Слитый Тищенко. Как "Слуги народа" похоронили амбиции о мэре Киева. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как и почему "Слуги народа" слили возможного кандидата в мэры Киева.

После скандала с "Велюром" стало очевидно - "Слуги народа" так испугались народного возмущения на такой "велюровый" карантин, что дружно взялись своими же руками ликвидировать мэрские перспективы скандального ресторатора.

Итак, как Зе-команда съела потенциального кандидата в мэры столицы? Какие теперь шансы у "слуг народа" победить на местных выборах осенью? И какой лайфхак применяет Владимир Зеленский для решения всех зашкваров с подчиненными?

