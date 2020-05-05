РУС
Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ Бадина за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ Бадина за хакерскую атаку на Бундестаг

Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, атака была весной 2015 года, а полученные в результате ее документы выложили на сайт WikiLeaks, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Подозреваемый - 29-летний Дмитрий Бадин.

Американские власти подозревают его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Он, вероятно, является служащим воинской части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры пытаются украсть информацию о вакцине от коронавируса, - британские спецслужбы

Эта военная часть известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта военная часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.

Прокуратура Германии связывает Бадина с хакерским группировкам FANC Bear, пишет Süddeutsche Zeitung. Издание утверждает, что немецким спецслужбам удалось установить личность еще одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывают.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

Переписка штаба Демократической партии США и WADA также попала на WikiLeaks. Основатель сайта Джулиан Ассанж ждет суда об экстрадиции в США в Лондоне. Власти США намерены предъявить ему 17 обвинений в нарушении закона о шпионаже и одно - в сговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов.

Также читайте: Хакеры активизировались и маскируют атаки под информацию о пандемии COVID-19, - киберполиция

Кремль и российский МИД всегда отрицают любую причастность к хакерским атакам.

Германия (7287) киберпреступление (765) россия (97378) хакер (1197) ГРУ (87)
+25
Німці такі дивні...В них працює ціла кацапська агентура
05.05.2020 19:29 Ответить
+20
на чолі зі Шрьодером
05.05.2020 19:34 Ответить
+10
Дбл, бть....он наказ виконував! Санкції вводить! Дип відносини прекращайте! Виводте компанії з росії! Знов хочите вонючії портки на лицях своїх матерів та доньок?
05.05.2020 19:36 Ответить
Німці такі дивні...В них працює ціла кацапська агентура
05.05.2020 19:29 Ответить
на чолі зі Шрьодером
05.05.2020 19:34 Ответить
снова кацапня ну что за мрази эти лаптеногие мордвины
05.05.2020 19:32 Ответить
фрицы триста раз переспросили разрешение у ********** на розыск...
05.05.2020 19:34 Ответить
Хотят наградить?
05.05.2020 19:35 Ответить
Какие претензии? Он же в свободное от работы время, в отпуске!
05.05.2020 19:36 Ответить
То ужо наемничество, можа ваще проста так зарыть, патаму шо иго и не была.
05.05.2020 20:05 Ответить
Дбл, бть....он наказ виконував! Санкції вводить! Дип відносини прекращайте! Виводте компанії з росії! Знов хочите вонючії портки на лицях своїх матерів та доньок?
05.05.2020 19:36 Ответить
Тю блин, сложно киллера подослать? Давайте денег, я сам его найду способ завалить. Или в демократию поиграем?
05.05.2020 19:38 Ответить
У нас в парламенті ціла сіть жидо-кацапів работає.Ось тільки ніхто їх не розшукує.
05.05.2020 19:38 Ответить
Ну, пациенты вашей государственной думы, нам как-то не интересны...
05.05.2020 19:43 Ответить
Немсы, а как вы думаете, это его личная инисиатива или кремля заказон?
Ото ж бо!
05.05.2020 19:45 Ответить
мысль которая напрашивается сама собой:
кацапов нужно уничтожать при прохождении таможенного контроля!.
05.05.2020 19:46 Ответить
Так он по паспорту был Ганс фон Бирюльовдорх на границе
Хотя, для хакерства границ не существует
05.05.2020 19:58 Ответить
пусть работают лучше!.. у них зарплата в евро!
05.05.2020 20:02 Ответить
Здається, посилення санкцій саме на часі.
05.05.2020 19:46 Ответить
Господа Doychland , прекратите либеранство с *******, они все поголовно негодяи и урки
05.05.2020 19:49 Ответить
Що його шукати? Варіантів не так вже й багато де він є: офіс Газпрому в Берліні, вдома в каптьорці у фрау Ріббентроп, ну, і ще в Лондоні можна спробувати пошукати, десь в районі Белгравія.
05.05.2020 19:55 Ответить
Скажите спасибо, бундесы, что они к вам вместо газа по газопроводу с кинжалами в зубах и мешками "сахара" за спиной не лезут. Пока не лезут.
05.05.2020 19:58 Ответить
ну как можно атаковать весной 15-го года, если он ещё зимой этого же года официально уволился из военных хакеров по собственному желанию?
05.05.2020 19:58 Ответить
загляните к деду в схрон..... тот, кого вы ищете, от деда медальку получает...... и раздулся от "величия", как жаба......
05.05.2020 20:20 Ответить
Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ Бадина за хакерскую атаку на Бундестаг

Які там секрети? Та ваша баба Ангела агент Кремля. Не говорячи вже про Шрьодера. Всі ваші секретит давно там в московії. А ви дальше цілуйтесь обнімайтесь з Пуйлом.
05.05.2020 21:09 Ответить
Обвинять в преступлении только исполнителя, тупо не замечая заказчиков, то же самое, что считать виновником убийства пистолет, а не того, кто нажал на курок.
06.05.2020 10:20 Ответить
 
 