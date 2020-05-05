РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4591 посетитель онлайн
Новости
6 238 116

Ермак призвал глав ОГА составлять списки "талантливых и амбициозных" молодых людей для продвижения их во власть

Ермак призвал глав ОГА составлять списки "талантливых и амбициозных" молодых людей для продвижения их во власть

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел традиционное селекторное совещание с председателями областных государственных администраций. В нем также приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства и народные депутаты. Участники обсудили создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ОП.

В сообщении отмечается: "Андрей Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью. Именно они могут заняться формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из областей для работы на государство.

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто", - отметил руководитель Офиса Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - "слуга народа" Корниенко о компетентности госслужащих

По его словам, в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодежи из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти. Зато много молодых талантов остается на периферии. Поэтому крайне необходимо привлекать их к процессам.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад. После этого руководство областей предоставило список из 300 потенциальных кандидатов. Но среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям.

"Мы последние два месяца действительно сосредоточены на работе по противодействию коронавируснаой болезни. Сейчас мы еще раз активизироваться и добавить новые списки", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил десять глав РГА в четырех областях

Андрей Ермак поддержал идею активизировать поиск кадров в регионах и отметил непрерывности этого процесса.

"Вы на месте лучше видите людей, которые заслуживают того, чтобы подниматься по карьерной службе", - подчеркнул он.

Также на совещании Андрей Ермак попросил у руководства областей предоставить имена украинских медиков, погибших во время борьбы с эпидемией COVID-19. По словам руководителя Офиса Президента, государство почтит память этих людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о вакантных местах в Кабмине: "Вопрос качества для нас превалирует над вопросом скорости"

Автор: 

кадры (619) Ермак Андрей (1314) Офис Президента (1828)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
Нет. Предварительный план продаж составить хочет. Определить спрос на вакантные должности. Чтобы цену сложить.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:07 Ответить
+39
Ермак призвал глав ОГА составлять списки "талантливых и амбициозных" молодых людей для продвижения их во власть - Цензор.НЕТ 3210
показать весь комментарий
05.05.2020 23:13 Ответить
+30
а чо??? арахамии кончились???)))
показать весь комментарий
05.05.2020 23:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Єто дети прославленных олигархов, и внуки вертухаев в лагерях, правнуки известных большевиков.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:12 Ответить
Если он не знает у нас есть целый Фонд зайнятости он за бюджетные деньги подбирает кадры а если этот фонд не справляется то зачем вы все там
показать весь комментарий
06.05.2020 07:04 Ответить
Ща каак ломанут!!
В очередь, сукины дети!
🤣
показать весь комментарий
06.05.2020 07:52 Ответить
А потом с родителями "талантливых детей" поговорит брат Ермака. Он же поставит точки над "ї"
показать весь комментарий
06.05.2020 08:09 Ответить
Так братан его идеально подходит.И талантлив и амбициозен.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:12 Ответить
Там все по блату...! Лучшие (талантливые и амбициозные) уедут...
показать весь комментарий
06.05.2020 08:14 Ответить
Списки "талантливых и амбициозных" молодых людей для продвижения их во власть...

В СССР это называлось номенклатура
показать весь комментарий
06.05.2020 08:21 Ответить
И шоу на ТВ организовать на подобие:
Єрмак закликав голів ОДА складати списки "талановитих і амбіційних" молодих людей для просування їх у владу - Цензор.НЕТ 8430
показать весь комментарий
06.05.2020 08:28 Ответить
Не у д"Ермака очевидное психическое болезненное обострение : - то он просит террористов из ОРДЛО создать списки честных представителей ОРДЛО для Консультационного совета, а потом обращается к властвующим парикмахерам, свадебным фотографам, коррупционерам чтобы те создали списки "талантливых и амбициозных"
П.С. Но есть и позитив в этой "новости" д"Ермак использовал слова "список" вместо полюбившегося чиновникам слова "реестр "
показать весь комментарий
06.05.2020 08:34 Ответить
Що ж таке? Невже в "студентській лізі сміху" кадри закінчились? Чи всі студенти зараз на скейтах та електросамокатах з великими рюкзаками піцци розвозять аби якусь копійку заробити?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:50 Ответить
Подобные наберут Подобных , а таланты уедут где талантливые отберу талантливых и буден Страна жить в Средневековье , а Другая прогрессируя развиваясь.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:20 Ответить
Это как Фальоса Кароль продвигать будут?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:34 Ответить
Та що там складати, беріть Сівохо, трьох боксерів: Цвяха, Вусатого, Ломатого і не забудьта покійного Моторилу. Якраз те, що потрібно.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:39 Ответить
Этот "государственный деятель" (пока ещё) несёт полную ахинею.
Оцените уровень его совкового мышления.
Дядя, это же не КВН. Одного талантливого уже выбрали, хватит.
Если тебе нужны проф кадры, найми рекрутинговое агенство чтобы они подобрали кандидатов на должность. Все!
Ох уж эти клоуны, что б вы...
показать весь комментарий
06.05.2020 09:42 Ответить
Складайте списки і подайте Денису. Він дорого з голови не візьме, тільки за співбесіду, а там по сходах і вверх на карячках бо ліфт зелений зламався. Але сильно не парьтеся бо нам потрібен ЦУШКО ВАСЯ
показать весь комментарий
06.05.2020 12:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 