Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни"

В Конституционный Суд поступило представление 142 народных депутатов относительно официального толкования отдельных положений Конституции Украины, а именно термина "достойные условия жизни".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Сегодня, 5 мая 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины ", - говорится в сообщении.

В тексте представления отмечается, что основанием для него является "практическая необходимость в разъяснении и официальной интерпретации положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины в ее связи с другими положениями Основного Закона с целью выяснения, какие условия жизни человека следует считать достойными с учетом социальной направленности экономики государства, а также, что является показателем достойных условий жизни в аспекте главной обязанности государства утверждать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина".

