РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4003 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
18 546 38

Командиру артиллерийского катера "Скадовск", посадившему судно на мель, сообщено о подозрении, - военная прокуратура

Командиру артиллерийского катера "Скадовск", посадившему судно на мель, сообщено о подозрении, - военная прокуратура

Под процессуальным руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона следователи ГБР сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425, ст. 417 УК Украины командиру артиллерийского катера "Скадовск" одной из воинских частей ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"По данным следствия, старший мичман Д. обвиняется в том, что небрежно отнесся к военной службе в условиях особого периода, а также нарушил правила кораблевождения, повлекшее тяжкие последствия. Так, двигаясь по реке Дунай, военнослужащий не осуществил надлежащих действий по предупреждению столкновения при возникновении опасности судов, которые сближаются на противоположных курсах, что привело к посадке на мель артиллерийского катера", - говорится в сообщении.

Как следствие, государству в лице воинской части нанесен ущерб на общую сумму 1 млн 350 тыс. гривен. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура. ФОТО

По информации Думской, указанный инцидент произошел на международных учениях "Си Бриз" в 2017 году.

19 июля в устье реки Дунай выполняя поставленную учебную задачу, "Скадовск" совершал маневрирование на мелководье. В результате непродуманных действий экипажа катер на скорости примерно 18 узлов налетел на мель и повредил подводную часть корпуса. К месту происшествия выехали специалисты по осмотру, которые обследовали корабль и выявили несколько пробоин днища и трещин в надстройках. Общая площадь поврежденного лакокрасочного покрытия корпуса составила около 100 кв. метров. Валоприводы винтов заклинило, а их обтекатели в подводной части были деформированы. Катер отбуксировали.

Артиллерийский катер U170 "Скадовск" проекта 1400М (шифр "Гриф-М", заводской номер 888) был построен на Феодосийском судостроительном заводе "Море" в 1990 году. При длине 23,8 и ширине 5 метров имеет водоизмещение 40 тонн. Осадка около 1 метра. Два дизеля М-401БТ суммарной мощностью 2000 л.с. могут разогнать его до скорости 29 узлов. Экипаж 10 человек.

Также читайте: На Сумщине при получении 47 тыс. грн взятки задержан чиновник завода ГК "Укроборонпром". ФОТО

Автор: 

