Агрессия России против Украины
Один украинский воин ранен, один получил боевую травму в результате вражеских обстрелов у Авдеевки и Орехово, - пресс-центр ОС

5 мая в результате обстреляла наемниками РФ позиций Объединенных сил ранены двое украинских военнослужащих

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один воин. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

У населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирование.

Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

обстрел (29700) ранение (3428) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Хлопці, одужуйте, будь ласка, швидше!
А в цей час привіт для ***** з Сирії.

"Новітні російські бойові машини були задіяні в наступальній операції сирійських урядових сил проти терористів. Однак сирійці потрапили в засідку, яку влаштували повстанці недалеко від кордону провінції Латакія, повідомляють http://patrioty.org.ua Патріоти України.
В результаті один Т-14 був знищений протитанковим ракетним комплексом. Також отримали пошкодження ще дві одиниці такої техніки. За даними джерела, "унікальний" танк був підбитий зі звичайного РПГ 20-річної давності. Ніякі системи захисту не спрацювали під час атаки."
05.05.2020 23:52
пора выборы проводить, с Дермаком - коцапским шпионом
05.05.2020 23:59
Одужання воїнам України!!!
06.05.2020 00:08
НЕПОБЕДИМАЯ АРМАТА ОТПРАВИЛАСЬ В НЕБЕСНЫЙ ********
В Сирии подбит первый российский танк «Армата»
По сообщениям СМИ, новейшие российские боевые машины были задействованы в наступательной операции сирийских правительственных сил против террористов. Однако сирийцы попали в засаду, которую устроили боевики недалеко от границы провинции Латакия. В результате один Т-14 был уничтожен противотанковым ракетным комплексом. Также получили повреждения еще две единицы такой техники.
По данным источника, уникальный танк был подбит из обыкновенного РПГ 20-летней давности. Никакие системы защиты не сработали во время атаки.
06.05.2020 00:29
Нехай вусик в хохмаченко розкажуть їм про любов до "російських братів".
06.05.2020 08:19
Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Одного українського воїна поранено, один зазнав бойової травми внаслідок ворожих обстрілів біля Авдіївки й Оріхового, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4490
