Новости Бюджет-2020
19 896 92

Провал бюджета с начала года - 44 миллиарда, потому и не платят медикам, - Уманский

Провал бюджета с начала года - 44 миллиарда, потому и не платят медикам, - Уманский

За январь-апрель доходы общего фонда государственного бюджета составили 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook экс-министра финансов Игоря Уманского.

"Хроники государственного бюджета. План по доходам общего фонда за апрель не выполнен на 17 млрд грн. За январь-апрель общий фонд: доходы - 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд (в частности, защищенные расходы не проведены на 17,9 млрд грн, незащищенные - на 22,9 млрд грн). Это все, что нужно знать тем, кто ищет причины отсутствия бюджетного финансирования по отдельным направлениям. В частности, медицинским работникам", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений, - Степанов

Провал бюджета с начала года - 44 миллиарда, потому и не платят медикам, - Уманский 01

Напомним, 5 мая Минфин сообщил, что Государственный бюджет в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

Также читайте: Госбюджет с начала года недополучил 41 млрд грн, - Госказначейство

Автор: 

госбюджет (1195) Уманский Игорь (139)
Топ комментарии
+39
Чувакі, всьо чотко
План по доходам общего фонда госбюджета за апрель не выполнен на 17 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 8303
05.05.2020 23:50 Ответить
+37
Сторонники Зеленского и "Сватами" удовлетворяться, а вот остальные вряд ли.
06.05.2020 00:05 Ответить
+35
Гром грянул-медики и учителя крестятся. Первыми бежали за зелёную плесень голосовать-получайте.
06.05.2020 01:25 Ответить
глистів треба вигоняти а не солодким годувати.
05.05.2020 23:51 Ответить
Доберем у местных бюджетов, подумаешь
06.05.2020 00:20 Ответить
Чувакі, всьо чотко
План по доходам общего фонда госбюджета за апрель не выполнен на 17 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 8303
05.05.2020 23:50 Ответить
А что, кто-то не верит?
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 6200
06.05.2020 08:28 Ответить
А шо зебилам много надо?
Вон им с 1+1 сказали, что все деньги перечислены и что если не выплачивают, то это вина местных органов власти - мол задерживают на местах.....Хотя каким боком местные органы власти к деньгам перечисляемым из госбюджета и казначейским счетам непонятно!!!
Но зебилам главное, что им сказали и указали виновных, теперь они с упорством баранов будут тихо ненавидеть местные органы власти, которые решили насрать в компот бубочке и похерить самый великий карантин всех времен и народов
06.05.2020 09:33 Ответить
План за доходами загального фонду держбюджету за квітень не виконано на 17 млрд грн, - Уманський - Цензор.НЕТ 7421
05.05.2020 23:57 Ответить
Дождей просто не было, погода засушливая, ну ничего вот пойдут дожди и все образуется. 😔
06.05.2020 00:00 Ответить
Сторонники Зеленского и "Сватами" удовлетворяться, а вот остальные вряд ли.
06.05.2020 00:05 Ответить
Підкоректований бюджет 2020 передбачає витрати 1200 млрд грн.Якщо збирати як в квітні 42млрд то треба щоб в році було 30місяців.З такими поступленнями падіння ввп більше 50%.
06.05.2020 00:12 Ответить
17 х 12 = 204 млрд грн за год недостача.
Придется одалживать 8 млрд долл.
06.05.2020 00:19 Ответить
А закон про "рынок" земли они по вашему зачем продавливали?!
Эту дырку как то закроют "А после нас хоть трава не расти"
06.05.2020 09:36 Ответить
Тю...17 лярдів??? Для Шмарклі це нічо...
06.05.2020 00:28 Ответить
Великому будівництву-ще більша дупа.Епоху бідності змінила епоха виживання.
показать весь комментарий
щас март-апрель и может май ЕСВ никто не заплатит...
и будет...
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 4211
06.05.2020 01:20 Ответить
Гром грянул-медики и учителя крестятся. Первыми бежали за зелёную плесень голосовать-получайте.
