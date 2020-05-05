Замглавы ОП Жовква опроверг слухи о возможной отмене безвиза с ЕС для Украины

Слухи о вероятной отмене из-за пандемии COVID-19 безвизового режима с ЕС для Украины беспочвенны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими странами - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским союзом", - сообщил он.

Жовква также уверен, что государства постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко ведет со странами ЕС переговоры об украинских заробитчанах

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

В конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.