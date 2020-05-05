Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ Бадина за хакерскую атаку на Бундестаг

Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, атака была весной 2015 года, а полученные в результате ее документы выложили на сайт WikiLeaks, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Подозреваемый - 29-летний Дмитрий Бадин.

Американские власти подозревают его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Он, вероятно, является служащим воинской части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.

Эта военная часть известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта военная часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.

Прокуратура Германии связывает Бадина с хакерским группировкам FANC Bear, пишет Süddeutsche Zeitung. Издание утверждает, что немецким спецслужбам удалось установить личность еще одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывают.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

Переписка штаба Демократической партии США и WADA также попала на WikiLeaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж ждет суда об экстрадиции в США в Лондоне. Власти США намерены предъявить ему 17 обвинений в нарушении закона о шпионаже и одно - в сговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов.

Кремль и российский МИД всегда отрицают любую причастность к хакерским атакам.