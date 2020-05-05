Слитый Тищенко. Как "Слуги народа" похоронили амбиции о мэре Киева. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как и почему "Слуги народа" слили возможного кандидата в мэры Киева.
После скандала с "Велюром" стало очевидно - "Слуги народа" так испугались народного возмущения на такой "велюровый" карантин, что дружно взялись своими же руками ликвидировать мэрские перспективы скандального ресторатора.
Итак, как Зе-команда съела потенциального кандидата в мэры столицы? Какие теперь шансы у "слуг народа" победить на местных выборах осенью? И какой лайфхак применяет Владимир Зеленский для решения всех зашкваров с подчиненными?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
ой...даже не знаю что сказать - не силен в психиатрии - мания величия? или просто... скудоумие???