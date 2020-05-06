РУС
Новости
3 258 26

ВАКС избрал залог в 5,2 млн грн одному из фигурантов "дела Гладковского", - САП. ВИДЕО

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога одному из организаторов схемы хищения в оборонном комплексе через ООО "Оптимумспецдеталь", по которому также проходит бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"В суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен. Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемый должен:

  • прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову;
  • сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства или работы;
  • не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора, суда;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;
  • сдать паспорт для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны, - Офис президента

Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.

В пресс-службе САП сообщают, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

ВАКС избрал залог в 5,2 млн грн одному из фигурантов дела Гладковского, - САП 01

В трансляции речь идет о руководителе ООО "Оптимумспецдеталь" Виталии Жукове.

Также читайте: Завершение расследования по Гладковскому и Дубневичу ожидается в марте-апреле, - Холодницкий

Напомним, 17 октября 2019 года Олег Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

30 апреля 2020 года в НАБУ заявили, что сообщили о подозрении в деле "Оптимумспецдетали", известном также как "дело Гладковского", 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Гладковский Олег (160) САП (2315) Антикоррупционный суд (1281)
Топ комментарии
+9
Тот кто привозил запчасти контрабандой из России для ВСУ Украины и защиты ее суверенитета залог 5 млн. гривен. Тот кто убивал украинцев на Донбассе и был снайпером в вооруженном формировании залог 200 тыс. https://censor.net.ua/news/3190553/sud_arestoval_s_pravom_zaloga_byvshego_naemnika_rf_zaderjannogo_v_odesse_prokuratura_donetchiny Правильным путём идёте товарищи. Дебилы *** дебилы
06.05.2020 05:46
+5
Так ему медаль нужно дать, а не сажать. За то что помогал оборонять страну.
06.05.2020 01:11
+3
а Гладковского когда посадят?пришла весна...
06.05.2020 01:02
Так ему медаль нужно дать, а не сажать. За то что помогал оборонять страну.
показать весь комментарий
06.05.2020 01:11 Ответить
. За то что помогал обворовывать страну.

https://censor.net/comments/locate/3193611/019214f5-ac36-73f3-99d2-5c64a0e4590b
06.05.2020 03:23
Як раз не обкрадати, а обороняти.
06.05.2020 03:33
Лапоть, твоя методичка давно протухла.
06.05.2020 07:31
Факт хищения доказывается - или опровергается - просто: имело место или нет перечисление средств на личный счёт со счёта компании. "Хищение", вообще, на бытовом языке - это кража, то есть присвоение чужого имущества без юридических оснований. Было или нет ?
06.05.2020 01:10
А Зеля между дозами уже и видосики не снимает? Или Дерьмак в в Президенты метит?
06.05.2020 01:26
навіть з повідомлення НАБУ щось не бачу я там ні крадіжки, ні корупції, окрім як звинувачень в ухиленні від сплати податків. Банальна історія... В податковій - купа таких справ. Щось доводиться в суді, а щось - ні... 50 на 50.
06.05.2020 01:49
Да, да. Так и пишите. Ведь кражи из армии стали банальными историями для пэтиной команды.
06.05.2020 07:36
Почему же зелины "на 100% свои" прокурворы не могут почти за год доказать ни одного факта воровства?
06.05.2020 08:30
Готовятся железные доказательства. Так что скоро ждите парад посадок. Или вы против того, чтобы воры сидели в тюрьмах? Вы мазохист?
06.05.2020 08:32
Парад посадок?Вы сами то в это хоть немного верите?Про "железные доказательства" мы слышали уже не раз,в том же деле Шеремета,а на деле всегда выходит пшик.Эта власть доказала,что,не смотря на максимальную концентрацию властных полномочий,она НЕ СПОСОБНА НИ НА ЧТО,кроме деградации и позора.
06.05.2020 10:24
вышки бойка слыхали? 'этой легендарной саге уже порядка 9 лет) в 2021 будет -10.

и что "патриоты" расказывающие как он бабла намутил за 5 лет посадили?... да посадили... правда в депутаты.....

и это при самом патриотичном президенте. с кумом прокурором..

как говорят ворон ворону глаз не выклюет.

2004- да да еще при оранжевой революции был сепарский сьезд. с теми югавасточными гасударствами.

а что дальше? Петя как глава РНБО и Луйценко как министр МВД чтото решили?----а вот что решили--- все уголовные дела тогда были закрыти ( ну там колесниченко чуть во время следствия посидел, но его отпустили)

так и эти 5 лет. был реальный шанс сажать рыгов. а сколько село?.... пшик.... ефремова 5 ПЯТЬ ЛЕТ в сизо держали до суда немогли довести? это что????
06.05.2020 11:15
Так і є, на жаль. Зрада. Крок вперед і два назад. Показали дулю вже після двох майданів. Треба таких вибирати, хто не мав ні батька, ні діда, ні прадіда комуністами. Бо яке коріння, таке й насіння. До того ж треба своїх, українців з діда-прадіда.
06.05.2020 12:03
А ти провокаторка, чи просто дура? Скільки вигоняєш за свої висери?
06.05.2020 12:07
ще раз: крадіжки в повідомленні НАБУ не бачу. Бачу лише "мінімізацію" податків. Дійшло?
06.05.2020 10:37
Коли ж Разумкова саджати будуть, за несплату податків з зарплати депутатам -- слугам у конвертах, не слабо -- по 5 -15 тисяч баксів. І Зелю за несплату податків офшорних капіталів?
06.05.2020 11:54
Шо ж такое? Девять комментариев всего на такой теме? То ли дело обсуждать ресторан коррупционера всех времён и народов тищенко, который собственно и не работал, а был закрыт для посещения.
Так кто ж там невынуватый? Конечно, свинарчуки могут спокойно ещё минимум триста лет сидеть на карантине и ещё и могут маски купить и подарить украинцам с барского плеча. Может, на майдан соберётесь, защитники коррупции и мародеров в армии? Или вы думаете, что ваших денег там нет? Есть. Так как все мы платим военный сбор, с каждой сделки и покупки. И это правильно. Но не для того, чтоб сын гладковского в двадцать пять лет жил во дворце
06.05.2020 07:35
Мадам,сейчас мы платим военный сбор для того,чтобы Зеленский мог возить свою любимую супругу на шопинги в Оман.
06.05.2020 08:33
Гучні справи пройшли разом з гучними людьи. Тепер час щурів зі щурячіми справами. Щурі мілкі та ненажерливі, і їх багато. Розтягують країну швидко і досконально. За 4 місяці 1/3 бюджета. А як зможуть то доведуть до дефолта. Тоді взагалі все по норах ростягнуть.
06.05.2020 10:48
ВАКС обрав заставу в 5,255 мільйона гривень одному з фігурантів "справи Гладковського", - САП - Цензор.НЕТ 2083
06.05.2020 09:58
"Все ********* в сравненинии".Чувачку здавалось що Порох днище , а виявилось що Порох Еверест поряд з Зеленським. Він там щось вякав про "валити пороха 7.62 чи 5.45", а тепер сидить з язиком в дупі та чекає поки не прикриють за те що не дав себе убити.
06.05.2020 10:40
Месяц чаю в "Велюре" не попьет...
06.05.2020 10:41
"ухиляння выд сплаты податкив"....
Какой редчайший случай в Украине, крававые ваенные приступления окружения Адского Порошенко!
06.05.2020 11:14
 
 