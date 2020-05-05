РУС
Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни"

В Конституционный Суд поступило представление 142 народных депутатов относительно официального толкования отдельных положений Конституции Украины, а именно термина "достойные условия жизни".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Сегодня, 5 мая 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины ", - говорится в сообщении.

В тексте представления отмечается, что основанием для него является "практическая необходимость в разъяснении и официальной интерпретации положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины в ее связи с другими положениями Основного Закона с целью выяснения, какие условия жизни человека следует считать достойными с учетом социальной направленности экономики государства, а также, что является показателем достойных условий жизни в аспекте главной обязанности государства утверждать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КС поступило представление о признании неконституционным закона о рынке земли

Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни" - Цензор.НЕТ 9993
05.05.2020 21:25 Ответить
это так же как живут депутаты только лучше!!!
05.05.2020 21:22 Ответить
Сейчас КС войдет в ступор. Ведь в Украине достойной считается уровень жизни когда в семье сапоги одни на троих и пол пары носков на пол года.
05.05.2020 21:30 Ответить
это так же как живут депутаты только лучше!!!
05.05.2020 21:22 Ответить
Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни

=====================================================================
Даю відповідь тупим трускавецьким депутатам. Достойниє условія це коли вас гнид народних посадити на 2 000 грн пенсії ,а хто до 60 років загнати на недорозкрадені заводи дати 4100 грн зарплатні забрати усі види транспорту окрім громадського і поселити в гуртожитки з загальною ванною кухнею та сральником. Це для усіх депутатів саме ті умови в яких вони мають пожити хоча б з рік! Тоді дурних запитань до КС не ставитимуть.
05.05.2020 22:19 Ответить
Штуку евро в месяц хватит
05.05.2020 21:23 Ответить
Штуку? Это на 4 раза поесть в Велюре на двоих
05.05.2020 21:23 Ответить
Кому и свинарник дом, а у людей - кушают.
05.05.2020 21:29 Ответить
Если я - свинья и кушаю, а не жру, то тогда кто ты, если жрёшь? Зеб, что-ли?
05.05.2020 21:33 Ответить
Стас, я 20 лет дома ем, я-свыня?
05.05.2020 21:39 Ответить
Зачем же так. на штуку можно кушать в Велюре месяц.Причем, два раза в день.
Правда, только чай
05.05.2020 21:27 Ответить
ага, показывали ценник - 250 гривен чай
хотя может доливают неограниченно
показать весь комментарий
и с нее 35% налогов заплатить
или как всегда в конверте?
показать весь комментарий
Пенсионерам и остальным получателем социальной помощи нужно напрячься, или могут уже расслабиться?
показать весь комментарий
канешна, напрячься... ибо....(см картинку))))
Депутати просять КС роз'яснити, що мається на увазі в Конституції під "гідними умовами життя" - Цензор.НЕТ 6492

