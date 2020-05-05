РУС
Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса

Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса

По данным Национального бюро статистики Великобритании общее число жертв коронавируса в стране превысило 32 тысячи человек. в настоящий момент это крупнейший показатель смертности в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Данные бюро включают случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Они выпускаются еженедельно и приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками министерства здравоохранения, которые фиксируют смерти только в больницах.

По данным ONS на 24 апреля, в Англии и Уэльсе умерли 29 648 человек (в их свидетельствах о смерти фигурировал диагноз Covid-19), а с учетом летальных исходов в Шотландии и Северной Ирландии итоговая цифра составила 32 313 человек.

По данным британского минздрава, которые были озвучены вечером в понедельник, число умерших от коронавируса достигло 28,7 тысяч, увеличившись за сутки на 288 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса на утро вторника, в Британии умерло чуть более 28,8 тысяч человек (для сравнения, в Италии - чуть более 29 тысяч).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик эпидемии коронавируса в Великобритании пройден, - Джонсон

Несмотря на различные методы расчетов смертности в разных странах, свежая статистика ONS может говорить о том, что реальное число жертв коронавируса может быть еще больше, и Британия уже вышла на первое место по смертности от коронавируса в Европе.

На фоне всего этого британская оппозиция продолжает критиковать правительство за то, что оно медленно отреагировало на вспышку коронавируса и слишком поздно ввело ограничительные меры, а также не смогло обеспечить массовое тестирование населения и предоставить достаточно защитного оборудования для работников больниц.

Читайте также: Детский синдром коронавируса выявлен в Британии

Автор: 

Я сьогодні промоніторив кацапські сайти на тему коронавірусу- там жопа.
А ще капець з водою в Криму.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:30 Ответить
+10
Та якось по фіг. Україна в цьому році недоотримає 45 кв. км. води в вигляді опадів. Вже сьогодні рівень води в Десні найнижчий за всю історію - -6 метрів. В минулому році рівень грунтових вод в Чернігівській області знизився на 2 з хвостиком метри і велика кількість колодязів висохла. В цьому році буде набагато гірше ніж в 2019! ... А ЗЕгенерати продовжують вирубати ліси і "жити з таможні"... І той факт що окупованому Криму взагалі наступить повний водний пипець мене якось мало хвилює - якщо ми негайно не почнемо відновлювати ліси нам дуже скоро наступить такий же капець як і в Криму...
показать весь комментарий
06.05.2020 00:06 Ответить
+6
все цифры от авторитарных режимов -туфта. заполненные койки- это реальность.
что касется смертности - в развитых странах гораздо больше глубоких стариков, которые живут благодаря препаратам и хорошему уходу.Также там популярны дома престарелых, где просиходит заражение массово. Ковид выполняет свою селекционную миссию, прерывая исскуственное продление жизни людей с тяжкими болезнями и без иммунитета.
Что плохо у нкас- мрут люди в среднем намного моложе, чем в Европе.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:04 Ответить
Плохо считаете. У них нет убытков от дурантина. А так - да, только "осень" будет нескоро.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:20 Ответить
Очень бы хотелось, чтоб журналисты наконец перестали путаться в трёх соснах: смертность, летальность и заболеваемость. Злостное использование некорректно посчитанной летальности и величание её "смертностью" начинает раздражать.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:45 Ответить
педалик так и не поднялся выше уровня рэкетирчика с базарчика
показать весь комментарий
05.05.2020 23:47 Ответить
а чого соромишся дати посилання на джерело? твоя новина лише в кацапських помийках висвічує. Брись за парєбрік, рогате!
показать весь комментарий
05.05.2020 23:52 Ответить
По словам мэра Киева Виталия Кличко, по прогнозам ученых, на коронавирус могут переболеть 35 млн украинцев, летальных случаев может быть от 1,2 млн до 1,6 млн граждан. Эти данные мэр Киева Виталий Кличко сообщил на внеочередном заседании Кабмина. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
https://www.youtube.com/watch?v=2j8m16odSxw
показать весь комментарий
06.05.2020 00:01 Ответить
По заверениям Кличко из бюджета Киева выделоено 900 миллионов на доплату медперсоналу но вот в реальности медперсонал выходит на протесті так как реально получает зарплату ниже на 30-40% чем до начала карантина. Куда делись деньги врачам (сейчас им начислили за апрель 5-7 тысяч) и медсестрам (3-4 тысячи)? Я подозреваю что все что говорит Кличко-Этинзон это "белый шум" ворюги...
показать весь комментарий
06.05.2020 00:15 Ответить
я бачив відео і чув цей бред кличка власними вухами)
показать весь комментарий
06.05.2020 00:12 Ответить
"британская оппозиция продолжает критиковать правительство за то, что оно медленно отреагировало на вспышку коронавируса и слишком поздно ввело ограничительные меры"



А у нас наоборот - критикуют за то, что ввели меры.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:25 Ответить
И это еще не пик. В Британии многие люди забили на карантин. Есть достаточно кадров, которое считает, что Бил Гейтц готовит их к вживлению чипа в череп...отказываются носить маски и соблюдать гребаную дистанцию. Ну ну..А здесь в Канаде к таковым относятся все кавказцы, индусы и всякий саксонский треш...
показать весь комментарий
06.05.2020 00:26 Ответить
Кому интересно,Закаев рассказывает Сотнику,як переболел в Англии.
А. ЗАКАЕВ: «РОССИЯ К РАСПАДУ ГОТОВА»https://youtu.be/a_lg7BNM2Co
показать весь комментарий
06.05.2020 01:07 Ответить
Нехай подякують англійці - Франції, США і Китаю за створення штучного коронавірусу. Адже ще в 2015 році деякі вчені США попереджали - Астанавітєсь козли! Але їх інші вчені проігнорували. Великі гроші від великих медичних корпорацій їм розум замутили.
показать весь комментарий
06.05.2020 06:42 Ответить
Лять,прямо олимпиада по кроновирусу.
показать весь комментарий
06.05.2020 07:27 Ответить
"включают случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах" Ну, що тут казати, там люди зазвичай і так помирають.
показать весь комментарий
07.05.2020 11:10 Ответить
"Данные бюро включают случаи смерти с подозрением........."
показать весь комментарий
08.05.2020 12:09 Ответить
