3 995 90

До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак

Государственный проект с рабочим названием "Украина - чемпион!" предполагает создание в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд", - сказал Ермак.

Он добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года.

"Очень важно - и я хочу это подчеркнуть, - чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", - отметил руководитель ОП.

Он уточнил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.

Ермак инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей относительно объектов, которые включат в проект, и имен спортсменов для их чествования.

Участие во встрече также приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, призер Олимпийских игр и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя ОП по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

Министерство культуры и информационной политики (789) спорт (2451) Ермак Андрей (1314)
+39
До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак - Цензор.НЕТ 2314
06.05.2020 01:28 Ответить
+34
писец. страна катится в жопу а эти уроды о музеях новых мечтают, о магнитах и туристах...
06.05.2020 01:22 Ответить
+33
Врачей походу уже "почтили". Теперь за спортсменов принялись.
06.05.2020 01:20 Ответить
Врачей походу уже "почтили". Теперь за спортсменов принялись.
06.05.2020 01:20 Ответить
Але ж не барига!
06.05.2020 01:32 Ответить
Дермак просто обнутый --тупорылая кацапская консерва которая заниматься саботажем и двигает имбицыльные проекты по уничтожению рейтинга СН которого и так уже нет !!! Бджоляр памятники нахерачил нажил миллионы и эти туда же новые лица !!! Согласен скинуться на один склеп замуровать дермаков что бы не продавали народ Украины !!!
06.05.2020 05:59 Ответить
Готовый будующий преЗЕдент!
06.05.2020 07:30 Ответить
чего? а пионерский галстук не надо повязать? что за бред сивой кобылы?
06.05.2020 01:21 Ответить
До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак - Цензор.НЕТ 2314
06.05.2020 01:28 Ответить
слишком пафосно, брежневский застой бы был от циничного мародёра, который уже все 144 реформы провёл (каких реформ вам ***** не хватает?) и осталось подкрасить сарайчик армовиры.
06.05.2020 07:22 Ответить
Нк якщо дивитися на темпи росту ВВП (а це основний показник стагнації, тобто застою), то таки да - застой зараз...
06.05.2020 08:04 Ответить
Странно, зашёл на минфин, перешёл на держслужбу статистики 2014 -6,6%; 2015 -9,8%; 2016 2,4%; 2017 2,5%; 2018 3,4%; 2019 3,2%. Война списала падение и дуракаваляние минфина и минэкономики на низкой базе при общем росте экономики? Ну так и спишет "пандемия" на падающих мировых рынках. Есть окна возможностей которые можно использовать. Свыночолый мародёр их просрал,- реструктуризация без налоговой реформы яркий тому пример.
06.05.2020 08:19 Ответить
А ви по кварталах подивіться - 2 квартал 2019 - 4,6% росту ВВП (найкращий квартальний показник з 2011 року!), четвертий квартал 2019 - всього 1,5% росту ВВП. Суммарно вийшло 3,2% за рік...

Чому ж 0,5% ВВП? Бо промислове виробництво в 4 кварталі ОБВАЛИЛОСЯ - мінус 7,7% в листопаді і мінус 7,5% у грудні! Це не застій, це вже рецесія!
06.05.2020 08:29 Ответить
почему не по часам? порошенко значит только во втором квартале начал руководить (от руками водить)? И это уже разговор других порядков о том какой бывает рост ВВП. Рост ВВП пожет показать рост издержек, налогового давления и коррупционной ренты размеры инвестиций в реальный сектор экономики (как оценку эффективности 144 реформ) по годам сможете назвать?
06.05.2020 08:37 Ответить
А я не за Порошенка, навпаки - за Кошулинського голосував... Навпаки, я вважаю уряд Гройсмана непрофесійним. Але якщо навіть при уряді Гройсмана було 4,6% росту ВВП, то значить у економіки є потенціал. І виникає логічне питання: якщо уряд Гройсмана непрофесійний, то як тоді назвати уряд Гончарука, який обвалив промислове виробництво і ВПП???

