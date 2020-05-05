Замглавы ОП Жовква опроверг слухи о возможной отмене безвиза с ЕС для Украины
Слухи о вероятной отмене из-за пандемии COVID-19 безвизового режима с ЕС для Украины беспочвенны.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими странами - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским союзом", - сообщил он.
Жовква также уверен, что государства постепенно будут открывать свои границы для иностранцев.
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.
В конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.
- для маскалей - безвиз - это как "без ваты" ...или "без кацапов"
"пропОганды" учи хотя бы тот язык, который ты называешь своим
Неужели уволили столь ценного работника ?
Блть, наврочив
Дешево і калорійно.
А там і кропива виросте, хроби після дощу вилазити почнуть.
Кожна паства вартує свого пароха...
Українці такого не пишуть
"Послухай, що скаже уряд і зрозумій все навпаки"