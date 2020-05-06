Враг за сутки 15 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, еще один получил боевую травму, - штаб
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Отмечается, что подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг утром из 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ неподалеку от Невельского.
По окрестностям Богдановки противник вел огонь дважды. К вечеру российские оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а с наступлением темноты выпустили по украинским позициям 14 мин 82-мм калибра.
Возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку от Авдеевки противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На все обстрелы наших позиций подразделения Объединенных сил дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", - сказано в сообщении.
Кроме этого, как сообщили в штабе, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
"По нашим военнослужащим, которые выполняют задачи вблизи Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.
Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По защитниках населенного пункта Пивденне противник дважды открывал огонь - из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов", - сообщили в пресс-центре ОС.
По информации штаба, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевую травму.
"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность.
По данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ возле Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.
5 мая в Днепре приземлился военный вертолет с тяжело раненным украинским защитником на борту. За считанные минуты, с сиренами и в сопровождении полиции, автомобиль скорой помощи доставил бойца в 16-ю больницу, где его ждала длинная и тяжелая ночь в операционной.
На аэродроме Днепра вертолет приземлился в 18:50. На борту - украинский защитник, который получил тяжелое ранение обеих кистей рук. Бойца направили в межрегиональный центр хирургии кисти, где сейчас он находится под присмотром медиков. Впереди его ждет не одна операция и манипуляция в больнице. После - длительная реабилитация.
Большое спасибо вертолетчикам за полет в сложных погодных условиях, за суперпрофессионализм. Большое спасибо всем, кто оказывал первую медицинскую помощь,!