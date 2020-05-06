ВАКС избрал залог в 5,2 млн грн одному из фигурантов "дела Гладковского", - САП. ВИДЕО

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога одному из организаторов схемы хищения в оборонном комплексе через ООО "Оптимумспецдеталь", по которому также проходит бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен. Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемый должен:

прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;

сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;

не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;

сдать паспорт для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.

В пресс-службе САП сообщают, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

В трансляции речь идет о руководителе ООО "Оптимумспецдеталь" Виталии Жукове.

Напомним, 17 октября 2019 года Олег Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

30 апреля 2020 года в НАБУ заявили, что сообщили о подозрении в деле "Оптимумспецдетали", известном также как "дело Гладковского", 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны.