...
05.05.2020 21:52 Ответить
Наверное, хотят забрать две пары носков, гарантированные на год, каждому.
показать весь комментарий
и одни трусы (из двух положенных ))))
показать весь комментарий
Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни" - Цензор.НЕТ 9993
05.05.2020 21:25 Ответить
Типа до карантина эти средства были
показать весь комментарий
В эпоху нищеты, надеюсь, не всё занесли в ломбарды к мужу ЮВТ? Есть возможность теперь нести и к жене Разумкова...
показать весь комментарий
Не фрите,Зелень,почти каждый день,видосиками зеб1длоту кормит.
показать весь комментарий
Наверное это когда мин.пенсия 1638грн.Ну,а больше и не надо.Жирно будет.
показать весь комментарий
Сейчас КС войдет в ступор. Ведь в Украине достойной считается уровень жизни когда в семье сапоги одни на троих и пол пары носков на пол года.
05.05.2020 21:30 Ответить
И в дополнение ко всему вышесказанному… Жалобы и просьбы помочь с оборудованием и средствами защиты от российских врачей уже не редкость. Но не получая ответа и оказываясь один на один с COVID-19 некоторые из них идут на не популярные меры - https://sprotyv.info/obshchestvo/koronavirus-v-rf-iz-bolnic-massovo-uvolnyajutsya-vrachi-i-medpersonal отказываются выходить на работу . Причем в ряде медучреждений это явление принимает массовый характер. Например, в Калининградской области 100 врачей и 250 медработников из числа среднего медицинского персонала отказались выходить на работу. И можете быть уверены, это не первый и не последний факт игнорирования своих обязанностей медработниками.
Но можно ли их в этом винить, в то время как само государство не выполняет своих обязанностей перед ними, зато "распускает гуманитарные перья" перед зарубежными странами?
05.05.2020 21:32 Ответить
А кацапы смелее чем украинцы! Наши медики только ноют, когда кацапские больше получают зарплаты!
показать весь комментарий
Только это не касается суддей и власть тянущих.
показать весь комментарий
В Германии одна и та же буханка хлеба стоит по разному . Для бедняков 2 евро для зажиточных 20 евро а для богачей 200 евро. И никогда богач не пойдет покупать для себя где хлеб по 20. Это для него не пристижно. А наши нуворыши сразу бегут где 2евро
показать весь комментарий
переживают...вдруг выяснится шо не только им можна трахать,но и их..
показать весь комментарий
Ну, це типу таке життя, як живуть судді.
показать весь комментарий
как что???, это пахать на вас, животных, по 24 часа в сутки, за еду!!!
показать весь комментарий
А ты как думал. Это Зе реализирует проект Гершеле Бер-Кута ,, Новый Ерусалим,,
показать весь комментарий
это персия 1632гр и зарплата 4700
показать весь комментарий
Ага, отсюда -1000 ЕСВ, -1000 аренда, живи-не хочу.
показать весь комментарий
Поясню депутатам : Зарплата як у Коболева, ото i є гідні умови життя.
показать весь комментарий
А сколько необходимо платить тому, кто из убыточного предприятия сделал прибыльное?
показать весь комментарий
Сколько?
показать весь комментарий
Наверное столько, чтобы прибыль росла со снижением коррупционных рисков.
показать весь комментарий
Таких цифр еще не придумали в Украине.
показать весь комментарий
Ну избиратель зеленского может даже путать своих баранов с государственными)))
показать весь комментарий
А "Сколько?" это - сколько?
показать весь комментарий
Вот я и спрашиваю. Да и еще меня интересует вопрос,когда это нафтогаз был убыточным предприятием?
показать весь комментарий
Ты ещё тогда не родился, а в яслях и на Лахте это не проходят.

Нафтогаз обнародовал проверенную аудиторами финансовую отчетность компании как отдельного юридического лица за 2015 год
28.03.2016, 19:33:00

http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/CCD451CB3471B240C2257F840053AEFF
показать весь комментарий
Когда я родился,не исключаю что еще на вашего папу гуся дедушка ваш не начинал полировать.
показать весь комментарий
Кацап, водкі нєт, іді дамой, гусь палірованьій.
показать весь комментарий
Это бесполезно, им что-то доказывать. Газ дешевый, коммунальные тарифы по три копейки, а откуда у обслуживающей компании потом деньги возьмутся - то всё равно. Откуда, откуда, из тумбочки. Понимание окружающей среды на уровне инфузории туфельки, плывем туда, где тепло и пахнет едой.

PS Ссылка на веб сайт, построенный на Lotus Domino. Меня просто типает уже от одной ссылки. Жуть. Любопытен процент отката, за который в такую жирную компанию затолкали сей дивный продукт.
показать весь комментарий
Швидко ви всі забули за чий рахунок його зробили прибутковим здерши з нас три шкури...
показать весь комментарий
Так ты - помнишь, тогда расскажи или ты даже не помнишь - где в Интернете найти?
показать весь комментарий
да....., кстати..., на счет Коболева:
https://www.youtube.com/watch?v=OKT3_qtzcXM&list=
показать весь комментарий
у Путина 17000 рублёв, а у нас - пойдите в Конче-Заспу и посмотрите - можно и в Козин
показать весь комментарий
У кацапов есть (был?) прекрасный видосик, где Путин с Медведевым с любопытством разглядывают российские рубли, которые они по сценарию потом вручают каким-то рыбакам за их рыбу. Всё равно, какая зарплата у Путина, он небось её никогда и в глаза то не видел. Она ему просто не нужна.
И да, в Козине живут нищеброды по сравнению с российской "илитой".
показать весь комментарий
Что то ты не понял, Путин при обращении к народу из бункера , сказал что в России 70% населения относится с среднему классу - все кто имеет доход в 17000руб и выше средний КЛАСС Карл !и официально у них 25% населения проживают за чертой бедности.
А в Козине там кажись Ляшко1 (лотарейный счастливчик) в хатынке, Кондитер во Дворце и др
показать весь комментарий
Что предложил украинцам Зеленский: обещания, штрафы и видосики?
Экономика / Мнения 05-май, 06:069 1 782 0

