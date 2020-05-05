РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3999 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 533 74

Украина уже в мае может получить $50 млн от Всемирного банка для поддержки уязвимых слоев населения, - Кабмин

Украина уже в мае может получить $50 млн от Всемирного банка для поддержки уязвимых слоев населения, - Кабмин

Церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком для получения дополнительного финансирования в размере $150 миллионов прошла 5 мая.

Как напоминают в пресс-службе Кабмина, документ подписан в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что благодаря кредитному соглашению Украина получит, в частности, $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 миллионов для улучшения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

Первую сумму Украина может получить уже в мае этого года. Деньгу будут направлены на поддержку наиболее незащищенных категорий населения, а также на повышение субсидии на время карантина и ее назначение потерявшим работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году Украина демонстрировала прогресс в управлении государственными финансами, - Всемирный банк

"Средства, предоставляемые в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года, будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения Правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации к трудоустройству для трудоспособных получателей социальной помощи с целью преодоления бедности", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, о намерении Всемирного банка выделить Украине $50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период вспышки коронавирусной болезни COVID-19 и еще $100 миллионов "для улучшения уровня социальной защиты в целом" стало известно 10 апреля.

В ночь на 1 мая Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украине.

Автор: 

Всемирный Банк (450) Кабмин (14124) карантин (16729) финансирование (1832) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А я бы не дал и цента...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:37 Ответить
+7
слуги распилят на старте, а население так и будет уязвимым...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:42 Ответить
+7
Вот куда уходит международная помощь, я не понимаю. Лекарств, чтобы купить, нет.
Повязки покупать что ли, а чем занята наша легенькая промышленность? Это же не в космос спутник запустить, хотя мы вроде и космическая держава!
Старое лекарство от малярии 60х годов Дарница не в состоянии возобновить производство?
Врачи обещанных денег не то, что не видели, они даже законных меньше получают!
Где деньги, Зин?!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я бы не дал и цента...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:37 Ответить
Там же процент, ну что вы. Землёй расплатимся.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:38 Ответить
Не дадим поплавать ничиво ротшильду
показать весь комментарий
05.05.2020 20:49 Ответить
Дадим, куды мы денемся с подводной лодки...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:50 Ответить
А я кажу нидадим,приходит такой родшильд ,с теплицей,а тут хрен ему,думать надо!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:55 Ответить
Типа как в 1918 году? Можно конечно. У нас только столько золота нет, чтобы откупиться.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:59 Ответить
Ротшильд посмотрит что золота нет и уйдет
показать весь комментарий
05.05.2020 21:03 Ответить
правильно, так-как это бабло населению хрен достанется.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:58 Ответить
Копейки.
Это всего лишь для поддержки 50 малообеспеченных депутатов Верховной рада.
Они что, не в курсе, что в Раде у нас 450 сирот ?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:30 Ответить
А*уеть, по доллару на рыло.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:37 Ответить
та не...ну не все ж пряо.... уязвимые)))
уязвимых там штук 50...т.е. по ляму на пысок ))))
показать весь комментарий
05.05.2020 21:01 Ответить
Согласен, увы и ах.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:02 Ответить
уязвимые на всю голову зеленые слои приготовились, ждут-с
показать весь комментарий
05.05.2020 20:38 Ответить
Недождутся, не та сумма.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:40 Ответить
ой не скажите! некоторые торгуются за 200 баксов с девушками. жалко ж пи. страдальцев
показать весь комментарий
05.05.2020 20:45 Ответить
Так может девушка и 100 гривень не стоит