До речі, інвестиції у 2018 і 2019 теж фактично однакові - 2,4 млрд баксів. Ось вам і стагнація...
06.05.2020 08:50 Ответить
2,4 это общие инвестиции в том числе в ОВГЗ. В реальный сектор копейки. В этом и проблема не надо выбирать из двух говен: мародёра под прикрытием вышиванок (который дискредитирует символы) и зелёного *******, который не понимает что он ******* по-этому нелох. Нравится Кошулинский обозначайте сразу нечего пиарить на сравнениях обанкротившихся полит трупов вдыхая в них новую жизнь. Сразу продвижение нового, чтобы отара даже не думала голосовать за старое. Лучше 30 лет сменяемости власти чем болота.
06.05.2020 11:41 Ответить
Коли хтось пише цифри ВВП, то я згадую роки Юща... Рекордні 7-8% росту ВВП (зараз от ви правильно пишете, максимум 3,4%), 9-11 млрд. доларів іноземних інвестицій на рік (зараз максимум - 3) - прекрасні показники. І народ жив багато - 1000-1200 баксів у Києві можна було легко отримувати, а в окремих галузях - і всі 1500 (мої родичі перестали на Польщу їздити, бо на будівництві в Києві мали стільки ж!). Купляли по 500-600 тис. нових машин на рік (нових, не блях!). Чому ж наш народ вибрав ідіота Яника???
показать весь комментарий
06.05.2020 08:55 Ответить
Запрос был на справедливость, на равные возможности. Ющенко же самоустранился в прошлое отдав рыжему таракану экономику страны. А должен был начать резню олигархата и уменьшение государства. Во время этого мудака налоговое давление на зп было 36,2% ЕСВ. Кто на чёрную работал,- зарабатывал, остальные этого не чувствовали оплачивая налогами с ПЗ более 50% и идя в магазин ещё 20%.
06.05.2020 11:44 Ответить
Ну знаєте, я б з радістю вернувся б у 2007 чи 2008 з моєю зарплатою в 1250 доларів (і це біла зарплата чистими!)... Тоді ми жили НАЙКРАЩЕ за всі роки!

І так, працювали не в чорну, а в сіру - єдиний податок, СПД і тд...
06.05.2020 12:18 Ответить
Лучше пусть будет подкрашеный сарайчик "армовиры" (это ж какой ***** надо быть, чтобы изголяться над этими понятиями), чем любимое некоторыми кацапское голодранство.
06.05.2020 09:22 Ответить
У питушмейстеров за поребриком подкрашенный лубочный русский шовинизм с сословным обществом. Я правильно понимаю что упорантам нужны свои сцари, главное чтобы лили охлосу дичь, и не меняли, а даже наоборот укрепляли неадекватный экономический базис страны из-за чего нихера не получается уже на протяжении 30 лет.
06.05.2020 11:49 Ответить
Это будет культовое сооружение, Источник: https://censor.net/n3193612. Срочно поискать на свалках. Там среди голов ленина точно лежит Девушка с веслом, а если повезет то и Рабочий и Колхозница(гипс, копия).
06.05.2020 02:18 Ответить
Будуть плодити усиків.
06.05.2020 01:21 Ответить
за наш счет
06.05.2020 01:46 Ответить
Они еще в этой теме не отметились...
06.05.2020 01:22 Ответить
писец. страна катится в жопу а эти уроды о музеях новых мечтают, о магнитах и туристах...
06.05.2020 01:22 Ответить
Т.к. больше заняться , ну, как бы нЕчем((
Нет слов.................
06.05.2020 01:26 Ответить
https://censor.net/user/83072 Ну справжні музеї,це би було добре.А тут на якусь фігню спишуть гроші.
06.05.2020 01:29 Ответить
может сразу объект достижениям Ермака и его брата?
06.05.2020 01:23 Ответить
Ну да, война войной, а бабло баблом

До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак - Цензор.НЕТ 6211
06.05.2020 01:23 Ответить
Для нормальної країни без кризи це була би чудова ідея. У нашому випадку, коли для багатьох не буде роботи, а іншим планують за важку працю платити по 6000 грн чи планують продавати у заробітчанство... Все це сприймається так, що Єрмак займається не своєю роботою. Що при цьому робить міністр Молоді та спорту взагалі невідомо.
06.05.2020 01:24 Ответить
"Очень важно - и я хочу это подчеркнуть, - чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", - отметил руководитель ОП.Источник: https://censor.net/n3193612

