Послы восьми стран написали письмо Шмыгалю по поводу возможного ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа

Послы стран, которые инвестировали в проекты по развитию альтернативной энергетики в Украине, разочарованы возможным ретроспективным просмотром "зеленого" тарифа и призывают правительство этого не делать.

Об этом говорится в обращении послов Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю а также руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.



"Мы разочарованы тем, что результаты, достигнутые в секторе, и доверие инвесторов, вызванная решимостью страны выполнять свои обязательства согласно украинскому законодательству, подрываются принятием решений, которые могут иметь краткосрочную выгоду, но очень негативные долгосрочные последствия для электроэнергетического сектора и в целом для инвестиционного климата Украины", - отмечается в обращении.



Послы призвали правительство не вносить обратных изменений в законы и правила, которые обеспечивают иностранным инвесторам гарантированную основу для их инвестиций, отметив, что в противном случае инвесторы будут искать законных возможностей для противодействия таким решением.



"Ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике был обеспечен гарантиями экспортного кредита, предоставленным зарубежными правительствами. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будут осуществляться с большим нежеланием", - предупредили послы.



Они также выразили уверенность в возможности успешного завершения процедуры медиации по этому вопросу с участием Секретариата Энергетического сообщества.



"Мы с оптимизмом смотрим на процедуру медиации, которую ваше правительство сейчас проводит с Секретариатом Энергетического сообщества и которая в ближайшие недели должно привести к консенсусному соглашению с иностранными инвесторами и заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что проект Меморандума был подготовлен в процессе медиации. При необходимой доброй воли с обеих сторон этот Меморандум может быть доработан, обеспечивая возможную основу для урегулирования, одновременно возлагая конец неопределенности в этом секторе", - отмечается в обращении.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец недавно заявила, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, чтобы снизить "зеленый" тариф и решить проблему небаланса энергосистемы.

Сегодня Буславец заявила что меморандум будет доработан до конца текущей недели.