ВАКС избрал залог в 5,2 млн грн одному из фигурантов "дела Гладковского", - САП. ВИДЕО
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога одному из организаторов схемы хищения в оборонном комплексе через ООО "Оптимумспецдеталь", по которому также проходит бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры.
"В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен. Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Подозреваемый должен:
- прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
- сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;
- не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
- сдать паспорт для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.
В пресс-службе САП сообщают, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.
В трансляции речь идет о руководителе ООО "Оптимумспецдеталь" Виталии Жукове.
Напомним, 17 октября 2019 года Олег Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.
30 апреля 2020 года в НАБУ заявили, что сообщили о подозрении в деле "Оптимумспецдетали", известном также как "дело Гладковского", 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны.
и что "патриоты" расказывающие как он бабла намутил за 5 лет посадили?... да посадили... правда в депутаты.....
и это при самом патриотичном президенте. с кумом прокурором..
как говорят ворон ворону глаз не выклюет.
2004- да да еще при оранжевой революции был сепарский сьезд. с теми югавасточными гасударствами.
а что дальше? Петя как глава РНБО и Луйценко как министр МВД чтото решили?----а вот что решили--- все уголовные дела тогда были закрыти ( ну там колесниченко чуть во время следствия посидел, но его отпустили)
так и эти 5 лет. был реальный шанс сажать рыгов. а сколько село?.... пшик.... ефремова 5 ПЯТЬ ЛЕТ в сизо держали до суда немогли довести? это что????
Так кто ж там невынуватый? Конечно, свинарчуки могут спокойно ещё минимум триста лет сидеть на карантине и ещё и могут маски купить и подарить украинцам с барского плеча. Может, на майдан соберётесь, защитники коррупции и мародеров в армии? Или вы думаете, что ваших денег там нет? Есть. Так как все мы платим военный сбор, с каждой сделки и покупки. И это правильно. Но не для того, чтоб сын гладковского в двадцать пять лет жил во дворце
Какой редчайший случай в Украине, крававые ваенные приступления окружения Адского Порошенко!