Украина уже в мае может получить $50 млн от Всемирного банка для поддержки уязвимых слоев населения, - Кабмин
Церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком для получения дополнительного финансирования в размере $150 миллионов прошла 5 мая.
Как напоминают в пресс-службе Кабмина, документ подписан в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что благодаря кредитному соглашению Украина получит, в частности, $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 миллионов для улучшения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.
Первую сумму Украина может получить уже в мае этого года. Деньгу будут направлены на поддержку наиболее незащищенных категорий населения, а также на повышение субсидии на время карантина и ее назначение потерявшим работу.
"Средства, предоставляемые в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года, будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения Правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации к трудоустройству для трудоспособных получателей социальной помощи с целью преодоления бедности", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, о намерении Всемирного банка выделить Украине $50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период вспышки коронавирусной болезни COVID-19 и еще $100 миллионов "для улучшения уровня социальной защиты в целом" стало известно 10 апреля.
В ночь на 1 мая Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это всего лишь для поддержки 50 малообеспеченных депутатов Верховной рада.
Они что, не в курсе, что в Раде у нас 450 сирот ?
уязвимых там штук 50...т.е. по ляму на пысок ))))
пи.страдальцев
--------------------------------------------------------------------
Конечно нет, они уже давно жидами все стали и переквалифицировались в мародёров. В Украине с таким народонаселением это легко и просто. Рас позволяют---значит воруй.
Хорошо, что хоть пока за воздух разрешают не платить.
А що отримають уязвімиє слоя?
Повязки покупать что ли, а чем занята наша легенькая промышленность? Это же не в космос спутник запустить, хотя мы вроде и космическая держава!
Старое лекарство от малярии 60х годов Дарница не в состоянии возобновить производство?
Врачи обещанных денег не то, что не видели, они даже законных меньше получают!
Где деньги, Зин?!
У держави не вистачає грошей, тому тестування не проводяться
Середня вартість автомобіля в кортежі Зеленського - 100 000$,
всього автомобілів - 42 шт. Разом - 4 200 000 $ , або 247 лабораторий.
Если всех коррупционеров посадить, а их майно национализировать, то хватит, чтоб поднять экономику и больше не жить на подачки МВФ.
Вам не стыдно ?