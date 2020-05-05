Ермак призвал глав ОГА составлять списки "талантливых и амбициозных" молодых людей для продвижения их во власть

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел традиционное селекторное совещание с председателями областных государственных администраций. В нем также приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства и народные депутаты. Участники обсудили создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ОП.

В сообщении отмечается: "Андрей Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью. Именно они могут заняться формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из областей для работы на государство.

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто", - отметил руководитель Офиса Президента.

По его словам, в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодежи из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти. Зато много молодых талантов остается на периферии. Поэтому крайне необходимо привлекать их к процессам.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад. После этого руководство областей предоставило список из 300 потенциальных кандидатов. Но среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям.

"Мы последние два месяца действительно сосредоточены на работе по противодействию коронавируснаой болезни. Сейчас мы еще раз активизироваться и добавить новые списки", - заявил он.

Андрей Ермак поддержал идею активизировать поиск кадров в регионах и отметил непрерывности этого процесса.

"Вы на месте лучше видите людей, которые заслуживают того, чтобы подниматься по карьерной службе", - подчеркнул он.

Также на совещании Андрей Ермак попросил у руководства областей предоставить имена украинских медиков, погибших во время борьбы с эпидемией COVID-19. По словам руководителя Офиса Президента, государство почтит память этих людей".

