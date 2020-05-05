Послы восьми стран написали письмо Шмыгалю по поводу возможного ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа
Послы стран, которые инвестировали в проекты по развитию альтернативной энергетики в Украине, разочарованы возможным ретроспективным просмотром "зеленого" тарифа и призывают правительство этого не делать.
Об этом говорится в обращении послов Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю а также руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.
"Мы разочарованы тем, что результаты, достигнутые в секторе, и доверие инвесторов, вызванная решимостью страны выполнять свои обязательства согласно украинскому законодательству, подрываются принятием решений, которые могут иметь краткосрочную выгоду, но очень негативные долгосрочные последствия для электроэнергетического сектора и в целом для инвестиционного климата Украины", - отмечается в обращении.
Послы призвали правительство не вносить обратных изменений в законы и правила, которые обеспечивают иностранным инвесторам гарантированную основу для их инвестиций, отметив, что в противном случае инвесторы будут искать законных возможностей для противодействия таким решением.
"Ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике был обеспечен гарантиями экспортного кредита, предоставленным зарубежными правительствами. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будут осуществляться с большим нежеланием", - предупредили послы.
Они также выразили уверенность в возможности успешного завершения процедуры медиации по этому вопросу с участием Секретариата Энергетического сообщества.
"Мы с оптимизмом смотрим на процедуру медиации, которую ваше правительство сейчас проводит с Секретариатом Энергетического сообщества и которая в ближайшие недели должно привести к консенсусному соглашению с иностранными инвесторами и заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что проект Меморандума был подготовлен в процессе медиации. При необходимой доброй воли с обеих сторон этот Меморандум может быть доработан, обеспечивая возможную основу для урегулирования, одновременно возлагая конец неопределенности в этом секторе", - отмечается в обращении.
И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец недавно заявила, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, чтобы снизить "зеленый" тариф и решить проблему небаланса энергосистемы.
Сегодня Буславец заявила что меморандум будет доработан до конца текущей недели.
И вот в конце девяностых было такое незначительное событие, которое большинство пересичных даже не заметило и не помнит, когда Кучма досрочно отменил налоговые каникулы для совместных предприятий с иностранным капиталом, освобождение от уплаты налогов, которое государство гарантировало инвесторам на пять лет, чтобы привлечь деньги в страну. Инвесторы это же тоже люди, они тоже на что-то рассчитывают, когда бабками вкладываются - и тут бизнес-план был заточен на быструю экспансию за счет налоговых каникул - и контора таки развивалась! Завоевывала рынки! Но отмена моратория задним числом привела к тому, что контора загнулась буквально за три года, а к 2002 году прекратила свое существование юридически.
Очень плохо, что мы не понимаем элементарного - такие отказы от обязательств роняют авторитет государства ниже плинтуса и приводят к тому, что частные инвесторы боятся заходить к нам на наш рынок. Как следствие, деньги приходится просить под бОльшие проценты у более крупных кредиторов, которые учитывают подобные риски. И как следствие, живем не так богато, как хотелось бы.
У нас тут скоро вся зелена енергетика буде належати одному ахметову, так що виходить ті кредити давали ахметову?
До речі тіж самі європейці верещали коли Порох хотів накласти ЗАБОРОНУ НА ВИВІЗ ЛІСУ КРУГЛЯКА З УКРАЇНИ. Як вони печуться про свої інтереси , коли Україна навчиться так ДБАТИ ПРО СВОЇ ІНТЕРЕСИ ЯК ДЕРЖАВА.
Не выйдет. Украина изза схлопывания промышленности и карантина имеет избыток мощностей, те нужно ограничивать часть генерации. Зеленая энергетика сегодня в 7 раз дороже энергии с АЭС, потому возможна только искуственно, на дотациях и запретах для конкурентов. Если ТЭС могут работать на частичной мощности, то для АЭС это затруднительно, те или их загружать или закрывать.
коли Україна навчиться так ДБАТИ ПРО СВОЇ ІНТЕРЕСИ ЯК ДЕРЖАВА.
Когда вернет себе хотя бы частично независимость. "Горе побежденным".
І це коли у нас " схлопывания промышленности и карантина имеет избыток мощностей," ...
АЕС України повинні працювати - ЦЕ СТРАТЕГІЧНІ ОБ ЄКТИ і НАЙДЕШЕВША ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
А вы в курсе, что Украине удалось добиться права оказывать РФ платные услуги ещё на 5 лет?
Порох в 2015 обменял независимость на безвиз и ассоциацию, так что независимо от результатов внеочередных реально управлять Украиной будут и дальше "западные партнеры" руками очередной туземной администрации. Если не договорятся и передадут управление другим "партнерам". Но это будет точно не укр власть.
Согласен. НО дьявол как всегда в подробностях: западные инвесторы - это метрополии, а Украина - управляемая этими "западными инвесторами" территория. Те будет честный бой крейсера с шаландой. Практическое объяснение, зачем стране независимость.
Якраз АЕС, та ТЕС, це і є кам'яний вік. А відновлювальна енергетика якраз і є ******* технології.
У Німеччині наприклад до 30-х років планують позачиняти усі АЕС за рахунок відновлювальних джерел.