06.05.2020 01:25 Ответить
люто плюсую
есть такие, были не пробиваемые...
теперь просто сижу и улыбаюсь...
06.05.2020 01:30 Ответить
а почєму платят дєпутатам, мерам , губєрнаторам, судьям , прокурорам, мєнтам-воврємя?
06.05.2020 01:30 Ответить
патамушта ежели им не заплатить зарплату, они лично будут по хатам ходить и напрямую грабить. в отличие от нормальных мест, у нас "власть" - просто узаконенный рэкет и содержание бандитья.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:46 Ответить
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 5313
06.05.2020 01:35 Ответить
Так а спортивні музеї до кінця року у кожній області, шо також ні??
06.05.2020 01:37 Ответить
Все умрем, но музеи построим!
06.05.2020 08:25 Ответить
Да нормуль чо. Дайте ЗЕ еще год. Он просто еще не разобрался.
06.05.2020 01:39 Ответить
Какая разница? Хуже не будет!
06.05.2020 01:54 Ответить
А чого варто було чекати, коли економічний спад почався в Україні ще до вірусу? Зелені - майстри розмовного жанду.. Поки що вміло ''заговорюють зуби'' населенню.
06.05.2020 03:38 Ответить
А кого это должно волновать? Зеленского с его командой наняли руководить страной, так пусть разруливают. Отмазки: "нету денег" тут не катят. Когда налоги собирают такие ответы не принимаются.
06.05.2020 04:14 Ответить
Вы таки предлагаете, дать им еще годик для разруливания!? Вам кажется, что они мало порулили и них есть все шансы вырулить?
Какждый раз поражаюсь "вашей" тупости
06.05.2020 09:40 Ответить
Какой годик? Камон! Людям сейчас деньги нужны а не через годик.
06.05.2020 10:47 Ответить
Ну ведь на увеличение денег для МВД на время карантина нашли, или врачи не интересуют, не та каста?
06.05.2020 05:45 Ответить
Быдло надо держать в узде, чтоб не гавкало, вот полиции и судьям увеличили финансирование.
06.05.2020 05:56 Ответить
Не все учителя и тем более врачи, имеют навыки владения эбонитовой палочкой, вот денег и не получили!
06.05.2020 09:43 Ответить
А, как же новых 500000 рабочих мест? А как же невиданный ремонт дорог - там десятки тысяч километров(а может всё таки миллиметров ) по заверениям презедента щеленского будут отремонтированы.
06.05.2020 05:47 Ответить
Ремонт дорог не невиданный, а невидимый. По поводу щеленского (на "щ") вы правы - щель половая.
06.05.2020 09:32 Ответить
Какое Вам финансирование, смотрите лучше видосики, а то Бакланову позвонит Зе
06.05.2020 05:58 Ответить
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 633
06.05.2020 08:59 Ответить
Г-н Уманский, власть должна уметь зарабатывать деньги. Ваш ЗЕВова - это "директор" фабрики под названием Украина. Не умеете ? Уходите.
06.05.2020 06:25 Ответить
Уманський пішов з посади більше місяця тому.
06.05.2020 06:31 Ответить
власть и сейчас умеет зарабатывать деньги. Прибыль государства = твоим личным убыткам. Даже НДС который в Украине на еду 20% хорошо показывает отношение этого государства лично к тебе.
06.05.2020 07:28 Ответить
нужно переходить на ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ и тотальное электронное декларироварие, замену НДС налогом с продаж, уменьшением всех ставок налооов на 1/3 (треть), с возможным дальнейшим их уменьшением за счет 100% их собираемости, тогда будут деньги в бюджете и будет нанесен серьезный удар по воровству и коррупции - это единственный эффективный путь к экономическокму процветанию страны!
06.05.2020 06:31 Ответить
ты шо, а с чего они кормится будут, а как же зубожилий народ? он же сразу станет состоятельным))) а как субсидии получать на квартиры по 200м2?))) низя так вот в чистую
06.05.2020 07:03 Ответить
это я пишу про теорию, а так я в курсе, что воры никогда себе сами руки не отрубят!
06.05.2020 08:30 Ответить
Для начала нужно выйти из карантина. А тут ещё и некоторые зубожилые депутаты требуют срочно медиков застраховать по миллиону долларов каждого и предпринимателям выдать по три тысячи долларов на руки, как в штатах . Я тоже собственно за. Но тогда до этого этому депутату не нужно было пять лет воровать хотя бы.