Издание Bloomberg пишет, что многие страны, которые из-за пандемии видят зияющий дырами дефицит своего бюджета, ищут сегодня любую форму торговли и потребления, которую они смогут быстро и достаточно безболезненно обложить налогами.

Счастливы те страны, у которых есть высокотехнологические компании. И тогда цифровые доходы таких компаний становятся вероятной целью. Так как политика карантина и пребывания дома привела к росту таких интернет-компаний, как Facebook, Google, Apple, Netflix и многих других.

Паралельно с этим ищутся варианты поддержки важных сегментов экономики и раздается целевая помощь малому и микробизнесу.

Так, например, связи с пандемией COVID-19 в Германии принята и реализуется с марта антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени.

Деньги предназначены, в первую очередь, для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов.

В апреле польским правительством было принят (а затем дополнен) пакет помощи для малого бизнеса и работников, трудоустроенных на гражданско-правовых договорах.

Во-первых в течение 3 месяцев такие лица не обязаны будут оплачивать взносы в польские органы социального страхования. Если лица трудоустроенные на так называемых гражданско-правовых договорах по причине эпидемии и введенных ограничений показывают, что такие договора не могли быть выполнены или были признаны несостоявшимися, то могут законно получить единоразовое пособие, которое должно компенсировать часть потерянного дохода. Сумма этого пособия 2080 злотых, что примерно равно 13 332 гривнам.

В Италии для самозанятых работников государством предусмотрена выплата ежемесячного пособия в размере 600 евро в течение 3 месяцев (в рамках муниципалитетов, затронутых COVID-19), а все магазины получают налоговый кредит, равный 60% от арендной платы за март и апрель 2020 года.

Все цивилизованные страны не только ищут возможности наполнять бюджет за счет новых налогов, но осознавая ответственность и необходимость реализуют меры помощи и спасения бизнеса.

Власти этих стран понимают, что карантин закончится и кому-то надо будет наполнять бюджет.

А что у нас? Что предложил украинцам Зеленский?

Обещания, штрафы и видосики.

И обратите внимание, что тут не соврал и все это появляется регулярно.

Да, мы конечно не Германия, не Польша, не Италия или Израиль, но с таким спасательным кругом, который предлагает государство бизнесу, этот самый бизнес точно не выплывет, если это не "Эпицентр", "Велюр" или еще какой-то бизнес близкий к "слугам народа", 95-му кварталу или Зеленскому.

В общем, я не сильно разочарован в действиях нашей власти, ведь все предсказуемо.

И не сильно удивлюсь появлению новых налогов, тут тоже все ожидаемо.

Но единственное, что мне любопытно, так это то, как Шмыгаль будет объяснять в конце мая, почему он так и не создал те 500 000 новых рабочих мест, которые обещал.

Просто интересно, кого обвинят и как будут оправдываться.

А все остальное уже прогнозируемо.

И причин для оптимизма нет. У меня нет.

Но видимо у президента и его "прислуги" иное мнение.

Велюровое такое мнение.