Єще живы? Це як розуміти?
06.05.2020 01:25 Ответить
Как! жив ещё Єрмак?
- Живёхонек! всё так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью размучен,
Всё тискает в свой непотребный лист -
И старый вздор, и вздорную новинку.
- Фу! надоел Єрмак!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Єрмака моего?
Дай мне совет. - Да... плюнуть на него(с)
06.05.2020 01:28 Ответить
Креативно
И Пушкин нам в помощь
06.05.2020 01:37 Ответить
"Очень важно-И Я ХОЧУ ЭТО ПОДЧЕРКНУТЬ"...Да у него путлеровская лексика. То есть фсбшные методы воздействия. Совсем не палится чувак.
06.05.2020 01:35 Ответить
шо воно меле. це шось із сєрії тупой, єщьо тупєє.
06.05.2020 01:28 Ответить
Завхоз и агент фсб раздаёт указания главам областей. Что,блеать,происходит? Торчка кто-нибудь выведет из комы?
06.05.2020 01:30 Ответить
Может цирк в каждой области посвященный главному клоуну?
06.05.2020 01:30 Ответить
Бльо... Это уже реально махровый совок.
06.05.2020 01:36 Ответить
Дійсно, що реалізацію цієї ідеї можна привести до Ленінського червоного кутка, як у радянські часи🐸
06.05.2020 01:41 Ответить
Короче на входе в ОП,треба поставить козла и назвать в честь Ермака куме.
-Якого козла?
-Гимнастичного.А вы про який подумали?
06.05.2020 01:40 Ответить
Я подумав про тих козлів, які заважають нам жити. Звичайно, що гімнастичних!
06.05.2020 01:43 Ответить
В честь чемпионов по литрболу
06.05.2020 01:41 Ответить
Да, это очень важно, когда пол-страны без работы, малый бизнес практически уничтожен, метро не ходит, а в бюджете - чёрная дыра.