ВМС (1523) корабль (2057) Военная прокуратура (933)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Глупости! Были учения; в устье реки Дунай выполняя поставленную учебную задачу, "Скадовск" совершал маневрирование на мелководье; катер на скорости налетел на мель и в катера случилось повреждение подводной части корпуса. катер построен на " в 1990 году - катер 30 лет в речной и морской воде и он не из титана. Теперь руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона, следователи ГБР начинают "шить дело". Все просто: кто виноват? Старший мичман. Как будто он направлялся к невесте или чужой жене, а не выполнял боевую задачу.
Вот действительно, всегда самый умным тот, кто потом нам расскажет, как нам надо было поступать этому старшему мичману, когда он маневрируя на мелководье выполнял боевую задачу.
И теперь эти следователи будут умными, как жена того еврея из анекдота - потом.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:13 Ответить
+5
Командиру артилерійського катера "Скадовськ", який посадив судно на мілину, повідомлено про підозру, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 8186
показать весь комментарий
05.05.2020 20:22 Ответить
+5
Вообще-то на международных со староконстантинова даже два пилота на спарке убились. Наш и штатовский.
Но тебе, Валера, всю жизньь торгующему буряками не понять риски людей в погонах. Риски даже не на учениях. В мирное время.
Считай сдачу правильно, Валера.
Взвешивай буряки честно, Валера.
Избегай зоны поражения, Валера.
Относись к повесткам как зеля, Валера.
Вытирай жопу не наждачкой, Валера.
Переходи улицу на зелёный сигнал светофора, убедившись в безопасности...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не нырнул ,обходя препятствие...то тебе не портнов с бондаренчихой.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:56 Ответить
Командиру артилерійського катера "Скадовськ", який посадив судно на мілину, повідомлено про підозру, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 9525
показать весь комментарий
05.05.2020 23:02 Ответить
Ну так и есть, и гражданского за такое бы судили. Всё норм.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:57 Ответить
Глупости! Были учения; в устье реки Дунай выполняя поставленную учебную задачу, "Скадовск" совершал маневрирование на мелководье; катер на скорости налетел на мель и в катера случилось повреждение подводной части корпуса. катер построен на " в 1990 году - катер 30 лет в речной и морской воде и он не из титана. Теперь руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона, следователи ГБР начинают "шить дело". Все просто: кто виноват? Старший мичман. Как будто он направлялся к невесте или чужой жене, а не выполнял боевую задачу.
Вот действительно, всегда самый умным тот, кто потом нам расскажет, как нам надо было поступать этому старшему мичману, когда он маневрируя на мелководье выполнял боевую задачу.
И теперь эти следователи будут умными, как жена того еврея из анекдота - потом.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:13 Ответить
Не об"ясняй гражданским....
показать весь комментарий
05.05.2020 21:04 Ответить
Пойми ты,что бы умудриться по осадить на мель катер с осадкой 100 сантиметров,нужно быть уникальным дятом
показать весь комментарий
05.05.2020 21:19 Ответить
Не скромный вопрос.Если вы сядите пассажиром в 30ти летний автобус Икарус,он при привышении скорости ,или ухудшении погодных условий слетит с дороги и в'€беться в сосну,кто будет виноват,кривая дорога,30ти летний полуржавый автобус,плохие погодные условия или не там выросшая сосна? Водитель естественно будет не при чем.Я правильно понимаю?
показать весь комментарий
05.05.2020 23:31 Ответить
Є "зовсім маленька різниця" різниця між водієм автобуса, який перевозить пасажирів та командиром воєнного судна при виконанні поставленого завдання під час навчань. Зовсім маленька різниця.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:12 Ответить
а как заграницей подобные дела рассматриваются, просто интересно, мичман может асс, мы то не понимаем ситуацию, каждый день на прогрев техники миллионы крадутся и ниче, никто с секундомером не бегает, ну посадил на мель судно, зато может он не зассыт и корабль не сдаст как некоторые крымские, мож мичман не протопает под музыку с флагом как на бельбеке, на базу напали готовились к штурму, а тут под музыку все усосали с аэродрома, у бурятов на видосе узкие глаза стали квадратными от такого смелого хода, еще и наградили
показать весь комментарий
05.05.2020 20:15 Ответить
обычное военно-морское раздолбайство . помнится во время службы наш кэп решил срезать угол и корабль влетел на мель прямо посреди Авачинской бухты ( Петропавловск-Камчатский ) вот шухеру было . двое суток снимали
показать весь комментарий
05.05.2020 20:17 Ответить
на какой посудине ?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:53 Ответить
плавмастерская
показать весь комментарий
05.05.2020 20:59 Ответить
ну это не совсем критично, хотя ЧП есть ЧП, кэп стал местным чИпком
показать весь комментарий
05.05.2020 21:01 Ответить
Командиру артилерійського катера "Скадовськ", який посадив судно на мілину, повідомлено про підозру, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 8186
показать весь комментарий
05.05.2020 20:22 Ответить
Осадка 1 метр , он по берегу плыл , а на берегу сел. Бывает на то Оно и Учение.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:32 Ответить
надо чаще изучать акваторию, но, но, а пески то они тоже на месте не стоят!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:55 Ответить
Ото ж. Кто не знает - пусть почитают рассказы Марка Твена о пароходах на Миссисипи. Он там лоцманом был.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:01 Ответить
Уже и на международных учениях обосрались!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:59 Ответить
Вообще-то на международных со староконстантинова даже два пилота на спарке убились. Наш и штатовский.
Но тебе, Валера, всю жизньь торгующему буряками не понять риски людей в погонах. Риски даже не на учениях. В мирное время.
Считай сдачу правильно, Валера.
Взвешивай буряки честно, Валера.
Избегай зоны поражения, Валера.
Относись к повесткам как зеля, Валера.
Вытирай жопу не наждачкой, Валера.
Переходи улицу на зелёный сигнал светофора, убедившись в безопасности...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:08 Ответить
Стьопа, на катере это не как у тебя подводой груженной буряками управлять конями ,там эхолоты есть,и надо закончить твое ветеринарное пту что бы его на мель посадить.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:15 Ответить
багато вам дадуть ехолоти на 18 узлах серед мілин?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:20 Ответить
Не трогай зебилов, вонять будет
показать весь комментарий
06.05.2020 11:30 Ответить
Вы видели когда нибудь современный катер? Там стоит навигация с картой,отмечены мели,фарватеры.
Все произошло как в поговорке:
-Дай дураку йух стеклянный,не разобьет так потеряет.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:55 Ответить
Для того и учения---учатся на ошибках, опыт приобретают!
А давайте тогда школьников и студентов, а также зеучителей в онлайне за ошибки в колонии и тюрьмы сажать, чего нет?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:33 Ответить
так він же гад ско квадратів фарби здер- двісті баксів збитку!
показать весь комментарий
06.05.2020 11:22 Ответить
А у нас катером командует старший мичман?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:43 Ответить
А повинен адмірал?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:18 Ответить
Ці катери, є аналогом сухопутних БМП. Багато ви бачили БМП, якими командують офіцери?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:26 Ответить
Если прапорщик (мичман) говорит, что он ничего не брал, то он вам ничего и не отдаст (армейская мудрость).
показать весь комментарий
05.05.2020 23:23 Ответить
Я так розумію що, хтось їм ставив завдання і прописав всі дії, які вони мали виконувати в ході навчань.То ж, є питання, хто планував маневри суден на зустрічних курсах в умовах мілководдя? Може треба було б подивитися всю документацію, а не відмазувати широкі лампаси?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:17 Ответить
 
 