показать весь комментарий
05.05.2020 20:50 Ответить
Ну, это смотря как её разобрать.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:51 Ответить
вы точно в Украине 2019-2020 гг?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:51 Ответить
Если девушки торгуются значит жлобихи
показать весь комментарий
05.05.2020 20:59 Ответить
он просто цен не знает.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:00 Ответить
Я дам 100 гривень,по 20 гривень ,5 купюр
показать весь комментарий
05.05.2020 21:05 Ответить
нє, трицяти гривень хватить. Одною купюрою
показать весь комментарий
05.05.2020 22:11 Ответить
нет, он просто не знает кто такой бодя яременко
показать весь комментарий
05.05.2020 21:08 Ответить
А вы его знаете?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:12 Ответить
а ти знайєш? без табу
показать весь комментарий
05.05.2020 22:11 Ответить
Евреи, аууууууу!!!! Пришло время занимать очередь за Зебилом. Кто крайний?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:39 Ответить
та вот что-то подозрительно..... обычно евреи, это ростовщики..., но тут происходят вещи совершенно противоположные..... может быть они даже не евреи???
показать весь комментарий
05.05.2020 20:45 Ответить
"может быть они даже не евреи???"
--------------------------------------------------------------------
Конечно нет, они уже давно жидами все стали и переквалифицировались в мародёров. В Украине с таким народонаселением это легко и просто. Рас позволяют---значит воруй.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:48 Ответить
уязвимых слоев населения?то они так супруг министров оскорбляют?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:41 Ответить
Вот нахрена?? всё равно ведь украдут ещё до прихода зелёные ушлёбки
показать весь комментарий
05.05.2020 20:41 Ответить
слуги распилят на старте, а население так и будет уязвимым...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:42 Ответить
Так ето же национальная идея. Иметь нищих рабов, показывать их на площади и пробивать на слезу и выпрашивать деньги. При етом ети деньги самим нищим не дают, а барин забирает себе. Потому что если нищие исчезнут то Европа денег больше не даст. Ето же самая обычная схема по попрошайничеству только в больших масштабах.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:52 Ответить
зе-кодла паразитирует на теле Украины только за счет подачек.....
показать весь комментарий
05.05.2020 20:42 Ответить
Итак 50 лямов делим на 450 самых уязвимых...выходит....выходит пооо 111тыщь?.... Не деньги. И чаю у тищенки не сильно попьешь. Маловато, маловато будет накинуть бы не мешало!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:44 Ответить
Сначала сдерут все что можно, сделают людей нищими, а потом подачки дают, чтобы доить дальше.
Хорошо, что хоть пока за воздух разрешают не платить.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:45 Ответить
Зеленые макаки разворуют и это.Им что не дай-смародерничают.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:45 Ответить
1,2 млрд на короносвинтус и 50 млн,чтоб с голоду не подохли.Я смотрю,что у них мозгов не на много больше чем у нас.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:46 Ответить
Сказочки о том, что "Украина вот-вот может получить деньги от МВФ" мы регулярно слышим с августа 2019 года.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:47 Ответить
Чудово!
А що отримають уязвімиє слоя?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:48 Ответить
ріфму
показать весь комментарий
05.05.2020 22:13 Ответить
50млн ето каждому украинцу по 1 доллару? Или по 10млн членам правительства? Смысл в етих смешных подачках, если власть хочет ударить в очередной раз по населению поднятием тарифов и уже не по 1 доллару а в 2-3 раза.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:49 Ответить
Вот куда уходит международная помощь, я не понимаю. Лекарств, чтобы купить, нет.
Повязки покупать что ли, а чем занята наша легенькая промышленность? Это же не в космос спутник запустить, хотя мы вроде и космическая держава!
Старое лекарство от малярии 60х годов Дарница не в состоянии возобновить производство?
Врачи обещанных денег не то, что не видели, они даже законных меньше получают!
Где деньги, Зин?!
показать весь комментарий
05.05.2020 20:50 Ответить
Моника. Она такая уязвимая
показать весь комментарий
05.05.2020 20:51 Ответить
Караул
показать весь комментарий
05.05.2020 20:56 Ответить
Напомню: незащищенные сейчас - это те, кто в состоянии прокормить и себя и своих работников, но работать им никто не даст.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:57 Ответить
