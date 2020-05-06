Ломаченко и Усик в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры заявили о преданности друзьям из РФ

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, фильм представил российский монастырь "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" вместе с Киево-Печерской лаврой.

Кроме украинцев, в фильме снялись два российских спортсмена - боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров. Также в съемках принял участие митрополит Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий и другие священнослужители.

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александр Усик и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству", - говорится в описании к фильму.

В ленте Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что "сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной… это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом".

Александр Усик отмечает, что он не прекратит дружить с кем-то из России, потому что кто-то "делит портфели".

Напомним, в январе украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал на своей странице в Instagram видео российский спецназ и "православный дух". За съемки видео благодарят "вежливым людям".

