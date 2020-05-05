Защитники экс-нардепа Онищенко не явились на заседание суда по делу о "газовых схемах", ему назначат бесплатного адвоката, - ВАКС
Высший антикоррупционный суд поручил назначить бесплатных адвокатов бывшему народному депутату Александру Онищенко и его вероятной сообщнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что 5 мая должно было состояться подготовительное заседание по делу о "газовых схемах", но трое адвокатов не явились.
"Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым", - говорится в сообщении.
Следующее заседание запланировано на 10:00 6 мая.
Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.
21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.
30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
еще и гимнастка бросила...
..
как там пел бард, бабы любят не за белое лицо, а ...... и......
Ну и за кэш, а лучше всё вместе !
Тут може бути якась угода
в кандалах на историческую родину с конфискацией.