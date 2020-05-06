РУС
Ломаченко и Усик в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры заявили о преданности друзьям из РФ

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, фильм представил российский монастырь "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" вместе с Киево-Печерской лаврой.

Кроме украинцев, в фильме снялись два российских спортсмена - боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров. Также в съемках принял участие митрополит Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий и другие священнослужители.

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александр Усик и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству", - говорится в описании к фильму.

В ленте Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что "сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной… это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом".

Александр Усик отмечает, что он не прекратит дружить с кем-то из России, потому что кто-то "делит портфели".

Напомним, в январе украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал на своей странице в Instagram видео российский спецназ и "православный дух". За съемки видео благодарят "вежливым людям".

Автор: 

Топ комментарии
+114
Просто тварюки.
показать весь комментарий
06.05.2020 01:38 Ответить
+91
Мозги отбили напрочь.
показать весь комментарий
06.05.2020 01:38 Ответить
+79
мрази.
показать весь комментарий
06.05.2020 01:40 Ответить
Твоя повага лайна не варта.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:17 Ответить
як би тут без заднєпривідного мордовця обійшлося, НеГра з Латвії?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:24 Ответить
Кананическая праваславная Украинская церкавь,кто эти самозванцы???
показать весь комментарий
06.05.2020 09:04 Ответить
Господи! Коли вони нарешті зрозуміють , що "браття" не стріляють один в одного, а тільки вороги!
показать весь комментарий
06.05.2020 09:06 Ответить
Эти боевые п.дарасы не понимают, что их будут презирать украинцы в Украине за предательство и пресмыкание перед агрессором, и ржать над ними в ********* за врожденный дебилизм. Потому что даже рашисты понимают что в их примитивную пропагандонскую риторику про "братушек" могут поверить только полные дауны и дегенераты. Это беспроигрышный вариант как стать хохлочмом для своих и для чужих.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:06 Ответить
гірше - їх мають забути
показать весь комментарий
06.05.2020 09:24 Ответить
Если прочитать изречения Пророков , - То все говорят , что Бог Един. А если так , то Это фанатизм до тех которые освящают оружие которое убивает человека , - Которого Сотворил Бог. Бог им судья и время рассудит.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:14 Ответить
Это последствие того, когда тебе всю жизнь бьют по голове чем то тяжелым.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:17 Ответить
Це наслідки відсутності державотворчої політики України останніх 30 років і нездатність боротися з підступною пропагандою "рузькаго міра". Подивіться на нашого преЗЕдента і його друзів- малороси і хахли, яким в кращому випадку все одно, а насправді - глибоко плювати на українців.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:01 Ответить
Ну так и я вырос в этой стране,но могу отличить чёрное от белого.
показать весь комментарий
06.05.2020 21:01 Ответить
Да что вы с ними нянчитесь? Пойдите и избейте всех четверых. Или карантин мешает? Ну да, то пасмурно, то трамваи не ходят.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:18 Ответить
Ватні покидьки
показать весь комментарий
06.05.2020 09:20 Ответить
Да ладно про политику и мозги! Просто ужасно жалко, что теперь буду болеть за их противников в ринге, как раньше болел за них...
показать весь комментарий
06.05.2020 09:22 Ответить
Обикновені малороси і відверті вороги. Не давайте їм більше в ринг прапори України. Хай із США ідуть тренуватися у московію. Немає в нас цих боксерів. А піп московський не хотів зняти еіно, як вбивали Рибака, як відрізали руку із гербом України?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:22 Ответить
