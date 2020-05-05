Один украинский воин ранен, один получил боевую травму в результате вражеских обстрелов у Авдеевки и Орехово, - пресс-центр ОС
5 мая в результате обстреляла наемниками РФ позиций Объединенных сил ранены двое украинских военнослужащих
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один воин. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
У населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирование.
Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.
А в цей час привіт для ***** з Сирії.
"Новітні російські бойові машини були задіяні в наступальній операції сирійських урядових сил проти терористів. Однак сирійці потрапили в засідку, яку влаштували повстанці недалеко від кордону провінції Латакія, повідомляють http://patrioty.org.ua Патріоти України.
В результаті один Т-14 був знищений протитанковим ракетним комплексом. Також отримали пошкодження ще дві одиниці такої техніки. За даними джерела, "унікальний" танк був підбитий зі звичайного РПГ 20-річної давності. Ніякі системи захисту не спрацювали під час атаки."
В Сирии подбит первый российский танк «Армата»
---
По сообщениям СМИ, новейшие российские боевые машины были задействованы в наступательной операции сирийских правительственных сил против террористов. Однако сирийцы попали в засаду, которую устроили боевики недалеко от границы провинции Латакия. В результате один Т-14 был уничтожен противотанковым ракетным комплексом. Также получили повреждения еще две единицы такой техники.
По данным источника, уникальный танк был подбит из обыкновенного РПГ 20-летней давности. Никакие системы защиты не сработали во время атаки.
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..