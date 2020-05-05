РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4949 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 253 60

Замглавы ОП Жовква опроверг слухи о возможной отмене безвиза с ЕС для Украины

Замглавы ОП Жовква опроверг слухи о возможной отмене безвиза с ЕС для Украины

Слухи о вероятной отмене из-за пандемии COVID-19 безвизового режима с ЕС для Украины беспочвенны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими странами - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским союзом", - сообщил он.

Жовква также уверен, что государства постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко ведет со странами ЕС переговоры об украинских заробитчанах

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

В конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

Автор: 

карантин (16729) безвизовый режим (1558) Евросоюз (17617) Офис Президента (1828) Жовква Игорь (153) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 1202
показать весь комментарий
06.05.2020 00:27 Ответить
+18
Диму без вогню не буває.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:00 Ответить
+11
как много режет это слово ************
- для маскалей - безвиз - это как "без ваты" ...или "без кацапов"
показать весь комментарий
06.05.2020 00:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диму без вогню не буває.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:00 Ответить
вот именно....А сейчас самое время внести коррективы, так сказать.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:18 Ответить
из за коронавируса беспочвенны, но есть и другие показатели и тут уже увы, ведь это же таки прикольно.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:07 Ответить
как много режет это слово ************
- для маскалей - безвиз - это как "без ваты" ...или "без кацапов"
показать весь комментарий
06.05.2020 00:15 Ответить
Или на бутылке посидеть.Нах пшло😂🌷
показать весь комментарий
06.05.2020 00:26 Ответить
А чо ж ти сам під "гєйропєйскім" прапором ховаєшся? Де рідний триколор???
показать весь комментарий
06.05.2020 00:27 Ответить
А они очень стесняются своих тряпок на этом сайте.😄
показать весь комментарий
06.05.2020 00:29 Ответить
Хто сюди пустив кацапську свиню?
показать весь комментарий
06.05.2020 00:31 Ответить
Русский! Ану-кось залазий назад на стеклотару!

Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 3225
показать весь комментарий
06.05.2020 01:53 Ответить
Ну да, кацапу ближе все же гулаг.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:19 Ответить
Зебильня - копает почву ...кидая вбросы для проверки нашей бдительности ..... ************ не спят ...будьте на чеку ...!!!!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 00:13 Ответить
То навіщо про це казати?
показать весь комментарий
06.05.2020 00:16 Ответить
я так понимаю в свете последних событий, что рабочии визы украинцам и так раздают с радостью по мере потребностей. Так что...все может быть.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:16 Ответить
...с Порошенко будет "Такого удара великий комбинатор давно не испытывал" (с)
показать весь комментарий
06.05.2020 00:20 Ответить
Ему - вообще никак. Население должно прочувствовать на своей шкуре по полной: что значит привести к власти блазеня.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:23 Ответить
Кацап, пшел нах.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:32 Ответить
Безграмотное чмо.
"пропОганды" учи хотя бы тот язык, который ты называешь своим
показать весь комментарий
06.05.2020 00:44 Ответить
Decalisse et mange ta merde, le tabarnac de salaud
показать весь комментарий
06.05.2020 01:13 Ответить
Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 6713
показать весь комментарий
06.05.2020 00:32 Ответить
Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 3951
показать весь комментарий
06.05.2020 01:53 Ответить
Полностью восстановить медрефрому Супрун. Пока это не сделано - пусть ЕС держит границы закрытыми. С этой "владой" помогает только большая финансовая дубина.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:21 Ответить
так от упоротости своей они с радостью ринутся в объятия козломордии,вот что пугает
показать весь комментарий
06.05.2020 00:26 Ответить
Не вопрос. Просто не пускать обратно. На границе, при попытке въехать в Украину, объявить их "больными коронавирусом". За глупость надо платить; пусть платят потерей права на возвращение.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:28 Ответить
а почему Вы так испугались? Там еще Саакашвили на подходе...Вот он то этого не допустит.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:32 Ответить
Нічого страшного. Якщо буде якась проблема вимальовуватись, то Янелох, як президент, все вирішить. Це ж його сфера впливу
показать весь комментарий
06.05.2020 00:22 Ответить
Так Шмигаль сам ввів візи для виїзду українців....не пущать.. малова-то даєте...
показать весь комментарий
06.05.2020 00:24 Ответить
Вони без наших заробiтчан пропадуть.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:24 Ответить
классно. То есть их этим можно будет шантажировать. Отличный ход, кэп.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:36 Ответить
Нет. Просто придется им своим работникам платить нормальные деньги.
показать весь комментарий
06.05.2020 01:12 Ответить
Kстати, а чего это вместо Ермака теперь выступает зам ?
Неужели уволили столь ценного работника ?
показать весь комментарий
06.05.2020 00:25 Ответить
Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 1202
показать весь комментарий
06.05.2020 00:27 Ответить
Перділи гусенята... Десь тиждень чи трохи більше тому я написав у приємній темі про мінусову ціну на кацапську нафту, що Віслюк може кинутися рятувати мишобратів.
Блть, наврочив
показать весь комментарий
06.05.2020 01:23 Ответить
И томос еще конфисковать. Начнем с нуля.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:37 Ответить
начинать надо было вешать в 91 м
показать весь комментарий
06.05.2020 00:44 Ответить
Уточню, если кто не понял - на главной стеле Украины, в самом центре Киева!
показать весь комментарий
06.05.2020 00:47 Ответить
Взад до УССР !
показать весь комментарий
06.05.2020 00:43 Ответить
Советскому народу Украины верить нельзя,у них нет государства ,а они управляют государством Украина,в то время когда Украинский народ на фронте защищает свою Родину, а у советских(русских) родина всегда была совдепия(россия) ,Украинскому народу нужно формироваться с первичных общин,а потом объединение общин может создавать громаду,а громада может легко ставить на место чужаков.которые не желают жить по законам Украины. ,а если не будет результата то можно чужаков выдавливать на их этническую родину,американцы и др. давно это практикуют
показать весь комментарий
06.05.2020 00:50 Ответить
Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 4002Розрахуються за газ - будуть Томос їсти.
Дешево і калорійно.
А там і кропива виросте, хроби після дощу вилазити почнуть.
Кожна паства вартує свого пароха...
показать весь комментарий
06.05.2020 01:32 Ответить
В Україні вже картопля взійшла, кропива зараз це хіба що у Вологді.
показать весь комментарий
06.05.2020 05:52 Ответить
Я молодую крапиву на салат собрал. Нравится мне. С домашним майонезом, домашними яйцами и огурцами.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:09 Ответить
Прапор свій на рашистський поміняй!
Українці такого не пишуть
показать весь комментарий
06.05.2020 08:43 Ответить
МУДАГ ты!!
показать весь комментарий
06.05.2020 09:07 Ответить
Если честно, то я не слышал о таких слухах и поэтому считаю эту статью вбросом, чтоб проверить реакцию народа. А реакция скорее будет такая - быстрый полет Зеленского и его свор... в политическое небытие и ненависть основной массы украинского народа.
показать весь комментарий
06.05.2020 02:33 Ответить
45 млн перетинів кордону за рік, всі на роботу їхали?
показать весь комментарий
06.05.2020 05:53 Ответить
Ні................мабуть їхали на екскурсію в Польщу та інші країни ЄС.
показать весь комментарий
06.05.2020 07:11 Ответить
безвиза не будет, европе нужна дешевая рабсила
показать весь комментарий
06.05.2020 05:49 Ответить
У вас протирічя першої половини поста з другою. Та й не дуже вона дешева, якщо оплата більше ніж в Україні, просто потрібні працьовиті люди. Це ж не москалі, де навіть Пітер з Москвою будували іноземці.
показать весь комментарий
06.05.2020 05:56 Ответить
Тепер рабів будуть продавати дорого і поштучно на роботу на плантації закордонних обкомів.
показать весь комментарий
06.05.2020 06:38 Ответить
Значить, якісь обмеження будуть.
"Послухай, що скаже уряд і зрозумій все навпаки"
показать весь комментарий
06.05.2020 08:44 Ответить
Ты смотри сколько гавканья и визга понеслось с лаптестана.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:11 Ответить
 
 