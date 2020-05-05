РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5111 посетитель онлайн
Новости
165 906 527

Послы восьми стран написали письмо Шмыгалю по поводу возможного ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа

Послы восьми стран написали письмо Шмыгалю по поводу возможного ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа

Послы стран, которые инвестировали в проекты по развитию альтернативной энергетики в Украине, разочарованы возможным ретроспективным просмотром "зеленого" тарифа и призывают правительство этого не делать.

Об этом говорится в обращении послов Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю а также руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

"Мы разочарованы тем, что результаты, достигнутые в секторе, и доверие инвесторов, вызванная решимостью страны выполнять свои обязательства согласно украинскому законодательству, подрываются принятием решений, которые могут иметь краткосрочную выгоду, но очень негативные долгосрочные последствия для электроэнергетического сектора и в целом для инвестиционного климата Украины", - отмечается в обращении.

Послы призвали правительство не вносить обратных изменений в законы и правила, которые обеспечивают иностранным инвесторам гарантированную основу для их инвестиций, отметив, что в противном случае инвесторы будут искать законных возможностей для противодействия таким решением.

"Ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике был обеспечен гарантиями экспортного кредита, предоставленным зарубежными правительствами. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будут осуществляться с большим нежеланием", - предупредили послы.

Они также выразили уверенность в возможности успешного завершения процедуры медиации по этому вопросу с участием Секретариата Энергетического сообщества.

"Мы с оптимизмом смотрим на процедуру медиации, которую ваше правительство сейчас проводит с Секретариатом Энергетического сообщества и которая в ближайшие недели должно привести к консенсусному соглашению с иностранными инвесторами и заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что проект Меморандума был подготовлен в процессе медиации. При необходимой доброй воли с обеих сторон этот Меморандум может быть доработан, обеспечивая возможную основу для урегулирования, одновременно возлагая конец неопределенности в этом секторе", - отмечается в обращении.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец недавно заявила, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, чтобы снизить "зеленый" тариф и решить проблему небаланса энергосистемы.

Сегодня Буславец заявила что меморандум будет доработан до конца текущей недели.

Автор: 

энергетика (2619) Зеленый тариф (78) Буславец Ольга (71)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
Послы 8 стран написали письмо Шмыгалю по поводу возможного ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа - Цензор.НЕТ 141
показать весь комментарий
05.05.2020 20:01 Ответить
+36
А этих послов не смущает что в Украине самый высокий зеленый тариф в Европе а может и в мире. Их инвесторы вместе с Ахметовым гребут сверхприбыль а дешевую атомную энергию некуда девать и приходится отключать энергоблоки.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:04 Ответить
+23
Пашли на****й ***** в рот. Сами призываете к рыночным тарифам и сами же требуете чтобы у вас покупали по безумным тарифам електроенергию. Почему же Европа не покупает у Украины *зеленые тарифы* а берет только електроенергию выработанныю АЕС? Где право выбора? Я не хочу опускаться в пещерный век отказываясь от АЕС и садиться на лошадь. Пускайте отдельные провода и сами жрите свои ветряки. Или вы хотите чтобы народ уже вышел диверсии против ВЕС?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
помню в конце девяностых работал в одной совместной украино-польской конторе, которая производила жратву здесь, в Украине. Деньги, само собой, были польские, а рабочие места создавались здесь, в Украине.
И вот в конце девяностых было такое незначительное событие, которое большинство пересичных даже не заметило и не помнит, когда Кучма досрочно отменил налоговые каникулы для совместных предприятий с иностранным капиталом, освобождение от уплаты налогов, которое государство гарантировало инвесторам на пять лет, чтобы привлечь деньги в страну. Инвесторы это же тоже люди, они тоже на что-то рассчитывают, когда бабками вкладываются - и тут бизнес-план был заточен на быструю экспансию за счет налоговых каникул - и контора таки развивалась! Завоевывала рынки! Но отмена моратория задним числом привела к тому, что контора загнулась буквально за три года, а к 2002 году прекратила свое существование юридически.

