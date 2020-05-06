Ломаченко и Усик в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры заявили о преданности друзьям из РФ
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, фильм представил российский монастырь "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" вместе с Киево-Печерской лаврой.
Кроме украинцев, в фильме снялись два российских спортсмена - боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров. Также в съемках принял участие митрополит Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий и другие священнослужители.
"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александр Усик и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству", - говорится в описании к фильму.
В ленте Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что "сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной… это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом".
Александр Усик отмечает, что он не прекратит дружить с кем-то из России, потому что кто-то "делит портфели".
Напомним, в январе украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал на своей странице в Instagram видео российский спецназ и "православный дух". За съемки видео благодарят "вежливым людям".
Дочекатись, коли Усика перевернуть догори пупцем
буде не довго. Він не для важкого дивизіону.
З Ломаченко буде трохи довше.
Але і він лізе вгору по категоріях, так що це теж справа часу.
І коли це станеться, то це буде приємніше, ніж перший нокаукт Роя Джонса.
Цей теж любив познущатись з опонентів.
Вы уверены, что в Украине они двое такие?
В Украине ваты 50% - (Крым + ОРДЛО)
И ЧТО с ними делать?
Если их расстрелять или хотя бы посадить - Украина лишится поддержки Запада и быстро сольёт Расии...
Дебилы, пошли к чертям гуйндяевским, рекламировать свои секс услуги! Кстати, Янелох что эти гуйндёныши делают в Киевской православной церкви? Нет времени? Занят - "мир, валянок, балаляйка"? После 10 см. дорожки, созерцать "мир" в беньках моржовой ...?
Пшли на копростан, нищие потому дешёвые проститутки...
Ні один з них не є панчером, їхні козирі - швидкість. Після 35 років у боксі на найвищому рівні виживають тільки ті, у котрих окрім швидкості наявна робоча "нокаутілка". Як розумієте це все не про наших вертких Ватаманів.
Так от, передбачаючи близький кінець своїм карєрам, вони вже почали придивлятися де їхнім сракам буде тепліше. Разом з цим, маючи мізки, які відбиті на рингу до стану категоричного православя, зрозуміло що серед когорти альтернатив свинюки виберуть собі найглибшу й найчорнішу багнюку. Всім відомо, що більшої багнюки ніж рпц мп і "руськемір" в світі не існує. Про це здогадувались навіть в самій рашці ще з часів Салтикова-Щедріна, Герцена, Костомарова і аж до нинішніх днів. Щоправда станом на сьогодні, думаючих там вже майже не залишилося. Дається взнаки "вдалий" "поштучний" генетичний відбір, який проводиться там століттями і з особливою ретельністю в наш час.
Так от подібне притягує подібне. От і потягнулись наші боксерчики до теплого болітця.
Але ця історія має й очевидні позитивні моменти - добре що оці вібдиті хлопчики сотворили цей груповий камінг-аут й не приховали істинних прагнень своїх глибокоправославних душ. Було б набагато гірше, якщо б воно одне з другим огорталося українським прапором, а в кишені дулю тримало. А так все чітко й ясно.
Одне не перестає дивувати - щось вони зачастили з демонстрацією своїх збочень.
Світ розваг переповнений людьми, які за гроші зіграють будь-яку роль.
Мабуть, люди "накидали" їм по самі вуха.
Шо цікаво: московські сатаністи-безтомосники пишуть, шо зараз у них складні часи (підкреслив на фото). Мабуть, сподіваються врятуватися з Усиком і Ломаченком.
З Усіком мабуть теж Порох попрацював
У совкодрочерів Батьківщини немає, це факт
настоящие Христопродавцы!! Открыто продавшие свою страну.
"В ленте Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что "сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной… это не укладывается в моей голове Источник: https://censor.net/n3193613"- если её нет, в неё ничего и не положишь!!! Выкинуть этих совкодрочеров в 3,14деацию!!
Кацапи також їх своїми не вважають. Вони тварини)))
Меняйте гражданство и не позорте Украину малоросы!
Вы не украинцы!
ЗАСЛУЖЕНІ МАЛОРОСИ Кремля
Треба їм нагадувати частіше про 30 ********* і що сталося з Їудою Іскаріотом