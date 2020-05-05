Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят

РУС
Директор коммунальной Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко объявил голодовку из-за недофинансирования учреждения Национальной службой здоровья Украины. В НСЗУ утверждают, что деньги выделят.

О своей голодовке объявил сам Кияшко в видеообращении, которое опубликовала телерадиокомпания "Глухов", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Он сообщил, что Глуховская городская больница не может заключить договор с НСЗУ на финансирование в полном объеме. Поэтому денег не хватает даже на зарплату медработникам.

"За полтора последних месяца я сделал все, что было в моих силах, обращался за помощью в различные инстанции, но безрезультатно. В связи с этим с сегодняшнего дня я объявляю голодовку. Оно продлится до тех пор, пока коллектив не получит зарплату", - говорит Кияшко.

Он пояснил, что полное финансирование больница не может получить, поскольку при подаче статистики медучреждением из-за ошибки в НСЗУ направили данные не за полный год, а за квартал. Данные касались количества людей, которых проконсультировали, пролечили и которым сделали операции в Глуховской больнице за 2018.

"Глуховская больница неоднократно сообщала НСЗУ об ошибке в статистике, но до сих пор ее никто не исправил. Поэтому больница получила средства от НСЗУ не в полном объеме, а лишь на три месяца в сумме 867 000 гривен ", - отметил директор и добавил, что хотя и в НСЗУ ему обещают исправить ошибку через 2-3 дня, он будет голодать до того пор, пока медработники его больницы не получат зарплату.

та все буде, вчителя підтвердять.
Так дело оказывается не во втором этапе реформы, а в том, что денег нет.
И тут вопрос не в том, украли или прое..ли, благодаря тупости и плохому руководству.
+11
Вартість лабораторії для тестування на COVID - 17000$ Середня вартість авто в кортежі Зеленського - 100 000$, всього автомобілів - 42 шт. Разом - 4 200 000 $ Питання: якщо б Зеленський замість кортежу користувався велосипедом, як і обіцяв, то скільки можна купити лабораторій?
та все буде, вчителя підтвердять.
Директор Глухівської лікарні оголосив голодування через недофінансування закладу. Нацслужба здоров'я каже, що гроші виділять - Цензор.НЕТ 4117

после заявлений ********* о 300% доплате, перечислили на карту 1500!!! грн, когда спросили в бухгалтерии, что это - ответом было: АВАНС ЗП, то есть просто галимый кидок
Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят - Цензор.НЕТ 4807
Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят - Цензор.НЕТ 155
Кінець епохи бідності.
выделят. потом наверное. но это не точно
а если и выделят, то следом отберут в два раза больше......
Так дело оказывается не во втором этапе реформы, а в том, что денег нет.
И тут вопрос не в том, украли или прое..ли, благодаря тупости и плохому руководству.
Благодаря тупости 73%
Часть украли,но в основном,прое...бали,из за тупости.О чем сейчас очень жалеют,лучше бы украли,думают.
Второй этап реформы надо было прекращать до принятия гос. бюджета в прошлом году! Поэтому сейчас и получается, что реформу начинают отменять, а средства в бюджете при этом остались без изменений!
по ходу директор этой больницы Анатолий Кияшко достойный и волевой Чел....
Его бы министром МОЗ назначить...
Удачи ему....
Вартість лабораторії для тестування на COVID - 17000$ Середня вартість авто в кортежі Зеленського - 100 000$, всього автомобілів - 42 шт. Разом - 4 200 000 $ Питання: якщо б Зеленський замість кортежу користувався велосипедом, як і обіцяв, то скільки можна купити лабораторій?
При зебиле ещё снова начала перекрывать дороги как при овоще (при Порохе дороги не перекрывали)
Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят - Цензор.НЕТ 38
Ох, опять биткоины...
Дожили.
доголосовали.................................СЬ
буба нариформировал... сильный лидер... в разгар эпидемии врачи зарплату не получают...
Читаешь новости, Порошенко привез средства защиты, Ставницер отчитался о работе штаба по борьбе с короновирусом и озвучил суммы собранные и количество закупиленых средств защиты и еще если покапать инет найдутся различные спонсоры. Возникает законый вопрос - А ЧТО блин делает власть для борьбы с эпидемией? Пиарится на фоне Мрии?
а у зеленой команды нет слов, дали, выделили, обеспечили и тд. у них есть слова дадим выделим обеспечим, когдато, может быть, наверное если найдем денег
явный антисемит...
А зеленые ляди все с Порохом соревнуются, а на остальное им пох)
ну так Порох же каждому из них в штаны нагадил.....
В стране слишком много чиновников , у всех безумно высокие зарплаты .
Слишком дорогая власть , и её слишком много .
На нужды народа денег попросту не остаётся ...
Директор Глухівської лікарні оголосив голодування через недофінансування закладу. Нацслужба здоров'я каже, що гроші виділять - Цензор.НЕТ 3526

Проста дєнєг нєт, не й далі, як там Мєдвєд казав...
Мдааа... при Порохе такого не было... ) )
Зеленский и Путин кончат одновременно
- Жарьте рыбу
- Я поджарю , а где рыба ?
- Рыба будет позже . Вы пока жарьте.