Очень плохо, что мы не понимаем элементарного - такие отказы от обязательств роняют авторитет государства ниже плинтуса и приводят к тому, что частные инвесторы боятся заходить к нам на наш рынок. Как следствие, деньги приходится просить под бОльшие проценты у более крупных кредиторов, которые учитывают подобные риски. И как следствие, живем не так богато, как хотелось бы.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:16 Ответить
Шоколадно-ахметовская афера набирает обороты и похоже мародеры не только уничтожат нашу промышленность (ну не сможем мы никак конкурировать с такими ценами на электроэнергию), но и всю энергосистему (будет как в Венесуэле). При этом порохоскотное быдло и дальше будет наяривать на патриота панамы вальцмана и рассказыватьчто во всем виноват бубочка зельцман.
Что касается послов - так послать их куда подальше, а с зелеными электростанциями должны происходить "технические неполадки", например неизвестные вандалы должны уничтожать их оборудование, тем самым мешая им грабить нашу страну. И тогда нашим глубокоозабоченным "друзьям" предъявить нам будет нечего.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:44 Ответить
У Зе мало офшорів?

Зе не патакає і не дає останім часом преференцій Ахметову?

Чи не влада Зе закрило очі на відключення одного з енергоблоків АЕС України від енергосистеми?
Підірвати довіру до інвестицій Заходу в Україну це розумний крок у майбутнє України?

Як Порох зараз знищує промисловість України?
Останнє питання - у тебе що мозковий дрищак ?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:58 Ответить
Причем тут оффшоры убогий??? В том то и проблема что массовое строительство и выдача разрешений на строительство объектов зеленой энергетики с фиксированной на десятилетия вперед самой высокой ценой в Европе было сделано как раз при шоколадном вальцмане, а не при бубочке зельцмане. Кроме того именно при шоколадном патриоте панамы был введен так называемый "энергорынок", который позволяет бизнес партнеру вальцмана ахметке (фактически монополисту на рынке тепловой генерации) продавать свою электроэнергию просто по сумасшедшим ценам, в разы дороже чем он продает за границу. И именно поэтому останавливают блоки атомных электростанций и мы имеем цену на электроэнергию для промышленности в 2 раза выше чем у наших соседей, тем самым делая нашу продукцию не конкурентно способной.

Ну а ты и дальше продолжай наяривать на мародера вальцмана, при этом таких порохососв как ты даже совместный дерибан ЗЕМЛИ бандой вальцмана и зельцмана ничему не научил, а значит мозгов у тебя нет и похоже не было.
показать весь комментарий
10.05.2020 01:22 Ответить
Убогій це твоє псєвдо на Лахтє 2 ?
Дерзай кацап і далі, тільки не на цьому форумі
показать весь комментарий
10.05.2020 02:39 Ответить
Маленькое уточнение - бубочка явно в доле у Ахметова с порошоскотиной.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:32 Ответить
вряд ли, но болото украинского коррупционного капитализма для избранных
(crony capitalism) ему высушить не удалось, вот оно его медленно и засасывает и обмазывает собою.
показать весь комментарий
07.05.2020 06:44 Ответить
Слишком много такой информации. Я просто не сомневаюсь что в доле.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:11 Ответить
Типовой разносчик порохоботской и/или рыго-кацапской дезинформации легко применил бы такого рода "аргументацию" и против Тимошенко. Так что для меня достоверность такого рода информационных плевков в Зеленского не выше.
показать весь комментарий
08.05.2020 18:17 Ответить
А що баба Юля свята чи як?
показать весь комментарий
05.06.2020 17:15 Ответить
Лахто-нулёвка угомонись.
показать весь комментарий
05.06.2020 17:30 Ответить
Чмо саратовське як скажеш
показать весь комментарий
05.06.2020 19:18 Ответить
Я не проти розвитку зеленої енергетики, але НЕ ЗА РАХУНОК ЗАКРИТТЯ АЕС УКРАЇНИ

