До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак
Государственный проект с рабочим названием "Украина - чемпион!" предполагает создание в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд", - сказал Ермак.
Он добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года.
"Очень важно - и я хочу это подчеркнуть, - чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", - отметил руководитель ОП.
Он уточнил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.
Ермак инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей относительно объектов, которые включат в проект, и имен спортсменов для их чествования.
Участие во встрече также приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, призер Олимпийских игр и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя ОП по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.
Чому ж 0,5% ВВП? Бо промислове виробництво в 4 кварталі ОБВАЛИЛОСЯ - мінус 7,7% в листопаді і мінус 7,5% у грудні! Це не застій, це вже рецесія!
До речі, інвестиції у 2018 і 2019 теж фактично однакові - 2,4 млрд баксів. Ось вам і стагнація...
І так, працювали не в чорну, а в сіру - єдиний податок, СПД і тд...
Откуда этот шкет вообще взялся ?
Отправить деньги не на развитие экономики и реформирование государства а на создание какой то спорт инфраструктуры которая, подчеркиваю в каждом городе и населенном пункте есть...
Забыли в каком состоянии страна?... Вообразили Украину богатейшей страной мира?! Вам больше нечем заняться во время кризиса?!
Очередной наглый навязываемый пиар, а потом и распил. Расплачиваться за кредит МВФ придется снова повышением тарифов на ком услуги. Хотите больше спорта? Тратьте свои деньги, не кредит МВФ.
Многие спортивные обьекты возможно отремонтировать. Но необходимо ли такое их большое количество? Что несет спорт? Только одно "быстрее выше сильнее", или "сила есть ума не надо" Первой задачей является неуклонное повышение уровня жизни граждан Украины, а не какие то утопические популистские "рекорды".... Заниматься спортом или другими занятиями выбор граждан.
Все похоже на дурдом "Веселка"
Экономикой займитесь идиоты.