Откуда этот шкет вообще взялся ?
06.05.2020 01:43 Ответить
Главное что его пристеж некому заткнуть - с бабочкой они вообще перестали считаться
06.05.2020 01:50 Ответить
Какая ахинея!
Отправить деньги не на развитие экономики и реформирование государства а на создание какой то спорт инфраструктуры которая, подчеркиваю в каждом городе и населенном пункте есть...
Забыли в каком состоянии страна?... Вообразили Украину богатейшей страной мира?! Вам больше нечем заняться во время кризиса?!
Очередной наглый навязываемый пиар, а потом и распил. Расплачиваться за кредит МВФ придется снова повышением тарифов на ком услуги. Хотите больше спорта? Тратьте свои деньги, не кредит МВФ.
Многие спортивные обьекты возможно отремонтировать. Но необходимо ли такое их большое количество? Что несет спорт? Только одно "быстрее выше сильнее", или "сила есть ума не надо" Первой задачей является неуклонное повышение уровня жизни граждан Украины, а не какие то утопические популистские "рекорды".... Заниматься спортом или другими занятиями выбор граждан.
06.05.2020 01:44 Ответить
В Белой Церкви можно сделать спортивный объект имени Титушки 😀😀😀
06.05.2020 01:46 Ответить
Надо напомнить этому малороссу Ермаку- как титушки в Мариинском парке спортом занимались избивая и убивая протестующих украинцев . Ермак решил создать отряды спортсменов - титушек ?
06.05.2020 01:48 Ответить
А ще відродити піонерські табори, де поруч із гіпсовою скульптурою Павліка Морозова та маленького Єрмака з горном поставити у відомій позі скульптуру Тітушки🐸
06.05.2020 01:51 Ответить
До речі, а де зараз Вадік? Чому не в "Слугах..."
06.05.2020 10:40 Ответить
😀😀😀
06.05.2020 10:43 Ответить
Привет, совок.
06.05.2020 01:51 Ответить
Ідіот
06.05.2020 01:51 Ответить
Да уж, тут и слов нет. И вообще непонятно у Ермака какая должность, что он такие перлы выдает? Если не ошибаюсь завхоз или нет?
06.05.2020 02:06 Ответить
А самый крутой объект должен быть посвящен святому виду спорта - спортивной коррупции и двум великим спортсменам - братьям Ермакам!
06.05.2020 02:10 Ответить
Похоже, Мрия еще и кокс привезла, раз он такое опять нести начал.
06.05.2020 02:16 Ответить
Передвиборча кампанія зелених в розпалі. Обіцянки за обіцянками. Зрозуміли, що для українців достатно і обіцянок.
06.05.2020 03:32 Ответить
Уточнение. Для малоросов и хохлов. Украинцы за зеленое дерьмо не голосовали.
06.05.2020 07:02 Ответить
ермак в последнее время, постоянно, с какими то инициативами выступает. Видно,что позорно пытается отмыться, заговорить народ, как, кстати и все предыдущие дибилы типа пристайки, яременко и всякие шмыгали пытались отмыться от заванивания.
06.05.2020 03:42 Ответить
Замечательный вымер Марко Поло-поВосточному
06.05.2020 04:01 Ответить
Неспелые Овощи наносят ответный удар
06.05.2020 04:02 Ответить
Совком завоняло сильно. А ещё большое поле для распила бюджетных денег на никому ненужную сейчас фигню.
06.05.2020 04:09 Ответить
С федерации спорта по биатлону, как и с многих других, сняли почти всё госфинансирование. Барыги на крови, а теперь ещё и на спорте. Скоро наши спортсмены все разбредутся по хлебным странам. Уроды люди выбравшие этих тварюк.
06.05.2020 05:34 Ответить
Так, Оруэлл нервно закуривает сигарету..
Все похоже на дурдом "Веселка"
Экономикой займитесь идиоты.
06.05.2020 05:45 Ответить
Вам это не напоминает СССР ?
06.05.2020 06:19 Ответить
Это напоминает интернат для умственно- отсталых с дирекром из бывших выпускников.
06.05.2020 06:51 Ответить
Плохо, что пока в данном интернате уже год приходится жить.....
06.05.2020 07:52 Ответить
не нагадує, це саме він і є.
06.05.2020 08:47 Ответить
Первая в мире страна 73 % имбецилов и правительство идиотов возглавившиш ее.
06.05.2020 06:50 Ответить
Уж лучше памятник пиару СН ввиде золотой рыбки,где будет перечень их обещаний крупными буквами в назидание народу ,чтобы не верили в руССкую сказку про золотую рыбку.
06.05.2020 07:03 Ответить
А може ліпше ці кошти виділити на розвиток спорту по областях?!
06.05.2020 07:08 Ответить
До конца года, ты буд не шь болтается на рее
06.05.2020 07:11 Ответить
Кому должны? Сам Ермак выбрал себе хороший вид спорта, в котором уже выполнил "мастера спорта". Другу президента все можно.
06.05.2020 07:38 Ответить
Чемпионов по продаже госдолжностей? Скромнее надо быть, нетоварисч Ермак.
06.05.2020 07:40 Ответить
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы
©."
06.05.2020 07:42 Ответить
Правильно, надо поддержать отечественную фитнес индустрию, уничтоженную во время карантина- открыть бесплатные спорткомплексы!
06.05.2020 07:44 Ответить
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
©
06.05.2020 07:59 Ответить
Вроде бы по возрасту еще не старый, но признаки маразма налицо..
06.05.2020 08:39 Ответить
Це не маразм, це совок.
06.05.2020 10:42 Ответить
А хто їх має будувати, за які кошти ?
Не буде так- сказав Єрмак слово і створив стадіони
06.05.2020 08:53 Ответить
А взагалі таким має Шмигаль займатись, а не ця карнелярка.
06.05.2020 08:54 Ответить
Совок рідкісний. Як в Білорусі чи придністровьї
06.05.2020 08:55 Ответить
Імітація в усьому. Імітація роботи, турботи, благополуччя. "Счастливоймирнойжизни".
Ми всі статисти, масовка, в тематичному шоу "Советскийсоюз 2", яке фуйло замовило і проплатило в Омані дермаку з капітулянтом
06.05.2020 09:13 Ответить
Все буде, може, будуть... А що вже зробили, а то годуєте нарід обіцянками?
06.05.2020 09:19 Ответить
Барани, створіть всюди виставки конкурентних товарів - основи благодаті України!!!
06.05.2020 09:38 Ответить
Що куриш, малоросе?
06.05.2020 10:03 Ответить
Мене подібні Єрмаки при владі не дивують, я від зелені іншого не чекала, мене дивує те , з якою мовчазною згодою це сприймається.Таке враження що не тільки в Донбасі в1991 році життя поставлене на паузу, а і по всій Україні підсвідома непереборна ностальгія за совком.
06.05.2020 10:48 Ответить
Хотя бы до конца года не было б невыплат зарплат и пенсий.
06.05.2020 12:13 Ответить
