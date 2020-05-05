Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса

По данным Национального бюро статистики Великобритании общее число жертв коронавируса в стране превысило 32 тысячи человек. в настоящий момент это крупнейший показатель смертности в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Данные бюро включают случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Они выпускаются еженедельно и приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками министерства здравоохранения, которые фиксируют смерти только в больницах.

По данным ONS на 24 апреля, в Англии и Уэльсе умерли 29 648 человек (в их свидетельствах о смерти фигурировал диагноз Covid-19), а с учетом летальных исходов в Шотландии и Северной Ирландии итоговая цифра составила 32 313 человек.

По данным британского минздрава, которые были озвучены вечером в понедельник, число умерших от коронавируса достигло 28,7 тысяч, увеличившись за сутки на 288 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса на утро вторника, в Британии умерло чуть более 28,8 тысяч человек (для сравнения, в Италии - чуть более 29 тысяч).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик эпидемии коронавируса в Великобритании пройден, - Джонсон

Несмотря на различные методы расчетов смертности в разных странах, свежая статистика ONS может говорить о том, что реальное число жертв коронавируса может быть еще больше, и Британия уже вышла на первое место по смертности от коронавируса в Европе.

На фоне всего этого британская оппозиция продолжает критиковать правительство за то, что оно медленно отреагировало на вспышку коронавируса и слишком поздно ввело ограничительные меры, а также не смогло обеспечить массовое тестирование населения и предоставить достаточно защитного оборудования для работников больниц.

Читайте также: Детский синдром коронавируса выявлен в Британии