил"... и это подозрительно...
почему б не подождать эти 3-4 дня и не выйти, как все... на работу (как бы)?
Они ведь толком и не были на карантине
А зараз
Зараз кондони моєї Держави - рубежі з паРашею; як фізично, так і віртуально.
Слава Нації!
По морді ще не отримував за це ?
А так ДА - можно и под «раздачу» попасть.......
Похоже, что слово арахнофобия обретает новый смысл
20.05 - річниця інаугурації Зе. Планують якісь "масові заходи" на його підтримку?