Новости
Слитый Тищенко. Как "Слуги народа" похоронили амбиции о мэре Киева. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как и почему "Слуги народа" слили возможного кандидата в мэры Киева.

После скандала с "Велюром" стало очевидно - "Слуги народа" так испугались народного возмущения на такой "велюровый" карантин, что дружно взялись своими же руками ликвидировать мэрские перспективы скандального ресторатора.

Итак, как Зе-команда съела потенциального кандидата в мэры столицы? Какие теперь шансы у "слуг народа" победить на местных выборах осенью? И какой лайфхак применяет Владимир Зеленский для решения всех зашкваров с подчиненными?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Слуга народа (2670) Данилюк-Ярмолаева Марина (357) Тищенко Николай (338)
Топ комментарии
+40
Слуги народа скоро всё похоронят...
05.05.2020 19:24 Ответить
05.05.2020 19:24 Ответить
+34
Упаси, Господь, от таких "мэров"! Помнится, когда-то тролили Педалика за его не очень широкий разговорный запас. Так вот, Виталик- это умница, полиглот и интеллектуал рядом с тИЩЕНКО. Подобного придурка еще не доводилось встречать. Не зря он к "СН" прилепился.
05.05.2020 19:28 Ответить
05.05.2020 19:28 Ответить
+25
а ото котлетно-галетное еще имело мэрские амбиции? ))))
ой...даже не знаю что сказать - не силен в психиатрии - мания величия? или просто... скудоумие???
05.05.2020 19:25 Ответить
05.05.2020 19:25 Ответить
05.05.2020 20:43 Ответить
05.05.2020 20:43 Ответить
це тра' бути зовсім непритомним шоп забути цей апсурд
05.05.2020 20:47 Ответить
05.05.2020 20:47 Ответить
А що Тищенко, він же не має до ресторану відношення як він казав на камеру журналіста. Ресторан оштрафувати і закрити на невизначений термін
05.05.2020 20:23 Ответить
05.05.2020 20:23 Ответить
Киву в мэры Киева!!!
05.05.2020 20:50 Ответить
05.05.2020 20:50 Ответить
ага, і перейменувати столицю - Ківов
05.05.2020 20:52 Ответить
05.05.2020 20:52 Ответить
На х*р этот беспонтовый вброс? Тищенко и не собирался в мэры!Отвлекающий маневр - ведь давно ясно: тут на всех провластных каналах "и швец, и жнец, и на дуде игрец" Пальчевский ! этот ломится на мэрство, не стесняясь в методах и средствах! а вы - Коля -котлета...
05.05.2020 21:05 Ответить
05.05.2020 21:05 Ответить
пасмотрім
05.05.2020 21:07 Ответить
05.05.2020 21:07 Ответить
Пальчевскому не надо ломиться,народ и так видит и понимает,что он по сравнению с этой братией маргинальной и тупой,самый адекватный и умный,и было бы не плохо,чтобы таких как Пальчевский ,было бы побольше в политике.
05.05.2020 22:42 Ответить
05.05.2020 22:42 Ответить
"слуги народа" хреново себе представляют, что такое Народное Возмущение.......
05.05.2020 21:12 Ответить
05.05.2020 21:12 Ответить
ти зна' - йа тоже саме
05.05.2020 21:16 Ответить
05.05.2020 21:16 Ответить
йти погибати на барикади шоп потім до власті вернулись найзапекліші антимайданівці та риги - нах воно нада
05.05.2020 21:17 Ответить
05.05.2020 21:17 Ответить
та нiхто ж не примушує - сидiть вдома, та дивiться ящик.......
05.05.2020 21:29 Ответить
05.05.2020 21:29 Ответить
Наскільки я знаю, ніхто з представників шоколадного цеху і так не загинув на Майдані.
06.05.2020 10:59 Ответить
06.05.2020 10:59 Ответить
а шо таке шоколадний цех? Бо на Майдані були сотні
06.05.2020 12:17 Ответить
06.05.2020 12:17 Ответить
шо-то немного не понял......
05.05.2020 21:25 Ответить
05.05.2020 21:25 Ответить
Айяа кацапоффф кат ты ефрейеф.
05.05.2020 21:49 Ответить
05.05.2020 21:49 Ответить
ага, значить твоя жінка - кацапка
05.05.2020 22:02 Ответить
05.05.2020 22:02 Ответить
А твайа Сара?
05.05.2020 22:03 Ответить
05.05.2020 22:03 Ответить
ти не збагнув як росте гілка коментарів?
06.05.2020 12:19 Ответить
06.05.2020 12:19 Ответить
Привед! Ты за меня и сегодня всомнил,ярат!
06.05.2020 12:20 Ответить
06.05.2020 12:20 Ответить
салюд! Мені тут старий кінь отвєтку кинув, от і тебе побачив, а так би затірявся п твій посил
06.05.2020 12:44 Ответить
06.05.2020 12:44 Ответить
Нашу сфетську бесіду геть усью витерли падльюки!
06.05.2020 12:46 Ответить
06.05.2020 12:46 Ответить
еге ж, падонкі! таку культурну жемчужину унічтожили
06.05.2020 13:25 Ответить
06.05.2020 13:25 Ответить
сливать можно что-то...мыколка-ноль.....
05.05.2020 22:35 Ответить
05.05.2020 22:35 Ответить
Президент тупал ножкой, а кулачком постолу стучал?
06.05.2020 10:51 Ответить
06.05.2020 10:51 Ответить
Які там "підвищені тони", якщо Ара Хамія боїться пискнути на членів фракції аби ті зі страху не порозбігалися. Бо, тоді не стане коал в коаліції і доведеться або йти на угоди з опонентами, або на перевибори. Тож, всі оті побасєнки по "підвищені тони" повне фуфло для лохів.
06.05.2020 11:02 Ответить
06.05.2020 11:02 Ответить
Да в дурке место всех уродов народа во главе с бубочкой.
06.05.2020 11:32 Ответить
06.05.2020 11:32 Ответить
Кандидата??? Ну чому мером столиці обов*язково має бути дибіл???
06.05.2020 21:32 Ответить
06.05.2020 21:32 Ответить
