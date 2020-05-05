Украина уже в мае может получить $50 млн от Всемирного банка для поддержки уязвимых слоев населения, - Кабмин

Церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком для получения дополнительного финансирования в размере $150 миллионов прошла 5 мая.

Как напоминают в пресс-службе Кабмина, документ подписан в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что благодаря кредитному соглашению Украина получит, в частности, $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 миллионов для улучшения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

Первую сумму Украина может получить уже в мае этого года. Деньгу будут направлены на поддержку наиболее незащищенных категорий населения, а также на повышение субсидии на время карантина и ее назначение потерявшим работу.

"Средства, предоставляемые в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года, будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения Правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации к трудоустройству для трудоспособных получателей социальной помощи с целью преодоления бедности", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, о намерении Всемирного банка выделить Украине $50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период вспышки коронавирусной болезни COVID-19 и еще $100 миллионов "для улучшения уровня социальной защиты в целом" стало известно 10 апреля.

В ночь на 1 мая Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украине.