Надеюсь в ближайшем бою Ваньке Усику выбьют весь дух православный, все скрепы разлетятся по рингу. Вроде был человеков, но ватное нутро не вывести....
показать весь комментарий
06.05.2020 09:26 Ответить
Му.аки.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:26 Ответить
Коли Сталін до Криму,замість кримських татар, направив для постійного мешкання на заміну сотні тисяч громодян РФ - військових та НКВДшних пенсіонерів, бувших зеків з Сибіру та Казахстану з сімьями та родичами - генофонд Криму змінився дуже сильно, що продовжується Путіним і зараз...Їхав би Усик до своїх родичів до Криму, які,безумовно фанати Расєї та такимиж виховали своїх дітей...Стрибав Усик з оселедцем та загортався у прапор України під марші козацьки - тіки,щоб зробити карьєру та заробити грошей...Невеликого,беззаперечно, ума людина, яка бачить себе Великим спортсменом та інтелектуалом, хоча дійсно гарний боксер - лакомий шмат для расєйської церкви та ФСБ..., просто знахідка для пропогандистів Кремля. У купі з Зе та його поглядами на Україну та РФ Усік може наробити...та вже наробив багато поганого для іміджу України. Дійсно, треба нашім бонзам від спорту та відповідним службам якось визначитися з цими "православними" Усіками та Ломаченковими, а також з їх "тренерами" та "духовниками". Бо наступного разу у нас Президентом буде боксер, і гарно буде ще, як Кличко...
показать весь комментарий
06.05.2020 09:28 Ответить
Спортсмени з адекватною громадянською позицією не то щоб рідкість але їх таки є. Щодо боксерів, заради того ж Бога, не чіпайте бо точно запишуться в партію ригоублюдків. Правда це вже буде зовсім інша розмова.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:29 Ответить
Интересный факт получается. А слабо ветеранам в лицо сказать эти слова
показать весь комментарий
06.05.2020 09:31 Ответить
і після цього цих виродків ми маємо терпіти в Україні?!
показать весь комментарий
06.05.2020 09:35 Ответить
Все спортсмены ватники, ну разве что кроме того патриота, который обещал душить за русский язык.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:56 Ответить
это который потом извинялся и женился на гражданке России? Стаховский?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:37 Ответить
Проблема русского мира существует.Чемпион Цензора по лайкам пропагандист , перепечатывающий "ржачные" картинки из сайтов ДНР и РФ. После блокирования флажков РФ главными разжигателями гражданской войны в Украине стали флажки страны военного союзника РФ.Московский украинофоб Вассерман в 2014 г. израильтянам поставил задачу: Гражданская война на Украине - лучший из выходов . 20.05.2014.И флажки израильские эту задачу выполнять тут же сбежались: пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «необходимо мочить!»/ устроить в Украине бессрочную общенациональную забастовку/ Только огонь судов Линча . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают ./Разжигатели войны -сбежавшие из Украины колбасные мигранты и сейчас под своими комментами собирают лайки.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:57 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2020 10:00 Ответить
ой...
показать весь комментарий
06.05.2020 17:40 Ответить
Чи реально а цих двох придурків забрати державні нагороди, видані державою Україна?
показать весь комментарий
06.05.2020 10:03 Ответить
два дебила это сила!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:09 Ответить
Пи**овали бы вы ватаны на свою любимую россию. Для нормальных украинцев вы сдохли. А на россии любят предателей,первое время,даже наградят железячкой какой под камеры.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:09 Ответить
Ще хай Цвяха і Богуцьку заберуть. Можуть покласти в рюкзак і нацсук, їх не багато. Вони також вже тут не потрібні. Свою справу зробили.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:12 Ответить
Ох у рогулей пуканы рвёт )))))))))
показать весь комментарий
06.05.2020 10:11 Ответить
я і бачу, як в тебе з-під дупи димить...
показать весь комментарий
06.05.2020 10:57 Ответить
вы что там, за соседними местами на троллевой ферме что ли?
показать весь комментарий
06.05.2020 23:33 Ответить
Тепер бокс стане цікавішим.
Дочекатись, коли Усика перевернуть догори пупцем

