РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4814 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 456 12

Еще 41 случай COVID-19 выявили на Днепропетровщине, 35 из них - в Кривом Роге, - глава ОГА Бондаренко

Еще 41 случай COVID-19 выявили на Днепропетровщине, 35 из них - в Кривом Роге, - глава ОГА Бондаренко

Коронавирус 5 мая подтвердили еще у 41 жителя Днепропетровской области.

Как сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, два новых случая зафиксировали в Днепре, 35 - в Кривом Роге, еще четыре - в Софийском районе, информирует со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Всего в регионе выявили 519 случаев заболевания коронавирусом, 70 человек уже выздоровели, 4 умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

Напомним, в Украине за сутки 4 мая зафиксировали 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек.

Автор: 

карантин (16729) Кривой Рог (1443) ОГА (2398) Бондаренко Александр (16) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4492)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Коронавірус в Кривому Розі запізнився на 42 роки.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:57 Ответить
+2
Точно там разлом коры....
показать весь комментарий
05.05.2020 23:23 Ответить
+2
Ну Садом и Гомора. Наказание близкооооооооо
показать весь комментарий
05.05.2020 23:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно там разлом коры....
показать весь комментарий
05.05.2020 23:23 Ответить
Ну Садом и Гомора. Наказание близкооооооооо
показать весь комментарий
05.05.2020 23:24 Ответить
"Спасибо жителям Кравбаса за ... "
показать весь комментарий
05.05.2020 23:29 Ответить
Частные детективы обнаружили?
показать весь комментарий
05.05.2020 23:25 Ответить
А вот и ответ почему

Еще 41 случай COVID-19 выявили на Днепропетровщине, 35 из них - в Кривом Роге, - глава ОГА Бондаренко - Цензор.НЕТ 731
показать весь комментарий
05.05.2020 23:28 Ответить
Очень приятно читать такую инфу - население Косого Рога очень любит «отдыхать» на юге Херсонской области - особенно, в Скадовске, где даже горсовет этого города имеет свои лагеря отдыха. Поздравляю население Скадовска - ждите подарочка от благодарных отдыхающих пролетариев, которые привезут вам эту заразу.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:34 Ответить
Мне тут одна медсестричка открыла тайну. В число жертв коронавируса вносят, как можно больше ОРЗ, чтобы получить надбавки. Работает на скорой и еще ни одного действительно зараженного не встречала. Сама маску вне работы не носит.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:38 Ответить
Жива еще сестрица?
показать весь комментарий
06.05.2020 00:34 Ответить
Может , доктора и заражаются, чтобы потом выплаты получать. А мы переживаем.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:44 Ответить
На короновирусных фронтах ранен . Вирусом итальянской мутации. И ведь будут вытираны короновирусные у нас на загривках сидеть.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:48 Ответить
Коронавірус в Кривому Розі запізнився на 42 роки.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:57 Ответить
Шоб я всрався і води ніде не було!!!! Нєужелі....
показать весь комментарий
06.05.2020 00:26 Ответить
 
 