06.05.2020 08:28 Ответить
пандемия очень хороший повод для отказа от наличности, как источника распространения инфекции, а что касается безответственных обещаний "каждой бабе по два мужика" /бабла и благ всем и много/, то в принципе я не против, только реалии таковы - это пока невозможно в принципе!
06.05.2020 08:42 Ответить
то есть по 4 тыс уе зар.платы от зели это нормально а страховка медиков на время карантина это популизм?))) кстати порох говорил про 100 окладов а зе команда предложила 300. так что танюша опять гол не в те ворота)))
06.05.2020 18:42 Ответить
а простите, я не совсем в курсе, помоему это не так работает, и бюджет на этот год состоит из денег собранных за прошлый? ну вроде как радость от недополученых денег в апреле мы должны ощутить только в следующем году, или деньги все?
06.05.2020 07:18 Ответить
Ты реально совсем не в курсе.))
06.05.2020 08:17 Ответить
Теоретически есть сравнительные финансовые макроэкономические расчеты реальных затрат на содержание медицинской отрасли и рыночного реального дохода государства от вылеченных больных, а также упущенной выгоды при недолечивании больных и потери их трудоспособности по отраслям медицины. Покажите эти расчеты, если они есть, в СМИ, уважаемые правители. Какой % экономии для страны при сокращениях медперсонала в разгар эпидемии? И это при том, что у нас постоянно какая-нибудь эпидемия. И не забывайте, что у наших медиков самая низкая зарплата в мире. Стыдно ее иметь в большой европейской стране. О "высокой" зарплате медиков вспоминают только когда нужно платить по счетам за медуслуги. Никто не может поверить как можно на такой мизер жить... Сало при высокой его стоимости все равно купят, а на своем здоровье можно сэкономить. До определенного времени... А тарифы на мед услуги? Какой умник ис проводил, кто реально считал? Назовите автора! И давайте ВСЕ будем платить положенные налоги, чтобы не уезжали специалисты за рубеж и не приходилось кричать караул и "доктор, спасите". А также правильно этими финансами управлять...
06.05.2020 07:26 Ответить
Гнать гнусавого ублюдка!!!
06.05.2020 07:40 Ответить
А вы подумайте сначала, почему нет дохода в бюджет. Включите телевизор хотя бы. Посмотрите на ситуацию по коронавирусу во всем мире. Или вы с мозгами не дружите?
06.05.2020 08:25 Ответить
А кто в 2019 вашему Бубочке в штаны срал?
06.05.2020 08:33 Ответить
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 4698
06.05.2020 08:56 Ответить
Ким чен Вов.
06.05.2020 11:44 Ответить
Об такую будку очень удобно кирпичи ломать,что думаю вскорости мы и увидим.
06.05.2020 17:09 Ответить
Зеленым нужна эпидемия именно для того, чтобы как-то скрыть свои провалы. Зеленые крадут так, как даже януковичу не снилось. А что не могут украсть, разрушают. Результат - огромный дефицит бюджета еще в январе. И чтоб его как-то скрыть, придуман "карантин". Против коронавируса он не работает, зато отлично помогает зеленым обделывать свои делишки.
06.05.2020 11:03 Ответить
В отличии от вас,телевизорный вы наш эксперд,у меня голова работает,и нажодится там где ей и положено быть.А вот вам бы я посоветовал,для того чтоб ваша голова перестала выполнять роль задницы,для начала выключите свой телевизор.Я понимаю,быть жертвой телеящика трудно,даже не знаю поможет вам это или нет,скорее второе,но со своими мозгами,поклонница Членограйской стаи,у вас ещё есть шанс стать именно хомо сапиенсом,а не остаться хомо туписмусом.
показать весь комментарий
Надеюсь, пенсии израильтянам платятся сполна?
06.05.2020 07:57 Ответить
Если так пойдёт и дальше, то зелёная шобла в этом году соберёт в бюджет не более 50-60 процентов от запланированного... Это полный писец и реальная катастрофа.

Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте!

Скільки серед вчителів та медиків було агітаторів за віслюка та квартальну шоблу?
Недолугі, ви ще будете згадувати 17-19 рік при Порошенко, як роки небувалого добробуту...

ЗеБіли, ви зробили це разом!
06.05.2020 08:26 Ответить
Прикинь, такая ситуация во всем мире. Пандемия называется, которая ведёт к падению экономики и рынков
06.05.2020 08:30 Ответить
Дура, бред не неси, у шмаркли и его шоблы и провал в наполнении бюджета, и прекращение роста ВВП, и падение промышленности начались ещё осенью прошлого года, когда никакого коронавируса и пандемии еще и в планах не было.
06.05.2020 08:52 Ответить
Осенью прошлого года был пэтин бюджет. Сразу видно, кто здесь дура, Мора
06.05.2020 09:30 Ответить
Идиотка, почему же при Петре бюджет исполнялся, казна наполнялась, а при твоём Зе-говне уже осенью был провал?

Ещё раз,дура, бюджет принимает парламент, президент его только подписывает, а исполняет правительство.

Ещё раз,идиотка,почему при Порошенко бюджет исполнялся, а при твоей шмаркле бюджет провален еще с осени 19 года без всякого вируса и пандемии?
06.05.2020 09:36 Ответить
Твой осел Оманский и его шобла не исполняют никакой бюджет, ни Пэтра, ни свой, потому как полные импотенты, профаны и мудачье.
06.05.2020 09:43 Ответить
Не обращай на нее внимание,ты же видишь это ЗЕбуиновая прокладка.Спорить с ней это все равно что тыкать палочкой в кучу дерьма.Дело бесполезное,противное и...ну короче ты меня понимаешь))
06.05.2020 17:12 Ответить
Сразу видно поклонника бубочки-цифры и отсчеты по экономике заменяет местная скабеева с г+г.
06.05.2020 09:57 Ответить
При Пете бюджет наполнялся, несмотря на войну. И на вооружение армии огромные деньги находились. Петя принял казну с 700 тыс.грн., оставил с 20 млрд.долл.
А Зеля уже в ноябре сел на сраку.
06.05.2020 12:09 Ответить
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 9150
06.05.2020 08:36 Ответить
Запад понял, что Зеленский полностью повторяет траекторию Порошенко, только быстрее Май 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%bf.html#comments Комментарии: 1
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 7433Для Запада Зеленский - это бессмысленный президент, дитя олигархического компромисса, при котором будут невозможны никакие реформы, а коррупция будет процветать.
Снаряды начинают рваться все ближе и ближе…
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2330602073916224&id=100008993618796 написал намедни в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Вчера в известном аналитическом центре Atlantic Council (США) была опубликована знаковая статья английского эксперта Дэвида Кларка про Зеленского. Статья сопровождается красноречивым фото (см):
«Зробимо iх ще раз»
Суть статьи сводится к нескольким мыслям:
- окружение Зеленского, которое он привел с собой из «Вечернего квартала», уже коррумпировано и использует свою власть для давления на суды в пользу своих бизнесов;
- Зеленский, кажется, лично не коррумпирован, но потерял контроль над своим окружением;
- Зеленский повязан с Коломойским, потому что последний помог ему стать Президентом и поэтому не готов занять принципиальную позицию в деле Приватбанка.
И главный вывод автора: Зеленский не выполняет своих обещаний бороться с коррупцией и не выполнит, если не займет принципиальную позицию по отношению к своему коррумпированному окружению. Занавес!
Примечательно, что Зеленский полностью повторяет траекторию падения Порошенко, только быстрее. На Западе стали писать, что окружение Порошенко коррумпировано, а сам он безгрешен, только через два года. А про Зеленского стали писать уже через год.