буде не довго. Він не для важкого дивизіону.
З Ломаченко буде трохи довше.
Але і він лізе вгору по категоріях, так що це теж справа часу.
І коли це станеться, то це буде приємніше, ніж перший нокаукт Роя Джонса.
Цей теж любив познущатись з опонентів.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:13 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2020 10:20 Ответить
Пятьбаллов👍
показать весь комментарий
06.05.2020 12:19 Ответить
Пора запретить Усику представлять Украину в боксерских боях. Пускай боксирует под любым ему угодным. Не хочу что бы в мире судили об украинском патриотизме по высерам Усика. PS.Когда то, не спал ждал трансляций если ночью была. Сейчас не смотрю совсем и не интересуюсь результатами. Для меня этот бывший украинский боксер умер.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:20 Ответить
Аналогічно. Я вже втомився переконувати своїх друзів, що Усик огортаючись прапором України, а опісля цілуючи ручки московським попам це набагато більше зло ніж якби він поміняв громадянство на російське чи ******** головою до рингу й закінчив карєру а відтак закінчив "прославляти" Україну.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:55 Ответить
Коли людина думає не головою, а грушою, то і дивуватись нічому.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:32 Ответить
Очень жду боев Усика с Чисорой и Ломы с Лопесом . Это будет закат понтов и карьеры этих двух ватников . Украина еще родит своих героев и в боксе . Тут не при чем .что их били по голове , они просто так воспитаны и интеллектуально не далеки . Думаю кроме Мурзилки ничего не читали .Гвоздь( тоже ватник ) уже получил свое и не вернется в топы .
показать весь комментарий
06.05.2020 10:33 Ответить
Прекрасный пример!
Вы уверены, что в Украине они двое такие?
В Украине ваты 50% - (Крым + ОРДЛО)
И ЧТО с ними делать?
Если их расстрелять или хотя бы посадить - Украина лишится поддержки Запада и быстро сольёт Расии...
показать весь комментарий
06.05.2020 10:33 Ответить
Путь берёт усатый ломаченко онуфрия под потны ручки и едет на передовую. А дальше вдоль позиции боевиков с рассказами про бога, про веру, про вату про "братьев" … И тогда будет вторая серия фильма " про портфели и не укладку в голове " ...
показать весь комментарий
06.05.2020 10:54 Ответить
Мозги, мозги - оказались самыми слабыми...
показать весь комментарий
06.05.2020 11:01 Ответить
ватные упыри
показать весь комментарий
06.05.2020 11:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m0FO-johahM Лізуть і лізуть зі всіх боків, як намазано їм у нас. Українці !!! І скільки ще будемо терпіти знущання?https://www.youtube.com/watch?v=m0FO-johahM
показать весь комментарий
06.05.2020 11:10 Ответить
А де наші військомати? А ну перевірте цих малоросів на лояльність. Направте цим "героям" повістки на Донбас і подивимося підуть захищати Україну, чи заховаються в московії.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:14 Ответить
У ОРДЛО на підвал, до "російських друзів", щоб вибили зуби та згвалували!
показать весь комментарий
06.05.2020 11:30 Ответить
Цих не перевиховати. А шкоду і небезпеку несуть велику. Знач-валити.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:37 Ответить
Ролевые девочки, ржублики не пахнут? Кстати, друзья или клиенты? На деньгах за секс, не заметили пятен крови украинцев, и других наций?
Дебилы, пошли к чертям гуйндяевским, рекламировать свои секс услуги! Кстати, Янелох что эти гуйндёныши делают в Киевской православной церкви? Нет времени? Занят - "мир, валянок, балаляйка"? После 10 см. дорожки, созерцать "мир" в беньках моржовой ...?
Пшли на копростан, нищие потому дешёвые проститутки...
показать весь комментарий
06.05.2020 11:37 Ответить
Хлопці просто зрять в майбутнє - їм уже 33 роки, а значить рік/два карєри в боксі і тю-тю.
Ні один з них не є панчером, їхні козирі - швидкість. Після 35 років у боксі на найвищому рівні виживають тільки ті, у котрих окрім швидкості наявна робоча "нокаутілка". Як розумієте це все не про наших вертких Ватаманів.

Так от, передбачаючи близький кінець своїм карєрам, вони вже почали придивлятися де їхнім сракам буде тепліше. Разом з цим, маючи мізки, які відбиті на рингу до стану категоричного православя, зрозуміло що серед когорти альтернатив свинюки виберуть собі найглибшу й найчорнішу багнюку. Всім відомо, що більшої багнюки ніж рпц мп і "руськемір" в світі не існує. Про це здогадувались навіть в самій рашці ще з часів Салтикова-Щедріна, Герцена, Костомарова і аж до нинішніх днів. Щоправда станом на сьогодні, думаючих там вже майже не залишилося. Дається взнаки "вдалий" "поштучний" генетичний відбір, який проводиться там століттями і з особливою ретельністю в наш час.
Так от подібне притягує подібне. От і потягнулись наші боксерчики до теплого болітця.
Але ця історія має й очевидні позитивні моменти - добре що оці вібдиті хлопчики сотворили цей груповий камінг-аут й не приховали істинних прагнень своїх глибокоправославних душ. Було б набагато гірше, якщо б воно одне з другим огорталося українським прапором, а в кишені дулю тримало. А так все чітко й ясно.
Одне не перестає дивувати - щось вони зачастили з демонстрацією своїх збочень.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:50 Ответить
chercher de l'argent
Світ розваг переповнений людьми, які за гроші зіграють будь-яку роль.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:57 Ответить
Залишаються вірними богу ,вірі ,ВІТЧИЗНІ . Якій вітчизні СССР,УРСР,Рашці федерашці,Російській імперії з її імператорами та царями чи УКРАЇНІ. Цікаво вони настільки дебіли чи безнадійні ватники.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:20 Ответить
твари
показать весь комментарий
06.05.2020 12:27 Ответить
сссеровские *****
показать весь комментарий
06.05.2020 12:37 Ответить
Що ти візьмеш з дебіла у якого відбитий мозок?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:49 Ответить
Який же правий був Ярош, коли ось так охарактеризував Усика:

показать весь комментарий
06.05.2020 12:59 Ответить
Зайшов з Громадського https://youtu.be/URGDmfubwEQ за посиланням , яке вони виклали, на Ютьюб, аби поставити свій дизлайк. Виявляється, московські попи вирішили приховати кількість лайків та дизлайків (фото).
Мабуть, люди "накидали" їм по самі вуха.
Шо цікаво: московські сатаністи-безтомосники пишуть, шо зараз у них складні часи (підкреслив на фото). Мабуть, сподіваються врятуватися з Усиком і Ломаченком.

показать весь комментарий
06.05.2020 13:45 Ответить
Зе Реванш русского мира./После выступления в Юрмале соцсети оскорбились шуткой Зеленского об Украине, которую он сравнил с немецкой актрисой из фильма для взрослых, готовой "принять любое количество из любой страны". / Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь(украинцев) забудут(в РФ и в Израиле). Россия все равно сильнее, Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы( кодлан Коломойского) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Путин умный человек, можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:03 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2020 17:44 Ответить
Уе..ища каких пол країни,петицію щоб прийняли раісянське громадянство.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:40 Ответить
Этит ребята, безусловно, сильнейшие боксеры. Ну а что-бы они стали патриотами, надо их привести на ноль, и посадить в траншею, пусть посидят под кацапскими минами. и расскажут, какие кацапы им друзья. Уверен, после первого-же обстрела они с перепугу обосрутся с ног до головы.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:10 Ответить
Наш Василий Ломанченко носит белы трусики , на пи де три волосины , как у зайца Усики .
показать весь комментарий
06.05.2020 17:12 Ответить
собрались два пророссийских ******** и предатели.! украине и на хрен не нужны такие двуличные патриоты! Пусть ****...уют в свою россию. там им путин и КГБ бысто мозги на место поставят.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:31 Ответить
Один крымчанин, другой из Одесской области. Что вы хотите. К тому же в 2017 в Одессе был убит друг Ломаченко - Сергей Лащенко. Я не знаю, за что его убили, но убили его неблагородно, уже в больнице, куда он попал после драки. Такое чувство, что очень хотели его убить. Ломаченко тогда опубликовал открытое письмо к Порошенко и просил разобраться. Почему к Порошенко? Что-то мешало следствию? Не знаю, ответил ли ему Порошенко и принял ли меры, но результат перед вами.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:50 Ответить
Так ось хто винен у сепарських поглядах Ломаченко, це знову Порох. І коли він встигає?

З Усіком мабуть теж Порох попрацював

У совкодрочерів Батьківщини немає, це факт
показать весь комментарий
06.05.2020 23:42 Ответить
Усик спешить заработать денег любыми способами, даже обсиранием своей Родины, содействуя этим агрессору. Он понимает, что его ждёт в ближайшем будущем - очередные травмы, рак мозга, долгое безрезультатное лечение, уход жены, полное забвение "друзей" и фанов...Предатель должен получить своё... Аминь!
показать весь комментарий
06.05.2020 19:26 Ответить
хотят посидеть на двух стульях!!! такого не бывает
настоящие Христопродавцы!! Открыто продавшие свою страну.
"В ленте Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что "сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной… это не укладывается в моей голове Источник: https://censor.net/n3193613"- если её нет, в неё ничего и не положишь!!! Выкинуть этих совкодрочеров в 3,14деацию!!
показать весь комментарий
06.05.2020 19:26 Ответить
Хтось з українцівв вважає їх українськими?! Я ні!
показать весь комментарий
06.05.2020 20:33 Ответить
Ні українцями ні українськими .
Кацапи також їх своїми не вважають. Вони тварини)))
показать весь комментарий
06.05.2020 20:50 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2020 21:48 Ответить
Этим,с отбитыми мозгами,все равно в какой стране жить. А я их бои больше не смотрю.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:29 Ответить
Идите на ххх!
Меняйте гражданство и не позорте Украину малоросы!
Вы не украинцы!
показать весь комментарий
06.05.2020 22:43 Ответить
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко

Источник: https://censor.net/n3193613

ЗАСЛУЖЕНІ МАЛОРОСИ Кремля
Треба їм нагадувати частіше про 30 ********* і що сталося з Їудою Іскаріотом
показать весь комментарий
06.05.2020 23:39 Ответить
Ну ось і все зрадники перестали прикриватись і стали просто зрадники,а москпархат,це не церква,а філіал кегебе. Бажаю зрадникам,та пересічним рузьгємірцям здохнути.
показать весь комментарий
06.05.2020 23:42 Ответить
эти выфтрахаши тут не живут им насрать мразям триперным
показать весь комментарий
07.05.2020 00:05 Ответить
Спеклись васёк и санёк, хлебанули гундяевского "опиума" - козлятами стали.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:10 Ответить
Тупорылая прокацапская шантрапа. Поражение в гражданских правах и нах в ПаРашу. Не хер с этим говнищем цацкаться.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:17 Ответить
Срочно освободить их от представления Украины в чемпионатах. Они не украинцы. Пусть валят к друзьям в рашу. Окончательно и безповоротно.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:52 Ответить
Якщо хватило розуму лизати сраку ворогу, то може хватить розуму відмовитися від громадянства УКРАЇНИ, відмовитися від нагород здобутих під прапором не рідної держави. Де реакція мінспорту !!!
показать весь комментарий
07.05.2020 08:15 Ответить
Усик і Лома справжні патріоти України. Вони її прославляють ділами, своїми вчинками. Завдяки таким, як вони, Україну знають і поважають в усьому світі. А надіти вишиванку і крикнути гасло може кожен. Нажаль, багато нечесних людей прикриваються любов'ю до України для своїх корисних цілей.
показать весь комментарий
07.05.2020 10:10 Ответить
Страница 4 из 4
 
 