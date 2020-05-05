Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опровергла информацию относительно предложения повысить тарифы на электроэнергию для населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Регулятор сообщил, что на данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета министров.

"Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступало за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Впрочем, с введением в действие с 1-го июля 2019 новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил о том, что НКРЭКУ как один из вариантов развития событий рассматривает отмену льготного тарифа для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом