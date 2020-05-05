Еще 41 случай COVID-19 выявили на Днепропетровщине, 35 из них - в Кривом Роге, - глава ОГА Бондаренко

Коронавирус 5 мая подтвердили еще у 41 жителя Днепропетровской области.

Как сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, два новых случая зафиксировали в Днепре, 35 - в Кривом Роге, еще четыре - в Софийском районе, информирует со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Всего в регионе выявили 519 случаев заболевания коронавирусом, 70 человек уже выздоровели, 4 умерли.

Напомним, в Украине за сутки 4 мая зафиксировали 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек.