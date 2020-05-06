До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак

Государственный проект с рабочим названием "Украина - чемпион!" предполагает создание в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд", - сказал Ермак.

Он добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года.

"Очень важно - и я хочу это подчеркнуть, - чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", - отметил руководитель ОП.

Он уточнил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.

Ермак инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей относительно объектов, которые включат в проект, и имен спортсменов для их чествования.

Участие во встрече также приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, призер Олимпийских игр и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя ОП по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