Скажите, в чем логика етой помощи? Тоесть давая помощь, Европа признает что Украина нищее государство и в то же время тр**ует поднятия для украинцев цен, тарифов, налогов и пенсионного возраста. Они там совсем *****лись? Давно в Европе чумки н**ыло. Хотя хоть коронавирус немного проредил д**илов
показать весь комментарий
05.05.2020 20:59 Ответить
Это не помощь,это кредит,сейчас з.******** *поддержат население*,а через год бюджет отдаст вдвое больше наших налогов.Зато Зебилы сейчас будут пиариться.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:21 Ответить
Для его слуг?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:01 Ответить
"мне ж весь "эпицентр" должен. мне уже не раз говорили мои приятели из уязвимых слоёв населения: рестораторы, слуги народа, депутаты, гереги. они мне говорили: чего ты не закроеш всех магазинов в Украине, кроме "эпицентров"?"
показать весь комментарий
05.05.2020 21:02 Ответить
Украина уже в мае может получить $50 млн от Всемирного банка для поддержки уязвимых слоев населения, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6203
показать весь комментарий
05.05.2020 21:06 Ответить
Да конечно... Был и есть https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
показать весь комментарий
05.05.2020 21:21 Ответить
Так бабло,то уже распилили.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:22 Ответить
Вартість лабораторії для тестування на COVID - 17000$
У держави не вистачає грошей, тому тестування не проводяться
Середня вартість автомобіля в кортежі Зеленського - 100 000$,
всього автомобілів - 42 шт. Разом - 4 200 000 $ , або 247 лабораторий.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:07 Ответить
А Оно на велосипеде,по Вашему,ехать должно? Не дождетесь,не для того Беня его в презе пихал.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:23 Ответить
в ОП не 42 а 242 машины. ты навал только средний класс по их меркам
показать весь комментарий
05.05.2020 21:38 Ответить
я назвал количество в одном кортеже вазелина который зафиксировали вчера или позавчера вечером в Киеве. 42 автомобиля Карл! 42!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:49 Ответить
интересно, а какие тогда самолеты с тестами встречал осел оманский?
Украина уже в мае может получить $50 млн от Всемирного банка для поддержки уязвимых слоев населения, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4537
показать весь комментарий
05.05.2020 21:09 Ответить
Долго ещё Украине стоять на паперти с протянутой рукой?
Если всех коррупционеров посадить, а их майно национализировать, то хватит, чтоб поднять экономику и больше не жить на подачки МВФ.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:17 Ответить
зрада антимармеладная.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:33 Ответить
"Зелена актриса" приймає з різних сторін? Хоча Клоуну це як куєм по роялю...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:41 Ответить
Напомните , сколько этих самих миллионов потратил Ахметка на покупку последней своей усадьбы в Америке и пентхауса в Лондоне ?
Вам не стыдно ?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:45 Ответить
по 2 бакса на Громадянына и вы уже не уязвимы.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:46 Ответить
по раз
показать весь комментарий
05.05.2020 22:16 Ответить
Думаю "Слуги" считают самыми уязвимыми самих себя, и поэтому по тихому, или в наглую попилят между уязвимыми. Как Папондопало - "Это тебе, это всё время тебе... Я ни кого не обделил..."
показать весь комментарий
05.05.2020 21:50 Ответить
А может и не получить)))
показать весь комментарий
05.05.2020 21:52 Ответить
В Україні 25млн зубожілих людей . Це получається , кожному по 2$🍺😁👍
показать весь комментарий
05.05.2020 21:54 Ответить
сказано - уйазвімих, а не зубожілих. Злидням по рєцепту кРадуцького "**********!"
показать весь комментарий
05.05.2020 22:18 Ответить
Уязвимыми слоями населения я так понимаю как всегда окажутся олигархи.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:59 Ответить
це, мабуть, суддям та прокурвам - вони у нас найуйазвіміші
показать весь комментарий
05.05.2020 22:07 Ответить
...для поддержки уязвимых слоев населения. Это кто такие, наверное депутаты которые работают круглосуточно за мизерные для них 47000. Этого даже не хватит пообедать в Велюре.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:47 Ответить
Ну это стандартное подкармливание клиентов банка. Все знают, что эти деньги растащат, а на остатки откроют пару ночлежек с показушным кормлением убогих дешевой баландой.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:51 Ответить
 
 