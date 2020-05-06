РУС
Новости Пожары в Украине
В Украине внедряют систему спутникового мониторинга преступлений против окружающей среды, она уже помогла определить очаги пожаров в зоне ЧАЭС, - НПУ

Использование систем зондирования земной поверхности и спутникового мониторинга помогло в расследовании преступлений против окружающей среды и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Об этом сообщил начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Сергей Науменко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

По его словам, впервые в этом году Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки вместе с Государственным космическим агентством Украины и Национальным центром управления и испытания космических средств внедряет использование новейших систем дистанционного зондирования земной поверхности и спутникового мониторинга.

"Наше управление выступает координационным органом Национальной полиции Украины по взаимодействию с Государственным космическим агентством. Это сотрудничество помогает нам в предупреждении и раскрытии преступлений против окружающей среды, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, контрабанды и других видов правонарушений", - сообщил Сергей Науменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели продолжают тушить очаги тления в Чернобыльской зоне и Житомирской области, - ГСЧС

Так, по словам начальника подразделения, использование этих технологий позволило полицейским в рамках уголовных производств установить очаги, время и убытки от пожаров на территории Чернобыльской зоны.

"Также благодаря использованию дистанционного зондирования земной поверхности нам удалось установить территории вероятного выращивания наркотических веществ на востоке Украины, место, время и суда, причастные к загрязнениям исключительной морской экономической зоны государства", - сообщил Сергей Науменко, добавив, что собранные материалы выступают доказательной базой в расследовании указанных преступлений.

Топ комментарии
+2
А вырубки с янтарными пустынями?
Или это не преступления?
06.05.2020 03:09 Ответить
+1
06.05.2020 01:59 Ответить
+1
Кожного оточує щось своє. Мене оточують київські вулиці з автівками на тротуарах та роми, які торгують наркотиками. Чи потрібні НПУ супутники, щоб це побачити?
06.05.2020 02:01 Ответить
06.05.2020 01:59 Ответить
06.05.2020 02:01 Ответить
Я Вас понимаю,у меня в подъезде две наркоточки, и ничего не сделаешь - мусора крышуют и даже не отрицают.
06.05.2020 04:14 Ответить
Уже как-то неактуально... Лучше давайте про спутниковый мониторинг домашнего насилия.
06.05.2020 02:02 Ответить
06.05.2020 03:09 Ответить
Что самое интерестное,хотя эта замануха скорее всего зеленое разводилово,будут ловить тех,кто посцать не там стал или любителей секс-экстрима.
06.05.2020 04:11 Ответить
Посколько с даных граждан мусора будут лавэ стричь,а поджигатели и диверсанты работают нп зебила и его шефа *****.
06.05.2020 04:12 Ответить
Сколько баблища выжрано! Куча контор. Сколько у Украины своих спутников слежения за поверхностью и самолётов аэроразведки? Ноль! Мы что, покупаем информацию? У кого? Для наблюдения это бесконечное количество денег. Или через смартфон?
06.05.2020 06:57 Ответить
Лыбидь для начала запустите!
06.05.2020 07:35 Ответить
Ну, слава богу! Теперь все будут иметь возможность мониторить онлайн как пилят лес в Карпатах.
06.05.2020 08:13 Ответить
Дані електронних систем спостереження за всіми подіями, що відбуваються, мають отримати статус незаперечних доказів в українському законодавстві. Якби це було зроблено 10 років тому, мали б іншу країну.
06.05.2020 08:19 Ответить
Цифровые снимки, адио-видеозаписи, по определению не могут быть "незаперечними" - такова уж суть цифровой записи.
Принимать их к судовому производству, можно только будучи уверенным в их подлинности, а для этого нужно быть уверенным:
1. что к устройству, на которое производится запись, нет доступа для заливки обработанных данных. Т.е. устройство должно не иметь портов ввода и быть опломбированным органом к которому есть доверие.

2. что данные сняты непосредственно с устройства, на которое и производилась запись и не подверглось обработке. Т.е. опять нужен орган с абсолютным доверием.
3. что результаты экспертизы этой записи не были сфальсифицированы

Т.е. для использования "цифровых доказательств" в судопроизводстве, нужен какой то орган с абсолютным доверием (с сотрудниками кристальной честности и неподкупности). Вы такой знаете в Украине?! Я - нет!!!!
(суть цифровой записи такова, что вы в случае сомнения, не можете передать запись в независимую экспертизу, поскольку разрывается цепочка и уже независимая экспертиза не может с уверенностью сказать подлинна ли запись и не подвергалась ли она обработке)
06.05.2020 09:24 Ответить
Отак и знофальсификатары тумали пака я их не трахнул.
показать весь комментарий
А у нас, что уже спутник какой запущен?!
С чего мониторить собираетесь?! По снимкам предоставленным "западными партнерами" недельной давности?
06.05.2020 09:10 Ответить
Так уже при Яныке это внедрили.
Решили еще раз попилить бабло на уже купленой системе?
06.05.2020 10:56 Ответить
 
 