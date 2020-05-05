РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4003 посетителя онлайн
Новости Дело против Онищенко
1 585 14

Защитники экс-нардепа Онищенко не явились на заседание суда по делу о "газовых схемах", ему назначат бесплатного адвоката, - ВАКС

Защитники экс-нардепа Онищенко не явились на заседание суда по делу о "газовых схемах", ему назначат бесплатного адвоката, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд поручил назначить бесплатных адвокатов бывшему народному депутату Александру Онищенко и его вероятной сообщнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что 5 мая должно было состояться подготовительное заседание по делу о "газовых схемах", но трое адвокатов не явились.

"Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый экс-нардеп Онищенко просит политическое убежище в Германии и сообщил о наличии российского паспорта

Следующее заседание запланировано на 10:00 6 мая.

Защитники экс-нардепа Онищенко не явились на заседание суда по делу о газовых схемах, ему назначат бесплатного адвоката, - ВАКС 01

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Также читайте: Информация о наличии у беглого экс-нардепа Онищенко российского паспорта проверяется, - Холодницкий

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

Читайте также: Беглый экс-нардеп Онищенко обещает согласиться на добровольную экстрадицию из Германии, - Сытник

Автор: 

Онищенко Александр (576) Антикоррупционный суд (1278)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Питання Оніщенка - питання відсутності законодавчого врегулювання "програми захисту свідків". За цією програмою Оніщенко мав би бути виправдений по всім його економічним злочинам, якщо б він дав покази по іншим фігурантам розкрадань у великих розмірах. І, звісно, поперше Порошенкові.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:08 Ответить
+3
нищета...
еще и гимнастка бросила...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:06 Ответить
+2
А кони от не него не сбежали?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пленки Порошенко от беглого Онищенко, также оказались пустым пшиком.. А какой оррр стоял!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:03 Ответить
нищета...
еще и гимнастка бросила...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:06 Ответить
А кони от не него не сбежали?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:37 Ответить
и кони..и кобылы..все, что нажито непосильным трудом...все сбежало...и молоко с кастрюльки))))
Захисники екснардепа Онищенка не з'явилися на засідання суду у справі про "газові схеми", йому призначать безкоштовного адвоката, - ВАКС - Цензор.НЕТ 9697

..
показать весь комментарий
05.05.2020 20:55 Ответить
Очередная дешёвая комедь оперетка на года три с продолжением в Полтаве. Но зрителей не будет---на-сто-хе-ре-ло!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:45 Ответить
да там этих плядей было вагон и маленькая тележка.
как там пел бард, бабы любят не за белое лицо, а ...... и......

Ну и за кэш, а лучше всё вместе !
показать весь комментарий
05.05.2020 20:58 Ответить
Питання Оніщенка - питання відсутності законодавчого врегулювання "програми захисту свідків". За цією програмою Оніщенко мав би бути виправдений по всім його економічним злочинам, якщо б він дав покази по іншим фігурантам розкрадань у великих розмірах. І, звісно, поперше Порошенкові.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:08 Ответить
Як би докази участі Порошенко в будь яких злочінах існували де небудь, окрім вашої уяви та россїйсскої пропаганди, пан Оніщенко вже давно би погодився на ті свідчення. А після свідчень його би обміняли на таксистів, як Цемаха, харкивських вбивць та ін. Тим більше, що рос. паспорт в нього вже є. І усі б були задоволені: і путін, і зеленський, і пан Онищенко, і Ви особисто.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:21 Ответить
свідки не отримують гроші , знаходячись у схемі. Вони поза схемою.
Тут може бути якась угода
показать весь комментарий
05.05.2020 21:16 Ответить
Фігурант справи може свій статут поміняти з підозрюваного на свідка, якщо він надасть слідству достатньо матеріалів на своїх спільників. Цей механізм називається "програма захисту свідків" і по цій програмі між слідством і підслідним укладається угода. Це американський, законодавчий механізм. В нас він не закріплений законодавчо. Але треба. Інакше корупцію не здолати.
показать весь комментарий
06.05.2020 05:08 Ответить
Где же пленки этого поца?))))
показать весь комментарий
05.05.2020 20:08 Ответить
сынок раджаба кадырова...нах нам такие украинцы?
в кандалах на историческую родину с конфискацией.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:12 Ответить
И плед. Старый, небось, уже поистерся.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:15 Ответить
дада, мы помним слова петруччо "коля хороший парень".
показать весь комментарий
05.05.2020 21:27 Ответить
 
 