В Украине внедряют систему спутникового мониторинга преступлений против окружающей среды, она уже помогла определить очаги пожаров в зоне ЧАЭС, - НПУ

Использование систем зондирования земной поверхности и спутникового мониторинга помогло в расследовании преступлений против окружающей среды и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Об этом сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Сергей Науменко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

По его словам, впервые в этом году Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки вместе с Государственным космическим агентством Украины и Национальным центром управления и испытания космических средств внедряет использование новейших систем дистанционного зондирования земной поверхности и спутникового мониторинга.

"Наше управление выступает координационным органом Национальной полиции Украины по взаимодействию с Государственным космическим агентством. Это сотрудничество помогает нам в предупреждении и раскрытии преступлений против окружающей среды, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, контрабанды и других видов правонарушений", - сообщил Сергей Науменко.

Так, по словам начальника подразделения, использование этих технологий позволило полицейским в рамках уголовных производств установить очаги, время и убытки от пожаров на территории Чернобыльской зоны.

"Также благодаря использованию дистанционного зондирования земной поверхности нам удалось установить территории вероятного выращивания наркотических веществ на востоке Украины, место, время и суда, причастные к загрязнениям исключительной морской экономической зоны государства", - сообщил Сергей Науменко, добавив, что собранные материалы выступают доказательной базой в расследовании указанных преступлений.