Провал бюджета с начала года - 44 миллиарда, потому и не платят медикам, - Уманский
За январь-апрель доходы общего фонда государственного бюджета составили 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook экс-министра финансов Игоря Уманского.
"Хроники государственного бюджета. План по доходам общего фонда за апрель не выполнен на 17 млрд грн. За январь-апрель общий фонд: доходы - 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд (в частности, защищенные расходы не проведены на 17,9 млрд грн, незащищенные - на 22,9 млрд грн). Это все, что нужно знать тем, кто ищет причины отсутствия бюджетного финансирования по отдельным направлениям. В частности, медицинским работникам", - отметил он.
Напомним, 5 мая Минфин сообщил, что Государственный бюджет в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.
Вон им с 1+1 сказали, что все деньги перечислены и что если не выплачивают, то это вина местных органов власти - мол задерживают на местах.....Хотя каким боком местные органы власти к деньгам перечисляемым из госбюджета и казначейским счетам непонятно!!!
Но зебилам главное, что им сказали и указали виновных, теперь они с упорством баранов будут тихо ненавидеть местные органы власти, которые решили насрать в компот бубочке и похерить самый великий карантин всех времен и народов
Придется одалживать 8 млрд долл.
Эту дырку как то закроют "А после нас хоть трава не расти"
и будет...
есть такие, были не пробиваемые...
теперь просто сижу и улыбаюсь...
Какждый раз поражаюсь "вашей" тупости
Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте!
Скільки серед вчителів та медиків було агітаторів за віслюка та квартальну шоблу?
Недолугі, ви ще будете згадувати 17-19 рік при Порошенко, як роки небувалого добробуту...
ЗеБіли, ви зробили це разом!
Ещё раз,дура, бюджет принимает парламент, президент его только подписывает, а исполняет правительство.
Ещё раз,идиотка,почему при Порошенко бюджет исполнялся, а при твоей шмаркле бюджет провален еще с осени 19 года без всякого вируса и пандемии?
А Зеля уже в ноябре сел на сраку.
Для Запада Зеленский - это бессмысленный президент, дитя олигархического компромисса, при котором будут невозможны никакие реформы, а коррупция будет процветать.
Снаряды начинают рваться все ближе и ближе…
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2330602073916224&id=100008993618796 написал намедни в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Вчера в известном аналитическом центре Atlantic Council (США) была опубликована знаковая статья английского эксперта Дэвида Кларка про Зеленского. Статья сопровождается красноречивым фото (см):
«Зробимо iх ще раз»
Суть статьи сводится к нескольким мыслям:
- окружение Зеленского, которое он привел с собой из «Вечернего квартала», уже коррумпировано и использует свою власть для давления на суды в пользу своих бизнесов;
- Зеленский, кажется, лично не коррумпирован, но потерял контроль над своим окружением;
- Зеленский повязан с Коломойским, потому что последний помог ему стать Президентом и поэтому не готов занять принципиальную позицию в деле Приватбанка.
И главный вывод автора: Зеленский не выполняет своих обещаний бороться с коррупцией и не выполнит, если не займет принципиальную позицию по отношению к своему коррумпированному окружению. Занавес!
Примечательно, что Зеленский полностью повторяет траекторию падения Порошенко, только быстрее. На Западе стали писать, что окружение Порошенко коррумпировано, а сам он безгрешен, только через два года. А про Зеленского стали писать уже через год.
Следующий этап - это намеки, что Президент знает о коррупции своих подчиненных, но не принимает меры .
И заключительный этап - это мягкие намеки, что президент, возможно, сам лично тоже не безгрешен. Это предложение - собирать вещи и даже не мечтать о втором сроке
Все эти этапы прошел Порошенко. Похоже, что пройдет их все и Зеленский, только в рапиде: снаряды уже начинают рваться все ближе и ближе.
Во всяком случае, для Запада уже нет никакой интриги в вопросе: «Who is Mr. Zelensky?»
Для Запада Зеленский - это бессмысленный президент, дитя олигархического компромисса, при котором будут невозможны никакие реформы, а коррупция будет процветать.
Ещё добавь 50 тысяч врачей и 333 больницы - ты же добрый и заботишься!
И у меня возникает вопрос,а где же делись те 73% за него проголосовавших,как он умудрился столько набрать? У нас на форумах "патриоты" переобуваются быстрее чем в парламенте депутаты.
Или ты считаешь,что те кто проголосовал за ЗЕурода,должны теперь подобно тебе облизывать Бубочке зад и подобострастно заглядывать ему в его лупоглазые беньки?))
На твой следующий вопрос отвечу сразу.
Да,я голосовал за Порошенко и горжусь тем,что не отношусь к той тупорылой прослойке недонаселения проголосовавших не головой а жопой.Имею ввиду и тебя и всю вашу 73%-ю пидоту.
Это надо быть говноедом как ты))))
Хіба ви не орієнтуєтеся в показниках бюджету? адже тільки за січень доходи склали 50 млрд грн, ще за лютий - 71, той же Уманський у березні забезпечив 88, у квітні вже виконали 104 (із допомогою НБУ, який перерахував у бюджет понад 42 млрд грн).
І в такому аспекті ВЕСЬ ваш виклад і набирає стільки коментарів. Про що вони?
За січень-квітень доходи виконані в сумі 315 млрд грн при плані 356 або на 88 %.
Читайте уважно Уманського, якого ви наводите. Він наводить показники НЕДОВИКОНАННЯ ПЛАНІВ доходів і видатків..
Ви мені вибачте, звичайно, за пряму мою Хранцузьку, але ж так не можна давати аналіз Це ж абсурд. Источник: https://censor.net/n3193605
"у квітні вже виконали 104" що це? у минулому мicяцi в загальний фонд надiйшло 90,9 млрд.гривень, в березні надходження склали 78,4 млрд грн.
за перiод сiчень-квiтень, читайте уважнiше - -44 млрд. - це мiнус 44 млрд. це недобрано у бюджет Зе-шоблою,а не загальна сума. дефiцит вiд плану за чотири мiсяцi майже 12 вiдсоткiв.
а перше речення "за январь-апрель доходы общего фонда государственного бюджета составили 44,2 млрд грн" дiйсно потрiбно виправити, слушне зауваження.
потрiбно дописати дефiцит доходiв бюджету.
тому я навів показники БЮДЖЕТУ, якщо деталізувати виконання бюджету, то треба тоді називати, що доходи ЗАГАЛЬНОГО фонду у квітні становили 90,9 млрд грн при плані 107,9;
доходи спеціального фонду - 13.0 млрд грн при плані 9,7 млрд грн.
Адже треба розуміти, що загальний фонд не ХАРАКТЕРИЗУЄ весь бюджет, оскільки його (БЮДЖЕТУ) йде виконання за двома фондами.
Ми не визначаємо ДЕФІЦИТ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ. Це вираз невірний. Ми визначаємо ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ - це перевищення видатків за доходи.
Можна порекомендувати тільки уважніше читати Бюджетний кодекс, особливо 2 ст.
але i в місцевих бюджетах Зе-шобла привела до катастрофи.