Борислав Береза
05.05.2020 21:40 Ответить
Это не он боролся с Порошенко?
показать весь комментарий
Борцун. Он со всеми борется. Но, кстати, он и не фанател от Зеленского никогда. Так что его позиция по крайней мере последовательна.
показать весь комментарий
Не результатом ли его борьбы стала Моника в президентах или нет?
Нацжены тоже "борцы", но не за главное, а за раздувание второстепенного, третьестепенного в стране, когда главное требует огромных усилий, но на фоне этих пузырей его, главного, не увидел зелекторат.
показать весь комментарий
Не, Моника в президентах - это несбывшиеся мечты лохократа на "своего парня" во власти. Влияние политиков если и было, то оно ничтожно слабо на фоне телевизора. Просто сейчас демократия выродилась до чрезвычайно уродливого состояния на фоне того, что не нужно быть умным и сильным, чтобы выжить. Серость и посредственность населения порождает некомпетентность и глупость власти. Как раз в то время, когда от власти каждый день требуются быстрые и ответственные решения.
показать весь комментарий
Вот мы депутаты написали херню, разъясните что мы имели ввиду. Мы же люди необученные страдаем запором мысли и недержанием слов
показать весь комментарий
Депутати просять КС роз'яснити, що мається на увазі в Конституції під "гідними умовами життя" - Цензор.НЕТ 9284
показать весь комментарий
Для этого достаточно судьям за основу принять, что у них в декларациях!
показать весь комментарий
6k гривен в месяц и бесперебойный подвоз тротуарной плитки по формуле 24х7х365. остальные дни на сон и перекуры.
показать весь комментарий
"достойные условия жизни", это как у депутатов и судей КС..... а они что подумали???
показать весь комментарий
Конституционный суд Украины будет работать или на фиг всех надо уволить без права работать в госструктурах, безопасность Украины на кону, твари.
показать весь комментарий
не устаю повторять.в Украине 50% аполитичных. они встали утром, заглянули в холодильник, еда есть, пиво есть, по 1+1, Зе! сказал что в стране всё хорошо и всё. им зашквары не интересны. Они начнут интересоваться этим только тогда когда в холодильнике будет пусто. По другому никак
показать весь комментарий
кто-то свои склизкие зеленые лапки к Конституции протягивает. если этим придуркам что-то не понятно, то им проще упразднить, чем разобраться.
показать весь комментарий
да ....кому супчик жидковат (я про агрегатное состояние воды))))) а кому жемчуг - мелковат !
а кому и кобыла - невеста (с) ))))
показать весь комментарий
Достойные условия - когда депутаты и их семьи живут на 2 прожиточных минимума!
Прожиточный минимум для достойной жизни простых украинцев (согласно Конституции) - 2027грн в месяц.
показать весь комментарий
Шановни, вы знаете, что из этих 142 депутатов почти все слуги уродца, а для участия в процессе уполномоченным представителем субъекта права определена мадам третьякова глава комитета по вопросам соц.политики и которая сегодня приказом введена в гуманитарную подгруппу ТКГ в Минске та самая которая считает, что слишком много льгот АТОшникам.Просто от балды представление не будет, а значит на выходе готовиться очередной Закон от ЗЕленых вопрос только какой- связанный с изменениями в законодательные акты как следствие пандемии ( экономика в жо..е, Закон о банках под вопросом) или подготавливается нормативная база для содержания ОРДЛО ?
показать весь комментарий
это вопрос к велюрному владельцу
показать весь комментарий
Если, эти прихвости завыли(хотя они не закчивали) - это мрак(не верю).
показать весь комментарий
Сами судьи считают зарплату в 47 грн. тысяч недостаточной...
показать весь комментарий
Все, приплыли. Привяжут к прожиточному уровню и закроют дыру в бюджете.
показать весь комментарий
Конституция - декларативная ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, на которой много, что (и не понятно кем "с потолка") написано, однако она ничего не значит, если за соблюдение ее положений люди не готовы убивать и умирать! Крючкотворство юристов (лжецов) не имеет никакого отношения к реальному положению дел, к устройству, отношениям в обществе!
показать весь комментарий
Минимальные налоги, минимальная бюрократия... - люди сами разберутся, что для них "достойные условия жизни"!

Вы б еще спросили, что такое "люди" по Конституции)))
показать весь комментарий
Достойный уровень жизни кого ? Человека или украинца ?
показать весь комментарий