Следующий этап - это намеки, что Президент знает о коррупции своих подчиненных, но не принимает меры .
И заключительный этап - это мягкие намеки, что президент, возможно, сам лично тоже не безгрешен. Это предложение - собирать вещи и даже не мечтать о втором сроке
Все эти этапы прошел Порошенко. Похоже, что пройдет их все и Зеленский, только в рапиде: снаряды уже начинают рваться все ближе и ближе.
Во всяком случае, для Запада уже нет никакой интриги в вопросе: «Who is Mr. Zelensky?»
Для Запада Зеленский - это бессмысленный президент, дитя олигархического компромисса, при котором будут невозможны никакие реформы, а коррупция будет процветать.
06.05.2020 09:14 Ответить
Дорогой Зеля!
Ещё добавь 50 тысяч врачей и 333 больницы - ты же добрый и заботишься!
06.05.2020 09:55 Ответить
Кланклоунов оказался талантлив и эфективен только в одном- пи*****е денег
06.05.2020 09:55 Ответить
Нужно срочно заканчивать карантин, иначе будет экономическая катастрофа, которая в разы перевысит потери от короновируса. Тем более это коронобесие это старческий маразм Билла Гейтса и Сороса, самая большая информационная утка в истории человечества!
06.05.2020 10:04 Ответить
о, дурачков подвезли...
06.05.2020 18:11 Ответить
вот жеж нарулили зелёные мародёры
06.05.2020 10:07 Ответить
а звідки ж його поповнювати той бюджет якщо життя у будь якій формі в Україні зелені бобіки зупинили??
06.05.2020 11:20 Ответить
Читаешь любую тему и диву даешься какие все постящие патриоты.Что не пост,то Зеленский и команда ховнюки.
И у меня возникает вопрос,а где же делись те 73% за него проголосовавших,как он умудрился столько набрать? У нас на форумах "патриоты" переобуваются быстрее чем в парламенте депутаты.
06.05.2020 11:47 Ответить
У тебя другое мнение?)))
Или ты считаешь,что те кто проголосовал за ЗЕурода,должны теперь подобно тебе облизывать Бубочке зад и подобострастно заглядывать ему в его лупоглазые беньки?))
На твой следующий вопрос отвечу сразу.
Да,я голосовал за Порошенко и горжусь тем,что не отношусь к той тупорылой прослойке недонаселения проголосовавших не головой а жопой.Имею ввиду и тебя и всю вашу 73%-ю пидоту.
06.05.2020 17:18 Ответить
Что тебе объяснять,если у тебя хватило ума увидеть в списке из кандидатов только 2 фамилии? Мне ваши терки,кто круче коричнево-шоколадные или зелено-салатовые непонятны,я в сортах овна не разбираюсь.
06.05.2020 17:24 Ответить
Конечно не разбираешься,ты ж и есть гамно зелёного цвета.А у гамна мозгов нет.
06.05.2020 21:53 Ответить
Укуси и меня за какашку и успокойся!
06.05.2020 22:03 Ответить
Как можно говно укусить за говно??)))
Это надо быть говноедом как ты))))
07.05.2020 07:16 Ответить
вся відповідальність за провал медреформи несе Зеленський,він та його монобільшисть готували цей бюджет ,все було запрограмовано.
06.05.2020 12:21 Ответить
ЩО ВИ ПІДНОСИТЕ ЛЮДЯМ? Ви в редакції хоч би ЧУТЬ-ЧУТЬ розумієте бюджет? Читайте свою писанину: За январь-апрель доходы общего фонда государственного бюджета составили 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд грн.
Хіба ви не орієнтуєтеся в показниках бюджету? адже тільки за січень доходи склали 50 млрд грн, ще за лютий - 71, той же Уманський у березні забезпечив 88, у квітні вже виконали 104 (із допомогою НБУ, який перерахував у бюджет понад 42 млрд грн).
І в такому аспекті ВЕСЬ ваш виклад і набирає стільки коментарів. Про що вони?
За січень-квітень доходи виконані в сумі 315 млрд грн при плані 356 або на 88 %.
Читайте уважно Уманського, якого ви наводите. Він наводить показники НЕДОВИКОНАННЯ ПЛАНІВ доходів і видатків..

Ви мені вибачте, звичайно, за пряму мою Хранцузьку, але ж так не можна давати аналіз Це ж абсурд. Источник: https://censor.net/n3193605
06.05.2020 12:22 Ответить
пан Микола, у Вас також щось не те з цифрами:
"у квітні вже виконали 104" що це? у минулому мicяцi в загальний фонд надiйшло 90,9 млрд.гривень, в березні надходження склали 78,4 млрд грн.

за перiод сiчень-квiтень, читайте уважнiше - -44 млрд. - це мiнус 44 млрд. це недобрано у бюджет Зе-шоблою,а не загальна сума. дефiцит вiд плану за чотири мiсяцi майже 12 вiдсоткiв.

а перше речення "за январь-апрель доходы общего фонда государственного бюджета составили 44,2 млрд грн" дiйсно потрiбно виправити, слушне зауваження.
потрiбно дописати дефiцит доходiв бюджету.
06.05.2020 12:51 Ответить
Ми з вами різними категоріями говоримо про бюджет. Треба знати Бюджетний кодекс України, який ВИЗНАЧАЄ, що державний і місцеві бюджети МОЖУТЬ формуватися по ЗАГАЛЬНОМУ і СПЕЦІАЛЬНОМУ фондах. То ми оцінюємо ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ чи загального фонду?
тому я навів показники БЮДЖЕТУ, якщо деталізувати виконання бюджету, то треба тоді називати, що доходи ЗАГАЛЬНОГО фонду у квітні становили 90,9 млрд грн при плані 107,9;
доходи спеціального фонду - 13.0 млрд грн при плані 9,7 млрд грн.

Адже треба розуміти, що загальний фонд не ХАРАКТЕРИЗУЄ весь бюджет, оскільки його (БЮДЖЕТУ) йде виконання за двома фондами.
Ми не визначаємо ДЕФІЦИТ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ. Це вираз невірний. Ми визначаємо ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ - це перевищення видатків за доходи.
Можна порекомендувати тільки уважніше читати Бюджетний кодекс, особливо 2 ст.
06.05.2020 16:40 Ответить
звичайно, мова тут йде про державний бюджет, про загальний фонд, а не про місцеві бюджети.

але i в місцевих бюджетах Зе-шобла привела до катастрофи.
06.05.2020 16:52 Ответить
Вам би краще було не шукати в ЗЕ-шобла катастрофи, а вивчати сутність бюджету та його аналіз. Або задайтесь питаннями, чому той же Уманський в березні міг виконати доходи бюджету до 88 млрд грн, а вже у квітні без НБУ одноразового вливання тільки нашкребли 60 млрд грн. В аналітичних матеріалах не повинно бути політики, а фінансовий аналіз, а там тільки числа складені цифрами і вони показують ХТО є ХТО. А якщо вже називати із 2020 р. імена, то треба в першу чергу назвати Маркарова, Верламов і Нефьодов. Знаєте їх?
06.05.2020 17:56 Ответить
ХТО є ХТО вже давно добре зрозумiло.
06.05.2020 18:16 Ответить
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 489
06.05.2020 12:31 Ответить
http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 7171
06.05.2020 13:45 Ответить
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 7727
06.05.2020 13:54 Ответить
 
 