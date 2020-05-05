Командиру артиллерийского катера "Скадовск", посадившему судно на мель, сообщено о подозрении, - военная прокуратура
Под процессуальным руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона следователи ГБР сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425, ст. 417 УК Украины командиру артиллерийского катера "Скадовск" одной из воинских частей ВС Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
"По данным следствия, старший мичман Д. обвиняется в том, что небрежно отнесся к военной службе в условиях особого периода, а также нарушил правила кораблевождения, повлекшее тяжкие последствия. Так, двигаясь по реке Дунай, военнослужащий не осуществил надлежащих действий по предупреждению столкновения при возникновении опасности судов, которые сближаются на противоположных курсах, что привело к посадке на мель артиллерийского катера", - говорится в сообщении.
Как следствие, государству в лице воинской части нанесен ущерб на общую сумму 1 млн 350 тыс. гривен. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
По информации Думской, указанный инцидент произошел на международных учениях "Си Бриз" в 2017 году.
19 июля в устье реки Дунай выполняя поставленную учебную задачу, "Скадовск" совершал маневрирование на мелководье. В результате непродуманных действий экипажа катер на скорости примерно 18 узлов налетел на мель и повредил подводную часть корпуса. К месту происшествия выехали специалисты по осмотру, которые обследовали корабль и выявили несколько пробоин днища и трещин в надстройках. Общая площадь поврежденного лакокрасочного покрытия корпуса составила около 100 кв. метров. Валоприводы винтов заклинило, а их обтекатели в подводной части были деформированы. Катер отбуксировали.
Артиллерийский катер U170 "Скадовск" проекта 1400М (шифр "Гриф-М", заводской номер 888) был построен на Феодосийском судостроительном заводе "Море" в 1990 году. При длине 23,8 и ширине 5 метров имеет водоизмещение 40 тонн. Осадка около 1 метра. Два дизеля М-401БТ суммарной мощностью 2000 л.с. могут разогнать его до скорости 29 узлов. Экипаж 10 человек.
Вот действительно, всегда самый умным тот, кто потом нам расскажет, как нам надо было поступать этому старшему мичману, когда он маневрируя на мелководье выполнял боевую задачу.
И теперь эти следователи будут умными, как жена того еврея из анекдота - потом.
Но тебе, Валера, всю жизньь торгующему буряками не понять риски людей в погонах. Риски даже не на учениях. В мирное время.
Считай сдачу правильно, Валера.
Взвешивай буряки честно, Валера.
Избегай зоны поражения, Валера.
Относись к повесткам как зеля, Валера.
Вытирай жопу не наждачкой, Валера.
Переходи улицу на зелёный сигнал светофора, убедившись в безопасности...
Все произошло как в поговорке:
-Дай дураку йух стеклянный,не разобьет так потеряет.
А давайте тогда школьников и студентов, а также зеучителей в онлайне за ошибки в колонии и тюрьмы сажать, чего нет?