Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ Бадина за хакерскую атаку на Бундестаг
Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг.
Как пишет Süddeutsche Zeitung, атака была весной 2015 года, а полученные в результате ее документы выложили на сайт WikiLeaks, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Подозреваемый - 29-летний Дмитрий Бадин.
Американские власти подозревают его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Он, вероятно, является служащим воинской части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.
Эта военная часть известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта военная часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.
Прокуратура Германии связывает Бадина с хакерским группировкам FANC Bear, пишет Süddeutsche Zeitung. Издание утверждает, что немецким спецслужбам удалось установить личность еще одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывают.
Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.
Переписка штаба Демократической партии США и WADA также попала на WikiLeaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж ждет суда об экстрадиции в США в Лондоне. Власти США намерены предъявить ему 17 обвинений в нарушении закона о шпионаже и одно - в сговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов.
Кремль и российский МИД всегда отрицают любую причастность к хакерским атакам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ото ж бо!
кацапов нужно уничтожать при прохождении таможенного контроля!.
Хотя, для хакерства границ не существует
Які там секрети? Та ваша баба Ангела агент Кремля. Не говорячи вже про Шрьодера. Всі ваші секретит давно там в московії. А ви дальше цілуйтесь обнімайтесь з Пуйлом.