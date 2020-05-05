Провал бюджета с начала года - 44 миллиарда, потому и не платят медикам, - Уманский

За январь-апрель доходы общего фонда государственного бюджета составили 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook экс-министра финансов Игоря Уманского.

"Хроники государственного бюджета. План по доходам общего фонда за апрель не выполнен на 17 млрд грн. За январь-апрель общий фонд: доходы - 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд (в частности, защищенные расходы не проведены на 17,9 млрд грн, незащищенные - на 22,9 млрд грн). Это все, что нужно знать тем, кто ищет причины отсутствия бюджетного финансирования по отдельным направлениям. В частности, медицинским работникам", - отметил он.

Напомним, 5 мая Минфин сообщил, что Государственный бюджет в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

