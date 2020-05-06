В Украине внедряют систему спутникового мониторинга преступлений против окружающей среды, она уже помогла определить очаги пожаров в зоне ЧАЭС, - НПУ
Использование систем зондирования земной поверхности и спутникового мониторинга помогло в расследовании преступлений против окружающей среды и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.
Об этом сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Сергей Науменко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.
По его словам, впервые в этом году Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки вместе с Государственным космическим агентством Украины и Национальным центром управления и испытания космических средств внедряет использование новейших систем дистанционного зондирования земной поверхности и спутникового мониторинга.
"Наше управление выступает координационным органом Национальной полиции Украины по взаимодействию с Государственным космическим агентством. Это сотрудничество помогает нам в предупреждении и раскрытии преступлений против окружающей среды, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, контрабанды и других видов правонарушений", - сообщил Сергей Науменко.
Так, по словам начальника подразделения, использование этих технологий позволило полицейским в рамках уголовных производств установить очаги, время и убытки от пожаров на территории Чернобыльской зоны.
"Также благодаря использованию дистанционного зондирования земной поверхности нам удалось установить территории вероятного выращивания наркотических веществ на востоке Украины, место, время и суда, причастные к загрязнениям исключительной морской экономической зоны государства", - сообщил Сергей Науменко, добавив, что собранные материалы выступают доказательной базой в расследовании указанных преступлений.
Или это не преступления?
Принимать их к судовому производству, можно только будучи уверенным в их подлинности, а для этого нужно быть уверенным:
1. что к устройству, на которое производится запись, нет доступа для заливки обработанных данных. Т.е. устройство должно не иметь портов ввода и быть опломбированным органом к которому есть доверие.
2. что данные сняты непосредственно с устройства, на которое и производилась запись и не подверглось обработке. Т.е. опять нужен орган с абсолютным доверием.
3. что результаты экспертизы этой записи не были сфальсифицированы
Т.е. для использования "цифровых доказательств" в судопроизводстве, нужен какой то орган с абсолютным доверием (с сотрудниками кристальной честности и неподкупности). Вы такой знаете в Украине?! Я - нет!!!!
(суть цифровой записи такова, что вы в случае сомнения, не можете передать запись в независимую экспертизу, поскольку разрывается цепочка и уже независимая экспертиза не может с уверенностью сказать подлинна ли запись и не подвергалась ли она обработке)
С чего мониторить собираетесь?! По снимкам предоставленным "западными партнерами" недельной давности?
Решили еще раз попилить бабло на уже купленой системе?