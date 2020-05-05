Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни"
В Конституционный Суд поступило представление 142 народных депутатов относительно официального толкования отдельных положений Конституции Украины, а именно термина "достойные условия жизни".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"Сегодня, 5 мая 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины ", - говорится в сообщении.
В тексте представления отмечается, что основанием для него является "практическая необходимость в разъяснении и официальной интерпретации положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины в ее связи с другими положениями Основного Закона с целью выяснения, какие условия жизни человека следует считать достойными с учетом социальной направленности экономики государства, а также, что является показателем достойных условий жизни в аспекте главной обязанности государства утверждать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина".
Даю відповідь тупим трускавецьким депутатам. Достойниє условія це коли вас гнид народних посадити на 2 000 грн пенсії ,а хто до 60 років загнати на недорозкрадені заводи дати 4100 грн зарплатні забрати усі види транспорту окрім громадського і поселити в гуртожитки з загальною ванною кухнею та сральником. Це для усіх депутатів саме ті умови в яких вони мають пожити хоча б з рік! Тоді дурних запитань до КС не ставитимуть.
Правда, только чай
хотя может доливают неограниченно
или как всегда в конверте?
...
Но можно ли их в этом винить, в то время как само государство не выполняет своих обязанностей перед ними, зато "распускает гуманитарные перья" перед зарубежными странами?
Издание Bloomberg пишет, что многие страны, которые из-за пандемии видят зияющий дырами дефицит своего бюджета, ищут сегодня любую форму торговли и потребления, которую они смогут быстро и достаточно безболезненно обложить налогами.
Счастливы те страны, у которых есть высокотехнологические компании. И тогда цифровые доходы таких компаний становятся вероятной целью. Так как политика карантина и пребывания дома привела к росту таких интернет-компаний, как Facebook, Google, Apple, Netflix и многих других.
Паралельно с этим ищутся варианты поддержки важных сегментов экономики и раздается целевая помощь малому и микробизнесу.
Так, например, связи с пандемией COVID-19 в Германии принята и реализуется с марта антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени.
Деньги предназначены, в первую очередь, для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов.
В апреле польским правительством было принят (а затем дополнен) пакет помощи для малого бизнеса и работников, трудоустроенных на гражданско-правовых договорах.
Во-первых в течение 3 месяцев такие лица не обязаны будут оплачивать взносы в польские органы социального страхования. Если лица трудоустроенные на так называемых гражданско-правовых договорах по причине эпидемии и введенных ограничений показывают, что такие договора не могли быть выполнены или были признаны несостоявшимися, то могут законно получить единоразовое пособие, которое должно компенсировать часть потерянного дохода. Сумма этого пособия 2080 злотых, что примерно равно 13 332 гривнам.
В Италии для самозанятых работников государством предусмотрена выплата ежемесячного пособия в размере 600 евро в течение 3 месяцев (в рамках муниципалитетов, затронутых COVID-19), а все магазины получают налоговый кредит, равный 60% от арендной платы за март и апрель 2020 года.
Все цивилизованные страны не только ищут возможности наполнять бюджет за счет новых налогов, но осознавая ответственность и необходимость реализуют меры помощи и спасения бизнеса.
Власти этих стран понимают, что карантин закончится и кому-то надо будет наполнять бюджет.
А что у нас? Что предложил украинцам Зеленский?
Обещания, штрафы и видосики.
И обратите внимание, что тут не соврал и все это появляется регулярно.
Да, мы конечно не Германия, не Польша, не Италия или Израиль, но с таким спасательным кругом, который предлагает государство бизнесу, этот самый бизнес точно не выплывет, если это не "Эпицентр", "Велюр" или еще какой-то бизнес близкий к "слугам народа", 95-му кварталу или Зеленскому.
В общем, я не сильно разочарован в действиях нашей власти, ведь все предсказуемо.
И не сильно удивлюсь появлению новых налогов, тут тоже все ожидаемо.
Но единственное, что мне любопытно, так это то, как Шмыгаль будет объяснять в конце мая, почему он так и не создал те 500 000 новых рабочих мест, которые обещал.
Просто интересно, кого обвинят и как будут оправдываться.
А все остальное уже прогнозируемо.
И причин для оптимизма нет. У меня нет.
Но видимо у президента и его "прислуги" иное мнение.
Велюровое такое мнение.
Борислав Береза
Нацжены тоже "борцы", но не за главное, а за раздувание второстепенного, третьестепенного в стране, когда главное требует огромных усилий, но на фоне этих пузырей его, главного, не увидел зелекторат.
а кому и кобыла - невеста (с) ))))
Прожиточный минимум для достойной жизни простых украинцев (согласно Конституции) - 2027грн в месяц.
Вы б еще спросили, что такое "люди" по Конституции)))