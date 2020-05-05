Один украинский воин ранен, один получил боевую травму в результате вражеских обстрелов у Авдеевки и Орехово, - пресс-центр ОС

5 мая в результате обстреляла наемниками РФ позиций Объединенных сил ранены двое украинских военнослужащих

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один воин. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

У населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирование.

Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.