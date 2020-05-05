Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят

Директор коммунальной Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко объявил голодовку из-за недофинансирования учреждения Национальной службой здоровья Украины. В НСЗУ утверждают, что деньги выделят.

О своей голодовке объявил сам Кияшко в видеообращении, которое опубликовала телерадиокомпания "Глухов", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Он сообщил, что Глуховская городская больница не может заключить договор с НСЗУ на финансирование в полном объеме. Поэтому денег не хватает даже на зарплату медработникам.

"За полтора последних месяца я сделал все, что было в моих силах, обращался за помощью в различные инстанции, но безрезультатно. В связи с этим с сегодняшнего дня я объявляю голодовку. Оно продлится до тех пор, пока коллектив не получит зарплату", - говорит Кияшко.

Он пояснил, что полное финансирование больница не может получить, поскольку при подаче статистики медучреждением из-за ошибки в НСЗУ направили данные не за полный год, а за квартал. Данные касались количества людей, которых проконсультировали, пролечили и которым сделали операции в Глуховской больнице за 2018.

"Глуховская больница неоднократно сообщала НСЗУ об ошибке в статистике, но до сих пор ее никто не исправил. Поэтому больница получила средства от НСЗУ не в полном объеме, а лишь на три месяца в сумме 867 000 гривен ", - отметил директор и добавил, что хотя и в НСЗУ ему обещают исправить ошибку через 2-3 дня, он будет голодать до того пор, пока медработники его больницы не получат зарплату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц