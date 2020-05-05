Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опровергла информацию относительно предложения повысить тарифы на электроэнергию для населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.
Регулятор сообщил, что на данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета министров.
"Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступало за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Впрочем, с введением в действие с 1-го июля 2019 новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении НКРЭКУ.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил о том, что НКРЭКУ как один из вариантов развития событий рассматривает отмену льготного тарифа для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уже приняли решение Энергоатом закрывает 8 лярдов дыры Энергорынку (Ахметову), а правительство выделит 10 лярдов для покрытия "дефицита" Энергоатому.
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выступила с инициативой повысить https://replyua.net/news/176511-net-alternativy-v-ukraine-podorozhaet-***************-dlya-naseleniya.html тарифы на электроэнергию для населения . Об этом сказано в презентации комиссии, состоявшейся на круглом столе, который был организован комитетом Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По данным пресс-службы НКРЭКУ, комиссия озвучила свою позицию касаемо выхода из проблемной ситуации, что сложилась на рынке электрической энергии.
Так, среди мер предлагается до конца текущего года отменить положение о льготной категории потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн. без НДС), что позволит получить 12 млрд. грн. в следующем году.
К тому же, предлагается на протяжении 2-5 лет отказаться от перекрестного субсидирования с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Приведение тарифов населения в соответствие тарифами для небытовых потребителей позволит получить еще 38 млрд. грн. в год. Исходя из оценок НКРЭКУ, объем дотаций, которые небытовые потребители платят за население, превышает 50 миллиардов гривен.
Для коммерческих УЖЕ подняли на 46% , а это будет учтено в товарах и услугах)))
в том же 15 в апреле подняли до 36.6 но уже за 100 Квт
однако: на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно стало 45.6 не плохо падаль соевая входит во вкус да?!
далее: на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно 57 копеек за 100 Квт
далее: на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно 71.4 копейки за 100
и вот уже с 01 березня 2017 року мы платим по 90 копеек.
Это кто сделал?! Не падаль мародерская?! Не Сывочолый сраный Гетьман?! Не при нем зеленая энергетика пошла в ход в ущерб атомной?!
Эту атомную энергетику гнобили все, еще тогда когда развивали угольные станции для того что бы дать работу бамбасятам и они могли жрать водяру бочками.
Так что твари соевые - завалите свои шоколадные задницы, ваша Мразь подняла тариф в ТРИ **** РАЗА! Ему висеть на столбе позора вместе с Зе.
Этот тариф утвердил по твоему кто в 2017 году?! а Кто по твоему урезал льготные 150 квт до 100 КВт в 2014-ом?! Тоже зелена шмаркля?!
А чем наш родной лох отличается от парашкинского?! И у нас и у них - все для людей!
Могу даже назвать их фамилии.