У нас тут скоро вся зелена енергетика буде належати одному ахметову, так що виходить ті кредити давали ахметову?
До речі тіж самі європейці верещали коли Порох хотів накласти ЗАБОРОНУ НА ВИВІЗ ЛІСУ КРУГЛЯКА З УКРАЇНИ. Як вони печуться про свої інтереси , коли Україна навчиться так ДБАТИ ПРО СВОЇ ІНТЕРЕСИ ЯК ДЕРЖАВА.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:52 Ответить
Я не проти розвитку зеленої енергетики, але НЕ ЗА РАХУНОК ЗАКРИТТЯ АЕС УКРАЇНИ
Не выйдет. Украина изза схлопывания промышленности и карантина имеет избыток мощностей, те нужно ограничивать часть генерации. Зеленая энергетика сегодня в 7 раз дороже энергии с АЭС, потому возможна только искуственно, на дотациях и запретах для конкурентов. Если ТЭС могут работать на частичной мощности, то для АЭС это затруднительно, те или их загружать или закрывать.
коли Україна навчиться так ДБАТИ ПРО СВОЇ ІНТЕРЕСИ ЯК ДЕРЖАВА.
Когда вернет себе хотя бы частично независимость. "Горе побежденным".
показать весь комментарий
09.05.2020 00:10 Ответить
А ти в курсі що електрику закуповують у еРеФії ?

І це коли у нас " схлопывания промышленности и карантина имеет избыток мощностей," ...
АЕС України повинні працювати - ЦЕ СТРАТЕГІЧНІ ОБ ЄКТИ і НАЙДЕШЕВША ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
показать весь комментарий
09.05.2020 21:35 Ответить
А ти в курсі що електрику закуповують у еРеФії ?
А вы в курсе, что Украине удалось добиться права оказывать РФ платные услуги ещё на 5 лет?
показать весь комментарий
10.05.2020 09:21 Ответить
короче, послы нервно курят в сторонке, у нас форсмажор, и стройными рядами идут в пятую точку. )))))
аферистов, как то, порошенко, ахметов и прочая шобла, решивших под шумок распилить бюджет , надо множить на ноль любым доступным способом, иначе стране будет пипец , причем полный.)))))
гринпоц-телепузик со своей шоблой тупых правителей не спеша гробит все что осталось в стране.потом все дружно свалят на забугорные виллы.
так что готовимся к внеочередным иначе всем будет ну очень "весело", если и дальше будет править это сборище воров имбецилов. ))))
показать весь комментарий
06.05.2020 16:56 Ответить
так что готовимся к внеочередным иначе всем будет ну очень "весело",
Порох в 2015 обменял независимость на безвиз и ассоциацию, так что независимо от результатов внеочередных реально управлять Украиной будут и дальше "западные партнеры" руками очередной туземной администрации. Если не договорятся и передадут управление другим "партнерам". Но это будет точно не укр власть.
показать весь комментарий
09.05.2020 00:15 Ответить
Ахметову нужно было не электроэнергиейи металлургией заниматься, а айти производством ,даже Янукович своего младшего при призиденстве, определил смотрящим за айтишниками
показать весь комментарий
06.05.2020 17:49 Ответить
Нужно садиться и договариваться полюбовно с европейскими инвесторами. Другого пути нет.
Согласен. НО дьявол как всегда в подробностях: западные инвесторы - это метрополии, а Украина - управляемая этими "западными инвесторами" территория. Те будет честный бой крейсера с шаландой. Практическое объяснение, зачем стране независимость.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:15 Ответить
Весь покрытый зеленью-абсолютно весь-остров невезения в океане есть.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:41 Ответить
Шоколадной плесенью был покрытый он
И брехнёй Барыжною временно прельщён.
показать весь комментарий
07.05.2020 06:54 Ответить
https://censor.net/user/461407 ти ідіот!

Якраз АЕС, та ТЕС, це і є кам'яний вік. А відновлювальна енергетика якраз і є ******* технології.
У Німеччині наприклад до 30-х років планують позачиняти усі АЕС за рахунок відновлювальних джерел.
показать весь комментарий
05.06.2020 17:19 Ответить
Страница 6 из 6
 
 