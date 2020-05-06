Более 200 производств о преступлениях правоохранителей вела Нацполиция, а не ГБР, - глава подразделения ОГПУ Белоусов

В Украине более 200 уголовных производств о пытках и других преступлениях, связанных с применением насилия правоохранителями, расследовали следователи НПУ.

Об этом в Facebook сообщил глава Специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора по противодействию пыткам и другим нарушениям прав человека со стороны правоохранителей Юрий Белоусов, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, такие данные Офис Генпрокурора получил после полного аудита состояния расследования пыток и других преступлений, связанных с применением насилия со стороны правоохранителей. Было установлено, что более 200 уголовных производств расследовались следователями полиции, а не ГБР.

"По результатам проведенного анализа Генеральным прокурором в региональные прокуратуры было направлено письмо-задачи с целью недопущения нарушений подследственности в этой категории производств", - отметил Белоусов.

Он добавил, что в Офисе Генпрокурора начали мониторить расследование по уголовным производствам, начатым на основании установления Европейским судом по правам человека нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности статей 3 (запрет пыток) и 5 ​​(нарушение права на свободу) Конвенции и подобных.

Напомним, 5 мая в суд направлен обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Правоохранители обвиняются в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).